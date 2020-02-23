Gizli kahramanlar hep vardır

İZMİR’den kalkıp Sabiha Gökçen’e inen ve iniş anında pist ten çıkıp parçalanan uçakta çok tanıdığım vardı.
Üç kişi yaşamını yitirdi ama tablo çok daha ağır olabilirdi.
Kazanın olduğu akşam Hilton İzmir’de bir toplantıdaydım.
Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin konuğu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ydu.
Telefonlarımıza ilk haber düştüğünde hepimiz sağı solu aradık.
Ve uçakta tanıdık birçok tanıdığımızın olduğunu haber aldık.
Bunlar içinde Emir Erhan da vardı.
Emir; yakın dostlarım Billur ve Ceyhun’un biricik oğulları.
Çok başarılı bir okul hayatından sonra Koç, ardından Amsterdam’da okuyor.
Felsefeye ve gazeteciliğe merakı olduğu için de Emir ile saatler süren sohbetler yapardık.
Yani benim oğlum gibiydi.
Tabii haberi alınca panik yaptık.
Telefonuna ulaşılamıyordu.
Ne Ceyhun’un, ne de Billur’un konuşacak halleri vardı.
Gelen bilgiler de kısıtlıydı.
İnsan bazen çaresiz kalıyor ve dua etmekten başka bir şey yapamıyor.
İşte öyle durumlardan biriydi.
***
Bu yazıyı o gün Emir’i kurtaran iki itfaiyeci kardeşime teşekkür etmek için yazıyorum.
Adları Tuncay Tosyalı ve Ayhan Akkuş... Tuncay; Ümraniye İtfaiyesi’nde, Ayhan ise Pendik İtfaiyesi’nde görevlilermiş.
Allah onlardan ve o gün kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekipten razı olsun.
Her ikisini de dinledim, olay şöyle oluyor;
Emir’e ilk ulaştıklarında çektikleri fotoğraf saati 20.30, kaza saat 18.30’da oluyor. Emir’i ambulansa aldıkları saat ise 11.30. Yani Emir tam 5 saat sonra sıkıştığı yerden kurtarılıyor. Kurtarılıncaya kadar üzeri uçak yakıtı, çamur ve 2 derece ortam sıcaklığıyla boğuşuyor. Ayrıca ölen üç yolcudan biri de Emir’in üzerinde ve nefes alamıyor.
180 yolcunun çığlıkları yavaş yavaş bitiyor çünkü 4 kişi hariç yolcular ambulanslara sevk ediliyor.
Sonra kabine çanta içinde sokulan dumbleları son canlı kalan Emir’in üzerinden alıyorlar.
Düşünebiliyor musunuz; dumblelar...
***
İtfaiyeciler de soludukları uçak yakıtı yüzünden hastanede acile alınıp tedavi ediliyorlar.
Tuncay ve Ayhan 2.5 saat boyunca Emir’un uyumaması için sürekli onunla konuşuyorlar.
Emir sıkıştığı yerde detayları anlatarak dinç kalmaya çalışıyor.
Ayrıca ambulanstaki Emine hemşire de hipotermi ve şok geçiren Emir ile sürekli konuşup termal battaniyeyi sonra da kendi kalın montunu sararak hastaneye ulaştırıyor.
Kartal Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nin başhekimi Prof. Recep Demirhan, Dr. Özlem Tataroğlu ve ekibi sürekli hastalarla ilgilenmiş.
Çoğuna şahidiz.
Ve elbette devletin bütün olanakları, Pegasus yöneticileri de ellerinden geldiğince olanakları seferber etmişler.
Emir iyi, her geçen gün daha da iyi olacak.
Ama bazen yaşanan olayların gizli kahramanları olur.
İstedim ki; gizli kalmasın, adlarını ben duyurmuş olayım.
Eminim sayıları çoktur.
Ama ben Emir sayesinde onları tanıdım ve mutlu oldum.
Cumhurbaşkanı’ndan
bir isteğimiz var
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın İzmir’e olan ilgisini biliyorum. Yatırımları, konuşulan projeleri bizzat takip ediyor.
Cumhurbaşkanı’ndan İzmirliler olarak bir isteğimiz, beklentimiz var.
Aslında seçim öncesindeki mitingde bu projeleri dile getirdi.
Ben de o meydandaydım.
Körfez Geçiş Projesi’nin fizibilitesinin bittiğini, en kısa sürede ihaleye çıkmak istediklerini söyledi.
Dün Erdoğan İzmir’deydi.
Kent için çok önemli olduğunu düşündüğüm Menemen, Aliağa, Çandarlı otoyolunun resmi açılışını yaptı.
Gerçekten de İzmir kısa sürede çok hızlı büyüdü.
Kentin ulaşım problemi arttı ve artıyor.
Kentin kuzey aksı da olumsuz etkilenen yerlerden biriydi.
Menemen’i geçmek adeta işkence gibiydi.
Şimdi bir by pass sağlanmış oldu.
Kent merkezi artan araç sayısını taşıyabilecek kapasitede değil.
Böyle olunca bütün körfezi geçmek zorunda kalıyorsunuz.
Körfez geçiş projesini ben çok önemsiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu yatırımı yakından takip ettiğini biliyoruz.
Bu yeni yol bağlantıları, ikinci çevre yolu ve körfez geçişi müjdesini de bekliyoruz.
Ama bu fikir maratonu
GEÇENLERDE yazmıştım.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Açık İnovasyon Derneği’yle “Hack4 Mobility İdeathon İzmir” adlı fikir maratonu gerçekleştirdi.
36 saat süren maratonda Alsancak’ta bisikletli ve yaya ağırlıklı ulaşıma dair projelerin üretilmesi hedeflendi.
Uygulanabilir bulunan projeler arasında açık hava spor alanlarındaki egzersiz aletlerinde spor yaptıkça elektrik üreten bir sistem de yer alıyor.
Fantezi gibi gelebilir ama dünyada uygulamaları var.
Dikkatimi çeken projelerden bir diğeri de talebe göre anlık şekillenen toplu taşıma sistemi. Proje toplu taşımanın seyrekleştiği saatlerde dijital uygulamalar üzerinden gelen taleplerin yoğunluğuna göre anlık ulaşım çözümleri üretmeyi amaçlıyor.
Fikirler güzel, bakalım maraton koşacak nefes olacak mı?
Gizli kahramanlar hep vardır
İZMİR’den kalkıp Sabiha Gökçen’e inen ve iniş anında pist ten çıkıp parçalanan uçakta çok tanıdığım vardı.
Üç kişi yaşamını yitirdi ama tablo çok daha ağır olabilirdi.
Kazanın olduğu akşam Hilton İzmir’de bir toplantıdaydım.
Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin konuğu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ydu.
Telefonlarımıza ilk haber düştüğünde hepimiz sağı solu aradık.
Ve uçakta tanıdık birçok tanıdığımızın olduğunu haber aldık.
Bunlar içinde Emir Erhan da vardı.
Emir; yakın dostlarım Billur ve Ceyhun’un biricik oğulları.
Çok başarılı bir okul hayatından sonra Koç, ardından Amsterdam’da okuyor.
Felsefeye ve gazeteciliğe merakı olduğu için de Emir ile saatler süren sohbetler yapardık.
Yani benim oğlum gibiydi.
Tabii haberi alınca panik yaptık.
Telefonuna ulaşılamıyordu.
Ne Ceyhun’un, ne de Billur’un konuşacak halleri vardı.
Gelen bilgiler de kısıtlıydı.
İnsan bazen çaresiz kalıyor ve dua etmekten başka bir şey yapamıyor.
İşte öyle durumlardan biriydi.
***
Bu yazıyı o gün Emir’i kurtaran iki itfaiyeci kardeşime teşekkür etmek için yazıyorum.
Adları Tuncay Tosyalı ve Ayhan Akkuş... Tuncay; Ümraniye İtfaiyesi’nde, Ayhan ise Pendik İtfaiyesi’nde görevlilermiş.
Allah onlardan ve o gün kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekipten razı olsun.
Her ikisini de dinledim, olay şöyle oluyor;
Emir’e ilk ulaştıklarında çektikleri fotoğraf saati 20.30, kaza saat 18.30’da oluyor. Emir’i ambulansa aldıkları saat ise 11.30. Yani Emir tam 5 saat sonra sıkıştığı yerden kurtarılıyor. Kurtarılıncaya kadar üzeri uçak yakıtı, çamur ve 2 derece ortam sıcaklığıyla boğuşuyor. Ayrıca ölen üç yolcudan biri de Emir’in üzerinde ve nefes alamıyor.
180 yolcunun çığlıkları yavaş yavaş bitiyor çünkü 4 kişi hariç yolcular ambulanslara sevk ediliyor.
Sonra kabine çanta içinde sokulan dumbleları son canlı kalan Emir’in üzerinden alıyorlar.
Düşünebiliyor musunuz; dumblelar...
***
İtfaiyeciler de soludukları uçak yakıtı yüzünden hastanede acile alınıp tedavi ediliyorlar.
Tuncay ve Ayhan 2.5 saat boyunca Emir’un uyumaması için sürekli onunla konuşuyorlar.
Emir sıkıştığı yerde detayları anlatarak dinç kalmaya çalışıyor.
Ayrıca ambulanstaki Emine hemşire de hipotermi ve şok geçiren Emir ile sürekli konuşup termal battaniyeyi sonra da kendi kalın montunu sararak hastaneye ulaştırıyor.
Kartal Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nin başhekimi Prof. Recep Demirhan, Dr. Özlem Tataroğlu ve ekibi sürekli hastalarla ilgilenmiş.
Çoğuna şahidiz.
Ve elbette devletin bütün olanakları, Pegasus yöneticileri de ellerinden geldiğince olanakları seferber etmişler.
Emir iyi, her geçen gün daha da iyi olacak.
Ama bazen yaşanan olayların gizli kahramanları olur.
İstedim ki; gizli kalmasın, adlarını ben duyurmuş olayım.
Eminim sayıları çoktur.
Ama ben Emir sayesinde onları tanıdım ve mutlu oldum.
Cumhurbaşkanı’ndan
bir isteğimiz var
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın İzmir’e olan ilgisini biliyorum. Yatırımları, konuşulan projeleri bizzat takip ediyor.
Cumhurbaşkanı’ndan İzmirliler olarak bir isteğimiz, beklentimiz var.
Aslında seçim öncesindeki mitingde bu projeleri dile getirdi.
Ben de o meydandaydım.
Körfez Geçiş Projesi’nin fizibilitesinin bittiğini, en kısa sürede ihaleye çıkmak istediklerini söyledi.
Dün Erdoğan İzmir’deydi.
Kent için çok önemli olduğunu düşündüğüm Menemen, Aliağa, Çandarlı otoyolunun resmi açılışını yaptı.
Gerçekten de İzmir kısa sürede çok hızlı büyüdü.
Kentin ulaşım problemi arttı ve artıyor.
Kentin kuzey aksı da olumsuz etkilenen yerlerden biriydi.
Menemen’i geçmek adeta işkence gibiydi.
Şimdi bir by pass sağlanmış oldu.
Kent merkezi artan araç sayısını taşıyabilecek kapasitede değil.
Böyle olunca bütün körfezi geçmek zorunda kalıyorsunuz.
Körfez geçiş projesini ben çok önemsiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu yatırımı yakından takip ettiğini biliyoruz.
Bu yeni yol bağlantıları, ikinci çevre yolu ve körfez geçişi müjdesini de bekliyoruz.
Ama bu fikir maratonu
GEÇENLERDE yazmıştım.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Açık İnovasyon Derneği’yle “Hack4 Mobility İdeathon İzmir” adlı fikir maratonu gerçekleştirdi.
36 saat süren maratonda Alsancak’ta bisikletli ve yaya ağırlıklı ulaşıma dair projelerin üretilmesi hedeflendi.
Uygulanabilir bulunan projeler arasında açık hava spor alanlarındaki egzersiz aletlerinde spor yaptıkça elektrik üreten bir sistem de yer alıyor.
Fantezi gibi gelebilir ama dünyada uygulamaları var.
Dikkatimi çeken projelerden bir diğeri de talebe göre anlık şekillenen toplu taşıma sistemi. Proje toplu taşımanın seyrekleştiği saatlerde dijital uygulamalar üzerinden gelen taleplerin yoğunluğuna göre anlık ulaşım çözümleri üretmeyi amaçlıyor.
Fikirler güzel, bakalım maraton koşacak nefes olacak mı?