Gerçeklerle yüzleşelim kentsel dönüşümü yapalım

Hürriyet Ege’nin baskısı biraz daha erken olduğu için baskıdan hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otelin bu kış boyunca İzmir depreminde mağdur olanlar için kullanılacağını açıkladı. Aklın yolu bir...
Çok doğru bir karar ve hamle...
“Bir kira bir yuva” kampanyasını da doğru buluyorum.
Ve bütün Türkiye’nin bu kampanyaya destek vereceğini düşünüyorum.
Bu arada bana bile çok sayıda kişi nasıl yardım edebileceğini, neler yapabileceğini soruyor.
Türkiye’nin her yerinden ve çok önemli şirketlerinden bu talepler geliyor.
Çok da mutlu oluyorum.
Başkan Tunç Soyer, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. İhtiyaç sahipleriyle bunu karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Aynı ‘Halkın Bakkalı’ ve ‘Uyku Tulumu’nda yaptığımız gibi... Ana fikir bu” dedi.
Destekliyorum…
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Hepimiz çok üzüldük, perişan olduk.
Ama emin olun; bir ay sonra, hayat devam edince herkes yine kendi yoluna gidecek.
Hep öyle olmadı mı?
Fotoğrafa durup durup bakmaktan kendimi alamadım.
Tabii gözyaşlarımı da herkes gibi tutamadım.
Bir mucize gerçekleşmişti.
Dün de öyle oldu.
Ayda, sanki hiçbir şey olmamış gibi bulunduğu yerden çıkarıldı.
En ufak bir çizik yoktu vücudunda...
“Sesimi duyan var mı?” diyen o beynime kazınmış ses...
Yıllar sonra yine duydum.
Dün Bayraklı’da Rızabey ve Doğanlar apartmanları arasında mekik dokudum.
Bir oraya bir oraya gittim.
Ve bir an “Sessizlik...” dendi.
Yürümemize izin vermediler, nefesimizi tuttuk, gözlerimizle konuştuk.
Çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.
İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olur.
Biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der günlük hayatımıza devam ederdik. Bu seferki farklıydı, hem uzun sürmüş, hem de şiddeti 7’ye dayanmıştı. Yıkıcı olduğu belliydi; Hürriyet İzmir’deki ofisimde masamın üzerindeki her şey yere düşmüş, bazıları da kırılmıştı.
O dakikadan bu yana da depremin en fazla etkisini gösterdiği İzmir’in Bayraklı bölgesinden çıkmadım.
O telaşı, insan üstü çabayı gözlerimle gördüm.
Bir kere şunun altını çizmek isterim. Bizim insanımız zor günlerde bir vücut olmayı her zaman başarıyor. Depremin hemen ardından bölgeye gittim. Devlet oradaydı, yerel yönetimler oradaydı, sivil toplum oradaydı. Bakanlar Kurulu’nun neredeyse tamamının İzmir’e süratle gelmesi moral açısından büyük etki yarattı. Kenti çok iyi tanıyan ve İzmir milletvekili de olan son Başbakan Binali Yıldırım’ın Afyon’dan İzmir’e gelişi ve koordinasyonu sağlaması sürecin hızlanmasını sağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olay sıcakken yaptığı açıklamalar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptığı telefon konuşması da önemliydi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir’e gelişi de fotoğrafı tamamladı.
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan diyor ki;
“Herkes 17 binaya odaklandı ama İzmir ve çevresinde 5-6 bin bina veya bina türü yapının ağır hasar görmüş olduğunu tahmin ediyoruz, ki bu da 25-30 bin konut eder. Yani bu depremde 25-30 bin konut ağır hasar görmüş olabilir. Vatandaş teknik ekipler inceleme yapmadan asla bu binalara girmemeli.”
25, 30 bin konut; belki de daha fazla...
Daha seri ve dikkatli bir inceleme yapılsa fatura daha da ağır çıkabilir.
Türkiye’nin deprem gerçeği yaşadığımız terör sorunu kadar önemlidir ve üzerine gidilmelidir.
Uzun yıllardır yazdığım bir konu...
Galiba bu biraz da İzmirli olmaktan, İzmir’de oturmaktan kaynaklanıyor.
Çünkü çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.
İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olurdu.
Ve biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der, günlük hayatımıza devam ederdik.
Cuma günü gazeteden çıkmış, bir toplantıya gidiyordum.
Bir şey almak için bir yere girdim; sallanmaya başladık.
Gazetecilikte 30 yılı çoktan geçtim.
Düşündüm de; ne kadar çok insanla tanışmışım, ne kadar çok olaya tanıklık etmişim.
Gitmediğim şehir kalmamış.
Türkiye’nin çok hareketli, ilginç ve çok farklı geçen 80’li, 90’lı ve elbette 2000’li yıllarına tanıklık etmişim.
Bazı olayların da içinde yaşayarak görmüşüm.
Gazetecilik yapınca, üstüne yönetici kimliği de giyince ister istemez siyasetten kaçamıyorsunuz.
Büyükbabalarımın, büyükannelerimin anlattıkları masal gibi gelirdi.
Yokluk yıllarından yeni Cumhuriyet’in o müthiş hikayeleri beni hep etkilemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, yeniden var oluşuna tanıklık eden büyüklerimin her biri benim gözümde birer kahramandı.
Aynı zamanda vatanseverdi, insan severdi, hayvan severdi.
Onların azimleri, bitmeyen hayalleri, bir ülkeyi yeniden yaratmak için gösterilen çabaları ve onların yaşadıkları benim için gerçekten önemli...
Bu anıların bazıları yazılı bende, bazıları kayıtlı arşivlerimde, bazıları da hafızamda...
Son bir haftada yüzde 63’lerden 65’lere yükseldi.
Ventilatör doluluk oranı da yüzde 32’lerde şu an...
Birçok Avrupa ülkesine göre çok iyiyiz.
Çünkü Fransa ve İspanya’da hastanelerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’lara geldiği biliniyor.
Zaten bütün bu endişe bunun için değil miydi?
Yani sistemin tıkanması, hastanelerin beklentilere cevap verememesi...
Avrupa’dan iyi haberler gelmiyor.
İtalya, İspanya ilk dönemde salgının merkeziyken şimdi Fransa benzer bir süreç yaşıyor.
Avrupa bize uzak değil.
Üstelik bizim de rakamlarımız iyi gitmiyor.
Yaz ortasında Ankara listenin birinci sırasındaydı, şimdi vaka sayısında İstanbul açık ara önde gidiyor.
Bu arada İzmir’in rakamları da artık korkutucu seviyeye gelmiş durumda.
Mimar Erhan İçözen gibi insanlar olmasa bazı değerlerimizi çoktan kaybederiz, koruyamayız, gelecek nesillere bırakamayız. İyi ki varlar ve iyi ki ben de bu değerli insanları tanımış oldum.
Söke’nin Doğanbey Köyü’ne gitmediyseniz, mutlaka gidin.
Bir tavsiyedir.
Gidin ve idealist bazı insanların neler yaptıklarını görün...
Bu isimlerin başında Erhan İşözen geliyor.
Ve sözü kendisine, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atmış İşözen’e bırakıyorum.
Bu uyarılara rağmen kalabalıklar devam ediyor.
Bizde böyledir; yasak gelmeden kimse geri adım atmaz, evlerine gitmez, gitse bile evlerde kalabalık olmaya devam eder.
Akdenizlilik biraz da böyle, hoşuma gitmiyor değil ama galiba bu sefer işi tutmak gerekiyor.
Bakın kimse ekonominin durmasını istemiyor.
Fabrikalar çalışsın, çarklar dönsün istiyor.
Kısıtlı da olsa sosyalleşme kontrollü devam etsin, insanlar günlük hayatlarını sürdürsün de isteniyor.
İtalya ilk salgına göre biraz daha iyi durumda, İspanya da öyle...
Ama sayılar 10 binlerde...
Almanya 7 binlerde...
Yunanistan beni şaşırtan bir performans gösteriyor, bizden çok daha iyiler...
Dikkat ediyorum; her şeye rağmen okullar açık.
Hem de en baştan bu yana...
Urla listenin başında gelir.
Karaburun, Foça ve yeniden Bodrum’u eklemem gerekir.
Çeşme’yi de ilave edersek; büyük bir yarımadadan söz etmiş oluruz.
Urla giderek turizmiyle öne çıkan bir ilçe haline geldi.
Bakın bir örnek Amerika’dan vereyim. Biliyorsunuz kasım başında Amerika yeni başkanını seçecek. Normalde insanlar sandık başına gider, oyunu atar, seçimleri takip ederdi.
Şimdi ise pandeminin etkisiyle oylarını posta yoluyla kullanmayı tercih ediyor. Geçen seçimlerde sadece 75 bin kişi bu yöntemle oy kullanmıştı. Bu sayı daha iki hafta olmasına rağmen 30 milyonu bulmuş. Yani birçok kişi evlerinden çıkıp oy kullanmak yerine riskleri minimize etmek için postayla oylarını yollamış. Kimse kalabalıklara karışmak istemiyor anlaşılan...
Bu örnekler elbette çoğalacak.
Yazın getirdiği rehavet biraz sonlandığında ve kış bastırdığında büyük ihtimal bizler de daha çok evlerde olacağız.
Ve bir gerçek daha var ki; Avrupa ikinci dalgayı ilan etmiş durumda.
Sosyal medyadan İtalya’nın Roma’sını, Fransa’nın Paris’ini, İngiltere’nin Londra’sını, İspanya’nın Madrid’ini izliyorum.
Sokaklar bomboş, o kalabalık görüntülere alışık olduğumuz geniş caddeler derin bir sessizlik yaşıyor.
Yıllar geçince, bizim de nüfus eskimeye başlayınca o dostlardan sonsuzluğa gidenler olmaya başladı. Arada yazıyorum. Ayrılıp gidenleri telefonumdaki rehberden bir türlü silemiyorum. Bir daha hiç konuşamayacağımı biliyorum. Ama hep orada kalsınlar, unutmayayım istiyorum. Arada telefonumu karıştırırken anılar aklıma geliyor. Yaşadıklarımız, konuştuklarımız, hissettiklerimiz...
Bir süre kendimle kalıp o günleri hatırlıyorum.
Zor olsa da, hepsini özlesem de; hatırlamak bana iyi geliyor.
O isimlerden ikisini daha kaybettim.
Bekir Coşkun ve Nevzat Güzelırmak...
Biri kelimelerin ustasıydı, biri futbolun...
Ege Üniversitesi kadavradan ameliyat tekniği için prototip bir ürün için uzun zamandır bir proje yürütülüyordu.
Ben de sonuçlarını büyük bir merakla izliyordum.
Çünkü burada kadavra olarak kullanılan yakından tanıdığım bir isimdi.
Yakın dostum Jale Türkmen’in annesi Nermin Türkmen...
Jale de Ege’de öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
Annesi Nermin Türkmen tanıdığım en aydın, en vatansever insanlardan biriydi.
Siyaseti ben bir imkanlar sanatı olarak görüyorum.
O yüzden gençlerin siyaset yapmasını hep destekliyorum.
Politikaya ilgi duyan, ülkesi seven, demokrasiye inanan, daha iyi bir Türkiye hayali olan herkesin siyaset yapabiliyor olması gerekir.
Her partiden, her görüşten insanlara ihtiyaç var.
Bunun için siyasi partilerin düzenli olarak yenilenmesi, değişimi hissetmesi gerekir.
Bunun için de nitelikli genç insanlara ihtiyaç var.
Gerçeklerle yüzleşelim kentsel dönüşümü yapalım
SOSYAL medyayı seviyorum, ama o kadar çok bilgi kirliliği var ki...
Herkes arayıp soruyor.
“Bir ay içinde ikinci büyük bir deprem olacakmış...”
Kim söylüyor diyorum.
WhatsApp gruplarından gelmiş, Facebook’ta görmüşler, bir arkadaşı söylemiş, o da bir programda dinlemiş...
Bütün bunları kim bilebilir ki...
Ben bilmiyorum.
Gazeteciyim, deprem anından bu yana yüzlerce kişiyle, uzmanlarla konuştum, bana kimse böyle bir iddiada bulunmadı.
Gün, saat verecek kadar bir teknolojinin geliştirildiğini de hala düşünmüyorum.
Bunu yapabilen olursa, inanın günlerce manşetlerden inmez ve hepimizin haberi olur.
Ama şunu biliyorum.
Japonya gibi çok sık deprem yaşayan bir ülkede 7 ve üstündeki bir depremde kimse ölmüyor.
Hatta burnu bile kanamıyor.
Nasıl yapıyorlar?
Sağlıklı, güçlü, modern, akıllı binalar yaparak...
Türkiye gibi deprem kuşağının üstünde olan bir ülkede gerçek bir kentsel dönüşüm yapmalıyız.
İstisnasız her şehrimiz sağlıksız binalarla dolu...
Belki de üçte ikisi böyle...
İzmir’de yaşadığımız da bu gerçekten başka bir şey değil.
Son 10 yılda yapılan raporlar çok net gösteriyor.
Uzmanlar özellikle, Bayraklı bölgesindeki sağlıksız binalarla ilgili defalarca uyarmış.
Herkes biliyor.
Bakanlıklar, belediyeler ve hatta konut sahipleri...
Sonuç...
Ortada...
114 can kaybı, hasar görmüş sayısız bina, yarım kalan hayatlar...
Tekrarlıyorum.
Kentsel dönüşüm, yık yap değildir.
Dönüştürmektir, kenti modernleştirmek, bunu yaparken de kimlik kazandırmaktır.
Yapılması gereken de budur.
Ev alacak kiralayacak
artık rapor almalı
GAYRİMENKUL danışmanlarına bundan sonra çok önemli görev düşüyor. Ev sahiplerinden, mal sahiplerinden mutlaka depremle ilgili “hasarsız” raporu almalılar.
Ve belediyeler, bakanlıklar süratle bu konuda adımlar atmalılar.
Bundan sonra bir şey kiralayacak ya da alacak herkesin böyle bir rapor arayışında olacağını düşünüyorum.
Ben öyle yapacağım çünkü...
Herkes kendi işini yapsın
ALMANYA’nın 3 bin 500 müteahhiti var, Türkiye’nin 350 binden fazla...
İki arkadaş bir araya geliyor, müteahhitlik yapıyor.
Bizde öyledir.
Hangi iş popülerse o tarafa doğru bir eğilim olur.
Tekstil fabrikası kurarlar, sanayiciliğe soyunurlar.
Herkes bildiği, uzman olduğu işi yapmalı.
Hele inşaat gibi mühendislik isteyen bir alanda, iki arkadaş gelip müteahhitlik yapamaz.
Yapmamalı...
Her şeye rağmen iyimserim
BÜYÜK çoğunluk “2020 gibi bir yıl yaşamadık” diyor.
İlginç bir yıl oldu ve daha da bitmedi.
Kovid-19, pandemi günleri hepimize çok şey öğretti.
Ve inanın, alışkanlarımız değişecek.
Yaşarken anlamıyoruz belki, ama çok şeyi farklı yaptığımızı sonradan göreceğiz.
Ve deprem...
Pandeminin üzerine deprem gerçeği bizi çok sarstı.
Artık yeni bir kötü haber duymak, yaşamak istemiyoruz.
Son yıllarda Bill Gates en çok tartışılan isimlerden biri...
Hatta koronavirüsün arkasında Gates’in olduğunu iddia edenler bile var.
Komik...
Gates’i takip edenler bilir, öngörüleri isabetlidir ve herkesin önünde giden biridir.
Dünyanın en zengin insanı oluşu da tesadüf değildir.
Ben de Gates gibi düşünüyorum.
Bill Gates pandeminin daha kötüye gideceğini, ancak yılbaşından sonra virüsle mücadelede daha güçlü antikorların kullanılabileceğini söylüyor.
Diğer görüşü de şöyle...
Bir sonraki salgınla savaşmaya daha hazırlıklı olacağız.
Ve benim de katıldığım şu yorumu...
“Genel olarak temel çerçeve hayatın daha iyi hale gelmesidir. Yavaş, ama emin adımlar, azınlıklara nasıl davrandığımız, kadınlara nasıl davrandığımızdan bunu anlıyoruz. Yavaş olsa da kanser ölümleri azalıyor, diyabet ve Alzheimer gibi hastalıkları daha iyi anlıyoruz. Yüz yıl önce çocukların ölüm oranı 5 yaşından önce yaklaşık yüzde 30’du. Şu anda dünyada o kadar kötü olan hiçbir şey yok. İlerleme devam edecek ve bu yüzden iyimserim.”
Ben de öyle...
Bütün bu olumsuz gelişmelere, zor bir 2020 yılına rağmen gelecek için iyimserim.
Bizde gündem
birkaç günlüktür
BÖYLEDİR...
Bizde gündem birkaç gündür.
Sonra bir başkasına geçeriz.
Onu da tüketiriz, yenisini ararız.
Deprem gibi çok büyük doğal afetten, 114 can kaybı, sayısız hasarlı ev olmasına rağmen de böyledir.
Gündem dediğin birkaç günlüktür.
Ve soğuklar geliyor
SON 50 yılın en sıcak ekim ayını geçiren Türkiye, kasım ayında sıcak gündüzler, gece de üşüten günler yaşayacak.
O yüzden depremden zarar gören vatandaşlarımız için acil çözümler gerekiyor.
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