Hayat, öngörü ve gelecek

Hükümet Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre hareket edecek.
Yani 17 Mayıs’tan sonra her şeyin bittiğini zannetmeyin.
Büyük ihtimalle hafta sonu yasakları bir süre daha devam edecek.
Hafta içi 19.00 değil ama belki 21.00’den sonra yasaklar sürecek.
Kapanmanın ardından önce okullar ve sınavların açılması bekleniyor. İkinci aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnafın açılabileceği ifade ediliyor.
Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı da ifade ediliyor.
Örneğin ben “e-devlet” şifremle birçok işlemi yapabiliyorum.
Eskiden olduğu gibi muhtara gidip ikametgah, nüfus idaresine gidip nüfus sureti almama gerek yok.
İlgili yerlere girip bir tuşa basınca hepsi karşıma geliyor.
Çok dikkat ediyorum ama trafik cezası alıp almadığımı arada girip sorguluyorum.
Hastanede yaptırdığım bütün kontroller bende bir dosya halinde vardır.
Ama olmasa da yine bir tek tuşla girip bütün tahlillerimi, hangi doktora gidip muayene olduğumu, koyulan teşhisi tek tek görebiliyorum.
Dijital yapılan bu toplantıyı ben de izledim.
Kılıçdaroğlu siyasete girmeden, iş dünyasıyla ilgili düşüncelerini, çözüm önerilerini anlattı.
Oda üyeleri Kılıçdaroğlu’na sorular sordu, o da yanıtlar verdi.
Bunlar arasında Çeşme’yle ilgili bir soru dikkatimi çekti.
Zeynep Hülagü’yü de eğitim sektörü çok iyi bilir. Çalıştığı kurumlara hep katkı sağlayan, sektörü büyüten isimlerden biridir.
Kızları Nilipek’i çok küçükken tanıdık, sevdik.
Yıllar geçti, genç kız oldu, üniversite okumak için İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne gitti. Sonra Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji’yi bitirdi.
Bu arada müzik hep hayatında oldu. Farklı gruplarda yer aldı ve bir gün solo bir albüm çıkardı.
“Sabah...”
Herkesin sabahı farklıdır.
Elbette bu süreci yönetmek çok kolay değil.
Her devlet imkanları doğrultusunda vatandaşına destek oluyor.
Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşa düşenler de bulunuyor.
Dün de yazdım, bazıları eleştirdi.
Normaldir.
Söylemek istediğim şuydu;
Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.
Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...
Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.
İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.
Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.
Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.
Salgının azaldığını ve tatile gittiğinizi düşünün. Ve, aklınızdan pandeminin en kötü günleri hala gitmiş değil. Hiçbir yere dokunmak istemiyorsunuz, kimseyle yakın temas kurmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Size bu imkanı sunan bazı çözüm önerileri var...
Sadece akıllı telefonunuzu kullanıyorsunuz. Bir uygulamayı indiriyorsunuz; konakladığınız tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyorsunuz.
Nasıl mı?
Otele gitmeden bir sağlık karnesi dolduruyorsunuz. Otele varıldığında temassız check-in özelliğiyle resepsiyon kuyruğunda beklemiyorsunuz. Oda için kapı kartı almadan, oda kapınızı cep telefonuyla açılabiliyorsunuz. Mobil uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişlerini cep telefonundan sadece odaya değil, oteldeki her hangi bir bölgeye talep edebiliyorsunuz. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabiliyor. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyorsunuz.
Bu salgını yenebilmemiz için aşılardan başka bir çare gözükmüyor.
O yüzden aşı tartışmalarının yapıldığı günlerde gidip FAZ 3 çalışmasına katıldım.
Yaşadıklarımı da belirli aralıklarla yazdım.
Aşımın üzerinden 5 ay geçti.
Neredeyse hiçbir yan etki yaşamadım.
Aşı oldum diye de; tedbirleri bir kenara bırakmadım.
Örneğin hafta sonları işim gereği çıkıyorum, gazeteye geliyorum.
Ama bir trafik yoğunluğu görüyorum.
Alışverişe çıkan insanlarla caddeler sokaklar dolu...
Düşünüyorum; bu işler hafta içinde yapılamaz mı?
Hafta sonları özellikle tam kapanma olmaz mı?
Her devlet, hükümet kendi pandemi planını yapıyor.
Evden çalışmak ve verim almak mümkün değil diye…
Nitekim dünya devlerinden de benzer açıklamalar geliyor.
Pandemi nedeniyle çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıyan Amazon, sonbaharla birlikte ofise dönüleceğini açıkladı.
Google’da da işler değişti. Pandemi öncesinde de esnek çalışma modellerine sıcak bakan ve şirketi böyle dizayn eden Google; nisan sonu itibariyle ofisten çalışılmaya başlanacağını söyledi. Eylül ayında ise tüm çalışanların haftada 3 gün ofise gelmesini zorunlu hale getireceklerini açıkladı.
Bizde de bazı gruplar, holdingler evden çalışmayla ilgili açıklamalar yaptılar ve bazı kadroların kalıcı olarak evden çalışacaklarını duyurdular.
Şu net ki;
Hatta uzun yıllar küçük ilanları bile okurdum. Reklam dünyası her zaman ilgimi çekmiştir. Sadece bir ürünün ya da bir yerin tanıtımı için değil; benim için bir haber kaynağı da olmuştur reklamlar...
O yüzden televizyonlardaki reklam aralarında kanal kanal gezinmem.
Bir outdoor ilanının önünde durup o konuyu nasıl işlediklerini inceler, notlar bile ararım.
Tabii son yıllarda sosyal medya ilanları da ilgi alanımda...
Çok yaratıcı reklamlar olduğunu da söylemeliyim.
Aslında bütün yollar markalaşmaya gidiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi ürünü üretiyorsanız üretin iyi anlatmanız, iyi tanıtmanız lazım.
Kocaoğlu döneminin en beğendiğim hizmetlerden biri kooperatiflere verilen desteklerdi.
Bana göre Tire’deki süt üreticileri için verilen destekler bir başarı hikayesi yarattı.
Sütte bugün İzmir fiyatı, kaliteyi, üretim ekonomisini belirleyen bir merkez haline geldiyse bunda uygulanan kooperatif modelinin büyük payı vardır.
Ben İtalya ve İspanya’yı çok yakından takip ediyorum.
Fransa’da önemli hikayeler var ama kooperatifleşmede iki ülkenin belirgin bir başarısı bulunuyor.
Yerel bir ürünü dünya pazarlarına tanıtabilmek, satabilmek gerçekten başarıdır ve alkışı hak eder.
Arada hatırlatmalar yapıyorum.
Büyük şehirlerin pandemi sonrasındaki trafik problemleri çok daha ağırlaşacak.
Ve hatta salgınla birlikte değişen yaşam alışkanlıklarından dolayı yazlık yerlerde de birinci problem trafik, ulaşım olacak.
İstanbul’un trafiği ve yollarda geçirilen süre her zaman konuşulur.
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da attığı ve altyapı yatırımları sürekli yapıldığı için ben İstanbul’u şanslı buluyorum.
Evet; hala trafik yoğun ve sıkışım ama alternatifler de yok değil.
Belki de daha sıkı tedbirlerle ve daha uzun bir süre kapanmalıydık.
Ama her ülkenin kendi gerçekleri ve şartları var.
Türkiye gibi ülkeler ekonomilerini kapatmadan, hayatı yavaşlatarak bir yöntem izliyor.
Pandeminin ilk dönemini çok iyi yönettik.
Herkesin bilmediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreçte belki de insanların endişesi daha fazla olduğu için dikkatliydik.
Ama şu bir gerçek;
Bu vaka sayılarıyla devam edemeyiz. Ramazan döneminde mümkün olduğu kadar Türkiye’nin dinlenmesi, dinlendirilmesi gerekir. Yaptığımız her yanlışın sonuçları çok ağır oluyor.
Bu sefer de öyle oldu.
Mart başında tedbirler biraz gevşetilince her şeyi bitmiş kabul ettik, tablo ortada...
Oysa bu gevşemenin bir nedeni vardı.
Özellikle hizmet sektörü sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Restoranlar, lokantalar, kafeler 2020’nin yarısını kapalı ya da yarı kapasite çalışarak geçirmişlerdi.
Özetle şöyle diyordu;
“İzmir kulüpleri özellikle Karşıyaka, Göztepe, Altınordu ve Altay, bir adım geride İzmirspor, gerek geçmişleri gerek taraftar sayılarıyla, her biri bir kent değeri konumunda.
Göztepe Sayın Mehmet Sepil’in stratejik yönetimiyle süper Lig’e yükselerek kendini mali olarak döndürebilen bir yetkinliğe ulaştı.
Yine Altınordu’da Sayın Mehmet Özkan muhteşem tesisleri ilk alt yapıyı önceleyerek yetiştiricilik gelirleriyle sağlam bir modelleme oluşturdu ve Türk futboluna damga vuracak adımları herkese hissettiriyor.
Bu süreçte Karşıyaka ve Altay’ın da gecikmeden benzer bir yolculuğa çıkması elzem gözüküyor.
İlk aşamada İZVAK’ın yönetim imtiyazını elinde tuttuğu İzmir Futbol Holding A.Ş kurulur.
Hayat, öngörü ve gelecek
KİMSE salgının bu kadar uzun süreceğini düşünmemişti.
Ne devletlerin böyle bir hazırlığı vardı, ne de özel sektörün...
Çok kitap okudum, bu konuları işleyen çok film seyrettim ama bir buçuk yılı bulan bu pandemi dönemini hayal bile edememiştim.
Geçen gün düşündüm.
Kovid 19 salgınının bir pandemiye dönüşebileceğini ve hayatımızı etkileyebileceğini ilk, ne zaman, kiminle konuşmuştuk diye...
2020’nin aralık ayıydı ve İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nde yine güzel sergilerden birindeydik.
İçine girenler bilir.
Fransız Konsolosluğu olarak kullanılan bu binayı Lucien Arkas restore ettirip sanat merkezi haline dönüştürdü.
Binanın bir bölümünde Fransız Konsolosluğu yine devam ediyor.
Sergi açılmış, kalabalık katlar arasında dolaşırken Lucien Arkas ile Napolyon odasında sohbet ediyorduk.
Bay Arkas’ın hayat öngörülerine her zaman önem vermişimdir.
Benim için her zaman akil insan olmuştur.
Başım ne zaman sıkışsa, hayatla ilgili ne zaman bir yol ayrımında olsam ya da bir dost sohbetine ihtiyaç duysam Lucien Bey’i ararım.
Bay Arkas hep gelecekle ilgilenir.
Geçmişin iyi yanları hep aklındadır ama geçmişte kötü gitmiş ayrıntılara takılıp kalmaz.
Böyle bakmayı galiba öğrendim. Bunda Arkas’ın etkisi fazladır.
Hiç unutmuyorum.
O gece, bu konuda beni ilk defa düşündüren bir yorum yaptı.
Dedi ki;
“Herkes farkında değil ama şu Çin’deki virüs hepimizi etkileyebilir. Çok değil, birkaç ay sonra farkına varırız. Galiba birçok şeyi etkileyecek Deniz... Herkes için zor bir süreç başlıyor...”
Elbette ben de dünyadaki gelişmeleri izliyor, Çin’in Wuhan’ındaki bu salgını takip ediyordum ama bütün dünyayı esir alabilecek bir virüsü kim hayal edebilirdi ki...
O gece eve gidince daha önce izlediğim “Salgın” adlı filmi yeniden izledim.
Yine Uzakdoğu’da bir restoranda başlayan hikaye bütün dünyayı sarmıştı.
Ertesi gün birkaç kaynaktan tarihteki salgınlara baktım, okudum.
Doğruyu söylemek gerekirse İspanyol gribi pandemisinin üç yıl sürdüğünü görünce ürkmedim değil.
Ama tıbbın, teknolojinin geldiği noktayı düşününce yine de içim daha rahattı.
Bay Arkas’ın kendi kişisel kütüphanesinde binlerce önemli eser vardır.
Farklı dillerde, farklı alanlarda yazılmış kitaplar...
Lucien Bey’in kitaplar arasında kaybolduğuna çok kez şahit oldum.
Çoğu tarih kitaplarıdır.
İnsanlığa yön vermiş insanların ya da olayların hikayeleri bu kitaplarda var.
Tarihi bilmek, bunu sentezlemek ve geleceği bu bilgilerle şekillendirmek farklı oluyor.
Öngörmek kolay değil.
Başarının sırrı da buradan geliyor.
Bilmek kadar yapabilmenin keyfi de olduğunda ortaya başka bir şey çıkıyor.
Lucien Arkas da benim “iyi ki var” dediklerimden...
Haydi Karşıyaka
KARŞIYAKA camiasını ayakta tutan, motive eden son yıllarda hep basketbol oldu.
Gerçekten de Karşıyaka’nın istikrarlı başarısında kulübün kendi kültürü kadar bu branşta gelen başarılı yöneticilerin de büyük etkisi oldu.
Ve elbette Yaşar Grubu’nun Pınar’ın büyük desteği...
Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi 8’li Finalleri’nde Çekya ekibi ERA Nymburk engelini geçerek yarı finale çıktı. Bugünkü maçta rakibi Casademont Zaragoza... Yenersek finalde olacağız.
Ben Pınar Karşıyaka’nın bu güçte olduğunu ve İzmir’e kupayla döneceğini düşünüyorum. Herkes gibi ben de saat 19.00’da televizyonun karşısına geçeceğim.
Psikologlara görev düşecek
17 günlük kapanma öncesindeki kuyrukları gördünüz.
Anadolu’nun her yerinden insanlar Bodrum’daki, Marmaris’teki, Çeşme’deki yazlıklarına akın ettiler.
Ben normal karşılıyorum.
Eğer tedbirlerin açıklandığı gün seyahat yasağını başlatmıyorsanız; imkanı olan arabasına atlar yazlığına gider.
Çünkü insanlar gerçekten sıkıldı.
Ve inanın pandemi bitse, üzerinden yıllar geçse de endişeler, korkular bundan sonra da devam edecek.
Bunu bana gelen mesajlar anlıyorum.
Bazı okurlarım o kadar kendi kabuğuna çekilmiş durumdalar ki...
Ne sokağa çıkmak istiyorlar, ne işe gitmek istiyorlar, ne de sosyalleşme derdindeler.
Eminim bazıları aşılarını olsalar da, toplum sürü bağışıklığı kazansa da bu ürkekliklerini atamayacaklar.
O yüzden salgın sonrası sosyologlara, psikologlara önemli görevler düşecek.
Birileri dışarıda hayatın devam ettiğini, endişelerle yaşanamayacağını, kontrollü olarak yaşantımıza devam etmemiz gerektiğini hatırlatmalı.
Sosyal medyada lince alışığız
BAZI dostlarım sosyal medyada lince uğrayınca kimyaları bozuluyor, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Normal... Biz her gün dayak yiyoruz. Bir kelimeyi cımbızla alıp başka bir yere çekebiliyorlar. Herkes kendi düşüncesini savunmamızı istiyor, bekliyor. Tabii kimseye yaranamıyoruz. Eleştirmek kolay, yapmak her zaman zordur. Ve herkes bir gün sosyal medyada lince uğramayı göze alacak.
Hala virüse inanmayanlar var
VE hala “Ben Kovid 19’a inanmıyorum” diyenler var.
Bu virüsün daha ne yapması lazım.
Ekonomileri kapatmış, bizleri evlere hapsetmiş.
Milyonları öldürmüş.
Milyonları süründürmüş, hala süründürüyor.
Aşı bile bazen yetmiyor.
Şekil değiştirip kendini güçlendirmeye devam ediyor.
Ama hala Kovid 19’a inanmıyorlar.
Herkese akıl fikir versin.