Geçmiş olsun İzmir

Gazetecilikte 30 yılı çoktan geçtim.
Düşündüm de; ne kadar çok insanla tanışmışım, ne kadar çok olaya tanıklık etmişim.
Gitmediğim şehir kalmamış.
Türkiye’nin çok hareketli, ilginç ve çok farklı geçen 80’li, 90’lı ve elbette 2000’li yıllarına tanıklık etmişim.
Bazı olayların da içinde yaşayarak görmüşüm.
Gazetecilik yapınca, üstüne yönetici kimliği de giyince ister istemez siyasetten kaçamıyorsunuz.
Büyükbabalarımın, büyükannelerimin anlattıkları masal gibi gelirdi.
Yokluk yıllarından yeni Cumhuriyet’in o müthiş hikayeleri beni hep etkilemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, yeniden var oluşuna tanıklık eden büyüklerimin her biri benim gözümde birer kahramandı.
Aynı zamanda vatanseverdi, insan severdi, hayvan severdi.
Onların azimleri, bitmeyen hayalleri, bir ülkeyi yeniden yaratmak için gösterilen çabaları ve onların yaşadıkları benim için gerçekten önemli...
Bu anıların bazıları yazılı bende, bazıları kayıtlı arşivlerimde, bazıları da hafızamda...
Son bir haftada yüzde 63’lerden 65’lere yükseldi.
Ventilatör doluluk oranı da yüzde 32’lerde şu an...
Birçok Avrupa ülkesine göre çok iyiyiz.
Çünkü Fransa ve İspanya’da hastanelerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’lara geldiği biliniyor.
Zaten bütün bu endişe bunun için değil miydi?
Yani sistemin tıkanması, hastanelerin beklentilere cevap verememesi...
Avrupa’dan iyi haberler gelmiyor.
İtalya, İspanya ilk dönemde salgının merkeziyken şimdi Fransa benzer bir süreç yaşıyor.
Avrupa bize uzak değil.
Üstelik bizim de rakamlarımız iyi gitmiyor.
Yaz ortasında Ankara listenin birinci sırasındaydı, şimdi vaka sayısında İstanbul açık ara önde gidiyor.
Bu arada İzmir’in rakamları da artık korkutucu seviyeye gelmiş durumda.
Mimar Erhan İçözen gibi insanlar olmasa bazı değerlerimizi çoktan kaybederiz, koruyamayız, gelecek nesillere bırakamayız. İyi ki varlar ve iyi ki ben de bu değerli insanları tanımış oldum.
Söke’nin Doğanbey Köyü’ne gitmediyseniz, mutlaka gidin.
Bir tavsiyedir.
Gidin ve idealist bazı insanların neler yaptıklarını görün...
Bu isimlerin başında Erhan İşözen geliyor.
Ve sözü kendisine, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atmış İşözen’e bırakıyorum.
Bu uyarılara rağmen kalabalıklar devam ediyor.
Bizde böyledir; yasak gelmeden kimse geri adım atmaz, evlerine gitmez, gitse bile evlerde kalabalık olmaya devam eder.
Akdenizlilik biraz da böyle, hoşuma gitmiyor değil ama galiba bu sefer işi tutmak gerekiyor.
Bakın kimse ekonominin durmasını istemiyor.
Fabrikalar çalışsın, çarklar dönsün istiyor.
Kısıtlı da olsa sosyalleşme kontrollü devam etsin, insanlar günlük hayatlarını sürdürsün de isteniyor.
İtalya ilk salgına göre biraz daha iyi durumda, İspanya da öyle...
Ama sayılar 10 binlerde...
Almanya 7 binlerde...
Yunanistan beni şaşırtan bir performans gösteriyor, bizden çok daha iyiler...
Dikkat ediyorum; her şeye rağmen okullar açık.
Hem de en baştan bu yana...
Urla listenin başında gelir.
Karaburun, Foça ve yeniden Bodrum’u eklemem gerekir.
Çeşme’yi de ilave edersek; büyük bir yarımadadan söz etmiş oluruz.
Urla giderek turizmiyle öne çıkan bir ilçe haline geldi.
Bakın bir örnek Amerika’dan vereyim. Biliyorsunuz kasım başında Amerika yeni başkanını seçecek. Normalde insanlar sandık başına gider, oyunu atar, seçimleri takip ederdi.
Şimdi ise pandeminin etkisiyle oylarını posta yoluyla kullanmayı tercih ediyor. Geçen seçimlerde sadece 75 bin kişi bu yöntemle oy kullanmıştı. Bu sayı daha iki hafta olmasına rağmen 30 milyonu bulmuş. Yani birçok kişi evlerinden çıkıp oy kullanmak yerine riskleri minimize etmek için postayla oylarını yollamış. Kimse kalabalıklara karışmak istemiyor anlaşılan...
Bu örnekler elbette çoğalacak.
Yazın getirdiği rehavet biraz sonlandığında ve kış bastırdığında büyük ihtimal bizler de daha çok evlerde olacağız.
Ve bir gerçek daha var ki; Avrupa ikinci dalgayı ilan etmiş durumda.
Sosyal medyadan İtalya’nın Roma’sını, Fransa’nın Paris’ini, İngiltere’nin Londra’sını, İspanya’nın Madrid’ini izliyorum.
Sokaklar bomboş, o kalabalık görüntülere alışık olduğumuz geniş caddeler derin bir sessizlik yaşıyor.
Yıllar geçince, bizim de nüfus eskimeye başlayınca o dostlardan sonsuzluğa gidenler olmaya başladı. Arada yazıyorum. Ayrılıp gidenleri telefonumdaki rehberden bir türlü silemiyorum. Bir daha hiç konuşamayacağımı biliyorum. Ama hep orada kalsınlar, unutmayayım istiyorum. Arada telefonumu karıştırırken anılar aklıma geliyor. Yaşadıklarımız, konuştuklarımız, hissettiklerimiz...
Bir süre kendimle kalıp o günleri hatırlıyorum.
Zor olsa da, hepsini özlesem de; hatırlamak bana iyi geliyor.
O isimlerden ikisini daha kaybettim.
Bekir Coşkun ve Nevzat Güzelırmak...
Biri kelimelerin ustasıydı, biri futbolun...
Ege Üniversitesi kadavradan ameliyat tekniği için prototip bir ürün için uzun zamandır bir proje yürütülüyordu.
Ben de sonuçlarını büyük bir merakla izliyordum.
Çünkü burada kadavra olarak kullanılan yakından tanıdığım bir isimdi.
Yakın dostum Jale Türkmen’in annesi Nermin Türkmen...
Jale de Ege’de öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
Annesi Nermin Türkmen tanıdığım en aydın, en vatansever insanlardan biriydi.
Siyaseti ben bir imkanlar sanatı olarak görüyorum.
O yüzden gençlerin siyaset yapmasını hep destekliyorum.
Politikaya ilgi duyan, ülkesi seven, demokrasiye inanan, daha iyi bir Türkiye hayali olan herkesin siyaset yapabiliyor olması gerekir.
Her partiden, her görüşten insanlara ihtiyaç var.
Bunun için siyasi partilerin düzenli olarak yenilenmesi, değişimi hissetmesi gerekir.
Bunun için de nitelikli genç insanlara ihtiyaç var.
Birkaç yıla sıkıştırılmış seçimler, referandumlar toplumu epey yordu.
Siyasetin tonunu da, üslubunu da değiştirdi, sertleştirdi.
Yumuşamasına imkan yoktu çünkü kısa bir süre sonra yeni bir seçim maratonuna girildi.
Hem yerel seçimler, hem genel seçimler, sonra erken seçimler ve anayasa değişiklikleri getiren referandumlar...
Ve sonra 2023’e kadar seçimsiz bir döneme girdi Türkiye...
Bunu bir şans olarak yorumlayanlardanım.
Ekim ayı sonuçlarına göre katılımcıların yaklaşık yüzde 74’ü koronavirüs konusunda çok endişeli, endişeli olduğunu söylemiş.
Yaklaşık yüzde 15’i hiç endişeli değilim, endişeli değilim yanıtını vermiş.
Yüzde 11’i ise ne endişeli, ne endişesiz olduğunu ifade etmiş.
Ağustos ve eylül ayı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında endişeli olanlarda 5 puanlık düşüş gözüküyor. Ancak mart ayından beri verilen yanıtlarla karşılaştırıldığında endişe seviyesinin hala yüksek olduğunu anlaşılıyor.
Koronavirüs endişe seviyesine ek olarak bu ay ilk kez katılımcılara “Yakın çevrenizde koronavirüse yakalanan birisi var mı?” diye sorulmuş. Sonuçlara göre toplumun yaklaşık yüzde 60’ının yakın çevresinde virüse yakalanmış birisi var. Endişe seviyesindeki artışın bu sonuçlarla bağlantılı olduğu söylenebilir.
Halka galiba daralıyor.
En hızlı konut satışı Ankara’da gerçekleşmiş.
Ve çarpıcı olan endekse göre Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde satılık konut fiyatlarında yükseliş devam ediyor.
Ve bir ayrıntı daha konutların ortalama satış süresi de azaldı.
Türkiye gibi gayrimenkulün önemli olduğu bir ülkede bu veriler önemli.
Demek ki; konuta olan talep sürüyor.
Çünkü çarklar dönüyor, üretim devam ediyor.
Çoğunda kapasite doldu, bazıları da dolmak üzere...
Birçoğu genişlemek istiyor ama yer sorunu devam ediyor.
Demek ki, talep devam ediyor, yatırımcı ilgisi sürüyor.
Bunlar Türk ekonomisi adına güzel haberler...
Geçen gün de İTOB Organize Sanayi Bölgesi’ne gittim.
Okul öncesi ve 1’inci sınıflara başlatılan yüz yüze eğitimin kapsamı 2, 3, 4’üncü sınıflarla 8’inci ve 12’nci sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi.
Bence doğru karar...
Birkaç yazı yazmış ve dünyanın birçok yerinde okulların açık olduğunu anlatmıştım.
Online eğitim elbette olabilir ama yüz yüze eğitim gibi olmayacağını da defalarca yazdım.
Kovid 19 salgını hiçbirimizin tahmin edemeyeceği bir şeydi.
O yüzden hepimiz için büyük bir deneyim oldu.
Fransa da öyle örneğin... Dünyanın en fazla ziyaret edilen şehri Paris’te işlerin iyi gitmediği konuşuluyor.
Pandemi turizmde yeni kurallar getirecek bu çok açık...
Örneğin fuarlar sektörü domine eden organizasyonların başında geliyordu.
Öyle anlaşılıyor ki; 2021’in ortasına kadar fuarlara da ara vereceğiz.
Peki turizm nasıl şekillenecek? Sanal fuarlar gerçeğin yerini ne kadar tutuyor?
Bu soruları İzmir Skal Kulübü Başkanı Emre Gezgin’e sordum.
Emre Gezgin; sanal fuarların avantajlarını şöyle sıraladı;
Örneğin İzmir Hilton Oteli…
Yakın bir zamanda kapanacağını öğrendik.
O günden bu yana gittiğim toplantıları, düğünleri, buluşmaları hatırlıyorum.
32’inci kattan İzmir’i seyredişimi düşünüyorum.
Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla; Türkiye’yi yönetmiş önemli siyasetçilerle konuşmalarımızı hatırlıyorum.
İnanın hepsi aklımda...
Geçmiş olsun İzmir
BENDE deprem korkusu neredeyse yoktur.
Galiba bu biraz da İzmirli olmaktan, İzmir’de oturmaktan kaynaklanıyor.
Çünkü çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.
İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olurdu.
Ve biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der, günlük hayatımıza devam ederdik.
Cuma günü gazeteden çıkmış, bir toplantıya gidiyordum.
Bir şey almak için bir yere girdim; sallanmaya başladık.
Her zaman olduğu gibi durup bekledim güvenli bir yer aradım, kendime göre binadan bir çıkış planı yaptım ve bunu uygulayarak dışarı çıktım.
Deprem bitmek bilmedi.
Böyle durumlarda insan saniyeleri sayıyor.
45 saniye 45 dakika gibi gelebiliyor.
Deprem bitti ama beynimin içindeki dalgalanma bitmedi.
Biraz daha devam etti.
6.6 ya da sonradan düzeltildiği gibi 6.9; ABD’nin söylediği gibi 7.1...
Kaçtır bilemiyorum ama şiddetini hepimiz hissettik.
Kaybettiklerimiz var, yaralılarımız var, yıkılan binalar, hasar gören yapılar var.
Fay hatlarıyla dolu bir coğrafyada yaşıyoruz.
Ve bu gerçeği bilmemize rağmen iyi, sağlıklı, modern, akıllı kentlerde yaşamıyoruz.
Hep söylüyorum.
Türkiye birçok şeyi başardı, birçok konuda önemli hamleler yaptı.
Ama kentleşmede maalesef sınıfta kaldık.
Türkiye kentsel dönüşümü mutlaka doğru, hızlı ve bugünün şartlarına uygun olarak yapmalıdır.
Hepimize geçmiş olsun...
Kentsel dönüşümden
ben şunu anlıyorum
O kadar çok yazdık ki bu konuyu...
“Kentsel dönüşüm yık yap değildir” diye...
Ben dönüşümden dönüştürmeyi anlıyorum.
50’li yıllardan sonra büyük şehirlere güç başladı.
Ve maalesef sağlıksız konutlar üretildi.
Kentler nefes alamaz hale geldi.
Deprem gerçeğini bile bile bunları yaptık üstelik...
Ve maalesef büyük şehirleri daha da büyük, mega şehirler yapmak için hala çaba gösteriyoruz.
50 - 60 katlı büyük gökdelenler yapıyoruz.
Kenti yayacağımıza, nefes aldıracağımıza tam merkeze bu yapıları yapıyoruz.
Kentsel dönüşümden ben bunları anlamıyorum.
Modern şehirler sadece gökdelenlerle olmaz.
Yerinde ve dönüştürerek ve kentlerin siluetlerini koruyarak bunu yapmalıyız.
Türkiye gayrimenkuldeki bütün kaynaklarını kentsel dönüşüme aktarmalı.
Yeni arsa üretmek ve buralara yeni konutlar yapmak yerine sağlıklı şehirler yaratmak zorundayız.
Bu kadar zor olmasa gerek
DEPREMLER oldukça bu gerçeği hatırlıyoruz. Bir sonrakine kadar da dolaba kaldırıyoruz.
Yeni bir depremle yapılması gerekenler listesi yapıyor, hazırlıyoruz.
Bu sefer yapmayalım.
Gerçekten üzerine gidelim.
Biliyorum bugünden yarına bu sağlıksız yapıları değiştirmek olmayacak.
Ama en azından bu sefer bir stratejiyle hareket edelim, insanlarımızı bilinçlendirelim, sağlıksız konutları ayıralım.
Bu kadar zor olmasa gerek...
İzmir’e nazar değdi
O kadar çok arkadaşım, dostum aradı, geçmiş olsun dedi ki...
Ve çoğunun ağzından şu cümle çıktı.
“O kadar çok İzmir’i sevdik, beğendik, konuştuk, anlattık ki nazar değdirdik...”
İzmir’e nazar değdi galiba...
Bu fotoğraf iyi geldi
DEPREM olduktan hemen sonra devlet olaya el attı. Bakanlar Kurulu’nun neredeyse tamamı İzmir’deydi. Son Başbakan Binali Yıldırım İzmir’deydi. İzmir Valisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oradaydı.
Bu fotoğraf, bu görüntü hepimize iyi geldi.
Türkiye önemli meselelerinde bir araya gelebiliyor.
Hükümet, muhalefet, yerel yönetimler demokrasimizin olmazsa olmazları...
Ben siyasetin günlük hayatımızın çok içinde olduğuna inananlardanım.
Deprem acıydı ama bu görüntü bütün Türkiye’ye iyi geldi.
Dilerim farklı konularda da bu uzlaşma, birliktelik hep olur.
Master plan şart
ÇOK hızlı ve hemen bir deprem master planı yapmamız lazım. Evet var, biliyorum.
Ama yenilemeli ve sağlıksız konutları hemen belirlemeliyiz.
Öyle birkaç yılda değil,
Birkaç haftada hem de...
Çok daha iyi olmalıyız
ARAMA kurtarma çalışmalarında görev yapan herkese teşekkür ederim. Türkiye gerçekten eskisi gibi değil. Krizleri yönetmede çok daha başarılı ve donanımlı. Deprem gecesi bunu bir kez daha gördük. Sadece devletin olanakları değil, bu konuda uzmanlaşmış ekiplerin de çabası hepimizi gururlandırdı.
Yine de hatırlatmak isterim. İzmir’deki depremde 20 bina hasar gördü. Daha şiddetli bir depremde tablo çok daha ağır olabilir. Bu organizasyon kabiliyetini, donanımını daha da güçlendirmeliyiz.
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