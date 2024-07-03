Her kalpte sihirli bir etki yaratmak

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Rotary bir organizasyon, dernek, vakıf değil; aynı zamanda umudun, dönüşümün de hikayesiydi benim için…

Yakın zamanda kaybettiğimiz Şevki Figen, Rotary için, “İnsan ruhuna dokunan bir sihirdir” demişti. Bu sözü çok sevmiştim.

O günün üzerinden çok yıllar geçti ve bu yılın sloganı “Rotary'nin Sihri” olarak belirlendi. Rotary’nin dokunduğu her omuzda, her kalpte sihirli bir etki yarattığını iyi bilenlerdenim.

Bundan yıllar önce küçük ve gözden uzak bir kasaba vardı. Ekonomik zorluklar ve sosyal sorunlar, kasabanın insanlarını umutsuzluğa sürüklüyordu. İşte bu kasabaya, Rotary'nin sihri dokunana kadar her şey böyle devam etti. Bir gün, Rotary üyelerinden oluşan bir grup gönüllü, kasabanın kaderini değiştirmek için yola çıktı. İlk adımları, kasabanın okulu için bir kütüphane kurmaktı. Kitapların sihri, çocukların hayal gücünü ateşledi ve onların geleceğe dair umutlarını canlandırdı.

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Çocuk kahkahalarının yükseldiği o köyde, kasabada ben de vardım.

Rotary'nin sihri sadece projelerde değil, gönüllülerin bireysel çabalarında da gizlidir. Üyelerden bazıları, yaşlı bir kadının, adamın yalnızlık içinde geçirdiği günlere dokundu. Her hafta sonu bu yaşlı insanları ziyaret eden gönüllüler, onlarla sohbet ederek hayatına neşe kattı. O kadının, o adamın yüzünde beliren gülümseme Rotary’nin sihirli dokunuşunun bir yansımasıydı.

Ben de oralardaydım.

Bir başka gönüllü ordusu ise genç ve başarılı öğrencilerin eğitim hayatını değiştirdi. Bu öğrenciler ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimine devam etmekte zorlanıyordu. Onlara burslar sağlandı, mentorluk yapılarak akademik başarılarında büyük rol oynadılar. Bu gençlerden bazıları doktor, bazıları mühendis; ama tamamı vatanını seven insanlar oldular.

Rotary'nin sihri sloganını duyunca Şevki Figen gibi sonsuzluğa uğurladığımız birçok toplum gönüllüsü aklıma geldi.

İyi ki hepsini tanımışım ve bu projelerde gönüllü olarak çalışmışım.

Barış konferansı ve

Atatürk Barış Bursu

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ROTARY’de harika bir mekanizma çalışır.

Üyeler sırayla başkanlık yapar. Ama öyle bizdeki gibi üçer, beşer dönem devam eden başkanlıklar değil.

Herkes bir yıl bu görevi yapar ve yönetim kurulu sürekli yenilenir.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun yeni başkanı Mert Korur, ziyaretime geldi. “Bu dönemin manifestosu ne olacak?” diye sordum.

Korur’un en önemli hedeflerinden biri “İstanbul Barış Konferansı ve Atatürk Barış Bursu Bağışları” yapmak…

Ve ekledi:

“Çocuk felci ve aşı Rotary Vakfı’nın olmazsa olmazı, yine devam edeceğiz. Organ bağışı farkındalığı için sanat ve spor etkinlikleri yapacağız. 6 Şubat depremi sonrasındaki ihtiyaçların desteklenmesine devam edeceğiz. 36’ncı Uluslararası Çanakkale Yüzme Yarışları. Uluslararası Zeytin Sempozyumu yapacağız. Gençlik Festivalimiz olacak. Uluslararası Matematik Yarışması da düzenleyeceğiz.”

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Liste uzun, güzel projeler göreceğimizden eminim.

Hoş seda bırakmak

UZUN zamandır beklenen mülki idare amirleri kararnamesi yayınlandı. Kararname ile 295 vali yardımcısı ve kaymakam yer değiştirdi. Ege Bölgesi ve İzmir’de de değişiklikler oldu. İzmir’den 3 vali yardımcısı ve 7 kaymakam yeni görevlere atandı. Aralarında çok sayıda değerli isim var ama İzmir’den Trabzon Vali Yardımcılığı’na atanan Dr. Fatih Kızıltoprak’a ayrı bir pencere açmak istiyorum. Kızıltoprak, İzmir’de görev yaptığı süreçte pandemi ve 30 Ekim İzmir depremi gibi çok zor iki konudaki yönetimiyle akıllarda kaldı. Ardından geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST koordinasyonunu da başarıyla üstlendi. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan yakın ilişkileriyle tanınan Dr. Fatih Kızıltoprak İzmir’de hoş seda bırakmayı başardı.

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Yeni görevlerinde bütün herkese başarılar diliyorum.

Bu rakamların küçük bölümü

amatör sporu uçurur

LİG bitti ama transfer dönemi yeni başlıyor. İmzalar atılmaya başlandı. Özellikle Fenerbahçe’den giden Michy Batshuayi transferi çok ses getirdi. Eminim Fenerbahçeliler çok üzüldü. Oğlum Atlas onlardan biri… Fenerbahçe’nin en zor anlarında kritik goller atan Batshuayi artık sarı kırmızı renkler için sahaya çıkacak. Ama profesyonel hayat böyle bir şey… Eminim çok flaş isimler daha imza atacak. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın güçlü bir kadro kurması bekleniyor. Rakamlar havada uçuşuyor. Bazen de diyorum ki… Bir flaş transfer ücretiyle bir değil, yüzlerce amatör kulüp kurulabilir. Belki o günleri de görürüz. Altyapısı güçlü olmayan hiçbir şey uzun vadeli planlarını yapamaz.