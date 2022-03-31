Ev sahipliği yapmaya hazırız

BİLİŞİM Vadisi İzmir’in temel atma törenine gittim. Hep yazıyorum ve diyorum ki;
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün bulunduğu yer Türkiye’nin dijital geleceği için bir fırsat...
Bu dünyayı, bu eko sistemi çok iyi bilen bir Rektör de var. Prof. Dr. Yusuf Baran’ı yakında takip ediyorum.
Şu bir gerçek;
İzmir; Urla ve bu bölge müthiş fırsatlar sunuyor.
Şehre hem yakın, hem de yeterince uzak...
Bilişim Vadisi, bir bilişim şehri kurulabilecek kadar da alana sahip...
Yapılaşma olmadan, sadece bilim üretilen bir üs haline gelebilir.
Zaten burada yıllar önce atılmış tohumlar var.
Her gittiğimde yeni ve güzel haberlerle ayrılıyorum.
O yüzden yapılacak tek şey projeleri biraz hızlandırmak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla aslında gaza basıldı.
Bilişim Vadisi de itici bir güç olacak.
Törende AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım önemli bir tespitte bulundu.
Türkiye’nin sanayi tarihindeki üç önemli gelişim evresini ıskaladığını ancak yetişmiş, genç beyinleriyle 21. yüzyıldaki bilgi ekonomisi çağının en iddialı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.
Katılıyorum.
Bu fırsatı lehimize döndürme şansımız var.
Ve İzmir’i bu kümelenmenin adresi yapmalıyız.
Israrla yazıyorum.
Birçok dijital şirket Avrupa’da yer arıyor.
Bunların bazıları Ukrayna krizinden sonra yönünü Türkiye’ye döndürmüş durumda...
İstanbul elbette bizim gözbebeğimiz ve ekonomimizin lokomotifi ama bu ekosistem için fazla büyük ve kalabalık...
İzmir’in bu kümelenmedeki büyümesi için devlet çok şey yapabilir.
Ve inanıyorum yapacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da söyledi.
Teknolojik gücün ancak insan kaynağına yatırım yapmakla mümkün olabildiğine dikkat çekti.
Türkiye’de bir yazılımcı ordusunu kurmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini söyledi.
Bilişim ordusuna İzmir evsahipliği yapmaya hazır.
TÜSİAD’ta iki İzmirli
TÜSİAD’ın kuruluşunda Selçuk Yaşar’ın, Raşit Özsaruhan’ın, Melih Özakat’ın, Şinasi Ertan’ın katkıları unutulmazdır.
İzmir’in sivil toplum anlayışı ve liderliği TÜSİAD’ın ilk yıllarında itici bir güç oldu.
Elbette yıllar içinde ekonomide İstanbul’un ağırlığı çok arttı. Ama kuruluş felsefesindeki ilkeler TÜSİAD’ta unutulmadı.
O yüzden İzmirliler yönetimlerde yer almaya devam ettiler.
TÜSİAD’ın yeni başkanı TÜRKONFED’in Başkanı Orhan Turan oldu.
Turan TÜRKONFED’ten ayrıldı ama bir İzmirli federasyonun yönetim kuruluna girdi.
O isim BASİFED’in de Başkanı Mehmet Ali Kasalı...
TÜSİAD’ın yeni yönetim kurulunda da iki İzmirli isim vardı.
Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu yeni yönetim kurulunu oluşturdu.
Perihan İnci ve Elvan Ünlütürk’e; yedek yönetim kurulunda görev alan Feyyaz Ünal’a; denetim kurulunda olan Reşat Moral’a başarılar dilerim.
Yazdan önce bahar gelsin
GEÇEN hafta sosyal medyada herkes “yaz gelsin artık” etiketiyle paylaşımlar yaptı. Geçen yazdan kalan ve sevilen fotoğraflar instagrama kondu.
Valla kendi adıma söyleyeyim.
Bu kadar soğuk bir kıştan sonra güzel bir baharı hak ettiğimizi düşünüyorum.
O yüzden hemen yaz gelmesin lütfen...
Bahar güzel geçsin...
Baharın keyfini çıkaralım.
Yazı da yaz geldiğinde düşünürüz.
Bergen filmini çok beğendim
GEÇEN akşam İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile son dönemin en çok konuşulan filmi Bergen’i beraber seyrettik.
İzmir özel gösteriminde kooperatif üyesi kadınlar vardı.
İzmir’in ilçelerinden gelen kadınlarımızın da filmden etkilendiğini düşünüyorum.
Kadın Cinayetlerini Önleme Platformu İzmir Bürosu kadınları da galaya katılarak dayanışma gösterdi.
Filme gelince;
Ben çok beğendim.
İçim acıyarak seyrettim.
Filmin senaristleri Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, yönetmenleri Caner Alper, Mehmet Binay ve yapımcısı Mine Şengöz de bizimle birlikteydi.
Hepsini tebrik ettim.
Filmin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Nergis Öztürk de geceye katıldılar.
İkisi de müthiş bir oyunculuk sergilemişler.
Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren, Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler de film de vardı.
Her fırsatta yazıyorum.
Film endüstrisinde başarılı prodüksiyonlara imza atıyoruz.
Senaristinden oyuncusuna, yönetmeninden teknik kadrosuna kadar başarılı bir insan kaynağına sahibiz.
Bergen iyi bir film olmuş.
Keşke kadın cinayetlerini önleyebilsek.
Ev sahipliği yapmaya hazırız
BİLİŞİM Vadisi İzmir’in temel atma törenine gittim. Hep yazıyorum ve diyorum ki;
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün bulunduğu yer Türkiye’nin dijital geleceği için bir fırsat...
Bu dünyayı, bu eko sistemi çok iyi bilen bir Rektör de var. Prof. Dr. Yusuf Baran’ı yakında takip ediyorum.
Şu bir gerçek;
İzmir; Urla ve bu bölge müthiş fırsatlar sunuyor.
Şehre hem yakın, hem de yeterince uzak...
Bilişim Vadisi, bir bilişim şehri kurulabilecek kadar da alana sahip...
Yapılaşma olmadan, sadece bilim üretilen bir üs haline gelebilir.
Zaten burada yıllar önce atılmış tohumlar var.
Her gittiğimde yeni ve güzel haberlerle ayrılıyorum.
O yüzden yapılacak tek şey projeleri biraz hızlandırmak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla aslında gaza basıldı.
Bilişim Vadisi de itici bir güç olacak.
Törende AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım önemli bir tespitte bulundu.
Türkiye’nin sanayi tarihindeki üç önemli gelişim evresini ıskaladığını ancak yetişmiş, genç beyinleriyle 21. yüzyıldaki bilgi ekonomisi çağının en iddialı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.
Katılıyorum.
Bu fırsatı lehimize döndürme şansımız var.
Ve İzmir’i bu kümelenmenin adresi yapmalıyız.
Israrla yazıyorum.
Birçok dijital şirket Avrupa’da yer arıyor.
Bunların bazıları Ukrayna krizinden sonra yönünü Türkiye’ye döndürmüş durumda...
İstanbul elbette bizim gözbebeğimiz ve ekonomimizin lokomotifi ama bu ekosistem için fazla büyük ve kalabalık...
İzmir’in bu kümelenmedeki büyümesi için devlet çok şey yapabilir.
Ve inanıyorum yapacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da söyledi.
Teknolojik gücün ancak insan kaynağına yatırım yapmakla mümkün olabildiğine dikkat çekti.
Türkiye’de bir yazılımcı ordusunu kurmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini söyledi.
Bilişim ordusuna İzmir evsahipliği yapmaya hazır.
TÜSİAD’ta iki İzmirli
TÜSİAD’ın kuruluşunda Selçuk Yaşar’ın, Raşit Özsaruhan’ın, Melih Özakat’ın, Şinasi Ertan’ın katkıları unutulmazdır.
İzmir’in sivil toplum anlayışı ve liderliği TÜSİAD’ın ilk yıllarında itici bir güç oldu.
Elbette yıllar içinde ekonomide İstanbul’un ağırlığı çok arttı. Ama kuruluş felsefesindeki ilkeler TÜSİAD’ta unutulmadı.
O yüzden İzmirliler yönetimlerde yer almaya devam ettiler.
TÜSİAD’ın yeni başkanı TÜRKONFED’in Başkanı Orhan Turan oldu.
Turan TÜRKONFED’ten ayrıldı ama bir İzmirli federasyonun yönetim kuruluna girdi.
O isim BASİFED’in de Başkanı Mehmet Ali Kasalı...
TÜSİAD’ın yeni yönetim kurulunda da iki İzmirli isim vardı.
Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu yeni yönetim kurulunu oluşturdu.
Perihan İnci ve Elvan Ünlütürk’e; yedek yönetim kurulunda görev alan Feyyaz Ünal’a; denetim kurulunda olan Reşat Moral’a başarılar dilerim.
Yazdan önce bahar gelsin
GEÇEN hafta sosyal medyada herkes “yaz gelsin artık” etiketiyle paylaşımlar yaptı. Geçen yazdan kalan ve sevilen fotoğraflar instagrama kondu.
Valla kendi adıma söyleyeyim.
Bu kadar soğuk bir kıştan sonra güzel bir baharı hak ettiğimizi düşünüyorum.
O yüzden hemen yaz gelmesin lütfen...
Bahar güzel geçsin...
Baharın keyfini çıkaralım.
Yazı da yaz geldiğinde düşünürüz.
Bergen filmini çok beğendim
GEÇEN akşam İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile son dönemin en çok konuşulan filmi Bergen’i beraber seyrettik.
İzmir özel gösteriminde kooperatif üyesi kadınlar vardı.
İzmir’in ilçelerinden gelen kadınlarımızın da filmden etkilendiğini düşünüyorum.
Kadın Cinayetlerini Önleme Platformu İzmir Bürosu kadınları da galaya katılarak dayanışma gösterdi.
Filme gelince;
Ben çok beğendim.
İçim acıyarak seyrettim.
Filmin senaristleri Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, yönetmenleri Caner Alper, Mehmet Binay ve yapımcısı Mine Şengöz de bizimle birlikteydi.
Hepsini tebrik ettim.
Filmin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Nergis Öztürk de geceye katıldılar.
İkisi de müthiş bir oyunculuk sergilemişler.
Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren, Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler de film de vardı.
Her fırsatta yazıyorum.
Film endüstrisinde başarılı prodüksiyonlara imza atıyoruz.
Senaristinden oyuncusuna, yönetmeninden teknik kadrosuna kadar başarılı bir insan kaynağına sahibiz.
Bergen iyi bir film olmuş.
Keşke kadın cinayetlerini önleyebilsek.