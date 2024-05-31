Hepimizi gururlandıran Bordeaux hikayesi

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Fransa’da 865 bin hektara yayılan bağlar 500 bin kişiye iş sağlıyor. 92 milyar euroluk bir ekonomiye sahip. Fransa her yıl 12 milyar euro ihracat yapıyor.

Ülkede en az bir üzüm bağına sahip üretici sayısı 110 bin... Fransa’daki 38 bin üreticinin 8 bin 500’ü Bordeaux’da bulunuyor.

Tarım alanında şövalye liyakat nişanı sahibi Ali Başman ve kızları işte bu bölgede de varlar.

Ali Başman bu yatırımı anlattı.

“Cotes de Rhone Gigondas’ta iki dönüm bağ için pazarlık yapmıştım; anlaşma sırasında itiraz geldi. ‘Satılık bağ için öncelik komşularındır. Komşular alıcı olmazsa ancak o zaman yabancıya satış gerçekleşebilir’ diye. Dünyaca ünlü Fransız Danışman Stephane Derenoncourt ile çalışıyorduk. ‘Bağım Bordeaux’un Saint Emilion bölgesine komşu olan Castillon’da, gelin yanımdaki bağı alın teklifinde bulundu. 2016’daki maceramız böyle başladı. Château La Croix Lartigue ve Château Claud Bellevue’deki toplam 18 hektar bağ alanına yatırım yaptık. Dünyada global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Yurtdışına, bağ ve şaraphane yatırımını yapan ilk Türk üretici olmanın gururunu yaşıyoruz…”

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Türkiye birçok alanda harika işler yaptı.

Dünyanın her yerinde üreten Türk girişimcilerimiz var.

Ve hepsiyle ben de gurur duyuyorum.

Bordeaux'da 6 milyon euroluk yatırımla başlayan bu hikaye kısa sürede gelen ödüllerle şimdi başka bir boyuta taşındı.

Kalitenin tutkunun

ve titizliğin sembolü

Ali Başman uzun aralıklarla Bordeaux'ya geliyor; kızları Cevza ile Aslı Başman operasyonun başındalar. Sektörü iyi biliyorlar ve “Neden Castillon Côtes de Bordeaux?” sorumuzu şöyle yanıtladılar.

“Bu bölgenin üreticileri 1935 yılında, Saint-Émilion’dan ayrıldılar; 2009’da da Côtes de Bordeaux apelasyonu kurup güçlerini birleştirdiler. Birçok ünlü isim ve şirket bölgede yatırım yaptı. Geçmişi 12’inci yüzyıla kadar uzanan ünlü Alman

Kont Stephan von Neipperg, ünlü Château Angélus markası da burada…”

Bağcılık dünyasında Bordeaux ismi kalitenin, tutkunun ve titizliğin sembolüdür.

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Burada bir Türk markasının olması ve hikayenin daha başlangıçta oluşu Başman ailesi kadar bizleri de heyecanlandırıyor.

Sürdürülebilirlik

Artık altın kural

Ali Başman anlattı.

Bordeaux bölgesinde üretim, yıllardır süregelen sıkı kurallar ve denetimlerle yapılıyor. Bu kurallar bağcılığın kalitesini ve karakterini korumak için belirlenmiş. Çevresel sürdürülebilirlik en önemli hedefler arasında…

Başman diyor ki…

“Tarım uygulamalarının ekosistem ve çevre üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik, bağcılıkta sadece bir trend değil, aynı zamanda bir zorunluluk.”

Kavaklıdere, Bordeaux’nun katı kuralları ve yüksek standartları altında ürettikleriyle uluslararası arenada büyük başarılar elde etti.

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Sadece son iki yılda 7 altın ve 2 gümüş madalya kazanmışlar. Ayrıca üç kere Guide Hachette tarafından iki yıldız; iki kere de Coup de Coeur ödülüne laik görülmüş.

Yeni adres İngiltere olabilir

“Maison Kavaklıdere” çatısı altında birleştirdikleri “Castillon Cotes de Bordeaux”, “Chateau La Croix Lartigue” ve “Chateau Claud Bellevue” yü Başman ailesiyle birlikte gezdik.

Toplam 180 dönümlük bağlarda; en eski dikim yılı 1963 yılına uzanıyor. Bağlarda gençleştirme çalışmaları yapılmış.

Başman anlatıyor.

“Söküm ve dikim yaparken izin almak gerekiyor. Her türlü bilgi ve parametre dikkate alınarak izinler veriliyor. Sonra da denetimler yapılıyor.

Bölgenin üzümünden başka bir üzüm dikmenize izin verilmiyor. Hektar başına 50 hektolitreden fazla üretim yapılmasına da izin verilmiyor.”

Başman’ın bir hayali daha var.

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O da İtalya ve İspanya’da da olmak.

“Sürdürülebilirlik kadar iklim değişikliği de dikkat ettiğimiz bir başka konu. İngiltere’de de bağcılık öne çıkmaya başladı. İngiltere’yi yakından izliyorum.”

Belki bir sonraki adres İngiltere bile olabilir.

Aslında Bordeaux uygulamaları Türkiye için de bir model olabilir.

Cevza ve Aslı Başman burada her türlü hizmeti dışarıdan aldıklarını söylüyor.

Bağın bakımı, çapalanması, üzümün toplanması ve şişeleme dahil…

Tabii Fransa’da bağcılık da bir dalgalanmada…

Hatta bağlarını sökenlere teşvik bile veriliyor.

Bağını sökene hektar başına 7 bin Euro teşvik veriliyor.

Böyle bir süreçte Kavaklıdere’nin Bordeaux hikayesi daha da önem kazanıyor.