EXPO’ya yeniden aday olmalıyız

TÜRKİYE’nin en büyük şehir hastanelerinden biri de İzmir’de yapılıyor. Her gün çevre yolunu kullandığım için inşaatın her aşamasını gözlemledim diyebilirim.
Gerçekten de İzmir’in her yerinden görülebilecek büyüklükte bir sağlık kompleksi inşa ediliyor.
Bayraklı Şehir Hastanesi’nin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
2 bin 60 yataklı bir hastane olacak. 4 bin sağlık çalışanı istihdam edilecek. Ayrıca 4 bin kişi de hizmet alanında görev yapacak. Hastane 633 bin metrekare alana yapılıyor. Bunun 300 bin metrekaresi yeşil alan. 6 tane ana hastane binasından oluşuyor. Örneğin, 300 yataklı karpasküler hastanesi, 583 yataklı genel hastane, 424 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi gibi... Dakikada 7 ambulans giriş yapabilecek. 50 tane ameliyathane olacak.
Hangi açıdan bakarsanız bakın dev bir yatırım…
Projeyi Türkerler ve Gama Konsorsiyumu yapıyor.
Türkerler Holding’in Ege Bölgesi’nde inşaat, enerji gibi önemli yatırımları da bulunuyor.
Bu bölge sağlık sektöründe giderek bir kümelenme içinde...
Bayraklı Şehir Hastanesi bu zinciri tamamlayacak.
İstanbul son yıllarda sağlık turizmini büyüten bir adres oldu.
Avrupa’dan binlerce hasta tedavi görmek için geliyor.
İzmir’de de özel hastanelere gelen turist sayısı artıyor.
Ama bu sayının daha da artması gerekiyor.
İzmir Tanıtım Vakfı bu konuya yoğunlaşmalı.
Ve İzmir bir kez daha ve aynı temayla yani sağlık konusuyla EXPO yarışına katılmalı.
İzmir iki kez aday olduğu EXPO’ya şimdi daha da hazırlıklı.
Nüfus yaşlanıyor
bakım zorlaşıyor
TÜRKİYE’de gördüğüm bir eksiklik daha var.
Genç nüfusuyla övünen Türkiye, ne yazık ki yaşlanıyor.
Yaşam süreleri artıyor, dolayısıyla yeni sorunlar çıkmaya başlıyor.
Kentleşme tam gaz gidince, hayatın zorlukları da bunu üzerine binince yeni çözümler üretmek gerekiyor.
İster yaşlı bakım evleri deyin, ister yeni hayat merkezleri adını koyun; bu projelerin sayısının artması gerekir.
Bizde hala geleneksel aile yapısı yaşlılarımızın evlerde bakılmasını sağlıyor.
Bir süre sonra bu imkanlar yetmeyebilir veya hayat şartları yeni alternatifler getirebilir.
Yaşlı bakımı konusunda İzmir iyi bir adres olabilir.
Yurtdışından da ikinci hayatlarını burada sürdürmek isteyenler olabilir.
Avrupa Birliği ülkeleri bu alanda çalışmalar yapıyor, pek çok kişi dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamaya gidiyor.
Üstelik devletler bu konuda destek de oluyorlar.
İzmir için önemli bir yatırım alanı da burada olabilir.
Evde bakım da bir alternatif
DAHA önce beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Gökhan Gürel’den bahsetmiştim. Gürel; çok başarılı bir hekim, aynı zamanda bu sektöre yatırım yapan bir girişimci...
Çok beğendiğim Galenos şirketinden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim.
www.evdebakimizmir.com sitesine girdiğinizde karşınıza birçok hizmet çıkıyor.
Bu da alternatiflerden biri...
Yaşlı bakımı evi değil; evde bakımı öneren bir hizmet...
Son günlerde İzmir’in sokaklarında “evde bakım İzmir” logolu çok sayıda aracı görür oldum.
Belki de algıda seçicilik...
Ben bu merkezlerin daha çok olması gerektiğini düşünüyorum.
Mevcutların kapasitelerinin ve olanaklarının yetersiz olduğunu görüyorum.
O yüzden pek çok yaşlımız hayatlarını evlerinde ya da yakınlarının yanında sürdürüyor.
Her şeye rağmen bu merkezlere gitmek istemiyorsanız da evde bakım iyi bir alternatif gibi duruyor.
Hem işin ehli kişilerden hizmet alıyorsunuz, hem de evde zor yapılabilen işleri kolay hale getiriyorsunuz.
Hatırlatayım istedim.
Urla Yaşam güzel bir örnek
URLA’daki Darüşşafaka’nın işletmesinde olan “Urla Yaşam” tesislerini görmediyseniz görmenizi tavsiye ederim.
Bir huzur evi gibi değil, bir otel konforundaki tesislerde yüzlerce kişi mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürüyor.
Ben tesislere birkaç kere gittim ve çok beğendim.
Bu gerçekten zor ve her aile için özel bir konu...
Ancak Urla Yaşam’ı görünce benim de fikrim çok değişti. Oradaki birçok büyüğümle oturdum, sohbet ettim, fikirlerini aldım.
Ve gerçekten de kendilerini iyi hissettiklerini fark ettim.
Yine istedikleri zaman kısa süreliğine ayrılıp geri dönebiliyorlar. Burası evleri olmuş, hayata yeniden başlamak, yeni dostluklar edinmek için de burası bir bahane yaratmış.
Evlerine kapanıp kalmadan, hayatlarını birlikte paylaşarak huzurlu bir yaşam sürdürüyorlar.
İyi örnekler Türkiye’de var.
Daha da sayıları artmalı.
Ben İzmir’de bu yatırımların artması gerektiğini düşünüyorum.
EXPO’ya yeniden aday olmalıyız
TÜRKİYE’nin en büyük şehir hastanelerinden biri de İzmir’de yapılıyor. Her gün çevre yolunu kullandığım için inşaatın her aşamasını gözlemledim diyebilirim.
Gerçekten de İzmir’in her yerinden görülebilecek büyüklükte bir sağlık kompleksi inşa ediliyor.
Bayraklı Şehir Hastanesi’nin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
2 bin 60 yataklı bir hastane olacak. 4 bin sağlık çalışanı istihdam edilecek. Ayrıca 4 bin kişi de hizmet alanında görev yapacak. Hastane 633 bin metrekare alana yapılıyor. Bunun 300 bin metrekaresi yeşil alan. 6 tane ana hastane binasından oluşuyor. Örneğin, 300 yataklı karpasküler hastanesi, 583 yataklı genel hastane, 424 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi gibi... Dakikada 7 ambulans giriş yapabilecek. 50 tane ameliyathane olacak.
Hangi açıdan bakarsanız bakın dev bir yatırım…
Projeyi Türkerler ve Gama Konsorsiyumu yapıyor.
Türkerler Holding’in Ege Bölgesi’nde inşaat, enerji gibi önemli yatırımları da bulunuyor.
Bu bölge sağlık sektöründe giderek bir kümelenme içinde...
Bayraklı Şehir Hastanesi bu zinciri tamamlayacak.
İstanbul son yıllarda sağlık turizmini büyüten bir adres oldu.
Avrupa’dan binlerce hasta tedavi görmek için geliyor.
İzmir’de de özel hastanelere gelen turist sayısı artıyor.
Ama bu sayının daha da artması gerekiyor.
İzmir Tanıtım Vakfı bu konuya yoğunlaşmalı.
Ve İzmir bir kez daha ve aynı temayla yani sağlık konusuyla EXPO yarışına katılmalı.
İzmir iki kez aday olduğu EXPO’ya şimdi daha da hazırlıklı.
Nüfus yaşlanıyor
bakım zorlaşıyor
TÜRKİYE’de gördüğüm bir eksiklik daha var.
Genç nüfusuyla övünen Türkiye, ne yazık ki yaşlanıyor.
Yaşam süreleri artıyor, dolayısıyla yeni sorunlar çıkmaya başlıyor.
Kentleşme tam gaz gidince, hayatın zorlukları da bunu üzerine binince yeni çözümler üretmek gerekiyor.
İster yaşlı bakım evleri deyin, ister yeni hayat merkezleri adını koyun; bu projelerin sayısının artması gerekir.
Bizde hala geleneksel aile yapısı yaşlılarımızın evlerde bakılmasını sağlıyor.
Bir süre sonra bu imkanlar yetmeyebilir veya hayat şartları yeni alternatifler getirebilir.
Yaşlı bakımı konusunda İzmir iyi bir adres olabilir.
Yurtdışından da ikinci hayatlarını burada sürdürmek isteyenler olabilir.
Avrupa Birliği ülkeleri bu alanda çalışmalar yapıyor, pek çok kişi dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamaya gidiyor.
Üstelik devletler bu konuda destek de oluyorlar.
İzmir için önemli bir yatırım alanı da burada olabilir.
Evde bakım da bir alternatif
DAHA önce beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Gökhan Gürel’den bahsetmiştim. Gürel; çok başarılı bir hekim, aynı zamanda bu sektöre yatırım yapan bir girişimci...
Çok beğendiğim Galenos şirketinden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim.
www.evdebakimizmir.com sitesine girdiğinizde karşınıza birçok hizmet çıkıyor.
Bu da alternatiflerden biri...
Yaşlı bakımı evi değil; evde bakımı öneren bir hizmet...
Son günlerde İzmir’in sokaklarında “evde bakım İzmir” logolu çok sayıda aracı görür oldum.
Belki de algıda seçicilik...
Ben bu merkezlerin daha çok olması gerektiğini düşünüyorum.
Mevcutların kapasitelerinin ve olanaklarının yetersiz olduğunu görüyorum.
O yüzden pek çok yaşlımız hayatlarını evlerinde ya da yakınlarının yanında sürdürüyor.
Her şeye rağmen bu merkezlere gitmek istemiyorsanız da evde bakım iyi bir alternatif gibi duruyor.
Hem işin ehli kişilerden hizmet alıyorsunuz, hem de evde zor yapılabilen işleri kolay hale getiriyorsunuz.
Hatırlatayım istedim.
Urla Yaşam güzel bir örnek
URLA’daki Darüşşafaka’nın işletmesinde olan “Urla Yaşam” tesislerini görmediyseniz görmenizi tavsiye ederim.
Bir huzur evi gibi değil, bir otel konforundaki tesislerde yüzlerce kişi mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürüyor.
Ben tesislere birkaç kere gittim ve çok beğendim.
Bu gerçekten zor ve her aile için özel bir konu...
Ancak Urla Yaşam’ı görünce benim de fikrim çok değişti. Oradaki birçok büyüğümle oturdum, sohbet ettim, fikirlerini aldım.
Ve gerçekten de kendilerini iyi hissettiklerini fark ettim.
Yine istedikleri zaman kısa süreliğine ayrılıp geri dönebiliyorlar. Burası evleri olmuş, hayata yeniden başlamak, yeni dostluklar edinmek için de burası bir bahane yaratmış.
Evlerine kapanıp kalmadan, hayatlarını birlikte paylaşarak huzurlu bir yaşam sürdürüyorlar.
İyi örnekler Türkiye’de var.
Daha da sayıları artmalı.
Ben İzmir’de bu yatırımların artması gerektiğini düşünüyorum.