Hatay’da bu kez umut var… Bugün 450 bininci konut teslim edilecek

Hatay’a deprem sonrası üçüncü gelişim... 6 Şubat 2023 depreminin ardından ilk geldiğimde sokaklarda zaman durmuş gibiydi. Enkaz yığınları arasında sessizce dolaşan insanlar vardı. Kayıplarını arayan, bir iz, bir ses bekleyen insanlar... İkinci gelişimde ise başka bir duyguya tanıklık etmiştim. Yeniden inşa edilen Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için, Hugo Boss’un Genel Müdürü Arif Kaya ile birlikte Hatay’daydık. O gün de hüzün vardı. Ama bu kez hüzne bir direnç eşlik ediyordu. İnsanların yaralarını sarmaya çalıştığını, geleceğe en azından biraz daha umutla baktığını hissetmiştim.

Ama bu sefer; manzara gerçekten başkaydı.

ŞEHİR İÇİN MUCİZE BAZEN BİR EVİN IŞIĞI

Cuma günü Antakya’daydım. Sessizliğin yerini hayat almıştı.

Vinçlerin sesi çocuk kahkahalarına karışıyordu. Akşam olunca pencerelerden ışık sızıyordu. Bir evin ışığı. Bazen bir şehir için en büyük mucize budur. Hatay’da o mucize, yavaş yavaş çoğalmıştı, hayat canlanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile beraberdik. Emek Mahallesi’nde yürürken sık sık durdu. Binalara baktı, vatandaşlarla konuştu, sohbet etti. Belli ki burası onun için de sadece bir şantiye alanı değildi. “Burası Hataylıların kalbidir” dedi ve ekledi:

“Depremden sonra insanlar kendi evlerinin yerini bile bulamıyordu. Enkazların arasında bir umut arıyorduk. O umut bugün yeşerdi. Filizlendi. Büyük bir çınara dönüştü.”

YENİ BİR HAYATA MERHABA DEDİLER

Emek-Aksaray Mahallesi’nde 6 bin konut ve 655 işyeri tamamlanmış durumda. Ama mesele sadece rakam değil. Burası parklarıyla, yürüyüş yollarıyla, yeşil alanlarıyla yeniden kurulmuş bir yaşam alanı haline gelmiş. Cumhuriyet Caddesi’ne, 75. Yıl Bulvarı’na, Atatürk Caddesi’ne uzanan güvenli sokaklarda yürürken, son ziyaretimden bu yana ne kadar çok şeyin değiştiğini daha net gördüm.

Bakan Kurum ile Tarihi Uzun Çarşı’da, Kunduracılar Çarşısı’nda, yeni Hatay’ın kurulduğu Dikmece’de, ‘dünyanın aydınlatılan ilk caddesi’ olarak bilinen Kurtuluş Caddesi’nde beraber yürüdük. Hatay, bugün asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri. Kent genelinde bugüne kadar 98 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilmiş. Ay sonuna kadar bu sayı 153 bine ulaşacak. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretiliyor. Kurum bu tabloyu anlatırken önemli bir noktaya işaret ediyor.

“Bu sadece bir inşaat süreci değil. Bu, dünyada benzeri olmayan bir yeniden ayağa kalkma iradesidir.”

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Habib-i Neccar Camisi restore edildi.

ERDOĞAN KATILACAK

Hatay’da bugün çok sembolik bir ana tanıklık edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 455 bininci konutun anahtarı hak sahibine teslim edilecek. Aynı gün Malatya’da 10 bin konut daha sahiplerini bulacak. Böylece depremden etkilenen 11 ilde, büyük yıkımın ardından başlayan sürecin en kritik eşiği aşılmış olacak.

Kurum, Hatay’daki çalışmaları anlatırken sadece betonarme yapıları saymıyor.

Kumlu’da Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti kurulmuş durumda. Antakya Dikmece’de 14 bin 500 konutun inşasında sona gelinmiş. Altyapı, yollar, sosyal alanlar ve tarihi yapıların restorasyonu eş zamanlı ilerliyor.

TOHUM FİLMİ ASLINDA ÇOK ŞEYİ ANLATIYOR

Bakan Kurum şöyle konuşuyor. “Bu ülke tarihinde görmediği bir felaket yaşadı. Ama yaralarını da en kısa sürede sardı. Bunu da milletimizle omuz omuza vererek başardık.”

Paylaşılan “Tohum” filmi gözümün önüne geliyor.

“Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk” diyor Bakan Kurum.

Hatay; yavaş yavaş kendine geliyor.

Korkularını geride bırakmaya, geleceğe umutla bakmaya çalışıyor. Acı hala burada ama artık yalnız değil. Yanında dayanışma var, emek var, yeniden başlama iradesi var.

Hatay bugün, ayağa kalkmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlıyor.

Ve insana şunu düşündürüyor. Böylesine büyük bir yıkımın ardından, bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkabilmek ancak güçlü bir devletin, kararlı bir organizasyonun ve millet, devlet birlikteliğinin mümkün kıldığı bir şey.

Hatay’ın sokaklarında yürürken hissedilen tam olarak bu.

Acının içinden filizlenen, sessiz ama inatçı bir umut.

Tarihi Uzun Çarşı yeniden canlandı.

BAKAN KURUM ANLATTI: BU BİR İNŞA DEĞİL İSTİKBAL MESELESİYDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum anlatıyor: “6 Şubat’ta çok büyük bir imtihandan geçtik. Bir gecede 11 ilde hayat durdu. 108 bin kilometrekarelik bir alan, 14 milyon insanın hayatı değişti. Bu alan, 100’den fazla ülkenin yüzölçümünden büyük. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Milyonlarca insan evsiz kaldı.”

Deprem deyince hep konutlar konuşuluyor ama Kurum’un notları aslında sürecin büyüklüğünü gösteriyor.

“O gece sadece binalar yıkılmadı. Enerji hatları çöktü, havalimanları zarar gördü, köprüler, yollar, altyapılar ağır hasar aldı.”

Yaklaşık 2.5 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. Ekonomik tabloyu da saklamıyor:

“Doğrudan 108 milyar dolar, dolaylı etkilerle 150 milyar dolara yaklaşan kayıp oldu. Biz bu işe ‘deprem bölgesi Türkiye’nin istikbalidir’ diye baktık. Depremin ilk anında bir seferberlik ilan ettik. Arama kurtarma sürerken aşevlerini kurduk, geçici barınma alanlarını hazırladık. Aynı anda kalıcı konutların planlamasına başladık. Acele ettik ama özensiz davranmadık.”

Hatay konutlarıyla işyerleriyle, çarşılarıyla, altyapısıyla yeniden ayakta.

45. GÜNDE İLK ANAHTAR

Bir cümle özellikle dikkat çekiyor: “Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla, ilk temeli 15’inci günde attık. 45’inci günde ilk anahtarları teslim ettik.”

Bugüne kadar yapılan harcamayı net söylüyor: “Deprem bölgesi için 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptık. 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede; 200 bin mimar, mühendis ve işçi çalıştı.”

Rakamları sıralıyor:

“Saatte 23, günde 550 konut... Biz sadece ev yapmadık. Parklarıyla, okullarıyla, çarşılarıyla yeni şehirler kurduk. 155 bin yeni yuvasıyla, tarihi dokusuyla, sahil yoluyla Hatay yeniden ayağa kalktı.”

Aynı tablo Kahramanmaraş’ta, Malatya’da, Adıyaman’da, Gaziantep’te... Bugün teslim edilecek anahtar sayısını da ekliyor.

“455 bininci konutun anahtarını teslim edeceğiz. Türkiye, asrın felaketini asrın dayanışmasıyla tamamladı. Bizim inancımızda durmak yok. Bir işi bitirdiğinde, hemen diğerine başlarsın.”

Asrın inşası bitti. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor.

ASRIN EN BÜYÜK İNŞASI… 455 BİN KONUT VE İŞYERİ

Bugün “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” töreninde canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi, Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve işyerleri için kura çekimi yapılacak. Deprem bölgesinde inşa edilen ev ve işyeri sayısı 455 bin 357’ye ulaşacak.

İllere göre dağılım:

“Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660, Kahramanmaraş’ta 73 bin 956, Adıyaman’da 43 bin 366, Gaziantep’te 31 bin 53, Diyarbakır’da 17 bin 206, Elazığ’da 14 bin 894, Şanlıurfa’da 13 bin 429, Osmaniye’de 12 bin 557, Adana’da 12 bin 73, Kilis’te 2 bin 569, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas’ta 164, Bingöl’de 89.”

BULGARİSTAN KADAR ALAN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü.

Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alanı inşa edildi.

Türkiye’nin en büyük şantiyesi 28 bin 289 bağımsız bölümün inşa edildiği Malatya İkizce’deki TOKİ şantiyesi oldu.

Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere’de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda kurduğu Türkiye’nin en büyük 2. şantiyesinde 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve işyerini inşa etti.

Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ /HATAY