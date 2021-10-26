GastroFest Kemeraltı’nda olmalı

Herkes gibi ben de Nobel Tıp Ödülü’nü bu yıl Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin alır diyordum. Ya da mRNA aşılarını bulan Katalin Kariko ve Drew Weissman’ın Nobel’i alacağını düşünüyordum.



Ama olmadı ve bunun nedenini aradım, bilenlere sordum.

Aradığım cevabı İsmet Berkan’ın Tekno Gündem’inde buldum.

Aynen aktarıyorum.

“Bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nün mRNA aşılara gideceğine dünya üzerinde çok insan kesin gözüyle bakıyordu. O kadar ki, örneğin The New York Times gazetesi ödül açıklanmazdan önce mRNA’nın iki mucidi Katalin Kariko ve Drew Weissman’ın fotoğraflarını hazırlamıştı bile. Ama ödül, David Julius ve Ardem Patapoutian’a gitti. Bu ikili vücudumuzda son derece önemli işlevler gören duyularımızın iletim mekanizmasını bulmuşlardı. Peki dünyayı kasıp kavuran korona salgınına karşı bize büyük bir ümit veren, kim bilir kaç milyon hayatın kurtulmasına yardımcı olan mRNA aşıları neden ödülü alamadı? Nature dergisi aynen bu başlıkla bir haber yayınlamış. Bu teknolojiyi yaratan iki bilim insanından biri BioNTech’te, diğeri ise Moderna’da korona aşısının ortaya çıkmasını sağladılar. Nature’daki habere göre aşı biraz geç kaldı. Çünkü ödül için adaylıklar şubat ayında belirlendi, o sırada ortada aşı yoktu. Bir başka sebep, bilimsel buluş ile ödül arasında hep belli bir zaman geçmesi. Bunun bir iki istisnası var, mesela kütle çekim dalgalarının keşfi, mesela Higgs bozonunun keşfi gibi.”

Bu yıl olmadı belki ama seneye sanki mRNA aşıları bulanlar ve ilk uygulayanlar Nobel’i alabilir gibi geliyor bana...