Haberin Devamı

Ancak hem dünyanın hem Türkiye’nin gündemi o kadar yoğun ki ziyaret aralık ayına kalmış görünüyor.

Bu arada Cemil Tugay, haftanın bir iki gününü Ankara’da geçiriyor.

Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere birçok bakanla İzmir’in yıllardır çözüm bekleyen sorunları üzerinde çalışıyor.

Benim Ankara’dan aldığım bilgiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir’e oldukça kapsamlı bir yatırım paketiyle geleceği yönünde.

Erdoğan’a birçok bakanın da eşlik etmesi, İzmir’e yapılacak yatırımların, bunların finansmanının ve merkezi hükümetin sağlayacağı desteğin açıklanması bekleniyor.









Haberin Devamı

Aslında projelerin bazıları şekillenmiş durumda.

İKİNCİ ÇEVRE YOLU FİZİBİLİTESİ TAMAM

Örneğin ikinci çevre yolu projesinin detayları büyük ölçüde belli oldu.

İzmir’in nüfusu, araç sayısı, yerleşim alanları büyüdü ama ulaşım altyapısı aynı hızda gelişmedi. Birçok ilçeyi birbirine bağlayacak ikinci çevre yoluyla mevcut yolların üzerindeki yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

Körfez’in temizlenmesi, su sirkülasyonunun artırılması ve bu çalışmaların liman yatırımlarıyla birlikte ele alınması bir başka önemli başlık.

Ve yıllardır konuştuğumuz Körfez Geçiş Projesi...

Binali Yıldırım’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı döneminde kentin gündemine güçlü biçimde giren, fizibilite çalışmaları yapılan proje yeniden ele alınıyor.

Revize edilen projenin seçimlerden önce yapım aşamasına geçmesi hedefleniyor.

SUYA İNDİRİM ULAŞIMDA SÜRPRİZ

Bir de Karşıyaka ile Konak’ı Körfez’in altından birbirine bağlayacak metro hattı üzerinde çalışılıyor.

Buca metrosu tamamlanacak, Onat Tüneli hizmete girecek. Ancak Erdoğan’ın bunların dışında yeni ulaşım yatırımlarını da açıklayabileceği konuşuluyor.

İzmirlilerin günlük ekonomisini doğrudan ilgilendiren bir gelişme de su fiyatlarında yapılması planlanan yüzde 63’lük indirim.



ÇEŞME OTOBANI İÇİN ÜCRETSİZ OLSUN RİCASI



Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iki özel isteği daha olmuş.

Haberin Devamı

Birincisi, İzmir-Çeşme otoyolunun ücretsiz hale getirilmesi...

Tugay, Yarımada’nın giderek artan nüfusunu, ulaşım ihtiyacını ve Çeşme’de planlanan yeni turizm yatırımlarını da dikkate alarak bu otoyolun ücretsiz olmasını istemiş.









Cumhurbaşkanı’nın bu talebe olumlu yaklaştığını ve konuyla ilgili bir çalışma yapıldığını öğrendim.

Çeşme özelleştirilecek otoyolları listesinden çıkabilir.

Henüz nihai kararın ne olduğunu bilmiyorum ama Erdoğan’ın İzmir ziyaretinde bu konuda bir açıklama yapması sürpriz olmaz.

TOKİ’DEN YARISI BİZDEN KAMPANYASI GELEBİLİR

İkinci talep ise İstanbul’da uygulanan “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm kampanyasının İzmir’e de taşınması.

Haberin Devamı

30 Ekim 2020 depremini yaşamış, yapı stokunun önemli bir bölümü yenilenmeyi bekleyen İzmir açısından son derece önemli bir talep bu.

Cumhurbaşkanı’nın bu konuda da olumlu bir yaklaşım içinde olduğu söyleniyor.

Ankara’dan öğrendiğim bir ayrıntıyı daha paylaşayım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun vadeli ve büyük

bütçeli yatırımların yanı

sıra İzmirlilerin günlük hayatında kısa sürede karşılığını göreceği projelerin de hazırlanmasını istemiş.

90 GÜNDE BİTEBİLECEK PROJELERE BAŞLANACAK

Yani 90 gün içinde başlanıp tamamlanabilecek yatırımlar için de ayrı bir çalışma yürütülüyor.

Bunların arasında kavşaklar, alternatif yollar, altyapı düzenlemeleri ve mahalle ölçeğinde hayatı kolaylaştıracak çalışmaların olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Anladığım kadarıyla Erdoğan’ın İzmir ziyaretinin asıl özelliği, yalnızca yeni projelerin açıklanması olmayacak.

Hangi yatırımı hangi kurumun üstleneceği, finansmanın nasıl sağlanacağı ve projelerin hangi takvim içinde hayata geçirileceği de önem kazanacak.



BU DA BENİM İZMİR NOTUM



UZUN yıllardır İzmir’in yatırım gündemini takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim.

İzmir’in proje üretmekten çok, projelerini hayata geçirmek konusunda sıkıntıları oldu.

Şimdi merkezi yönetimle yerel yönetim arasında kurulan yeni ilişkinin bu sıkıntıları ne ölçüde ortadan kaldıracağını göreceğiz.

İzmir’in yıllardır konuştuğu projelerin bir kısmı zaten hazır. Bazılarının fizibilitesi yapılmış, bazılarının önündeki idari ve mali engellerin kaldırılması gerekiyor.

Haberin Devamı

Dolayısıyla

Ankara’nın sağlayacağı yatırım bütçesi ve finansman desteği bu yeni dönemin en belirleyici unsuru olacak.

Çünkü İzmir’in artık yeni projeler kadar, eski projelerin bitiş tarihlerine de ihtiyacı var.

2027 bu açıdan önemli bir yıl olacak gibi görünüyor.



HULL CITY’YE UĞURLU GELDİK



GEÇEN pazar Hull City, ligin ikincisi Brighton karşısında çok değerli bir galibiyet aldı.

Ben de Acun Ilıcalı ve ekibiyle bu heyecanı birlikte yaşadım.

Hava oldukça soğuktu ama tribünlerdeki atmosfer harikaydı.

Hull City’nin artık Türkiye’den de hatırı sayılır bir taraftar kitlesi var. Bazı maçlar için kalabalık gruplar İngiltere’ye gidiyor.

Bu kez ben de o uçaktaydım.

Corendon Airlines beş yıldır Hull City’nin sponsoru...

Maçın ardından Acun Ilıcalı da bizimle birlikte İstanbul’a döndü.

Uçakta kısa ama bence çok anlamlı bir konuşma yaptı.

Dedi ki...

“Ben bu yolculuğa çıkarken çok az kişi yanımdaydı. Bir Türk girişimcinin dünyanın her yerinde aklına koyduğu şeyi yapabileceğini kanıtlamak istedim. Başardık, dünyanın en önemli liginde Hull City mücadele ediyor ve çok daha iyi yerlerde olacak. O günlerde kimseler yanımda yokken Corendon beni geldi buldu ve desteğini verdi. Bunu asla unutamam...”

Acun’un o konuşmasında galibiyet sevincinden daha fazlası vardı; bir vefa duygusu...

Başarıya ortak olmak isteyen çok olur. Asıl kıymetli olan, henüz ortada bir başarı hikâyesi yokken

o hikâyeye inanmaktır.

Corendon’un kurucuları Yıldıray Karaer ve Atılay Uslu’nun da Hull City’nin bugün geldiği noktada payları var.

Acun’un bunu böylesine içten bir şekilde hatırlatması da güzeldi.