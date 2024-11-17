Ev genci diye bir gerçek var

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Eğitimde Ne İstihdamda Olan yani NEET raporu gençlerin istihdama katılabilmesi için yapılması gerekenleri anlatıyor. Kentimiz İzmir Derneği ile birlikte yapılan ve Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) liderliğinde yapılan bu çalışma çok çarpıcı notlar sunuyor.

Raporu Doç. Dr. Işıl Kurnaz kaleme almış.

EGİAD’ın sunduğu çözümler, raporda somut adımlarla belirtilmiş. Örneğin; eğitim sistemimizin iş dünyasının dinamiklerine göre yeniden düzenlenmesi, NEET gençlerin kalıcı bir şekilde istihdamda yer bulabilmesi için çok önemli bir adım.

Bu rapor, İzmir’in genç iş dünyasından gelen bir çığlık aslında. Artık gençlerin ekonomiye katılmaları, toplumsal içermelerinin sağlanması, sadece onların değil, tüm toplumun refahı için kritik bir önem taşıyor.

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Gençleri geleceğe hazırlamalı

hayallerine yer açmalıyız

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, NEET gençlerin istihdam dışında kalmasının, ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini, toplumsal eşitsizliği ve sosyal istikrarsızlığı artırdığını söylüyor.

Çok haklı…

Aslında Türkiye’nin gücü de buradan gelmiyor mu aslında…

Yelkenbiçer’in notları şöyle:

“Gençlerin eğitim almadan, istihdam edilmeden geçirdikleri zaman beşerî sermaye de gelişmiyor. Gençlerimizin iş hayatına katılımını zorlaştıran önemli bir faktör de eğitim-istihdam uyumsuzluğudur. Sosyal güvenlik sistemimiz de bugün önemli bir dönüşümden geçiyor. Özellikle EYT düzenlemeleri, gençlerin işgücü piyasasında karşılaştığı zorlukları daha da artırabilir. Gençlerin işgücü piyasasına katılımını destekleyecek ve sürdürülebilir sosyal güvenlik çözümleri üretecek politikaların geliştirilmesi bu nedenle büyük önem taşıyor. Gerçekleştirdiğimiz saha araştırması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının, çeşitli sektörlerden işverenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımlarıyla odak grup görüşmeleri düzenledik. Gençlerin yaşadığı zorlukları derinlemesine anlama fırsatı bulduk. EGİAD olarak, gençlerin geleceğine yapılan yatırımın önemini vurgulamak ve toplumda sosyal adaletin ve eşit fırsatların sağlanmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu raporun İzmir’e, Ege Bölgesi’ne ve ülkemize katkı sağlamasını diliyoruz.”

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Yapay zeka hem fırsat hem tehdit

“KURUMLARIN oluşumu ve refah üzerindeki etkileri” konusundaki çalışmalarıyla bu yıl Nobel Ekonomi Ödülünü alan Daron Acemoğlu’nun bu ödülü almasına vesile olan bazı tespitleri de dikkat çeken Yelkenbiçer, “Acemoğlu, tüm çalışmalarında kurumların öneminin, kurumlardaki toplam faktör verimliliği ve genel üretkenlik düzeylerinin belirleyiciliğinin altını çizmektedir. Yapay zekânın getireceği değişimler ise NEET problemi açısından içinde hem fırsatlar hem de zorluklar barındırıyor. Yapay zekâ destekli eğitim platformları, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak NEET gençlerin eksikliklerini gidermelerine ve işgücü piyasasına hazırlanmalarına yardımcı olabilir. Gençlerin yenilikçi iş fikirleri geliştirmelerine ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmalarına olanak sağlayabilir. NEET gençler, bu becerileri kazanmakta zorlanırlarsa işgücü piyasasında geride kalabilirler” diyor.

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Kurumlar güçlü olmadan

gelecek inşa edilmez

TÜRKİYE, yüzde 27,9 gibi oldukça yüksek bir NEET oranıyla OECD ülkeleri arasında başı çekiyor. İzmir özelinde bile bu oran genç kadınlarda yüzde 32.9 seviyelerinde. Bu gençlerin üretken potansiyellerinin ekonomiye kazandırılamaması, sadece bireysel değil, toplumsal bir kayıp anlamına da geliyor. İşte bu noktada, bir “dönüşüm lideri” ihtiyacı kendini gösteriyor.

Acemoğlu’nun kurumsal dönüşüm anlayışı ile Elon Musk’ın teknoloji ve verimlilik odaklı vizyonu birleştiğinde ne olurdu, hiç düşündünüz mü? Örneğin, Musk’ın liderliğinde bir Hükümet Verimlilik Departmanı kurulsaydı, bu departman NEET gençlerin sorunlarına nasıl bir çözüm sunardı?

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Acemoğlu’nun dediği gibi: “Kurumlar güçlü olmadan, ne teknoloji ne de insan sermayesi tam anlamıyla değerlendirilebilir.”

Girişimcilik öykülerine

tam destek verilecek

EGİAD Başkanı Avni Yelkenbiçer diyor ki:

“İlk olarak, eğitim ve istihdam arasındaki geçiş sürecinin kolaylaştırılmasına yönelik politika önerisi, NEET gençlere yönelik mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunarak, gençlerin eğitimden işgücüne geçişini desteklemeyi amaçlıyoruz. NEET gençlerinin girişimcilik öykülerini destekleyeceğiz. Bu sayede, gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaları sağlanabilecektir. Dijital iletişim ağları, koordinasyon merkezleri ve farkındalık kampanyaları ile gençlere erişim artırılacak ve paydaşlar arasında etkin iş birliği sağlanacaktır. NEET gençlerin İzmir işgücü piyasasına katılmalarını sağlayarak, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

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Rapor uzun ve önemli konulara işaret ediyor.

Ben satır satır okudum; siyasilerin de mutlaka okumasını öneririm.