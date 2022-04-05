Geçmişini korumayan geleceğini kuramaz

İZMİR Valiliği Konak’taki eski Vali Konağı’nın restorasyonuna ilişkin ihale sürecinin en kısa sürede başlayacağını açıkladı.
Bu haberden sonra biraz içimiz rahatladı.
Çünkü bu binanın İzmir’in hafızasında önemli bir yeri var.
Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan 130 yıllık bir yapıdan söz ediyoruz.
Gazeteci olarak ben de buraya defalarca girip çıktım.
Ve paylaşılan son fotoğraflar herkes gibi beni de çok üzmüştü.
Valilik eski Vali Konağı’nın Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tarafından tescillendiği de belirtirken “Mülkiyeti hazine, tahsisi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde olan yapının yeniden kullanılması için hazırlanan tadilat projesinde son aşamaya gelinmiştir. Yapı, restorasyon çalışmaları yapılarak kullanıma hazır hale getirilecektir” açıklamasını yaptı.
Restorasyonu bekliyoruz.
Yine de binanın bu hale getirilmesi içime sinmiyor.
Gerçekten de yaşadıklarımızı bazen anlayamıyorum.
Böyle bir binanın bir başka yerde değil yağmalanması, en ufak bir yerine zarar gelmesine bile izin verilmez.
Zaten kimse de böyle bir şey yapmaz, yapamaz.
Geçmişe sahip çıkmalıyız.
Topluma mal olmuş insanlarımızın kıymetini bilmeliyiz.
Kentin hafızasında yer etmiş kurumları, binaları, yapıları gözümüz gibi bakmalıyız.
Nokta...
Herkes büyük fotoğrafa iyi bakmalı
GÖZTEPE ve Altay için işler daha da zorlaştı.
Süper Lig’de gelecek yıl İzmir takımları olmayabilir.
Hep yazıyorum.
Spor artık büyük bir endüstri ve futbolda takımı olmayan bir kent olmak gerçekten büyük kayıptır.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in takımı amatörden Süper Lig’e taşıdığını unutmamak gerekir.
Bugün Göztepe altyapısıyla Türkiye’nin en iyi kulüpleri arasındadır.
Yeni stadı Göztepe’ye ayrı bir güç katmıştır ve katacaktır.
O Göztepe bugün sıkıntılı bir dönem yaşıyor.
Ben haberlerden, sosyal medyadan ve Göztepeli dostlarımdan dinledim.
Yenilgi sonrasında seyirci Başkan Sepil’i ıslıklamış, protesto etmiş.
Sepil de zaman zaman kentten beklediği desteği yeterince bulamadığını söylemişti.
Ben de aynı görüşteyim.
Bugün bir kulübü yaşatmak, ayakta tutmak hiç de kolay değil.
Üstelik Sepil’in geldiği güne göre Göztepe olağanüstü iyi bir durumda.
Takımlar yenilir, hatta küme düşebilir.
Ama herkes adım atarken büyük fotoğrafa iyi bakmalı.
NFT çılgınlığı
SON raporlar gösteriyor ki; NFT’lerin satışlarında bir patlama var. NFT veri şirketi Nonfungible.com’un BNP ile ortaklaşa geliştirdiği rapora göre NFT satışları bir yıl önceki 82 milyon dolardan (74 milyon €) 2021’de yüzde 21 bin artışla 17.6 milyar doların (16 milyar €) üzerine çıktı.
Raporda ayrıca NFT’lerin satılmadan önce 2021’de ortalama 48 gün tutulduğu, bir önceki yıl ise 156 gün olduğu tespit edildi.
Geçen yıl dijital sanatçı Beeple’ın bir kolajını temsil eden bir jeton, Christie’s müzayede evinde 69 milyon dolar rekor bir fiyata satıldı.
NFT’lerin en popüler kategorisi 8.4 milyar dolar değerinde satış oluşturan koleksiyon ürünleriydi.
Ethereum blok zincirindeki 10 bin dijital koleksiyondan oluşan Bored Ape Yacht Club gibi NFT koleksiyonları da popülaritesini artırdı.
Axie Infinity gibi oyun NFT’leri ikinci en büyük kategoriydi ve 5.2 milyar dolar satış yapıldı.
NonFungible.com’un CEO’su ve kurucu ortağı Dan Kelly, NFT alanının bir balon olmadığını savunuyor.
“Aksine, bugün 2021’de oluşturulan her topluluğun dijital bir kimliği olduğuna inanıyoruz. Yepyeni bir Web3 endüstrisi oluşturmaya başlarken, güçlü topluluklar tarafından taşınan güçlü değerlerin olması çok önemlidir” diyor.
Bazılarının internetin bir sonraki aşaması olarak adlandırdığı Web3, internetteki büyük aracıları ortadan kaldıran çevrim içi bir ekosistem için bir şemsiye terim...
Metaverse yani 3D sanal dünyalar; Web3’ü de oluşturacak ve NFT’lerin geleceği olarak görülüyor.
Biliyorum bazıları için bu yazdıklarım bir bilinmez...
Ama yakın bir geçmişte kripto paralar da öyleydi.
Dünya değişiyor, hem de hızlı değişiyor.
İçerik kral olmaya devam edecek
ELON Musk Twitter’dan hisse alınca yüzde 26’lık bir artış yaşandı dün... Twitter bir haber platformu ve resmi açıklamalar bile buradan yapılmaya başlandı. Canlı yayınlar da başlayınca ortaya devasa bir medya çıktı.
Şu bir gerçek; medya da dünyadaki bu değişimden etkileniyor. Belki de hiçbir sektörde olmadığı kadar bir değişim yaşanıyor.
Ama unutmayalım; medya değişse de haber alma ihtiyacı bitmeyecek.
Yani içerik kral olmaya devam edecek.
Ve iyi içerik üretenlere, iyi gazetecilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olacak.
Geçmişini korumayan geleceğini kuramaz
İZMİR Valiliği Konak’taki eski Vali Konağı’nın restorasyonuna ilişkin ihale sürecinin en kısa sürede başlayacağını açıkladı.
Bu haberden sonra biraz içimiz rahatladı.
Çünkü bu binanın İzmir’in hafızasında önemli bir yeri var.
Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan 130 yıllık bir yapıdan söz ediyoruz.
Gazeteci olarak ben de buraya defalarca girip çıktım.
Ve paylaşılan son fotoğraflar herkes gibi beni de çok üzmüştü.
Valilik eski Vali Konağı’nın Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tarafından tescillendiği de belirtirken “Mülkiyeti hazine, tahsisi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde olan yapının yeniden kullanılması için hazırlanan tadilat projesinde son aşamaya gelinmiştir. Yapı, restorasyon çalışmaları yapılarak kullanıma hazır hale getirilecektir” açıklamasını yaptı.
Restorasyonu bekliyoruz.
Yine de binanın bu hale getirilmesi içime sinmiyor.
Gerçekten de yaşadıklarımızı bazen anlayamıyorum.
Böyle bir binanın bir başka yerde değil yağmalanması, en ufak bir yerine zarar gelmesine bile izin verilmez.
Zaten kimse de böyle bir şey yapmaz, yapamaz.
Geçmişe sahip çıkmalıyız.
Topluma mal olmuş insanlarımızın kıymetini bilmeliyiz.
Kentin hafızasında yer etmiş kurumları, binaları, yapıları gözümüz gibi bakmalıyız.
Nokta...
Herkes büyük fotoğrafa iyi bakmalı
GÖZTEPE ve Altay için işler daha da zorlaştı.
Süper Lig’de gelecek yıl İzmir takımları olmayabilir.
Hep yazıyorum.
Spor artık büyük bir endüstri ve futbolda takımı olmayan bir kent olmak gerçekten büyük kayıptır.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in takımı amatörden Süper Lig’e taşıdığını unutmamak gerekir.
Bugün Göztepe altyapısıyla Türkiye’nin en iyi kulüpleri arasındadır.
Yeni stadı Göztepe’ye ayrı bir güç katmıştır ve katacaktır.
O Göztepe bugün sıkıntılı bir dönem yaşıyor.
Ben haberlerden, sosyal medyadan ve Göztepeli dostlarımdan dinledim.
Yenilgi sonrasında seyirci Başkan Sepil’i ıslıklamış, protesto etmiş.
Sepil de zaman zaman kentten beklediği desteği yeterince bulamadığını söylemişti.
Ben de aynı görüşteyim.
Bugün bir kulübü yaşatmak, ayakta tutmak hiç de kolay değil.
Üstelik Sepil’in geldiği güne göre Göztepe olağanüstü iyi bir durumda.
Takımlar yenilir, hatta küme düşebilir.
Ama herkes adım atarken büyük fotoğrafa iyi bakmalı.
NFT çılgınlığı
SON raporlar gösteriyor ki; NFT’lerin satışlarında bir patlama var. NFT veri şirketi Nonfungible.com’un BNP ile ortaklaşa geliştirdiği rapora göre NFT satışları bir yıl önceki 82 milyon dolardan (74 milyon €) 2021’de yüzde 21 bin artışla 17.6 milyar doların (16 milyar €) üzerine çıktı.
Raporda ayrıca NFT’lerin satılmadan önce 2021’de ortalama 48 gün tutulduğu, bir önceki yıl ise 156 gün olduğu tespit edildi.
Geçen yıl dijital sanatçı Beeple’ın bir kolajını temsil eden bir jeton, Christie’s müzayede evinde 69 milyon dolar rekor bir fiyata satıldı.
NFT’lerin en popüler kategorisi 8.4 milyar dolar değerinde satış oluşturan koleksiyon ürünleriydi.
Ethereum blok zincirindeki 10 bin dijital koleksiyondan oluşan Bored Ape Yacht Club gibi NFT koleksiyonları da popülaritesini artırdı.
Axie Infinity gibi oyun NFT’leri ikinci en büyük kategoriydi ve 5.2 milyar dolar satış yapıldı.
NonFungible.com’un CEO’su ve kurucu ortağı Dan Kelly, NFT alanının bir balon olmadığını savunuyor.
“Aksine, bugün 2021’de oluşturulan her topluluğun dijital bir kimliği olduğuna inanıyoruz. Yepyeni bir Web3 endüstrisi oluşturmaya başlarken, güçlü topluluklar tarafından taşınan güçlü değerlerin olması çok önemlidir” diyor.
Bazılarının internetin bir sonraki aşaması olarak adlandırdığı Web3, internetteki büyük aracıları ortadan kaldıran çevrim içi bir ekosistem için bir şemsiye terim...
Metaverse yani 3D sanal dünyalar; Web3’ü de oluşturacak ve NFT’lerin geleceği olarak görülüyor.
Biliyorum bazıları için bu yazdıklarım bir bilinmez...
Ama yakın bir geçmişte kripto paralar da öyleydi.
Dünya değişiyor, hem de hızlı değişiyor.
İçerik kral olmaya devam edecek
ELON Musk Twitter’dan hisse alınca yüzde 26’lık bir artış yaşandı dün... Twitter bir haber platformu ve resmi açıklamalar bile buradan yapılmaya başlandı. Canlı yayınlar da başlayınca ortaya devasa bir medya çıktı.
Şu bir gerçek; medya da dünyadaki bu değişimden etkileniyor. Belki de hiçbir sektörde olmadığı kadar bir değişim yaşanıyor.
Ama unutmayalım; medya değişse de haber alma ihtiyacı bitmeyecek.
Yani içerik kral olmaya devam edecek.
Ve iyi içerik üretenlere, iyi gazetecilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olacak.