Esnafımıza sahip çıkalım yeni bir paket bekliyor

İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Bir de aşmamız gereken gerçekler var.
Türkiye’de ölüm sayısı 188’lere ulaştı, hasta sayısı 7 binleri geçti, vaka sayısı ise 30 binleri…
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamlar ise bir dönüm noktasında olunduğunun habercisi...
Her hafta bir milyondan fazla yeni koronavirüs vakası yaşanıyor.
Avrupa’da da durum farklı değil.
Gerçi kasım ayını iyi değerlendiren ülkeler oldu.
Ama arada kaybettiğimiz yakın dostlarımız da oldu. Ve onların hiçbir kalıcı hastalıkları da yoktu.
O yüzden bu virüsle ilgili herkesin farklı yorumları var.
Hangi vücutta nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimiz için çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz.
Şu yorumu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Korkutmayayım ama gerçek de maalesef böyle...
Yorumu yapan; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan...
Aslında Beken, beni uzun yıllardır takip eden sağlık danışmanımdır. Bana göre Fonksiyonel Tıp konusunda Türkiye’nin en iyilerindendir. Ve, bugün herkesin dilinden düşmeyen bağışıklık sistemi kavramını çok uzun yıllardır anlatan, savunan kişidir.
Yaz aylarında hepimiz biraz gevşedik. Ama salgının geri dönüşü çok daha kuvvetli oldu. Rakamlar da bir tsunamiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Ve ben yine Zafer Beken’i aradım...
Sizin için önerilerini aldım.
Beken diyor ki...
“Bağışıklığımızı güçlendirmeyi hep arzu ederiz, ama bunu yapmak birçok nedenden dolayı pek kolay değildir. Çünkü, tek başına bir varlık değil, kompleks bir sistemdir. Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistemi sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirmek mümkün değildir. Öncelikle bağışıklığı bozan faktörleri hayatımızdan çıkarmak ve onarım yapacak unsurları da yaşamımıza eklemek gerekir.”
Dünyanın devleri Cevher markası kullanıyor. Özyavuz’u takip edenler gastronomiye olan ilgisini de iyi bilir. “gevrekandginger” sosyal medya hesabıyla gastronomi kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en güzel lezzetlerini onun bu lezzet yolculuğunu izleyerek takip ediyorum.
Geçenlerde sosyal medya hesabından bir metin paylaştı.
Aynen katılıyor altına imzamı atıyorum.
“Açık konuşacağım, pandemide kabak ne yazık ki restoranların başına patladı. Tanıdığım, sevdiğim birçok restoranın mutfak ekibiyle veda yemeğinden kareler paylaşması, beni hem üzüyor, hem kızdırıyor.
Hasta sayısı da 7 binleri...
Testi pozitif çıkanların sayısı da 28 bin...
Bu rakamlar test olup istatistiklere girenler; bir de hastalığından habersiz olup sokaklarda gezenler var.
Onları da hesap ettiğinizde rakamın büyüklüğünü anlayacaksınız.
İlk dönemden çok daha riskli bir durumdayız.
“Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz...”
Katılıyorum.
Türkiye’nin dünyaya bakışı her zaman batılı olmuştur.
Geçmişimiz de, devlet geleneğimiz de bunu söylüyor.
Aslında maskeyi ilk günden bu yana kullanan ve çok başarılı olan yerler var.
Örneğin Hong Kong...
Takip ediyorum; vaka sayısı da ölümler de kontrollü gidiyor.
Gördünüz AVM’lerden gelen görüntüleri, fotoğrafları...
Restoranlar kapalı olmasına rağmen insanlar aldıkları yiyecekleri alıp AVM’nin ortasında yiyorlar.
Yani alışveriş merkezlerini piknik alanına çevirmişler.
Beş aylıkken beynindeki tümör teşhisiyle başlanan mücadelenin üzerinden tam 6 ay geçmiş. Sayısız ameliyat, kemoterapi ve hastanelerde geçen o büyük mücadele... Açık beyin ameliyatı sonrasında, patoloji tanısı değişmiş. ‘Pineoblastoma anlage’ tanısı konmuş. Pineoblastoma; epifiz bezinin hücrelerinde başlayan nadir, agresif bir beyin kanseri türü...
Ve, şimdi 11 aylık olan Arda, literatüre göre dünyadaki 8’inci vaka...
Anne Yağmur Merve Hızal, “Benim bebeğim o kadar özel ki, ilk doğduğunda anladım. Hastalığını da onun bir parçası gibi görerek sürece adapte olmaya, farkındalık hareketi yaratmaya çabalıyorum. Arda şu an 11 aylık ve minik savaşçı... Hep birlikte çocuklarımızın sesi olabiliriz. Çocukluk çağı, kanseri paylaştıkça hafifleyecek” diyor.
Günlük hayatımız akıp devam ederken bazen sıkılıyor, üzülüyor, kendimizi iyi hissetmiyoruz.
Ben de diyorum ki...
Sıkılmayın, üzülmeyin...
Aksine böyle hikayelere destek verin, bu mücadelelerin içinde olun ve kendinizi iyi hissedin.
O yüzden bu gecikmiş bir yazı...
Bu yıl 57’ncisi yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bir ‘ilk’e imza atılarak, ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü aynı filmde oynayan tüm kadın oyunculara verildi.
Fikret Reyhan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Çatlak’ta rol alan İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse en iyi kadın oyuncu seçildi. Film aynı zamanda Dr. Avni Tolunay Özel Jüri Ödülü’ne de layık görüldü.
Ödül alan herkesi tebrik ederim.
Ve özellikle Süreyya’yı...
Süreyya Kilimci’yi çok eskiden beri tanıyorum.
Yarım kalan hayatlara şahitlik ettik. Ve dersler de çıkarmaya başladık. Bundan sonra gelecek planlarını mutlaka iyi stratejiler üzerine kurmalıyız. Ve bilimden asla ayrılmamalıyız.
Aslında sorgulanması gereken çok şey var.
Hepsini masanın üzerine koyup tartışmalıyız.
Örneğin İzmir depremi en çok Bayraklı ve Bornova bölgesinde etkili oldu.
Burası yeni İzmir diye planlanan bir bölge ve çok sayıda gökdelenin olduğu bir yer...
Depremde gördük ki zemin ne olursa olsun iyi yapılmış binalarda hasar olmadı.
“Depremin olduğu güünlerde pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. İzmir Türkiye’deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Ancak depremle vaka sayısında bir patlama oldu. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metaneti, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve depremde nasıl tek yürek olmuşlarsa burada da tek yürek olarak koronavirüsü tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz.”
Biliyorum; deprem gibi bir felaketten sonra soğukkanlı kalmak kolay değildi.
Herkes sokaklarda vakit geçirdi ve büyük kalabalıklar oldu.
Ama o günleri ve yetkililerin açıklamalarını çok iyi hatırlıyorum.
Bizler de uyardık.
Normal bir dönemde olsaydık işimiz daha kolaydı ama pandemi her şeyi değiştirdi.
Yasak alanları genişletildi, belirli saatler de olsa evden çıkma yasağı geldi.
Böyle olacağı belliydi.
Bana göre çok başarılı bir ilk dönemden sonra yaz dönemini çok kötü geçirdik.
Zannettik ki, havanın etkisiyle virüs ortadan kaybolacak.
Mış gibi yapıp, tedbirleri boşverdik.
Kalabalık ortamlarda virüsün gezinmesine, çoğalmasına izin verdik.
Esnafımıza sahip çıkalım yeni bir paket bekliyor
DÜN biraz yürüyüş yaptım.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
O yüzden ilk sözüm vatandaşa...
Tedbirlere lütfen uyun.
Önce kendiniz için, sonra sevdikleriniz için ve yine sonra hayata kaldığınız yerden devam edebilmek için...
Bence devlet ilk kapanma günlerinde esnaf için, özellikle de hizmet sektörü için teşvik paketleri açıkladı.
Kısa çalışma ödeneği işletmelere nefes aldırdı.
Kamu bankaları aracılığıyla kredi destekleri sağlandı ya da krediler ötelendi.
Şimdi benzer bir durum var.
Ve maalesef vaka sayısı, ölümler ilk dönemden çok daha ağır...
Devletin mutlaka esnafa dönük yeni bir paket açıklaması gerekir.
O günlerde de yazmıştım, tekrar etmek isterim.
Devletle birlikte mülk sahipleri de işletmelere yardımcı olmalı.
Olmalı ki, hayat devam etsin.
Pandemi bittiğinde herkes işine gücüne bakabilsin.
Kiralar alınmayabilir, ötelenebilir ya da başka bir formül bulunabilir.
Ama bunlar mutlaka olmalı.
Yoksa inanın çok güçlü bildiğimiz işletmeler bile dayanamaz.
Çünkü aşılar yeni geliyor.
Nüfusun yarısından fazlasına ulaşması ve salgının kontrol altına alınması yazı bulacak.
Bu demektir ki; hafta sonu kapanmaları devam edecek.
Belki de daha ağır tedbirler gelecek.
Bu işletmeleri ayakta tutmalıyız.
Milyonlar hizmet sektöründe çalışıyor ve hissettiklerini biliyorum.
Kaygılılar, endişeliler...
Kimsenin suçu yok.
Devletlerin de...
Ama çözüm üretmek hepimizin görevi...
Esnafımıza sahip çıkalım.
Mutlu’nun önerileri şöyleydi
İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 43 farklı işkolunda bir anket yapmıştı.
Faaliyetlerinde ne gibi değişiklikler olduğu, istihdam, sermaye ve iş kayıplarını araştırmıştı.
600 sayfalık raporu da İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu açıklamıştı.
“Sonuçlar, üyelerimizin salgın sürecinden en fazla olumsuz etkilenen kesimler arasında olduğunu gösterdi. İşleri yüzde 83 oranında düşmüş, yüzde 26 oranında istihdam kaybı yaşamışlardır. Ankete katılanların yüzde 71’i kiracı iken, kredilerden yararlanma oranları yüzde 38’i geçememiş. En belirgin sonuç ise gelecek kaygısı oldu.”
Ve bir öneri paketi sunmuştu. Bence bugün için de bu istekler geçerli...
“1-2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli kredi destekleri tahsis edilmeli. Kantinciler, servisçiler, kahveciler, kırtasiyeciler gibi bazı meslek kolları işletmelerini açsalar bile iş yapamıyor. Bu kapsamdaki işletmelerimiz için ek olarak mesleğe özel, kira muafiyeti, SGK prim ödemelerinin dondurulması, vergi affı, mülk sahibi özel şahıs ise kira yardımı gibi ek önlemler alınmalı. E-ticaret geçiş ve yeni satış kanalları açmalarına yardımcı olunmalı. Ödemelerinin yapılandırılması, vergi indirimleri veya muafiyetleri, istihdam kolaylıkları, sicile kayıtlı olanlara hibe olanakları gündeme gelmeli.”
Bu hizmeti destekliyorum
PANDEMİDEN zarar görenler arasında kültür ve sanat insanları da var.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi öncesi dönemde asgari ücret ve üzerinde gelir sahibi olan yereldeki kültür sanat üreticilerimizin yaklaşık yüzde 64’ünün aylık gelirinin bin TL’nin altına düştüğünü gördük. Bu durumu normale döndürmek için iki kademeli bir eylem planı hazırladık. Ana hedefimiz kültür ve sanat üretiminin devam etmesi” diyor.
Peki ne yapılacakmış. Soyer açıkladı; “İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın aldık, tiyatro gösterimleri için salonlarımızın kiralarını yarı yarıya düşürdük, Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yaptık ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyunu dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlayarak binlerce tiyatro emektarına 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladık. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladık.”
Çok değerli bir hizmet, destekliyorum.
Ulaşabildiğim ilk aşıyı olacağım
ŞU aşı tartışmalarını gerçekten anlamıyorum. Bugünü kadar yaşamadığımız bir salgınla karşı karşıyayız. Ve biliyoruz ki, nüfusun büyük çoğunluğu bağışıklık kazanmadan bu iş bitmeyecek. Ve aşı haberleri geliyor.
Pandemi öncesinde de bir grup aşılarla ilgili yorumlar yapıyordu. Çocuklarını aşılatmayan aileler de vardı. Şimdi bir kez daha anlaşıldı ki, aşılar olmadan olmuyor.
Çin, Alman, Amerikan ne fark eder?
Belli aşamalardan geçip piyasaya çıkıyor.
Ben elbette Türk aşısını tercih ederim. Yetişirse Türk aşısı olurum. Bu süreçte gördük ki, gerçekten iyi bilim insanlarımız var. Doktorlarımız küresel çözümler ve öneriler getiriyor. Ulaşabildiğim ilk aşıyı olacağım. Benim kararım böyle...
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