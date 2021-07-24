“Hayat bir gün o da bugün...”

Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.
Hafta sonu Bodrum’daydım.
Maske taktığım anlarda bu sefer ben tedirgin oldum, çünkü herkes bana bakıyordu.
Çıkardığım anda da ben kendimi iyi hissetmedim.
Sonuçta “Üç aşım var en azından mesafeyi koruyayım” diyerek hafta sonunu kapattım.
Sadece Bodrum değil; Türkiye’nin her yeri aynı...
Sadece Türkiye değil, bütün dünya aynı...
İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi içinde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir’de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.
Aslında her seçim döneminde gündeme gelen ama bir türlü yol alamayan bu konuda ilerleme olması herkes gibi beni de sevindirdi.
Ben Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir oyuncu olacağından eminim.
Özellikle de İzmir’in şansı her geçen gün artıyor.
Belki farkındasınız, belki değil; İzmir’de bir kümelenme oluştu.
Birçok teknoloji şirketi önemli işler yapıyorlar.
Türkiye gibi KOBİ’lerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ülkede TAİDER gibi kurumlara önemli görevler düşüyor.
Aslında aile şirketlerinin kurumsallaşması meselesi bize özgü bir konu değil. Örneğin Almanya ve Fransa’da ikinci, üçüncü kuşaklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şirketler ya parçalanıyor ya da satış aşamasına geliyor.
Dünyada rekabet artıyor, maliyet hassasiyeti kadar kalite öne çıkıyor.
Böyle bir dönemde şirketlerin yarınlara hazır olması gerekir.
Uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkelerine değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmek için şirketlere düşün görevler var.
İşte bu deneyimler TAİDER’in en önemli konu başlıkları arasında...
İngiltere, Portekiz ve İspanya’da korona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde biraz paniğe yol açmış gibi gözüküyor.
Bizim gibi turizm sezonunu kaçırmak istemeyen, tedbirleri gevşeten ülkelerde bile hafif bir hazırlık gözlemleniyor.
Örneğin Portekiz ve İspanya...
Sınırların kontrolü, yeniden maske gibi önlemler yine konuşuluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu’ndan önce güvenlik zirvesini topladı örneğin...
Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, korona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ila 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı.
İşletmeci çok dostum var.
Çoğunun ne büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Bazıları yatırımda yakalandılar. İşlerini iyi yapıyorlardı ve doğal olarak da büyütmek istiyorlardı.
Ama hiçbiri pandemiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünmemişlerdi.
Bu boşluktan sonra toparlanmaları kolay olmayacaktır.
Hepsini anlıyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinin içinde olan bir ailede büyüdüğüm için kalabalıklara hep alışığımdır.
Ailenin bana şöyle bir tavsiyesi oldu.
“Siyaset yok, sivil toplumculuk var...”
Demokrasinin böyle güçleneceğine inanıyorum. Hala da öyle...
Lisedeyken Rotary ile tanıştım.
Karakterimin oluşmasında, hayata bakışımda, dünyayı okumamda Rotary ve benzer derneklerin, vakıfların büyük etkisi oldu. Galiba 30’un üzerindeki sivil toplum örgütüne üyeyim.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
***
Meslektaşım Demet Cengiz’in kitabını da bu duygularla okudum.
“Adımı Deniz Koydular” son yıllarda okuduğum en ilginç romanlardan biri...
Adımı Deniz Koydular, toplumsal meselelerden bireysel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede bir kadın ve bir erkek hikâyesini anlatıyor.
Biri doğudan ve bir kardelen olan Deniz Yıldız, diğeri batıdan biri James Rowe... İki hırpalanmış çocuk öyküsünü anlatıyor roman... Tabii ki Demet gerçek hikâyelerden esinlenerek romanı yazmış. “Adımı Deniz Koydular” hepimiz için aslında tanıdık öyküler...
O gün herhalde İzmir sıcaklık rekoru kırdı.
Arabaya bindiğimde derece 47’yi gösteriyordu.
Gölgede bile nefes almak mümkün değildi.
İzmir Marina’da buluştuk; tesisler yenilenmiş ve kullanıma açılmıştı.
Başkan Soyer’e giderek dikkat çeken İzmir trafiğini sordum.
Herkes görüyor; sadece işe gidiş saatlerinde değil, her dakika bir yoğunluk sözkonusu...
İlk ikisi Sinovac’tı, üçüncüyü Biontech oldum.
Aslında sistem iki seçenekli alternatif sundu. Sinovac ya da Biontech tercihini bana bırakmıştı.
Doktorlarımla konuştum; bu arada epey bilimsel makale okudum, mesleğimi de düşünerek Biontech’i tercih ettim.
Birincisi inaktif iki aşıdan sonra mRNA tipi Biontech’in daha güçlü koruma sağlayabileceğini söylediler.
Yeni varyantlara karşı vücudumun daha güçlü bir tepki vereceği tavsiyesinde bulundular.
İkincisi de çok sık seyahat eden biri olarak yurtdışı çıkışlarında Biontech’in bana avantaj sağlayacağını düşündüm.
Sıkıldık, bunaldık biliyorum.
Gerçeği söylemem gerekirse ben de öyle...
Ki;
Her gün gazeteye geldim, tedbirlerimi alarak toplantılara katıldım.
Gönüllü olup ilk aşı yaptıranlardan biri olarak biraz olsun rahatlasam bile yine de eskisi kadar özgür olamamak beni de çok sıktı.
Haldır haldır koşturmaca olmadığı için hobilerime, sevdiklerime, kendime vakit kalsa da yine de yoğun olduğum günleri aramıyor değilim.
Cumhuriyet’te İpek Özbey kendisiyle konuşmuş.
Ve bana göre çok önemli bilgiler içeren bir röportaj olmuş.
Hotamışlıgil aşı karşıtlığının en az salgın kadar büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.
Ki ben de aynı görüşteyim.
Bu pandemiyi bitirmenin tek yolunun aşı ve ilaçlar olduğunu düşünüyorum.
O yüzden en başta ve örnek olmak için gönüllü olup aşı oldum.
Hotamışlıgil diyor ki;
“Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Delta’nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor. Varyantın öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir.”
Hayat bir gün o da bugün
TEMMUZ başında özel bir evlilik törenine katıldım.
Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.
Bir buçuk yıllık pandemi döneminde katıldığım ilk nikah töreniydi.
Az sayıda ama çok iyi tanıdığım “Çetin dostları” arasında olmak o kadar iyi geldi ki...
Fonda çalan müziğin eşliğinde Çetin, Gözdem’in elinden tutmuş; tören alanına gelirken avuçlarımız kızarıncaya kadar alkışladık.
Oğulları Can’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Ve elbette bizlerin...
İmzalar atılırken hep birlikte günün mottosunu söyledik.
“Hayat bir gün o da bugün” diye...
Kumların üzerinde, deniz kıyısında, güneş batarken aslında aklımın hep bir ucunda olan bu mottoyu daha çok kullanmaya karar verdim.
Dediğim gibi uzun süren bir salgından sonra sevdiğim dostlarla, hele çok yakın dostlarımızın evliliklerine tanıklık etmek çok güzeldi.
Ama daha önemlisi geçmişle gelecek arasında sıkışmış hayatlar arasında bugünü, o anı düşünmek ve bunu hatırlamak da çok iyiydi.
Kavramlar üzerine konuşmak
galiba hepimizi rahatlatacak
HEPİMİZ aynı hatayı yapmıyor muyuz?
Örneğin siyasetçiler, siyaset bir sıkışma içinde değil mi?
Geçmişle hesaplaşma hiçbir zaman bitmedi. Bazı şeyleri zamanın ruhuna bıraksak ve öyle kabul etsek; galiba konuşmak da, yorum yapmak da daha kolay olacak.
Ve elbette bitmeyen, yerine getirilmeyecek gelecek planları ve sözleri...
Geçmişi bilerek geleceğin hayallerini kurarak ama bugünün gerçeklerinden de uzaklaşmadan siyaset yapmak mümkün değil mi?
Türkiye’de bazı dönemlerde böyle siyaset yapıldığını biliyorum. O zaman insanlar da daha umutlu, mutlu oluyorlar.
Geçen gün yazdım. Çok sayıda mesaj geldi.
Hepimizin artık semboller üzerinden değil, kavramlar üzerinden konuşmamız gerekiyor.
Adaleti, sahiciliği, samimiyeti, merhameti, vicdan gibi kavramları daha sık konuşmalıyız.
Ve demokrasimizi daha güçlü hale getirmeliyiz.
İşte o zaman geçmişimizle daha çok gurur duyar, hesaplaşmalarımızı azaltır ve daha çok geleceği konuşuruz.
Galiba hepimizin buna daha çok ihtiyacı var.
Sanatçılar da bizler de çok özledik
BİRKAÇ gün İzmir’den uzaklaştım.
En sevdiğim coğrafyalardan biri Dalaman Sarıgerme tarafına geldim.
Hilton Dalaman’da Levent Yüksel sahneye çıktı.
Uzun zamandır ilk defa, mesafelerin korunduğu bir konser izledim.
Konsere başlarken Levent de hatırlattı.
“Uzun bir aradan sonra ilk konser” diye...
Sahnede vokaller dahil 10 kişilerdi, arkada bir o kadar da ekip vardı.
Bir buçuk yıl sanatçılar sahne alamadı, sanatlarını icra edemediler.
Ve gerçekten de zor günler geçirdiler.
Ben iyi bir müzik dinleyicisiyim, aynı zamanda da okuyucusuyum.
Tarihte önemli işlere imza atmış sanatçıların hayatları da her zaman ilgimi çekmiştir. Türkiye’nin de iyi sanatçıları var. Ve dünya çapında da olmayı hak ediyorlar.
Sahneye yakın bir yerdeydi.
Levent Yüksel’in artık klasikleşmiş şarkılarını dinlerken sahneyi ne kadar çok özlediklerini de fark ettim.
Ve elbette bizler de o güzel şarkıları hep birlikte söylemeyi özledik.
Şu pandemi bitse de yine o kalabalıklar içine girsek ve güzel konserlere gidebilsek.
Bu yazın akustikleri arasında
YAZIN en güzel akustiklerinden biri Gökçe Türk’ten geldi. Sezen Aksu’nun “Aşktan Ne Haber” şarkısını yine kendine göre yorumlamış Gökçe...
Pandemide boş durmayan sanatçılardan biri Gökçe; yeni akustiklerin de yolda olduğunu söyledi.
Bekliyoruz...
Aşı kartı olmayan
kalabalığa girmesin
BİRÇOK ülke kapalı ve kalabalık alanlara girerken aşıyı zorunlu hale getirdi veya getirmeye hazırlanıyor. Bir buçuk yıl gerçekten zor geçti. Evlere kapandık, hatta hayatımızı erteledik. Herkes gibi ben de hayata kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bir kez daha kapanmak ya da belirli saatlerde evde olmak istemiyorum. Çünkü sosyal hayatımız, ekonomimiz zarar görüyor. Ve aşı kartı zorunluluğuna sıcak bakıyorum. Aşı olmak istemeyenlere zorla yaptıramayız. Ama aşı yaptırmayanların kalabalık alanlara girişini kısıtlayabiliriz. Aksi halde bu iş bitmeyecek ve normale dönemeyeceğiz.
Uzun yürüyüşler bana iyi geliyor
10 bin adım safsata mı, değil mi; bilemiyorum. “Şart” diyen de var, “Adımlarını sayma, hareketli ol” diyen de... Ama alışkanlık işte, ben 10 bin adımı geçmeden ve hatta haftanın birkaç günü 20 binlere yaklaşmasam kendimi iyi hissetmiyorum. Aslında uzun yürüyüşler yapmak hoşuma gidiyor. Kendimle konuşuyorum, doğayı izliyorum. Hele sevdiğim birkaç dostum da yanımda olunca zamanın nasıl geçtiğini de anlamıyorum. Birkaç gündür Dalaman Sarıgerme’de kuşların, kurbağaların sesleri arasında yürüyorum. Sıcak ama nemsiz bir havada yürümek iyi geliyor. Türkiye’de uzun yürüyüşler yapmak için o kadar çok adres var ki... Dalaman Sarıgerme de işte o yerlerden biri...