Gençlerin bu başarısı desteksiz kalmamalı

SPORA futbol endeksli bakınca farklı alanları bazen kaçırıyoruz. Motokros da o alanlardan biri...
Bu sporun Türkiye’deki en önemli ismi Kenan Sofuoğlu’nun başarılarıyla hep gurur duyduk.
Sofuoğlu; beş kez Dünya Super Sport şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun çabalarına Sofuoğlu da destek veriyor.
Biraz araştırınca gençlerin bu spora çok ilgi duyduklarını çok iyi anladım.
Ve bu genç kuşağı tanıyınca birçok Sofuoğlu’nun yetişmekte olduğunu gördüm.
Bugün o isimlerden birini size tanıtmak istedim.
Asrın Rodi Pak...
20 yaşında olmasına rağmen adını bütün dünyanın bilmeye başladığı yarışçılarımızdan biri...
Bu gençleri dinledikçe, onların dünyasının içinde olunca bu başarılı sporculara daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşündüm.
İspanya, İtalya ve İngiltere’de motor sporları destekleyen şirketlerin sayısı oldukça fazla...
İnanın futboldan çok daha az paralara çok daha fazla gencimize bu sporu yaptırabiliriz.
Yani Kenan Sofuoğlu gibi başarı kazanmış insanların çabalarıyla sınırlı kalmamalı bu destekler...
Örneğin spor giyim, akaryakıt, lojistik, teknoloji, sağlık ve turizm sektörleri bu sporcuların yanında olmalılar.
Ve en önemlisi Türkiye’de daha çok pistin olması gerektiğini düşünüyorum.
Her konuda olduğu gibi bu sporda da sporcuya, markaya yatırım yapmak şart.
Motor sporlarına ilginin düşündüğümden daha fazla olduğunu gördüm ve çok mutlu oldum.
Türkiye bu sporda daha çok başarı hikayesi yazabilir.
Ve o gençlerden biri Rodi Pak
TANIDIĞIM o sporcuların birinden bahsetmek istiyorum.
Asrın Rodi Pak; 2000 doğumlu...
4 yaşında motosiklet kullanmaya başladı, Türkiye şampiyonaları ile aldığı ilk dereceler Motokros dalında oldu. 12 yaşına kadar Motokros ve Supermoto’da birçok kez derece elde etti. 10 kez Türkiye Motokros şampiyonu olan Rodi, 11 yaşında Türkiye’ye 85cc Supermoto dalında üçüncü olarak ilk Avrupa derecesini getirdi. Ardından 250cc grubunda pist rekorlarını kırarak Avrupa Şampiyonu oldu. 14 yaşında Motokros dalında Türkiye’nin dünya şampiyonasında yarışan ilk milli motosiklet yarışçısı oldu. Bu dönemde dünyaca ünlü yarışçılar Marcel Van Drunen ve Harry Everts ile çalışma şansı elde etti, belirli otoriteler tarafından önemli bir yetenek olduğu belirtildi.
Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu ile tanışması da onun kariyerini etkiledi. Sofuoğlu’nun destekleri ve yönlendirmesiyle 2016 yılında pist yarışlarına geçiş yaparak Avrupa Junior kupasına katıldı ve Alpe Adria Şampiyonası’nda 600cc grubunda yarıştı. 2017’de dünya şampiyonu Jorge Lorenzo’nun babası Chicho Lorenzo davetiyle İspanya’ya gitti. Yamaha R3 şampiyonasında 5 yarışta yer aldı.
Bu başarılarının ardından Kenan Sofuoğlu, Rodi’nin Dünya Supersport 300 Şampiyonası İtalya ve İngiltere ayaklarında yarışmasını sağladı. Rodi Pak, 2018’de ilk kez 1000 cc klasmanında olan İsviçre Superbike şampiyonasına katıldı, 5 yarışın üçünde birincilik aldı, ikisini de podyumda tamamladı. Birçok dalda 300’den fazla yarış kazanan, sayısız birincilikleri olan sporcumuz Rodi Pak, şimdi Avrupa’nın en önemli yarışlarından birisinde boy gösteriyor.
Kenan Sofuoğlu’nun destekleri ile 2019 yılında yine 1000 cc motor ile yarışma fırsatını İspanya’da elde etti. Yamaha fabrika takımı ile ESBK/İspanya Superbike Şampiyonası’na katıldı. Burada birçok ülkeden katılan ve dünya şampiyonalarında bulunan sporcularla yarıştı.
Rodi Pak 2020’de İspanya Superbike 1000 cc’de Stratos Yamaha takımı ile anlaştı.
Rodi Pak henüz 20 yaşında ve makine mühendisliği okuyor.
Sizce bu gençler daha fazla desteği hak etmiyor mu?
Sponsorluklar işte bu noktada çok önem kazanıyor.
Biraz ilgiyle, destekle bu gençler gerçekten Avrupa’nın en iyileri arasına girerler.
Uşak motor sporlarına
liderlik yapıyor
UŞAK’taki süpermoto pisti aslında Türkiye’deki önemli bir açığı kapatıyor. Türkiye’nin ilklerinden ve bin 400 metre uzunluğunda olan pist, kil ve kum karışımıyla yumuşak bir zemine sahip. Türkiye’deki diğer pistlerin aksine ilk defa çok yumuşak zeminli bir parkur. Bunun yanında 20 rampa var. En uzun rampanın boyu 51 metre. Dünya şampiyonalarında kullanılan rampalar burada da uygulandı. Büyüklük olarak, arka arkaya 6-7 rampanın olması, virajlar, virajda bulunan tümsekler ile çok farklı bir pist oluştu.
Ama bu sporcuların antrenman yapacağı yer o kadar az ki...
İstanbul, Sakarya, İzmir; başka bir yerde pist yok.
Örneğin Pak ailesi de Ankara’dan Uşak’a bunun için gelenlerden...
Baba Mümtaz Pak; Federasyon’un Uşak’ta yaptığı yarışların koordinatörlüğünü yapıyor. Ama daha çok Rodi’nin antrenmanları, yarışları, eğitimi için çaba gösteriyor.
Başarı öyküleri de kolay yazılmıyor.
Spor okulları bizim geleceğimiz
UŞAK Valisi Funda Kocabıyık’ı yakından tanıyoruz. Motor sporlarının gelişmesi için çok destek veriyor. O da gençlerimizin farkında ve onların başarısı için elinden geleni yapıyor. Bence Uşak; bu alanda daha da yatırım yapabilir. Bir spor köyü oluşturabilir, içinde spor okulları açabilir.
İtalya, İspanya bu konuda çok fazla atılım yaptı. Ve başarılı da oldu. Türkiye’de eksik gördüğüm alanlardan biri de bu...
Belki Kocabıyık spor eğitimi konusunda Uşak’ta farkındalık yaratabilir.
Hepsini anıyorum
30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ebedi liderimiz, Dumlupınar’da tarih yazan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, bize genç ve dinamik bir Cumhuriyet hediye eden herkesi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.
Gençlerin bu başarısı desteksiz kalmamalı
SPORA futbol endeksli bakınca farklı alanları bazen kaçırıyoruz. Motokros da o alanlardan biri...
Bu sporun Türkiye’deki en önemli ismi Kenan Sofuoğlu’nun başarılarıyla hep gurur duyduk.
Sofuoğlu; beş kez Dünya Super Sport şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun çabalarına Sofuoğlu da destek veriyor.
Biraz araştırınca gençlerin bu spora çok ilgi duyduklarını çok iyi anladım.
Ve bu genç kuşağı tanıyınca birçok Sofuoğlu’nun yetişmekte olduğunu gördüm.
Bugün o isimlerden birini size tanıtmak istedim.
Asrın Rodi Pak...
20 yaşında olmasına rağmen adını bütün dünyanın bilmeye başladığı yarışçılarımızdan biri...
Bu gençleri dinledikçe, onların dünyasının içinde olunca bu başarılı sporculara daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşündüm.
İspanya, İtalya ve İngiltere’de motor sporları destekleyen şirketlerin sayısı oldukça fazla...
İnanın futboldan çok daha az paralara çok daha fazla gencimize bu sporu yaptırabiliriz.
Yani Kenan Sofuoğlu gibi başarı kazanmış insanların çabalarıyla sınırlı kalmamalı bu destekler...
Örneğin spor giyim, akaryakıt, lojistik, teknoloji, sağlık ve turizm sektörleri bu sporcuların yanında olmalılar.
Ve en önemlisi Türkiye’de daha çok pistin olması gerektiğini düşünüyorum.
Her konuda olduğu gibi bu sporda da sporcuya, markaya yatırım yapmak şart.
Motor sporlarına ilginin düşündüğümden daha fazla olduğunu gördüm ve çok mutlu oldum.
Türkiye bu sporda daha çok başarı hikayesi yazabilir.
Ve o gençlerden biri Rodi Pak
TANIDIĞIM o sporcuların birinden bahsetmek istiyorum.
Asrın Rodi Pak; 2000 doğumlu...
4 yaşında motosiklet kullanmaya başladı, Türkiye şampiyonaları ile aldığı ilk dereceler Motokros dalında oldu. 12 yaşına kadar Motokros ve Supermoto’da birçok kez derece elde etti. 10 kez Türkiye Motokros şampiyonu olan Rodi, 11 yaşında Türkiye’ye 85cc Supermoto dalında üçüncü olarak ilk Avrupa derecesini getirdi. Ardından 250cc grubunda pist rekorlarını kırarak Avrupa Şampiyonu oldu. 14 yaşında Motokros dalında Türkiye’nin dünya şampiyonasında yarışan ilk milli motosiklet yarışçısı oldu. Bu dönemde dünyaca ünlü yarışçılar Marcel Van Drunen ve Harry Everts ile çalışma şansı elde etti, belirli otoriteler tarafından önemli bir yetenek olduğu belirtildi.
Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu ile tanışması da onun kariyerini etkiledi. Sofuoğlu’nun destekleri ve yönlendirmesiyle 2016 yılında pist yarışlarına geçiş yaparak Avrupa Junior kupasına katıldı ve Alpe Adria Şampiyonası’nda 600cc grubunda yarıştı. 2017’de dünya şampiyonu Jorge Lorenzo’nun babası Chicho Lorenzo davetiyle İspanya’ya gitti. Yamaha R3 şampiyonasında 5 yarışta yer aldı.
Bu başarılarının ardından Kenan Sofuoğlu, Rodi’nin Dünya Supersport 300 Şampiyonası İtalya ve İngiltere ayaklarında yarışmasını sağladı. Rodi Pak, 2018’de ilk kez 1000 cc klasmanında olan İsviçre Superbike şampiyonasına katıldı, 5 yarışın üçünde birincilik aldı, ikisini de podyumda tamamladı. Birçok dalda 300’den fazla yarış kazanan, sayısız birincilikleri olan sporcumuz Rodi Pak, şimdi Avrupa’nın en önemli yarışlarından birisinde boy gösteriyor.
Kenan Sofuoğlu’nun destekleri ile 2019 yılında yine 1000 cc motor ile yarışma fırsatını İspanya’da elde etti. Yamaha fabrika takımı ile ESBK/İspanya Superbike Şampiyonası’na katıldı. Burada birçok ülkeden katılan ve dünya şampiyonalarında bulunan sporcularla yarıştı.
Rodi Pak 2020’de İspanya Superbike 1000 cc’de Stratos Yamaha takımı ile anlaştı.
Rodi Pak henüz 20 yaşında ve makine mühendisliği okuyor.
Sizce bu gençler daha fazla desteği hak etmiyor mu?
Sponsorluklar işte bu noktada çok önem kazanıyor.
Biraz ilgiyle, destekle bu gençler gerçekten Avrupa’nın en iyileri arasına girerler.
Uşak motor sporlarına
liderlik yapıyor
UŞAK’taki süpermoto pisti aslında Türkiye’deki önemli bir açığı kapatıyor. Türkiye’nin ilklerinden ve bin 400 metre uzunluğunda olan pist, kil ve kum karışımıyla yumuşak bir zemine sahip. Türkiye’deki diğer pistlerin aksine ilk defa çok yumuşak zeminli bir parkur. Bunun yanında 20 rampa var. En uzun rampanın boyu 51 metre. Dünya şampiyonalarında kullanılan rampalar burada da uygulandı. Büyüklük olarak, arka arkaya 6-7 rampanın olması, virajlar, virajda bulunan tümsekler ile çok farklı bir pist oluştu.
Ama bu sporcuların antrenman yapacağı yer o kadar az ki...
İstanbul, Sakarya, İzmir; başka bir yerde pist yok.
Örneğin Pak ailesi de Ankara’dan Uşak’a bunun için gelenlerden...
Baba Mümtaz Pak; Federasyon’un Uşak’ta yaptığı yarışların koordinatörlüğünü yapıyor. Ama daha çok Rodi’nin antrenmanları, yarışları, eğitimi için çaba gösteriyor.
Başarı öyküleri de kolay yazılmıyor.
Spor okulları bizim geleceğimiz
UŞAK Valisi Funda Kocabıyık’ı yakından tanıyoruz. Motor sporlarının gelişmesi için çok destek veriyor. O da gençlerimizin farkında ve onların başarısı için elinden geleni yapıyor. Bence Uşak; bu alanda daha da yatırım yapabilir. Bir spor köyü oluşturabilir, içinde spor okulları açabilir.
İtalya, İspanya bu konuda çok fazla atılım yaptı. Ve başarılı da oldu. Türkiye’de eksik gördüğüm alanlardan biri de bu...
Belki Kocabıyık spor eğitimi konusunda Uşak’ta farkındalık yaratabilir.
Hepsini anıyorum
30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ebedi liderimiz, Dumlupınar’da tarih yazan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, bize genç ve dinamik bir Cumhuriyet hediye eden herkesi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.