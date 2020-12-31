Akıllı ilaçların başında bir Türk

BENİM için güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı sivil toplum örgütleridir. Ülkeleri için, yaşadıkları kentler için, insanlık için hizmet eden kurumlara ve buralarda görev yapan herkese sonsuz saygı duyuyorum.



Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.

Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.

Örnek mi?

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.

Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.

Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...

