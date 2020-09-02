Görüntüleri izlerken neler hissettim

O adada çocukluğum geçti, en güzel gençlik anılarım.
Kadınlar Plajı’nın dili olsa da arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı, sohbetlerimizi bir anlatsa...
Uzun sahil yürüyüşlerimizi, güneşin batışını seyrederken kurduğumuz hayalleri de bir güzel kulağımıza fısıldasa...
Aramızdan ayrılıp sonsuzluğa giden eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı tek tek anlatsa...
Ne günlerin geçtiğini, ne tarihi olaylara tanıklık ettiklerini, ne güzel dostluklar kurduklarını...
Ve adayı, Kuşadası’nı, Kadınlar Plajı’nı ne kadar çok sevdiklerini...
Hepsi birer birer aklımda...
Sizi bilmem ama ben her yaşımı, her anımı dolu dolu yaşadım.
Bulunduğum ortamın kıymetini bildim, aldığım nefesi içime kadar çektim.
O anılar beni canlı tuttu, o anılar beni hep motive etti, o anılar geleceğe olan inancımı artırdı.
Hafızamda izi olan yerden biridir Kuşadası...
Ve o görüntüleri görünce içim acıdı.
Biliyorum örnekleri çok, biliyorum daha da kötüleri var.
İnsan doğayı yok etmek için sanki elbirliğiyle mücadele veriyor.
Ama doğa direniyor.
Bazen de kendini hatırlatıyor.
Siz de seyretmişinizdir.
Bir adam Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atıyor.
Deniz çöp torbasını iade ediyor, dalgalar kıyıya getiriyor.
Ama o yine alıp yine atıyor.
Hunharca, haince, bencilce...
Görüntüleri izlerken çocukluğum, gençliğim geldi gözümün önüne...
Gözümüz gibi koruduğumuz o kumsal, o sahil, o deniz şimdi kıymet bilmez birisinin, birilerinin saldırısı altında.
Tıpkı toprağıyla, tarihiyle çok zengin Anadolu’nun kıymet bilmez insanları gibi...
Doğrunun yanındayız
KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kamu malına kasdi olarak zarar veren kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz” demiş.
Haklı...
Biz de Günel’in ve bu bilinçte olan herkesin yanındayız.
Bazı şeyler yasalarla düzenlenecek belki ama inanın en önemli denetleyici bizleriz.
Toplumsal konularda daha duyarlı olmalıyız.
Ve tepkimizi göstermeliyiz.
Bu dünyayı, anılarımızı, geleceğimizi böyle davranan insanlara mı bırakacağız?
22 yıl önce oradaydım
BAŞKAN Ömer Günel ile geçen yıl konuştuğumuzda Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nı çok daha görkemli kutlayacağını söylüyordu.
Kimsenin pandemi aklına gelmiyordu.
Belki bu yıl istendiği gibi olmayacak ama bu yarışmayı devam ettirmek gerekiyor.
Artık gelenekselleşmiş yarışmaları, festivalleri korumak lazım.
22 yıl önce ben o yarışmanın yapıldığı yerdeydi.
23’üncüsünün de iyi geçeceğini biliyorum.
Ama 24; o eski günlerdeki gibi olmalı.
Denizi daha iyi kullanmak iyi fikir
BÜYÜKŞEHİRLERİMİZDE trafik artık en büyük sorun...
İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında sefer sıklıklarını artırmış. Özellikle yoğun hatlarda gün boyunca yolcu gemileri 15 dakikada bir, araba vapurları ise 20 dakikada bir sefer yapacak. Ayrıca gemiler motorlu taşıt trafiğini azaltmak için bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet vermeye başladı.
Hepsi önemli ve iyi kararlar...
Ama şunu belirtmek isterim.
İzmir’in tıkanmış bölgeleri var.
Denizi daha iyi kullanmak lazım.
Ama ikinci çevre yolunu, körfez geçişini de beraberinde yapmak lazım.
Bazı yollarda hız limiti artabilir
HADİ bu yıl da geçti diyelim.
Yine de ben hatırlatmak istiyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bazı otoyollardaki hız limitini 5 puan artıracaklarını söylemişti.
Bugünün teknolojisinde bütün arabalar çok iyi ve kullanışlı.
Üstelik otoyollarımız gerçekten dünya standartlarında...
Ve bu 5 puanlık artışın doğru olacağını düşünüyorum.
Şimdi hız sınırı 120, artı 10’luk bir paya trafik izin veriyor.
Bu hız limiti 125’e çıkarılırsa iyi olur diye düşünüyorum.
Soylu bir hazırlık yaptıklarını söylemişti, hatırlatayım dedim.
Görüntüleri izlerken neler hissettim
O adada çocukluğum geçti, en güzel gençlik anılarım.
Kadınlar Plajı’nın dili olsa da arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı, sohbetlerimizi bir anlatsa...
Uzun sahil yürüyüşlerimizi, güneşin batışını seyrederken kurduğumuz hayalleri de bir güzel kulağımıza fısıldasa...
Aramızdan ayrılıp sonsuzluğa giden eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı tek tek anlatsa...
Ne günlerin geçtiğini, ne tarihi olaylara tanıklık ettiklerini, ne güzel dostluklar kurduklarını...
Ve adayı, Kuşadası’nı, Kadınlar Plajı’nı ne kadar çok sevdiklerini...
Hepsi birer birer aklımda...
Sizi bilmem ama ben her yaşımı, her anımı dolu dolu yaşadım.
Bulunduğum ortamın kıymetini bildim, aldığım nefesi içime kadar çektim.
O anılar beni canlı tuttu, o anılar beni hep motive etti, o anılar geleceğe olan inancımı artırdı.
Hafızamda izi olan yerden biridir Kuşadası...
Ve o görüntüleri görünce içim acıdı.
Biliyorum örnekleri çok, biliyorum daha da kötüleri var.
İnsan doğayı yok etmek için sanki elbirliğiyle mücadele veriyor.
Ama doğa direniyor.
Bazen de kendini hatırlatıyor.
Siz de seyretmişinizdir.
Bir adam Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atıyor.
Deniz çöp torbasını iade ediyor, dalgalar kıyıya getiriyor.
Ama o yine alıp yine atıyor.
Hunharca, haince, bencilce...
Görüntüleri izlerken çocukluğum, gençliğim geldi gözümün önüne...
Gözümüz gibi koruduğumuz o kumsal, o sahil, o deniz şimdi kıymet bilmez birisinin, birilerinin saldırısı altında.
Tıpkı toprağıyla, tarihiyle çok zengin Anadolu’nun kıymet bilmez insanları gibi...
Doğrunun yanındayız
KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kamu malına kasdi olarak zarar veren kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz” demiş.
Haklı...
Biz de Günel’in ve bu bilinçte olan herkesin yanındayız.
Bazı şeyler yasalarla düzenlenecek belki ama inanın en önemli denetleyici bizleriz.
Toplumsal konularda daha duyarlı olmalıyız.
Ve tepkimizi göstermeliyiz.
Bu dünyayı, anılarımızı, geleceğimizi böyle davranan insanlara mı bırakacağız?
22 yıl önce oradaydım
BAŞKAN Ömer Günel ile geçen yıl konuştuğumuzda Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nı çok daha görkemli kutlayacağını söylüyordu.
Kimsenin pandemi aklına gelmiyordu.
Belki bu yıl istendiği gibi olmayacak ama bu yarışmayı devam ettirmek gerekiyor.
Artık gelenekselleşmiş yarışmaları, festivalleri korumak lazım.
22 yıl önce ben o yarışmanın yapıldığı yerdeydi.
23’üncüsünün de iyi geçeceğini biliyorum.
Ama 24; o eski günlerdeki gibi olmalı.
Denizi daha iyi kullanmak iyi fikir
BÜYÜKŞEHİRLERİMİZDE trafik artık en büyük sorun...
İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında sefer sıklıklarını artırmış. Özellikle yoğun hatlarda gün boyunca yolcu gemileri 15 dakikada bir, araba vapurları ise 20 dakikada bir sefer yapacak. Ayrıca gemiler motorlu taşıt trafiğini azaltmak için bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet vermeye başladı.
Hepsi önemli ve iyi kararlar...
Ama şunu belirtmek isterim.
İzmir’in tıkanmış bölgeleri var.
Denizi daha iyi kullanmak lazım.
Ama ikinci çevre yolunu, körfez geçişini de beraberinde yapmak lazım.
Bazı yollarda hız limiti artabilir
HADİ bu yıl da geçti diyelim.
Yine de ben hatırlatmak istiyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bazı otoyollardaki hız limitini 5 puan artıracaklarını söylemişti.
Bugünün teknolojisinde bütün arabalar çok iyi ve kullanışlı.
Üstelik otoyollarımız gerçekten dünya standartlarında...
Ve bu 5 puanlık artışın doğru olacağını düşünüyorum.
Şimdi hız sınırı 120, artı 10’luk bir paya trafik izin veriyor.
Bu hız limiti 125’e çıkarılırsa iyi olur diye düşünüyorum.
Soylu bir hazırlık yaptıklarını söylemişti, hatırlatayım dedim.