Akıllı ilaçların başında bir Türk

O yüzden aşıları önemsiyorum.
Ve bunun için gönüllü oldum ve faz 3 çalışmalarına katıldım.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve aşımı oldum.
En baştan söyleyeyim.
Bugüne kadar hiç grip aşısı olmadım, zatürre aşısı da vurdurmadım.
Ama bu sefer sürecin farklı olduğunu düşünüyorum.
Belki ilk dönem çok yakınlarımızda değildi bu virüs belası ama yazdan sonra herşey değişti, vaka sayılarında müthiş bir artış oldu, kayıplar da artmaya başlayınca herkes daha da endişelendi.
Bazıları ayakta, hiç anlamadan geçirdi; bazılarını ise hastalık adeta yatağa çiviledi.
Kovid 19’u geçirenlerin anlattıklarını dinleyince, okuyunca hastalığın hiç hafife alınmaması gerektiğini daha iyi anladık.
Ve kasımda beklenen tedbirler geldi.
Avrupa aslında kısıtlamaları bir ay öncesinden almıştı.
Aralık ayını hafta sonları evlerde, hafta içi de saat 9’dan sonra eve dönerek geçirdik.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden mezun olan Dr. Corat, 2004 yılında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nün direktörü oldu.
Gülser Corat, merkezi Barcelona’da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçildi.
Corat; yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor.
İlginç konulara dikkat çekerek toplumda kadın erkek eşitliği konusundaki farkındalığın artmasını sağladı.
Örnek mi?
Teknoloji çalışanlarının erkek ağırlıklı olması nedeniyle dijital asistanların neredeyse tamamının aşırı saygılı ve itaatkar kadın kimliğinde olduğunu söylüyordu.
Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.
Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.
Örnek mi?
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.
Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.
Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...
Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.
“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
Akıllı ilaçların başında bir Türk
2020 bana göre bilimin öne çıktığı, bilim insanlarının çok konuşulduğu bir yıl oldu.
Zor ve belirsizlikler dolu bir süreç yaşadık.
Ama yeni isimler ve kavramlar hayatımıza girdi.
Örneğin Amerikan Pfizer firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’den çoğumuz haberdar değildik.
İnsanlık adına umut oldular.
Eğer tünelin ucunda bir ışık göründüyse Türeci ve Şahin’in önemli rolleri oldu.
Çünkü pandemiyi bitirecek ilk ateşi onlar yaktı.
İlk onayı alan aşı onların oldu.
Gerçekten de çok iyi yetişmiş bilim insanlarımız var.
Türeci ve Şahin gibi çok başarılı ve parlak bir kariyere sahip olan bir başka Türk’ten bahsedeceğim bugün...
Dünya devi Pfizer Global’in başkan yardımcısı Hakan Şakul...
Pfizer’in Global Ar-Ge Diagnostik Birimi Başkanı Dr. Hakan Şakul, Harvard Üniversitesi’nin 7. Kişiye Özel Tıp Konferansı’nda özel ödüle layık görülen bir isim...
Şakul’e ödülünü Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü ve Kişiye Özel Tıp Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Raju Kucherlapati vermişti. Hakan Şakul, ödülü Pfizer Global bünyesinde yürütmekte olduğu kişiye özel ilaç araştırma ve geliştirme programı nedeniyle almıştı.
Dünyada akıllı ilaçlar şimdi konuşuluyor.
İşte o ilk araştırmalara imza atan isimlerden biri de gurur duyduğumuz Hakan Şakul...
Şakul ödülü aldığında şöyle konuşmuş;
“Yürüttüğümüz program, akciğer kanserinde ilk kez ilaç ve test taraflarında aynı anda ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı alan program. Pfizer ve Abbott Molecular ortaklığı, Pfizer’in araştırma ve geliştirmeye yönelik kişiye özel tedavi yaklaşımının önemini vurguluyor ve hastalara ihtiyaç duyulan ilaçları sağlamak için ilaç şirketlerinin diagnostik şirketleriyle nasıl etkili bir ortaklık kurabileceğine örnek oluşturuyor.”
Bilime inanın...
Gelecek umudu bilimde...
Pandemi bu isimleri
bize tanıtmış oldu
KORONAVİRÜS bir yandan bize üzüntüler yaşatırken bir yandan da bilimin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Yine bu sayede dünyada bilimsel çalışmaları ile yer edinen Türkleri de tanıma şansımız oldu.
Onlardan biri olan Dr. Hakan Şakul bugünlerde hepimizin ismini ezberlediğimiz bir şirketin, yani Pfizer Global’ın başkan yardımcılığı görevini yapıyor.
Öğretmen bir anne babanın çocuğu olan Dr. Hakan Şakul, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğrenim görürken büyük hedeflere sahipmiş ve bunun için dört yıl boyunca aralıksız gittiği kurslar ile İngilizcesini geliştirmiş. Ardından yüksek lisans ve doktora çalışmasını Türkiye’de yaparken, doktora programının ikinci yılında Uluslararası Rotary Vakfı’nın dünya genelinde açmış olduğu “Açlıkla Mücadele” burs programını kazanıp ABD Minnesota Üniversitesi’nde “Kantitatif Genetik” üzerine çalışmalar yaparak doktorasını tamamlamış.
Ardından çalışmalarını California Üniversitesi’nde devam ettiren Dr. Şakul, Pfizer Global’da insan genetiği, istatistiksel genetik, ardından farmoko genetik ve son olarak da Diagnostik alanında çalışmış. Şu an ise Pfizer Global’da Diagnostik Birim Alanı yöneticisi ve başkan yardımcısı olarak görevini yürütüyor.
Bu parlak isimleri, beyinleri Türkiye’nin mutlaka özel projelerle bir araya getirmesi gerekir.
Ben her zaman Türkiye’nin geleceğine inanıyorum.
Bize düşen bütün olumsuzlukları bir kenara bırakarak geleceğin kurgusunu yapacak projeleri hayata geçirmek...
İşte Almanya’da Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin; Amerika’da Dr. Hakan Şakul ve dünyanın her yerinde başarılı kariyere sahip Türk bilim insanları...
Bu isimleri buluşturalım, ortak bir sinerji yaratalım.
Gençlere kariyer tavsiyeleri
BAŞARILI bir kariyerle gençlere örnek olan Dr. Hakan Şakul’ün tavsiyelerini merak ettim.
“Eğer siz kendi kariyerinizi düşünmezseniz kimse sizin için düşünmez” diyen Dr. Şakul şöyle konuşuyor;
“Kariyerinizi geliştirmek için ne yapacağınızı planlamazsanız ilerlemeniz zor olur. Kendi ilişkilerini kurun ve dizayn edin. Etrafınızdakilerin sizin yeteneğini keşfetmesini beklemek yerine 2-3 yıllık ilerleme planları yapmak ve buna uygun olarak çalışmak gençlere çok şey katacaktır.”
Üniversite yıllarında derslere ek olarak dört yıl boyunca, üstelik kısıtlı imkanlar ile İngilizce kursuna devam eden Hakan Şakul, gençlerin çok iyi İngilizce veya başka bir dil öğrenmesinin bilimsel çalışma ve yurtdışı hedefleri için şart olduğunu vurguluyor.
Şakul; “Staj döneminde bir mülakata girdik; İngilizceydi. Eğer kendime bu yatırımı yapmamış olsaydım, o mülakatı geçemezdim ve şu an olduğum noktada olamazdım. Bu yüzden belki klasik olacak ama yabancı dil öğrenimini, gençlerimizin ciddiye alması önemlidir” diyor.
30’dan fazla bilimsel makalenin ve bazı kitap bölümlerinin yazarları arasında yer alan Dr. Şakul “Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite eğitimi ezber değil, problem çözmek üzerinedir. Özellikle üniversitede genç arkadaşlarımız bir düşünme biçimi olarak problem çözme becerisini geliştirmeliler” diye konuşuyor.
Herkese iyi yıllar diliyorum
GERÇEKTEN ilginç bir yıl oldu. Bilmediğimiz bir salgınla karşı karşıya kaldık. Gerçekten sıkıldık. Ama aşılarla birlikte tünelin ucu gözüktü gibi... Ben 2021’in zor ama belirsizliklerin daha az olacağına inanıyorum. Bu yıl daha umutlu olalım. Herkese iyi yıllar diliyorum.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle