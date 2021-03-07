Geçmişte kalan bir fotoğraf gibi

Geçen yıl bir çıkış yolu arayan insanlık, aşılar bulunduktan sonra bu sefer de aşıları tartışmaya başlamıştı.
Doktor arkadaşlarımla konuştum, dünyada yayınlanan makaleleri okudum ve sonunda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin yanına gittim ve gerekli evrakları doldurup çalışmaya katıldım.
İlk aşıyı olduktan 14 gün sonra ikinciyi de oldum.
Geçen gün antikor testi de yaptırdım.
1’in üzerindeki değerler vücutta antikorun oluştuğunu gösteriyor.
Sonuçlar aşının işe yaradığını gösterdi.
Biliyorsunuz; açılmaları ve düşük kapasiteyle çalışmaları için en fazla yazan gazetecilerden biriyim.
Bugün de aynı görüşteyim.
Ancak uyarılarım da var.
Son rakamlar vaka artışlarının devam ettiğini gösteriyor.
Ve hatta 11 binleri geçen bir rakam karşımızda...
Ağır hasta sayısının azalmış olması bizi yanıltmasın; ibre bir anda tersine dönebilir.
Benim de var.
Gazetecilik bana çok renkli, çok farklı, hayatıma anlam katan dostluklar kazandırdı.
Doğan Hızlan da işte o isimlerden biridir.
“Edebiyatın Cumhurbaşkanı” diyenler çok kendisi için...
Haklılar...
Sohbet ederken kendimi edebiyat sörfü yaparmış gibi hissederim her seferinde...
Türkiye’nin tamamı tedbirlerin biraz olsun gevşetilmesini bekliyor.
Gerçekten de hepimiz için zor bir sınav oldu.
Ve anlaşılıyor ki, birkaç yıl daha pandemiyle yaşayacağız.
Ama ortada bir fatura varsa herkesin birlikte ve eşit ödemesi gerekiyor.
Bilim Kurulu’nu, devlet bürokrasisinin ihtiyatlı olmasını anlıyorum.
Ellerinde verilerle hareket ediyorlar, riski minimize etmek istiyorlar, sistemin sağlıklı çalışması için her türlü alternatifi düşünüyorlar.
Gazetecilikte muhabirlikten yöneticiliğe geçtiğim yıllarda ekonomi sayfaları bana emanetti.
O günlerde sağlık editörü görevinden ayrılınca o sayfalar da bana kaldı.
Geçici olarak bakılan süre, kalıcı hale geldi ve yıllarca sağlık haberlerini de yönetmek zorunda kaldım.
Bu sayede, o kadar çok doktor arkadaşım, dostum oldu ki...
Onlarla sohbet ettikçe tıbba, yeni gelişmelere hep ilgi duydum.
“Yüz gram doktorluğum” da oradan geliyor.
Dönüşte yaşadığı bazı olayları benimle paylaştı.
Aslında yurtdışına çıkan birçok kişi de benzer örneklerle beni aramışlardı.
Yücel Okutur’dan başından geçen olayları yazmasını istedim.
Özet halinde aktarıyorum...
“ABD’nin Florida Bölgesi’ne gittim. Amerika, 26 Ocak itibariyle ülkeye girişlerde, 90 gün içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkıp, tedavisi biten ziyaretçileri, sonuçları ve tarihini gösterir belgenin sunulması halinde ülkeye girişlerde yeni bir PCR testi yaptırılmasına gerek kalmaksızın kabul ediyor. Ülkemize dönüşte Sağlık Bakanlığımızın son 3 günde yapılmış negatif sonuç içeren PCR testi istemesi bizi çok zor durumda bıraktı. Sadece bizi değil, ülkemize gelecek turist ve ziyaretçileri düşünerek karşılaştığımız zorlukları paylaşarak bu uyarıyı yapma gereğini hissettim. Öncelikle 90 günde Kovid-19 geçirip, tedavi olmuş biri olarak, kendi ülkeme girerken daha az zahmetli ve ucuz olan antijen testinin bile kabul edilmeyip PCR istenmesi yüzünden; hem zaman kaybı, hem de ekstra masraf yapmak zorunda kaldık. Örneğin bulunduğumuz eyalette ücretsiz PCR testi yapılmasına rağmen, sonuçların 5-7 günde verilebilmesi nedeniyle fiyatları 150-279 dolar arasında değişen ve hızlı PCR sonucu veren yerleri bulmak zorunda kaldık. Pazar günü her yerin kapalı olması sebebiyle testi yaptırabileceğimiz iki günümüz vardı. Uçuşumuzun 10 Şubat’ta olduğu düşünüldüğünde 7’si pazar olduğu için 8 veya 9 haricinde alternatifimiz yoktu. 8 Şubat’ta randevuların tamamı dolu olduğu için test 9 Şubat’a kaldı. Kişibaşı 150 dolardan testleri yaptırdık. Daha 16 Aralık’ta ailece tedavimiz bittiği halde benim test sonucum pozitif ve diğer aile bireylerinin negatif gelmesi bizi çok şaşırttı. Hiçbir belirti vermediğim için eşim testin tekrarlanmasını istedi. Sağlık kuruluşu bir 150 dolar daha ödememiz halinde kabul etti, ancak randevuların dolu olduğunu söyledi. Ertesi gün uçağımız olduğunu da söylememiz işe yaramadı. Sonunda 16.30’da bir randevunun iptal olma ihtimaliyle saatlerce bekleyip testi yaptırdık ve negatif çıkmasıyla yurdumuza dönebildik. Test sonucunu kabul etmiş ve tekrarlamamış olsaydık, 14 gün de ABD’de karantinada kalacaktık. PCR testlerinin çok güvenilir olmadığını bir kez de kendimiz test etmiş olduk. Ülkemize gelecek turistler, son 90 günde koronavirüs geçirip tedavi olmuşlarsa PCR testi yerine hızlı test ya da antigen testi ya da belki de hiçbir şey istemeden ülkemize giriş yapabilmeleri tekrar değerlendirilmeye sunulabilir. Ülkemizde satılan paket tur fiyatlarını düşündüğünüzde, 4 kişilik bir ailenin PCR testi için yapacağı masraf ve 3 gün sınırlaması ile yasayacağı telaş caydırıcı olacaktır. Daha kolay seyahat edecekleri destinasyonları tercih edecektir. Sık seyahat eden iş insanlarının 3 gün için iş gezisine gitmiş kişiler için de test laboratuvarlarına gitmek, virüsün daha yoğun olabileceği bu alanlarda daha büyük risk oluşturacaktır.”
Bu konuda benzer yorumlar çok geldiği için Yücel Okutur’un bu mesajını önemli görüyorum.
“Ben Binbaşı Faik Bey” kitabını büyük bir keyifle okudum.
Bir dönemi en iyi özetleyen eserlerden biri, okumanızı tavsiye ederim.
Erdal Kabatepe şöyle diyordu:
“Esas amacım, Şehit Binbaşı Ali Faik Bey’in alay komutanlığı yaptığı 1. Balkan Savaşı ve tabur komutanlığı yaptığı Çanakkale Savaşı sırasında tuttuğu günlükleri gün ışığına çıkarmaktı. Büyük Atatürk ‘Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir hâl alır’ demiş. Amacım tarih yazmak değildi. Bu kitabı yazarken incelediğim nice tarih yazan eserlerin gerçeklerden ne kadar kopmuş, sapmış, uzaklaşmış olduğunu gördüm. Ben sadece ve sadece gerçekleri dillendirmeye çalıştım. Bu yapıttan yararlanacak tarihçiler yanıltılmadıklarından emin olabilirler.”
Kabatepe, Gelibolu’da hem kitabını imzaladı, hem de bir sergi açtı.
Şimdi de bir ricası var.
23 Şubat tablosu şöyleydi...
“Son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişi pozitif, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta bin 185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisi, karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996’ya yükseldi.”
Bir ara 5 - 6 binlere kadar gerileyen pozitif sayısı yine 9 binlerin üzerine çıktı.
Bütün uyarılara, tedbirlere, önlemlere rağmen böyle...
Şimdi Bilim Kurulu diyecek ki...
“Restoranları, lokantaları, kafeleri açamazsınız. Bunları açmanız için binli rakamlara düşmesi gerekir...”
Erdoğan’ın İzmir’e olan ilgisini biliyorum.
Kentle ilgili gelişmelerden zaman zaman bilgi aldığını, projeleri takip ettiğini de çok iyi biliyorum.
Örneğin Körfez Geçiş Projesi onlardan biri…
İzmir milletvekili, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın özellikle üzerinde durduğu projelerin başında geliyordu.
O günlerde bu yatırıma destek verdim, aynı görüşümü koruyorum.
İzmir giderek büyüyor ve alternatif yolları şimdiden düşünmek zorundayız.
25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde düzenlenecek olan fuarı takip etmenizi tavsiye ediyorum.
Hürriyet olarak ilk günden bu yana bu fuara hep destek verdik.
Türkiye’nin ve İzmir’in geleceğinde turizmin önemli bir yer tuttuğuna hep inandım.
O yüzden Travel günlerini hep önemsedim.
Geçen yılın açılış konuşmalarından birini de ben yapmıştım.
Bu sektörün ilk sanal fuarı olacak.
Yarattıkları markalarla katma değer yarattılar. Çoğunu takip ediyorum ve çok da başarılı buluyorum.
Pandemi süreci aslında bazı gerçeklerin yeniden masaya gelmesini sağladı. Tarımsal yatırımlarını yapmayan hiçbir ülkenin güçlü olması mümkün değil.
İyi ki yerel girişimler, iyi fikirler var da tarım gündemden düşmüyor.
Bugün size çok başarılı bulduğum bir girişimden bahsedeceğim.
Döngü Kooperatifi...
Farklı mesleklerden 9 kadının girişimiyle, bir AR-GE Kooperatifi olarak 20 Aralık 2018 tarihinde İzmir’de kuruldu. Aralarına sonradan bir kişi daha katıldı, 10 oldular.
Birincisi Antalya’da doktor Kaan Bozkurt, tartıştığı eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İkincisi de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın ardında mobbing gördüğüne dair bir mektup bırakarak yaşamına son verdi.
Bu arada kadın cinayetleri de devam ediyor.
Bitmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.
Dünyanın her yerinde benzer olaylar elbette oluyor.
Gönül ister ki; ayrılıklar bu kadar acı olmasın.
Pandemi süreci bazı alışkanlıkları değiştiriyor. Örneğin eylül, ekimde terk edilen yazlıklarda bu yıl kalınmaya devam edildi.
Birçok kişi Çeşme’deki, Bodrum’daki, Marmaris’teki, Kuşadası’ndaki evlerinden geri dönmediler.
Aslında son rakamlar da bunu doğruluyor.
Türkiye genelinde gayrimenkul yani konut, iş yeri, arsa, tarla başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olmuş.
Şaşırtıcı değil.
Bin kişiye sorsanız cevapları İstanbul olurdu.
Doğan Cüceloğlu hayatımıza dokunan insanlardan biriydi.
Arada yazarım.
Bazı insanlar iz, bazıları da is bırakır.
Cüceloğlu iz bırakanlardandı.
Olayları, yaşadıklarımızı, yaşayabileceklerimizi örnekleriyle anlatır ve farkındalık yaratmaya çalışırdı.
Birçok kitabını okudum, defalarca kendisini dinledim ve kendime göre notlar çıkardım hep...
“İzmir için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Ama kimin fikri varsa dinlemeye hazırız...”
Gerçekten de İzmir’i kucaklayan, kent kimliğini öne çıkaran birçok konu gündeme geldi.
Bazıları konuşulurken tanıklık ettim, gazeteci olarak bunların bir kısmı haberlerimize, yazılarımıza yansıdı.
Benim de üzerinde çalıştığım bir konu vardı.
İzmir’e bir Kent Müzesi kazandırmak...
İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.
Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.
O günleri hatırlayın.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.
Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...
Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.
Geçmişte kalan bir fotoğraf gibi
HEP aynı kalmasını istediğim yerlerden biri Adatepe...
Kazdağları’nın en batı ucunda ve Ege Denizi’ne tepeden bakan bir konumda, zeytinlik ve çam ormanlarıyla çevrili...
Edremit’i, Akçay’ı geçtikten sonra Küçükkuya’ya 3.5 kilometre uzakta...
Köye girdiğinizde geçmişte kalan bir fotoğraf görüntüsü karşınıza çıkıyor.
Doğal ve tarihi SİT alanı olarak koruma altındaki Adatepe Köyü, oksijen oranının yüksekliğiyle biliniyor.
Ve gerçekten de yürürken de, uyurken de kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.
Bazen böyle yerleri yazarken çekiniyorum.
Hem buralarını herkesin görmesini istiyorum, hem de bozulmaması için biraz da gizli kalsın diyorum.
Söke’nin Doğanbey köyü gibi Adatepe’nin de hep aynı aynı kalmasını istiyorum.
Çünkü popüler olunca büyük kalabalıklar geliyor.
Turizmin gelişmesi için bu hareketlilik elbette önemli ama biz o kadar hızlı tüketiyoruz ki...
SİT’in büyük bir titizlikle korunuyor olmasını sevindiriyor.
Bazı kuralları gevşetmemek gerekir.
Bana göre Türkiye’nin yıllar içinde başardığı çok şey var.
Ama kentleşmede sınıfta kaldığımızı söylemeliyim.
Eskileri koruyamıyoruz, yenilerini de iyi yapamıyoruz.
Dünyanın en iyi, en güçlü inşaat şirketleri arasında hep Türk firmaları var.
Onların yaptıklarıyla övünüyoruz, gururlanıyoruz ama iş kendi ülkemize gelince daha iyi örnekler göremeyince üzülüyoruz.
O yüzden Adatepe’de geçirdiğim iki gün bana o kadar iyi geldi ki...
Arabaların geçemediği o dar sokaklarda yürüdüm, el değmemiş doğada vakit geçirdim.
Ve içime o enfes oksijeni çektim.
Bu küçük köye bile geçen yıl 200 binden fazla insan gelmiş.
Adatepe’yi görenler evlerine, şehirlerine döndüklerinde kendi çevrelerinin de böyle doğal, samimi, bozulmamış olmalarını düşünmüşler ve istemişlerdir.
Bu örnekleri çoğaltmalıyız.
Herkesin kıskandığı bu doğal güzellere sahip çıkmalıyız.
Buralara değer katmalıyız.
Her yer her yere benzemek zorunda değil.
Adatepe böyle kalsın, korunsun ama Türk turizmi de buralardan daha çok faydalansın.
Küçük yerlerin büyük hayalleri olabilir
PANDEMİ sonrasında insanlar daha çok seyahat etmek isteyecek. Normaldir, çok sıkıldık çünkü... Ekonomiler için de turizmin ayrı bir önemi var. İnsan ilişkileri için de turizm çok değerli... Ama artık insanların farklı arayışları da var. Hep aynı yerlere gitmek istemiyorlar. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp biraz kendileriyle kalmak istiyorlar. Doğal, samimi, içten, bozulmamış, el değmemiş, tahrip olmamış yerleri keşfetmek istiyor. Türkiye bu açıdan çok şanslı...
Adatepe örneğinde olduğu gibi güzel yerlerimiz var.
Butik oteller sayesinde daha katma değerli bir turizm yapabiliyoruz.
Bunun içine gastronomiyi de ekleyelim.
Harika yemeklerimizi insanlara tattıralım.
Yerel, lokal olanın değerini bilelim.
Ve daha çok faydalanalım.
Adatepe’nin sokaklarında yürürken bu küçük yerin büyük hayalleri olabileceğini düşündüm.
Ve o hayallerin içinde olmak bana çok iyi geldi.
İnka’nın evi en güzel
butik oteller arasında
ADATEPE’de İda Blue’da kaldım.
Böyle yerlerin iyi dokunuşlara ihtiyacı vardır.
Varol-Berrin Civil çifti de işte o dokunuşu yapanlar arasında..
Ve Engin Civil de; İda Blue öyküsünün kahramanlarından...
Kazdağları’nın kalbinde, dünyanın dört bir yanından konukların beğeni ve hayranlıkla ziyaret ettiği İda Blue’yu hayata geçirmişler.
Yıllar boyunca İstanbul merkezli yoğun bir iş temposu ile yaşayan çift, bu süre içinde fırsat buldukça Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerini keşfetmek için geziler yapmışlar.
Civil’lerin bir Ege aşığı olduklarını söylemeliyim.
Bir Ege gezisinde ziyaret ettikleri Adatepe ilk gördükleri andan itibaren her ikisini de büyülemiş.
Civil’ler, her fırsatta Adatepe’ye gidip gelmeye başlamış. Köye geldikleri bir ziyarette; halen ayakta duran ve uzun bir süre kullanıldığı için çeşitli tadilatlar istese de oturulacak durumda olan bir ev bulurlar. Adatepe’de yaşayanların “İnka’nın evi” diye bildikleri evdir bu.
Inka Linz, bir Alman vatandaşıdır ve 80’li yıllarda gelip hayran olduğu Adatepe’de satın aldığı bu evde yıllarca oturmuştur. “İnka” köyde bulunduğu yıllarda tüm Adatepelilerin, özellikle de çocukların büyük sevgisini kazanmıştır. Almanya’ya gidişlerinde kesinlikle eli boş dönmeyen, hemen hemen köyün tüm çocuklarına, kadınlarına oyuncaklar, hediyeler getiren, herkesi mutlu eden bir kişidir. Adatepelilerin yolunu çok iyi bildiği bu güzel ev daha sonra İnka Linz’in Almanya’ya dönme kararıyla el değiştirir, nihayetinde de Civil çiftine yuva olur.
Civil ailesi, artık sık sık Adatepe’ye gider gelir, köylülerle tanışır, dostlarını konuk ederken bir gün yan komşularının bir teklifiyle karşılaşırlar. Aynı bahçeye bakan yandaki binanın sahibi Adatepe’den ayrılacağını ve evini satacağını belirterek, “Biz yan yanayız. Evinizi çok güzel restore ettirip Adatepe’ye yeniden kazandırdınız. Bu evi de öncelikle sizin almanızı isterim” der. Bu teklifi kabul ederler. Derken, onun bir yanındaki ev için de teklif gelir. O da satışa çıkarılmaktadır ve yine aynı bahçeye bakmaktadır. Bunun üzerine Civil Ailesi’nin Adatepe’de yan yana üç evi olur.
Kişisel olarak sürdürülmesi zor bir proje olan bu 3 evi, sadece yakınlarıyla paylaşmaktan öteye taşıyarak başkalarıyla da paylaşmak üzere bir butik otele dönüştürme kararı alınır ve İda Blue böylece 5 yıl önce konuklarına kapılarını açar.
İda Blue’nun başında Engin Civil var.
Engin Bey, Adatepe’nin hak ettiği ilgiyi görmesi için çok çalışıyor. Kendini Adatepe’ye adamış insanların başında geliyor.
Böyle yerlerde iyi başlangıçlar hep çok önemlidir.
Biraz da teknoloji sörfü yaptık
ENGİN Civil ile turizmi, Adatepe’yi, Kuzey Ege’yi konuşarak “turizm sörfü” yaptık. Varol Civil ile de tesadüfen Adatepe’de denk geldik; onunla da “teknoloji sörfü” yaptık.
Ve şuna karar verdik.
Blockchain teknolojisi belki yarın değil ama yakın bir gelecekte o büyük değişimi hızlandıracak.
Buna paralel dijitalleşmede özgürlük, erişim kolaylığı ezberlerin bozulmasına neden olacak.
Civil’in de, benim de arzumuz bu değişim olurken Türkiye’nin de daha öncü bir rol alması. Yeni şirketler, yeni isimlerle başarı öyküleri yazabilmemiz.