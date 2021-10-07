Güneş tarlaları Ege’de teşvik edilmeli

DÜNYA medyası bir süredir zor bir kış olacağı konusunu işliyor.
Dün de Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız medyasına baktım; konuyu uzmanlarına yorumlatmışlar.
Gerçekten de önümüzdeki kış bizi bir enerji sıkıntısı mı bekliyor ve biz buna ne kadar hazırlıklıyız?
Biz derken bütün dünyayı kast ediyorum.
Ama Türkiye gibi enerjiyi dışarıdan almak zorunda kalan ülkelerin de çok dikkat etmesi gerekiyor.
Avrupa ve Asya’da doğal gaz ve kömür fiyatları en yüksek seviyelerine ulaştı. Amerika’da petrol fiyatları yedi yılın en yüksek seviyesine geldi.
Avrupa Birliği İstatistik Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, Euro bölgesinde yıllık enflasyonun eylül ayında petrol ve gaz fiyatlarının artmasıyla 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.
Enerji fiyatlarındaki yüzde 17.4’lük artış, Avrupa’nın da enflasyonunu yükseltti.
Gerçi ekonomistler ve merkez bankaları, enerji fiyatlarındaki sıçramanın geçici olduğunu söylüyor. Yine de hükümetler faturaları hafifletecek adımları atmanın peşindeler.
Önemli bir ayrıntı daha var.
Doğalgaz Avrupa’da megavat saat başına 94.46 Euro’dan işlem gördü, bu yılın başlangıcından neredeyse beş kat daha yüksek...
Sebepler arasında Asya’daki güçlü talep, Rusya’dan daha az arz ve rezervlerin tükenmesi gösteriliyor.
Bütün bu gelişmeler daha yüklü doğalgaz ve elektrik üretimi anlamına geliyor.
Neden bu hatırlatmaları yapıyorum.
Türkiye gibi enerji kaynakları kısıtlı ülkeler için çözüm alternatif enerjilerde...
Ve bu açıdan bizim büyük avantajlarımız bulunuyor.
Güneş tarlaları özellikle de Ege’de teşvik edilmeli.
Avrupa’ya gittiğimde birçok evin çatısında güneş panelleri görüyorum.
Evlerimizi bu teknolojiye göre dizayn edelim.
Rüzgar ve güneş enerjisini günlük hayatımızın içine daha fazla sokmalıyız.
Bence Ege’de, Batı Anadolu’da yapılacak her yeni projeye bu özellik eklenmeli, uygun alanlar için de güneş enerjisi panelleri döşenmeli.
Devlet de bu konuda uzun vadeli, ucuz kredi desteği vermeli.
İngiltere’de yaşanan benzin krizi lojistik bir problem gibi gösterildi.
Ama uzmanlar bu kışın zor geçeceğini söyleyerek İngiltere’yi örnek gösteriyorlar.
Hepimiz kullandığımız suya, elektriğe, benzeri kaynaklara daha fazla dikkat etmeliyiz.
Dünya ilginç bir döneme giriyor.
Benim gibi Kemeraltı severler çok
KEMERALTI severler mesaj yolluyorlar.
Seviniyorum çünkü Türkiye için önemli bir değer...
Ama şunu söylemem lazım.
Bu bölgeyi merkezi hükümet ve yerel yönetimin ortak projesiyle yapmak lazım.
Çünkü büyük bir alan ve altyapısı gerçekten eski...
Üstelik buradaki restorasyonu hızlandırmak için bazı teşviklere, yasal düzenlemelere ve desteğe de ihtiyaç var.
Kemeraltı’na yapılacak destek hükümeti de, yerel yönetimleri de sevindirir.
İyi başlangıçlar var.
Ama devamı da gerekiyor.
Ve en önemlisi...
Birkaç iyi örneğin de olması lazım.
Bazı sokakların yapılması, dizayn edilmesi, işlev kazandırılması birçok kişiye ilham da verebilir.
Bunları yapalım gerçekten de proje çok daha hızlanacak.
Tersaneden başlayalım önerisi
ATİNA’yı örnek gösterip “İzmir’e marinalar lazım” diye yazdım.
Kemal Çolakoğlu’nun önerisi şöyle; “İzmir’e bir değil en az üç marina yapılabilir. Ama buna Alaybey ile başlamak lazım. Bir körfez kentinde askeri tersane olmaz. Alaybey’e Türkiye’nin en güzel ve büyük marinası yapılabilir.”
İşe tersaneden başlanır mı bilemem ama İzmir gibi bir kente marinaların çoktan yapılmış olması gerekirdi.
Kısıtlamalara rağmen
artan kripto dünyası
BİR yandan kripto paralara yönelik yasaklamalar, kısıtlamalar getiriliyor; bir yandan da işlem hacimlerinde rekorlar kırılıyor.
Büyük kripto para borsası Binance’deki işlem hacimleri temmuz ve eylül ayları arasında yükselmiş.
Oysa tüketicinin korunması ve kripto borsalarındaki kara para aklama kontrollerinin standardı konusunda endişelenen İngiltere ve Almanya’dan Hong Kong ve Japonya’ya kadar düzenleyiciler, son aylarda baskıyı artırmıştı.
Verilere göre, türev işlem hacimleri neredeyse yüzde 25 artışla 1.7 trilyon dolara yükselmiş.
Öyle anlaşılıyor ki; baskılar da, düzenlemeler de bu yeni gerçeği küçültmeye yetmeyecek.
Bitcoin ile bahşiş
BU da başka ilginç bir gelişme...
Twitter, insanların favori içerik oluşturucularına Bitcoin ile bahşiş vermelerine izin verecek ve Spaces özelliğinde sesli sohbet odaları barındıran bazı kullanıcılara ödeme yapmak için bir fon başlatacakmış.
Bir ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerini teşvik eden ilk büyük sosyal ağ olabilir Twitter...
Kullanıcıların hareketli bir sohbete girdiğinde uyarı veya tweet dizileri bırakmalarına izin verilecek, bu sayede güvenli bir deneyim yaşamalarına yardımcı olunacak.
İlk testler yakında başlıyor.
Güneş tarlaları Ege’de teşvik edilmeli
DÜNYA medyası bir süredir zor bir kış olacağı konusunu işliyor.
Dün de Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız medyasına baktım; konuyu uzmanlarına yorumlatmışlar.
Gerçekten de önümüzdeki kış bizi bir enerji sıkıntısı mı bekliyor ve biz buna ne kadar hazırlıklıyız?
Biz derken bütün dünyayı kast ediyorum.
Ama Türkiye gibi enerjiyi dışarıdan almak zorunda kalan ülkelerin de çok dikkat etmesi gerekiyor.
Avrupa ve Asya’da doğal gaz ve kömür fiyatları en yüksek seviyelerine ulaştı. Amerika’da petrol fiyatları yedi yılın en yüksek seviyesine geldi.
Avrupa Birliği İstatistik Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, Euro bölgesinde yıllık enflasyonun eylül ayında petrol ve gaz fiyatlarının artmasıyla 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.
Enerji fiyatlarındaki yüzde 17.4’lük artış, Avrupa’nın da enflasyonunu yükseltti.
Gerçi ekonomistler ve merkez bankaları, enerji fiyatlarındaki sıçramanın geçici olduğunu söylüyor. Yine de hükümetler faturaları hafifletecek adımları atmanın peşindeler.
Önemli bir ayrıntı daha var.
Doğalgaz Avrupa’da megavat saat başına 94.46 Euro’dan işlem gördü, bu yılın başlangıcından neredeyse beş kat daha yüksek...
Sebepler arasında Asya’daki güçlü talep, Rusya’dan daha az arz ve rezervlerin tükenmesi gösteriliyor.
Bütün bu gelişmeler daha yüklü doğalgaz ve elektrik üretimi anlamına geliyor.
Neden bu hatırlatmaları yapıyorum.
Türkiye gibi enerji kaynakları kısıtlı ülkeler için çözüm alternatif enerjilerde...
Ve bu açıdan bizim büyük avantajlarımız bulunuyor.
Güneş tarlaları özellikle de Ege’de teşvik edilmeli.
Avrupa’ya gittiğimde birçok evin çatısında güneş panelleri görüyorum.
Evlerimizi bu teknolojiye göre dizayn edelim.
Rüzgar ve güneş enerjisini günlük hayatımızın içine daha fazla sokmalıyız.
Bence Ege’de, Batı Anadolu’da yapılacak her yeni projeye bu özellik eklenmeli, uygun alanlar için de güneş enerjisi panelleri döşenmeli.
Devlet de bu konuda uzun vadeli, ucuz kredi desteği vermeli.
İngiltere’de yaşanan benzin krizi lojistik bir problem gibi gösterildi.
Ama uzmanlar bu kışın zor geçeceğini söyleyerek İngiltere’yi örnek gösteriyorlar.
Hepimiz kullandığımız suya, elektriğe, benzeri kaynaklara daha fazla dikkat etmeliyiz.
Dünya ilginç bir döneme giriyor.
Benim gibi Kemeraltı severler çok
KEMERALTI severler mesaj yolluyorlar.
Seviniyorum çünkü Türkiye için önemli bir değer...
Ama şunu söylemem lazım.
Bu bölgeyi merkezi hükümet ve yerel yönetimin ortak projesiyle yapmak lazım.
Çünkü büyük bir alan ve altyapısı gerçekten eski...
Üstelik buradaki restorasyonu hızlandırmak için bazı teşviklere, yasal düzenlemelere ve desteğe de ihtiyaç var.
Kemeraltı’na yapılacak destek hükümeti de, yerel yönetimleri de sevindirir.
İyi başlangıçlar var.
Ama devamı da gerekiyor.
Ve en önemlisi...
Birkaç iyi örneğin de olması lazım.
Bazı sokakların yapılması, dizayn edilmesi, işlev kazandırılması birçok kişiye ilham da verebilir.
Bunları yapalım gerçekten de proje çok daha hızlanacak.
Tersaneden başlayalım önerisi
ATİNA’yı örnek gösterip “İzmir’e marinalar lazım” diye yazdım.
Kemal Çolakoğlu’nun önerisi şöyle; “İzmir’e bir değil en az üç marina yapılabilir. Ama buna Alaybey ile başlamak lazım. Bir körfez kentinde askeri tersane olmaz. Alaybey’e Türkiye’nin en güzel ve büyük marinası yapılabilir.”
İşe tersaneden başlanır mı bilemem ama İzmir gibi bir kente marinaların çoktan yapılmış olması gerekirdi.
Kısıtlamalara rağmen
artan kripto dünyası
BİR yandan kripto paralara yönelik yasaklamalar, kısıtlamalar getiriliyor; bir yandan da işlem hacimlerinde rekorlar kırılıyor.
Büyük kripto para borsası Binance’deki işlem hacimleri temmuz ve eylül ayları arasında yükselmiş.
Oysa tüketicinin korunması ve kripto borsalarındaki kara para aklama kontrollerinin standardı konusunda endişelenen İngiltere ve Almanya’dan Hong Kong ve Japonya’ya kadar düzenleyiciler, son aylarda baskıyı artırmıştı.
Verilere göre, türev işlem hacimleri neredeyse yüzde 25 artışla 1.7 trilyon dolara yükselmiş.
Öyle anlaşılıyor ki; baskılar da, düzenlemeler de bu yeni gerçeği küçültmeye yetmeyecek.
Bitcoin ile bahşiş
BU da başka ilginç bir gelişme...
Twitter, insanların favori içerik oluşturucularına Bitcoin ile bahşiş vermelerine izin verecek ve Spaces özelliğinde sesli sohbet odaları barındıran bazı kullanıcılara ödeme yapmak için bir fon başlatacakmış.
Bir ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerini teşvik eden ilk büyük sosyal ağ olabilir Twitter...
Kullanıcıların hareketli bir sohbete girdiğinde uyarı veya tweet dizileri bırakmalarına izin verilecek, bu sayede güvenli bir deneyim yaşamalarına yardımcı olunacak.
İlk testler yakında başlıyor.