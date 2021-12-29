Gelin bazı konuları yüksek sesle tartışalım

Bu yıl örneğin Göztepeliyiz, Altaylıyız.
Gönlümüzdeki şampiyon Altınordu; yıllardır hem de...
Ve elbette Karşıyakalıyız...
Yeşil kırmızıya olan tutkumuzu da herkes bilir.
Ve baskette Pınar Karşıyaka, voleybolda da Arkaslıyız.
Altay, Göztepe, Karşıyaka nasıl sadece bir spor kulübü gibi gelmezse bana üç büyükler de öyle gelir.
Şikayetim yok ama sindire sindire bazı şeyleri yapsaydık daha mutlu olurdum.
Geçenlerde yazdım.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi.
“İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Oğlum Atlas o kadar istedi ki; onu kırmak istemedim ve büyük arayışlardan sonra alıp getirdik.
Altı aydır bizimle...
Biz ona alıştık, o bize...
Başlangıcın zor olduğunu söylemek isterim.
Evde köpek bakanlar ne dediğimi iyi anlar.
Ancak evimize neşe kattığını söyleyebilirim.
Aslında Türkiye’nin sorunları da, çözüm yolları da belli...
Çünkü panellerdeki konuşmaları sıklıkla dinliyorum.
Yani İzmir ya da Antalya olması çok fark etmiyor.
Ama şunu net ortaya koyalım.
Türkiye birçok konuda ilerici, yenilikçi adımlar attı.
Sağlıkta da önemli yatırımlar oldu.
Şehir hastaneleriyle devlet, sağlık yatırımlarıyla özel sektör örnek projeler geliştirdiler.
Çünkü aşısızların sesi aşılılardan çok daha fazla çıkıyor.
Hafta sonu Avrupa’nın önemli merkezlerinde sokaklar karışıktı.
Barışçıl protestolar olarak başlayan gösterilere polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Örneğin Paris’te ve Fransa genelindeki büyük kalabalıklar, hükümetin planladığı aşı geçişine karşı sloganlar attı, bazıları özgürlük sloganları atarak uygulamaları protesto ettiler.
Fransız hükümeti restoranlara, kafelere ve diğer kamu kurumlarına girenler için aşı şartı getirmişti.
Bütün gürültü bundandı.
Önce Delice Network nedir onu size anlatayım.
Delice Network “The City Network on Food & Gastronomy” Fransa’nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri ve ortak projeler geliştirdikleri bir platform...
2007 yılında kurulan Délice, bugün 4 kıtada 31 şehri bir araya getiriyor. Delice’i büyüten; her üyenin ağa güç katan kendi özgünlüğüne, yaklaşımına ve kültürüne sahip olması... Bu 31 şehir arasında İzmir de var. İzmir 2015 yılında bu platforma dahil oldu.
Bütün dünyada tüketim davranışındaki değişimle birlikte yemek ve gastronomi, şehirlerin gelişimini, tanıtımını güçlendirdi.
Délice Network, gıda ve gastronomiyi kentlerin ekonomik kalkınması ve kentin çekiciliğini artırmak için destekliyor.
Ağa üye şehirlerin tümü, mirasları ve güçlü gastronomik kültürleri veya güçlü yemek stratejileri sayesinde aslında turizmde birer marka şehir konumunda…
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Konuyu önemsediğim için ben de yazmak istedim.
Amerika’da yaşayan bir hanımefendi annesine aşı yaptırmak için hastaneye getiriyor.
Aşı yapılırken şişenin üzerinde Çin alfabesiyle yazılmış yazılar görüyor ve annesine aşı yaptırmıyor.
Sosyal medyasından da “Medical Park Hastanesi’nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen” diye yazıyor.
Sosyal medyayı biliyorsunuz; kulaktan dolma bilgilerle, sürü psikolojisiyle konu dallanıp budaklanıyor.
Oysa herkes bilmeli ki; bir özel hastanenin ya da bir özel işletmenin aşıyı getirip uygulama şansı yok.
Bütün kuralları, süreci Sağlık Bakanlığı yönetiyor.
Kovid 19 pandemiye dönüştüğünde birçok kişi Gates’i acımasızca eleştirdi. Çünkü dünyayı siber saldırılar, virüslerle ilgili uyarmıştı.
Ve gerçekten de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceğimiz bir dönem geçiriyoruz.
Dünya resmen durdu, evlere kapandık; başımızı dışarı bile çıkaramadık.
Bill Gates geçenlerde bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi. “İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Daha da önemlisi Gates, pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Ve benim de defalarca yazdığım bir konuya dikkat çekti.
Yelkenbiçer şunları söyledi: “Pandemi öncesinde birçok insan iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Kovid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. Hatta bu olgunun adı iklim riski de değil resmen iklim krizi ve bizler tam olarak bu krizin ortasındayız. Renginden çağrışım yapabileceğimiz üzere yeşil kuğu bize iklimle ilgili bu yıkıcı gerçekleri hatırlatan bir kavram. Yeşil Kuğu kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı.”
Amerikalı motor ve jeneratör şirketi Cummins firmasının Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü Paul Hayes EGİAD’ın konuğuydu ve Yelkenbiçer bu toplantıda böyle bir konuşma yaptı.
Cummins 1919 yılında kurulmuş; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir şirket...
Birleşik Krallık Galler Prensi Charles Cummins’i merkezine doğayı, insanı ve gezegeni koyması nedeniyle Terra Carta Mührü vererek ödüllendirmiş.
Özetle şunu söylemek gerekir.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da fiyatlar yüzde 14.8, Washington’da yüzde 12.2, Los Angeles’ta yüzde 13.4, New York’ta yüzde 12.3, Miami’de yüzde 12.2 ve San Francisco’da yüzde 12.1 artıyor; İzmir’de ise yüzde 33.9...
Avrupa başkentlerinde Paris’te yüzde 6.3, Berlin’de yüzde 5.9, Londra’da yüzde 3.9, Lizbon’da yüzde 3.8 artış oluyor; İzmir’de ortalama 30’ların üzerinde...
Ki;
İzmir’in bazı yerlerindeki artışın bu oranın çok üstünde olduğunu gözlemliyoruz.
Örneğin yarımadada fiyatlar kanatlanmış gidiyor.
Bazı bölgelerde yüzde 100’lerin de üzerinde artışlar yaşanıyor.
Bu arada Avrupa’da kışla birlikte yeni kararlar alınıyor.
Size bir özet yapayım.
Avusturya; 1 Şubat’tan itibaren, Avrupa’daki ilk zorunlu aşı zorunluluğu getiren ülke oldu.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, virüsün kısır döngüsünden çıkmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.
Hepimiz geçen yıla göre daha cesaretliyiz.
En azından ben öyleyim.
Toplu yerlere, açılışlara, toplantılara asla gitmiyordum.
Ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin başında ya da ortasındaydık.
Ve gerçekten çok dikkatliydik.
Dedi ki;
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyelere devretti. Hepsi ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında yeni birim kurdu. Başlarına da birer müdür atadı. Ancak burada hükümet yetkililerinin önemli bir konuyu unuttuğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri herhangi bir binanın kolon sıyırmasına gittiğinde, oturan sakinlerin teste karşı çıktığı görüldü. Belediye görevlileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı akredite firmalar işlem yapamadan geri dönmeye başladı. Hükümet bu konuya acil çözüm bulmalı. Polis kolluk kuvveti çağırma yetkisi hemen yerel yönetimlere verilmeli ki, binanın sağlam veya çürük olduğu yapılacak kolon sıyırma testiyle ortaya çıksın.”
Bu konu birkaç bana da aktarıldı.
O günlerde de yazmıştım.
Ama Aslan’ın dediği gibi itiraz edenler olunca binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkmıyor.
Bu da kentsel dönüşümün engellenmesine ya da gecikmesine neden oluyor.
Bence çoktan hak edilmiş bir görevdi.
Türkiye’de bir festivali, istikrarlı bir şekilde yıllardır yapmak gerçekten zor bir iş...
Üstelik kaliteyi koruyarak, her yıl üzerine koyarak yapmak...
Türkiye’nin turizmini çeşitlendirmesi gerektiğini hep yazıyorum.
Ve marka şehir sayısını da artırması gerektiğini söylüyorum.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Oğlum Atlas çocukluğundan beri Söğüt’ü, Selimiye’yi çok sever. Doğası, sakinliği, denizi; her şeyi bambaşkadır aslında Marmaris ve çevresinin...
Tam hazırlanırken yangınlar başladı.
Atlas’a durumu anlattım, Selimiye tatilini eylülde yapacağımızı söyledim.
Hiç unutmuyorum; 29 Temmuz’du.
Armutalan’dan İçmeler’e sonra Hisörönü’ne, Osmaniye’ye, Turunç’a, Turgut’a, Yeşilbelde’ye sıçradı. Bir hafta sonra yangın kontrol altına alındığında 13 bin 600 metrekare ormanlık alan yanmıştı.
O günlerden sonra ilk defa Marmaris’e gittim.
Gelin bazı konuları yüksek sesle tartışalım
SOSYAL medyada yine fırtınalar esiyor.
Konu sokak hayvanları...
Bu hepimizin hassas olduğu bir mesele...
Bir hayvan dostu olarak benim de yakından takip ettiğim bir konu...
Ama yorum yaparken, fikir ortaya atarken, çözüm önerirken lütfen Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmayalım.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumu henüz netleşmedi.
Türkiye’nin en iyi doktorlarına emanet ama geçireceği ameliyatlar sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı kimse bilmiyor.
Bu konuyu Asiye üzerinden tartışmayalım isterseniz.
Defalarca yazdım, yine tekrar etmek istiyorum.
Bu ve benzeri olaylardan sonra hayvan hakları derneklerinin tepkilerini çok cılız buluyorum.
Çıkıp konuşmalılar, saldırgan köpekleri besleyenlerle ilgili daha net konuşmalılar.
Yapmıyorlar; mış gibi açıklamalar yapıyorlar.
Ortada bir sorun ya da mesele varsa ve bu toplumsal bir konu haline gelmişse o zaman ortak hareket edilmesi gerekir.
Devletin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışmaları gerekir.
Hayvanlarımız, dostlarımız için fedakarlık yapanları, onlar için büyük çabalar gösterenlere gerçekten teşekkür ediyorum.
İyi ki varlar...
Ama öyle bir grup da var ki; sadece sosyal medyayla hayvan dostu olduğunu sanıyor.
Ne çevre dostluğu, ne hayvanseverlik böyle olmaz.
Gerçek sevgi başkadır, sanal sevgi başka...
Biz gerçek dostları destekliyoruz.
Çünkü sokak hayvanları için bir şeyler yapmamız gerekiyor.
Ve zaman kaybetmeden yapmalıyız.
Türkiye genelinde büyük bir kampanya yapmalıyız.
Kısırlaştırmaları hızlandırmalıyız. Sokak hayvanlarının koşullarını geliştirmeliyiz.
Barınaklar konusunda herkesin bir önyargısı var.
Bu konuda da ilerlemeler sağlanabilir.
Dünyadan iyi örnekler alınıp burada uygulanabilir.
Ama bu sorun yokmuş gibi davranmak, hayvanseverliği sanal dünyadaki destek olarak algılamak sorunların çözümünü sağlamıyor.
Birkaç yıl daha aşılarlayız
BENİM Sinovac aşılarımın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Türkiye’de ilk aşılanan gruptayım. Çünkü gönüllü olup çalışmalara katıldım.
Aşıların yeni bulunduğu günlerde yaşadıklarımı her fırsatta yazdım.
Çünkü herkes aşıların durumunu, yan etkilerini, koruyup korumadığını merak ediyordu.
Şu net...
Sinovac aşıları beni korudu. Hem de hayatımın hiçbir dönemine ara vermeden, işe giderek, toplantılara katılarak korudu.
Çok yakınımdakiler virüsü kapmasına rağmen ben hastalanmadım.
Gerçi ilk günden bu yana kendi tedbirlerimi hiç bırakmadım.
Maskesiz gezmedim, mesafeleri korumayı bildim.
Buna rağmen Kovid 19 beni yakalayabilirdi.
Şansıma olmadı ama aşılı olmanın özgüvenini de her zaman hissettim.
Bu arada şunu da belirtmem gerekir.
İlk aşımdan sonra Sağlık Bakanlığı her cuma beni aradı; küçük bir testten geçirdi.
6 ay boyunca bu devam etti.
Sonra da Biontech aşılarımı oldum.
Mesleğimden dolayı yurtdışı seyahatleri olabileceği için ikinci Biontech aşımı da oldum.
Yani iki Sinovac, iki Biontech’liyim.
Şu anlaşılıyor ki; birkaç yıl daha böyle yaşamaya devam edeceğiz.
Yani yılda bir ya da iki kere aşı olacağız.
Omicron ile ilgili de yeni gelişmeler var.
Örneğin üçüncü doz yani hatırlatma dozlarını önemsiyorlar.
O yüzden başlangıçta Sinovac olup üzerinden 1 yıl geçenlerin de üçüncü dozları olmaları gerekiyor.
Bakanlığın bu konuda da adım atması lazım.
Özellikle sağlık çalışanlarının çoğunluğu bu durumda...
Açığa alınması yeter mi?
AKSARAY’da öğrencisini darp edip boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y. ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Daha önce öğrencisi olan gençler şimdi konuşuyor.
Cimer’e şikayetlerini yazan gençler öğretmenin soru sorup, bilmeyenlere şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini yazmışlar.
Bir de şiddet uyguladığı çocuğun ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ediyormuş.
Belli ki; öğretmen olmaması gereken biri...
Prosedürü bilmiyorum.
Ama geçmişte de benzer olayları çok kez haber yaptık.
Bu olaylara karışanların, sebep olanların öğretmenliğe dönmemesi gerekir.
İki takıma da takviye şart
YILLARDAN sonra Süper Lig’de iki takımımız var.
Göztepe ve Altay’ın başarılarının kalıcı olmasını istiyoruz. Ama ligde rekabet kolay değil.
Rakipler dişli ve çok daha geniş bütçeye sahipler…
Göztepe lige döndüğünden beri iyi bir istikrar yakalamıştı.
Bu denge biraz değişmiş gibi gözüküyor. İkinci yarıda toparlayacağını düşünüyorum.
Altay’ın başında liglerin en tecrübeli isimlerinden biri var.
Mustafa Denizli’yle ikinci yarıda farklı olacağını düşünüyorum.
Ama yönetimler mutlaka takımın ihtiyaçlarına uygun takviye yapmalılar.
Korkulu kabus görmemek için bunu yapmalılar.
Çünkü inanın Birinci Lig’den çıkmak Süper Lig’te tutunmaktan çok daha zor.
Ve en önemlisi; Kentin iki takıma da sahip çıkması.
İkinci devrede taraftarın katkısı, desteği çok daha önem kazanacak.
Aşı kartı gelmeli
OMİCRON bu kadar artmışken; yanı başımızdaki Avrupa’da sert önlemler başlamış, kapanmalara gidilmişken...
En azından bizde toplu alanlara girişte aşı kartı zorunluluğu getirilemez mi?
Bence en azından yeni yılla birlikte bu karar alınmalı.
Restoranlara, işletmelere, kapalı alanlara giriş bu şartla olmalı.