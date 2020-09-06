Gençler gelecek hayallerini kurgularken

SON yıllarda İzmir’de bazı sektörlerde kümelenme olduğunu görüyorum. Bunların başında eğitim, sağlık ve tarım geliyor.
Okulları takip ediyorum; özellikle de üniversiteleri...
İzmir giderek bir eğitim kenti oluyor.
Özel kolejlere İzmir dışından da ilgi olduğunu görüyorum. Üniversitelerde de neredeyse yüzde 100’lük bir doluluk söz konusu... Ve 9 üniversite yükselen bir grafik içinde.
Benzer bir tablo sağlık sektöründe de var.
İzmir’in mevcut hastaneleri teknolojik olarak da, insan kaynağı olarak da öne çıkıyor.
İki kere EXPO’ya aday olan İzmir’in temasının da sağlık olduğunu hatırlatmak isterim.
Tarih boyunca önemli tıp insanlarının bu coğrafyada doğmuş, yetişmiş ve bilime önemli kazanımlar sağlamaları tesadüf değildi.
Türkiye bir turizm ülkesi ve Ege’nin bu alandaki üstünlüğünü tartışmıyorum bile...
Sağlık turizminde de yapılacak çok şey var.
Bu kümelenmeleri doğru, yerinde ve stratejik görüyorum.
Eğitimde, sağlıkta. Tarımda ve bana göre dijitalleşmeye, teknolojide İzmir’in yükselen bir yıldız olacağını şimdiden söylüyorum.
Yeni yatırımlar da bunu gösteriyor.
Üstelik emeklilikte değil; üniversite sonrasında da gençler bu bölgede çalışmak, gelecek hayallerini burada kurgulamak istiyorlarsa bir şeyler oluyor demektir.
İzmir derken; sadece bir kenti değil, Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan bir Batı Anadolu coğrafyasından söz ediyorum.
Her alanda Türkiye’nin lokomotifi olacak bir bölge burası...
Sağlık turizminde öne çıkmalıyız
SAĞLIKTA İzmir önemli bir yatırıma daha kavuştu.
Medicana hastaneleri 13’üncü hastanesini İzmir’e açıyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ile geçen gün sohbet ettik.
“İzmir’in daha iyi olması gerekir. Bizim de katkımız olursa çok seviniriz” dedi.
İnanıyorum olacak...
Ben de kendisine bu kümelenmeyi hatırlattım.
Herkese bir alan olduğunu, İzmir’in İstanbul’un yükünü alacak önemli bir kent olduğunu...
İzmir’in hemen ardından 14’üncü hastane Ataşehir’de açılacak.
Medicana İzmir; 110 milyon dolara malolmuş.
“Hasta odaklı hizmet anlayışımız var. Yüksek teknolojiyi üstün cerrahi olanaklarla birleştiriyoruz. Tüm tıp branşlarında faaliyet göstereceğiz” diyor Hüseyin Bozkurt...
Ve ekliyor;
“Da Vinci robotik cerrahi teknolojisini İzmir’de ilk kez kullanacağız. Birçok hastalıkta konforlu cerrahi çözümleri beraberinde getiriyor. Medicana Sağlık Grubu’nun diğer hastanelerinde olduğu gibi İzmir Hastanesi de SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek. Hedeflerimiz büyük. İzmir’e, Ege’ye hizmet vermenin yanısıra hastanemizle beraber şehri, dünya sağlık turizmi için bir merkez haline getirmek istiyoruz.”
Multidisipliner bir anlayış lazım
HÜSEYİN Bozkurt’un özellikle altını çizdiği birkaç konu var.
Onlardan biri de multidisipliner tedavi anlayışı...
Onkoloji ve organ nakli tedavilerinde kullanılan, gelişmiş tedavi sistemlerini içeren konsey konseptini geliştirdiklerini söylüyor.
Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi branşlarıyla beraber multidisipliner bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet vermeyi hedefliyorlar.
İzmir’in yurtdışından daha çok tedavi amaçlı turist çekebileceğini özellikle söylüyor.
Ve şöyle diyor;
“İzmir’in sağlık turizmi ve turist sağlığı alanlarında bazı eksikleri var. Bu eksiklikleri gidermek istiyoruz. 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara sağlık hizmeti veriyoruz. Ülkemizin teknik imkanları, uzman personeli, pandemi döneminde sağlık alanındaki başarılarıyla dünyaya örnek oldu. Bu başarının izinde İzmir’de ülkemizin sağlık hizmet ihracına katkıda bulunacağız.”
Medicana İzmir’de başlangıçta 700, sonrasında 1000 kişiye istihdam sağlanacak.
Bu da bir başka ayrıntı...
İzmir daha fazlasını hakediyor
MEDİCANA İzmir’in başında çok yakından tanıdığımız Ulvi Ünal var. Deneyimli, sevilen biridir. Ünal, ekibini oluştururken İstanbul’a giden doktorları da davet etmiş. Hüseyin Bozkurt, “Birçok doktorumuzun İzmir’i duyunca gözlerinin parladığını gördüm. İzmir’in ne kadar önemli olduğunu o dönemde daha iyi gördüm” diyor.
İzmir böyledir.
İzmir’i biraz fazla anlattım belki ama ben bu kentin çok daha fazla hakettiğini düşünüyorum.
Eğitimde de varlar
MEDİCANA’nın bir de eğitim yatırımı var. 3 tane MBA okulu. Yani Medicana Bilimler Akademisi...
İstanbul’da Göztepe ve Beylikdüzü, Ankara’da Eryaman Kampüsü var. Birkaç sene içinde İzmir’e de gelecekler.
Ve Hüseyin Bozkurt’un Fenerbahçe Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olduğunu da hatırlatmak isterim.
Gençler gelecek hayallerini kurgularken
SON yıllarda İzmir’de bazı sektörlerde kümelenme olduğunu görüyorum. Bunların başında eğitim, sağlık ve tarım geliyor.
Okulları takip ediyorum; özellikle de üniversiteleri...
İzmir giderek bir eğitim kenti oluyor.
Özel kolejlere İzmir dışından da ilgi olduğunu görüyorum. Üniversitelerde de neredeyse yüzde 100’lük bir doluluk söz konusu... Ve 9 üniversite yükselen bir grafik içinde.
Benzer bir tablo sağlık sektöründe de var.
İzmir’in mevcut hastaneleri teknolojik olarak da, insan kaynağı olarak da öne çıkıyor.
İki kere EXPO’ya aday olan İzmir’in temasının da sağlık olduğunu hatırlatmak isterim.
Tarih boyunca önemli tıp insanlarının bu coğrafyada doğmuş, yetişmiş ve bilime önemli kazanımlar sağlamaları tesadüf değildi.
Türkiye bir turizm ülkesi ve Ege’nin bu alandaki üstünlüğünü tartışmıyorum bile...
Sağlık turizminde de yapılacak çok şey var.
Bu kümelenmeleri doğru, yerinde ve stratejik görüyorum.
Eğitimde, sağlıkta. Tarımda ve bana göre dijitalleşmeye, teknolojide İzmir’in yükselen bir yıldız olacağını şimdiden söylüyorum.
Yeni yatırımlar da bunu gösteriyor.
Üstelik emeklilikte değil; üniversite sonrasında da gençler bu bölgede çalışmak, gelecek hayallerini burada kurgulamak istiyorlarsa bir şeyler oluyor demektir.
İzmir derken; sadece bir kenti değil, Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan bir Batı Anadolu coğrafyasından söz ediyorum.
Her alanda Türkiye’nin lokomotifi olacak bir bölge burası...
Sağlık turizminde öne çıkmalıyız
SAĞLIKTA İzmir önemli bir yatırıma daha kavuştu.
Medicana hastaneleri 13’üncü hastanesini İzmir’e açıyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ile geçen gün sohbet ettik.
“İzmir’in daha iyi olması gerekir. Bizim de katkımız olursa çok seviniriz” dedi.
İnanıyorum olacak...
Ben de kendisine bu kümelenmeyi hatırlattım.
Herkese bir alan olduğunu, İzmir’in İstanbul’un yükünü alacak önemli bir kent olduğunu...
İzmir’in hemen ardından 14’üncü hastane Ataşehir’de açılacak.
Medicana İzmir; 110 milyon dolara malolmuş.
“Hasta odaklı hizmet anlayışımız var. Yüksek teknolojiyi üstün cerrahi olanaklarla birleştiriyoruz. Tüm tıp branşlarında faaliyet göstereceğiz” diyor Hüseyin Bozkurt...
Ve ekliyor;
“Da Vinci robotik cerrahi teknolojisini İzmir’de ilk kez kullanacağız. Birçok hastalıkta konforlu cerrahi çözümleri beraberinde getiriyor. Medicana Sağlık Grubu’nun diğer hastanelerinde olduğu gibi İzmir Hastanesi de SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek. Hedeflerimiz büyük. İzmir’e, Ege’ye hizmet vermenin yanısıra hastanemizle beraber şehri, dünya sağlık turizmi için bir merkez haline getirmek istiyoruz.”
Multidisipliner bir anlayış lazım
HÜSEYİN Bozkurt’un özellikle altını çizdiği birkaç konu var.
Onlardan biri de multidisipliner tedavi anlayışı...
Onkoloji ve organ nakli tedavilerinde kullanılan, gelişmiş tedavi sistemlerini içeren konsey konseptini geliştirdiklerini söylüyor.
Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi branşlarıyla beraber multidisipliner bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet vermeyi hedefliyorlar.
İzmir’in yurtdışından daha çok tedavi amaçlı turist çekebileceğini özellikle söylüyor.
Ve şöyle diyor;
“İzmir’in sağlık turizmi ve turist sağlığı alanlarında bazı eksikleri var. Bu eksiklikleri gidermek istiyoruz. 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara sağlık hizmeti veriyoruz. Ülkemizin teknik imkanları, uzman personeli, pandemi döneminde sağlık alanındaki başarılarıyla dünyaya örnek oldu. Bu başarının izinde İzmir’de ülkemizin sağlık hizmet ihracına katkıda bulunacağız.”
Medicana İzmir’de başlangıçta 700, sonrasında 1000 kişiye istihdam sağlanacak.
Bu da bir başka ayrıntı...
İzmir daha fazlasını hakediyor
MEDİCANA İzmir’in başında çok yakından tanıdığımız Ulvi Ünal var. Deneyimli, sevilen biridir. Ünal, ekibini oluştururken İstanbul’a giden doktorları da davet etmiş. Hüseyin Bozkurt, “Birçok doktorumuzun İzmir’i duyunca gözlerinin parladığını gördüm. İzmir’in ne kadar önemli olduğunu o dönemde daha iyi gördüm” diyor.
İzmir böyledir.
İzmir’i biraz fazla anlattım belki ama ben bu kentin çok daha fazla hakettiğini düşünüyorum.
Eğitimde de varlar
MEDİCANA’nın bir de eğitim yatırımı var. 3 tane MBA okulu. Yani Medicana Bilimler Akademisi...
İstanbul’da Göztepe ve Beylikdüzü, Ankara’da Eryaman Kampüsü var. Birkaç sene içinde İzmir’e de gelecekler.
Ve Hüseyin Bozkurt’un Fenerbahçe Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olduğunu da hatırlatmak isterim.