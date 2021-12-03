En azından aşılılar bu sefer rahat etsin

Dedi ki;
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyelere devretti. Hepsi ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında yeni birim kurdu. Başlarına da birer müdür atadı. Ancak burada hükümet yetkililerinin önemli bir konuyu unuttuğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri herhangi bir binanın kolon sıyırmasına gittiğinde, oturan sakinlerin teste karşı çıktığı görüldü. Belediye görevlileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı akredite firmalar işlem yapamadan geri dönmeye başladı. Hükümet bu konuya acil çözüm bulmalı. Polis kolluk kuvveti çağırma yetkisi hemen yerel yönetimlere verilmeli ki, binanın sağlam veya çürük olduğu yapılacak kolon sıyırma testiyle ortaya çıksın.”
Bu konu birkaç bana da aktarıldı.
O günlerde de yazmıştım.
Ama Aslan’ın dediği gibi itiraz edenler olunca binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkmıyor.
Bu da kentsel dönüşümün engellenmesine ya da gecikmesine neden oluyor.
Bence çoktan hak edilmiş bir görevdi.
Türkiye’de bir festivali, istikrarlı bir şekilde yıllardır yapmak gerçekten zor bir iş...
Üstelik kaliteyi koruyarak, her yıl üzerine koyarak yapmak...
Türkiye’nin turizmini çeşitlendirmesi gerektiğini hep yazıyorum.
Ve marka şehir sayısını da artırması gerektiğini söylüyorum.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Oğlum Atlas çocukluğundan beri Söğüt’ü, Selimiye’yi çok sever. Doğası, sakinliği, denizi; her şeyi bambaşkadır aslında Marmaris ve çevresinin...
Tam hazırlanırken yangınlar başladı.
Atlas’a durumu anlattım, Selimiye tatilini eylülde yapacağımızı söyledim.
Hiç unutmuyorum; 29 Temmuz’du.
Armutalan’dan İçmeler’e sonra Hisörönü’ne, Osmaniye’ye, Turunç’a, Turgut’a, Yeşilbelde’ye sıçradı. Bir hafta sonra yangın kontrol altına alındığında 13 bin 600 metrekare ormanlık alan yanmıştı.
O günlerden sonra ilk defa Marmaris’e gittim.
Geçen yıl 30 Ekim’de 2020’de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar törenle hak sahiplerine verilecek.
Konutların bir yılda bitirilip tamamlanması önemli...
Gerçekten de İzmir’in ucuz atlattığı bir depremdi.
Kentin birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları deprem sonrasında hızlandı.
Deprem yönetmeliklerine uymayan, eskimiş birçok binanın yıkılıp yerine yenilerinin yapıldığına şahit oluyoruz.
Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de sorunu bu...
Senaryo da iyi, oyunculuk da, çekimler de...
Türk film endüstrisinin geldiği noktadan gerçekten gurur duyuyorum.
Bundan sonra daha iyilerini de bekleyelim.
Her şeyin bir zamanı var.
Ve Türk prodüksiyonları artık çok daha fazla ilgi görecektir.
Yakın tarihimize ışık tutan bir konusu var Kulüp dizisinin...
Elbette ağırlıklı olarak aşıya soğuk bakanlardan, aşı olmayanlardan, aşı karşıtlarından...
Hepsine tek tek tek cevap vermeye çalıştım.
Ben bu yazıları önümüzdeki günlere öngörerek yazıyorum.
Çünkü veriler iyi gelmiyor, uzmanlar uyarıyor, dünyanın farklı ülkelerinde tedbirler ağırlaşıyor.
Ama görüyorum ki, “Bize bir şey olmaz” anlayışı hala hakim.
Ben de diyorum ki...
Orhun Güngören örneğin...
Antrenmanlardaki performansını çok beğenirdim.
Büyüdü; üniversite okurken de basketten kopmadı.
Pınar Karşıyaka’da, Mersin’de, Giresun ve Balıkesir’de profesyonel oynadı.
Kariyerinde ve aklında hep basket olduğu için hayat boyu devam edeceği koçluğu seçti. Birçok başarılı oyuncunun arkasında Orhun vardı.
Hepsini okuyorum.
Aşağı yukarı benzer sözlerle “Neden aşı olmadıklarını” anlatıyorlar.
Çoğu “10 – 15 yıl sonra neler olacağını göreceksiniz” diyor.
15 yıl sonrasını bilemem elbette ama bilimsel araştırmaların sonuçlarını okudukça aşılara olan inancım daha da artıyor.
Bu kısır döngüden başka çıkış yolu önermiyorlar.
Sadece uzakta, ileri bir tarihte olabilecekleri söylüyorlar.
İki ülke; yani Türkiye ve Yunanistan dünya turizm pazarına tek destinasyon olarak çıkabilir.
Özgener iki ülkenin turizminde, kültüründe ve etkileşiminde yeni düşünceleri, yeni eğilimleri Ege kıyılarında uygulamak ve süreçleri doğru kurgulamak adına işbirliği yapmasını önerdi.
Ve dedi ki;
“Çeşme-Sakız, Ayvalık-Midilli, Kuşadası-Samos, Bodrum-Kos, Marmaris-Rodos, İzmir-Selanik-Halkidiki, İzmir-Atina-Girit gibi özel programlar ve pazarlama kampanyaları yapmamız gerekir. Bu durum Türk ve Yunan turizmcileri motive edeceği gibi iki ülke bakanlıkları tarafından da bir strateji olarak benimsenirse, üçüncü ülkelere birlikte giderek ortak standlar ve organizasyonları gerçekleştirebiliriz.”
Pandemi koşullarında deniz trafiği de aksadı. Oysa Türkiye ile özellikle adalar arasında yoğun bir trfik yaşanırdı.
Yunanistan uzun süre kapılarını kapadı, girişlere izin vermedi.
Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün Direktörü Anthony Fauci, “Eğer aşılama oranı artarsa gelecek yılın ilkbaharında Covid-19 salgın kategorisinden endemik kategorisine geçebilir” dedi.
Fauci’nin şartı aşılanmanın artmasıydı.
Aşıların tamamlandığı ülkelerde lokal bazlı hastalık haline gelecek Kovid 19 çünkü...
Şu an yüzde 50’lerdeki aşılanma oranlarının artması şart.
Üstelik hatırlatma dozlarını da dikkate alırsak vakit kaybetmemiz gerektiği de ortada...
Çünkü ikinci önemli açıklama Türkiye’nin bıçak sırtı bir dengede olduğunu gösteriyor.
En baştan beri net yazıyorum aslında...
Herkes gibi benim de rehberim bilim; zaten aksini kimse bana anlatamaz.
Başlangıçtaki tereddütleri anlıyorum.
Daha önceki aşılar uzun çalışmalar, deneyler sonucunda uygulanmıştı. Bu sefer geçici kullanım onayı alınan aşılar yapıldı.
Ki;
Ben o günlerde gidip gönüllü oldum; ilk doz aşımı geçen kasım başında yaptırdım.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı toplantının özetini anlatan şu cümleyi kullandı. “2021 yılında doğal taş ihracatının 2 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Aslında İtalya’nın, İspanya’nın yaptığı gibi katma değerli bir ihracat yapabilseydi bu rakam 18 milyar dolar olabilirdi...” Aslında sadece mermerde değil; birçok sektörde benzer bir tablo var. Kendi markanızla dünya pazarlarına çıkmadığınızda geometrik bir büyüme yakalayamıyorsunuz. Ticarete konu 90 madenin 70’i Türkiye’de var. Dünyadaki toplam doğal taş rezervlerinin yüzde 40’ı Türkiye’de bulunuyor. Borda dünya rezervlerinin yüzde 73’ü ülkemizde… Kromda da dünyada ilk 5’e giriyoruz. Kalaycı’nın dediği gibi mevcut rakamın 9 katını üretebilecek bir Türkiye’nin bu potansiyelle neler yapabileceğini siz düşünün.
Afyonluların anlatacakları çok şey var
AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek salondakilere “Afyon deyince akla neler geliyor?” diye sordu. Salondakiler sıralamaya başladı. Mermer, termal, gastronomi, sağlık turizmi, sucuk, lokum, kaymak... Ve dedi ki; “Aslında Afyon birçok konuyla öne çıkan bir şehir. İstanbul’un et tüketiminin yüzde 25’ini tek başına üstleniyor. Termalle sağlık turizminin en önemli adresi haline geldik...” Haklı... 35 bin yatak olmuş. Üstelik 12 ay rağbet gören bir turizm yapıyorlar. Afyon’un sucuğu, kaymağı, ekmek kadayıfı çok meşhur... Domatesi bir harika... Mantarı müthiş... Yumurtanın fiyatını afyon belirliyor. Ama konuştuğum Afyonlular bu kadar üretime, ekonomiye katkıya rağmen yeterince kamuoyunda yer almadıklarını söylüyorlar. Haklı olabilirler... Ama bence Afyonlular da yaptıklarını daha iyi anlatmalılar. Çünkü dünya artık böyle bir dünya... Ne üretirsen üret harcadığın vakit kadar tanıtıma da zaman ayır. Başka türlü olmuyor.
Destek gelirse büyüme de olur
İSCEHİSAR 15 bin nüfuslu bir ilçe ama Afyon ekonomisi için gerçekten önemli... Mermer rezervlerinin büyük bir bölümü, üretimi buradan. Belediye Başkanı Ahmet Şahin de sektörü çok iyi bilen biri... Haklı olduğu bazı şeyler var. Diyor ki; “Değerli madenlerle, stratejik madenlerle, doğal taşların birbirinden ayrılması gerekiyor. Böylece mermer üretimi ve ihracatı hızlanacaktır. Bugün bizim ihracatçılarımız dünyanın en önde gelen ülkelerine, devlet başkanlarının konutlarına saraylara, en modern yeni binalara Afyon mermeri gönderiliyor. Eğer destek görürsek çok daha iyi başarılar elde edebiliriz.” Afyon’dan dönerken Başkan Şahin’in sözlerini düşündüm. Üstüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’nın verdiği o çarpıcı rakamları da koyunca; sektörün gerçekten de desteğe ihtiyacı olduğunu gördüm. Çünkü destek gelirse Türk ekonomisine katkısı da büyük olur.
Ahmet Piriştina’yla İkbal Lokantası anısı
15 Temmuz 2003 günü Ahmet Piriştina’yla Ankara’ya gittik. CHP grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Deniz Baykal’ın odasında biraz sohbet ettik. Piriştina CHP’ye geçecekti. Grup toplantısı bittikten sonra Baykal Piriştina’yı kürsüye çağırdı ve rozetini taktı. Tabii büyük bir alkış koptu. Meclis’ten çıktık; uçağa giderken Piriştina “Gel karayoluyla dönelim. Uçağa binmek istemedim” dedi. Öyle yaptık, yola çıktık. Afyon’a yaklaşırken “İkbal’e gidelim mi” dedi. Oturduk; sucuklu yumurtalarımızı söyledik. Bir çatal ekmek kadayıfı tattık, çayımızı içtik. Tarihi İkbal Lokantası’nın öyküsünü Atatürk’ün ziyaretini dinledik. Ve yola devam ettik. Piriştina seçimlere CHP’den girip yeniden seçildi. 15 Haziran 2004’te de aramızdan ayrıldı. O günden bugüne o lokantaya gitmemiştim. Afyon’daki zirve öncesi İkbal’e gidip; Piriştina’yla oturduğumuz masaya gittim. Oturdum; konuştuklarımız aklıma geldi. Ahmet abiye bir Fatiha okudum. Nurlar içinde uyusun. Çok anımız oldu. Afyon, İkbal de onlardan biriydi.
Tabii futbolun yeri çok ayrıydı.
Her gün gazeteye giderken Alsancak Stadı’nın önünden geçiyorum. Burasıyla ilgili o kadar çok anım var ki...
Babamla, ailenin diğer üyeleriyle, arkadaşlarımla gittiğim maçların her biri unutulmazdı.
Şimdi bilemem ama bizim için bir eğlenceydi, sosyalleşme aracıydı maçlar...
Keyifli bir hafta sonu geçirir, derslerden biraz olsun uzaklaşırdık.
Tarihi maçlara da tanıklık ettik bu statta...
Sokağa çıktığınızda bunun farkına varıyorsunuz.
Pandeminin ilk gününden bu yana çok disiplinli olanlar bile aşıların etkisiyle daha rahat hareket ediyor.
Herkes sıkıldı biliyorum ama salgının bitmediğini hatırlatmak isterim.
Kışa girdik.
Havalar hala iyi gittiği için dışarıda oturabiliyor, kapalı alanlar tercih edilmiyor.
Ama yakında herkes içeride olacak.
Türk filmleri ve dizileri her geçen yıl daha da iyi prodüksiyonlar haline geliyor.
Zaten yurtdışından filmlere olan ilgi bunu da gösteriyor.
Geçen hafta oynanan Real Madrid Barcelona maçından daha fazla rating alan bir Türk dizisi oldu.
El Clasico’yu geçmek öyle kolay değildir.
Üstelik İspanya son yıllarda müthiş filmlere imza atıyor.
İspanyol senaristleri gerçekten çok başarılı buluyorum.
Ama Türkiye’deki gelişmeler de bana umut veriyor.
Skal Türkiye’de yeni yönetim iş başı yaptı.
İzmir Skal’ın bir dönem önceki başkanı Emre Gezgin de Türkiye yönetim kuruluna girdi.
Emre; bu dönemi gerçekten iyi bir performansla kapattı.
Sadece Ege turizminin değil; genel bir algının oluşmasında önemli katkı sağladı.
Üstelik pandemiye rağmen Makedonya Kulübü’nün kuruluşunda da büyük emek sarf etti.
Bu arada uluslararası bir yarışın da oyuncusu oldu.
Facebook, Mark Zuckerberg’in “metaverse” olarak adlandırdığı sanal bir dünyaya yaptığı büyük yatırımla adını Meta olarak değiştirdi. Metaverse sözcüğünün yaratıcısı; yazar Neal Stephenson ise Facebook’a konuyla ilgili hiçbir tavsiyede bulunmadığını söyledi.
İsmet Berkan’ın Tekno Gündem’inde güzel bir yorum vardı.
Diyordu ki;
“Neal Stephenson’un icat ettiği kavramın bir süredir hayata geçtiğini de görüyoruz. Örneğin Roblox adı verilen oyun platformu tam olarak bu. Geçen hafta Facebook da, hem şirketlerinin adını Meta olarak değiştirdi hem de şirketin gelecek vizyonunun Metaverse’de olduğunu ilan etti. Metaverse, yani insanların oyun oynayacağı, sanal konserlere katılacağı, sanal şeyleri alacağı, sanal sanat eserleri toplayacağı, birbirlerinin sanal avatarlarıyla takılacağı sanal evren. Facebook bu evreni yaratmak ve tamamlamak için deli gibi para akıtmaya hazırlanıyor. Sadece 2022’de 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklar. Şimdiden 10 bin kişi çalışıyor, bir 10 bin kişi daha işe alacaklar. Tabii sıfırdan bir evren yaratmak kolay değil. Ancak merak etmeyin, şimdiden metaverse için ürünler çıkaran şirketler belirmeye başladı bile. İşte bunlardan biri, Metaverse’de biz insanlar için hizmetçilik yapacak yapay zeka destekli ve insan görünümlü robotlar yaratıyor. Kim bilir, belki Facebook bu şirketi de satın alır.”
Aşıların geldiği günlerde gönüllü olup iki doz Sinovac aşısı oldum.
Mesleğim gereği birçok yere girdim, çıktım, toplantılara katıldım.
Maske, mesafe kuralına çok dikkat ettim.
Evden çalışmadığım için riskli olmama rağmen aşılar beni korudu.
Sonrasında da sıra bana geldiğinde üçüncü doz, hatırlatma dozumu da Biontech oldum.
Yurtdışı seyahatler olabileceği için de dördüncü doz aşımı yine doktorlarımın tavsiyesiyle Biontech oldum.
En azından aşılılar bu sefer rahat etsin
ŞU bir gerçek...
Hepimiz geçen yıla göre daha cesaretliyiz.
En azından ben öyleyim.
Toplu yerlere, açılışlara, toplantılara asla gitmiyordum.
Ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin başında ya da ortasındaydık.
Ve gerçekten çok dikkatliydik.
Bir çoğumuz evde, bizim gibi işte olması gerekenler de maske, mesafeyi koruyorlardı.
Son günlerde mecburen katıldığım toplantılar oldu.
Dikkat ettim.
Maskeler atılmış, mesafeler unutulmuş.
Selamlaşma biçimleri eskiye dönmüş.
Yani bazı çevrelerde korona bitmiş diyebilirim.
Ama şunu hatırlatmak isterim.
Bilimsel araştırmaları okuyor, uzmanlarla konuşuyorum.
Bizi zor bir kış bekliyor.
Aşıların Delta’dan sonra Omikron’u da yeneceklerini görüyorum.
Ama toplumdaki bu gevşeme benim biraz moralimi bozuyor.
Ve rakamlara da bakın.
İstatistikler hatırlatma aşılar yapılmadığı için salgında en başa dönüldüğünü gösteriyor.
Aşı olup kovid 19 belasından kurtulmak varken neden insanlar hala bunu yaptırmıyor gerçekten anlamıyorum.
Ve bir şey daha...
Yurtdışına yakın zamanda gidip gelen arkadaşlarım aşı kartsız hiçbir yere giremediklerini söylüyor.
Kışa girerken kamu dahil her mekana girerken neden aşı kartı zorunluluğu getirilmiyor.
Bilim Kurulu’nun böyle bir tavsiyede bulunmasını bekliyorum.
En azından aşılılar bu sefer biraz kendilerini iyi hissetsinler.
Erdoğan Özgörkey’in ardından
GAZETECİLİĞE başladığım yılları hatırlıyorum.
Ekonomi muhabirliğine adım attım, sonra ekonomi sayfalarını yönettim, sonra üst görevler geldi.
O günlerde bana yön veren, akıl danıştığım, konuştuğum, dertleştiğim çok sayıda iş insanı vardı.
Onların benim hayata ve gazeteciliğe bakışımda çok olumlu etkileri oldu.
Bazıları Türk sanayisinin öncüleri olmuştu, Türk ekonomisinin büyümesinde önemli katkıları vardı.
Gelişmeleri her gazeteci gibi ben de yakından takip ettim.
Yeni yatırımlar, yeni projeler, yeni fikirler...
Bir de haber ilişkisinin yanında arkadaşlıklar, dostluklar vardı.
İşte bu dostluklar da benim için paha biçilmezdi.
Yıllar geçiyor, ben de gazeteciliğe başlayalı çoktan 30 yılı geçti.
Ve doğal olarak aramızdan ayrılan, sonsuzluğa uğurladığımız çok sayıda tanıdığımız, dostumuz oldu.
Dün o isimlerden birini daha kaybettik.
Erdoğan Özgörkey aramızdan ayrıldı.
Önce oğulları Selim ve Murat’a, sonra Erdoğan abiyi seven herkese başsağlığı dilerim.
Benim için özel bir insandı.
Oğulları yakın arkadaşımdı ama Erdoğan abiyle de ayrı bir diyaloğumuz olmuştu.
İş hayatına mobilya sektörüyle başlamıştı.
Ama iş hayatı onu çok başka bir alana götürdü.
1967 yılında ortaklarıyla birlikte Coca Cola’nın İzmir tesislerini İmbat Meşrubat Sanayi adı altında kurarak şirketin yönetiminin başına geçti.
Bugünkü adıyla Türkiye Coca Cola İçecek Şirketleri’nin temellerini attı. 1968-1998 yılları arasında Ege ve Akdeniz bölgelerinde başkanlık görevini üstlendi. Sonra Romanya’da Galati ve Constanta’da kurulan iki Coca Cola fabrikası daha kuruldu.
Ben de birçok kez o tesisleri ziyaret ettim.
Sonra Türkiye Coca Cola operasyonlarını tek bir çatı altında toplanınca Özgörkey ailesinin ortaklığı devam etti ancak yeni yatırımlar da geldi.
Torbalı’da dondurulmuş gıda üzerine üretim yapan Feast Türkiye için önemli bir yatırım oldu.
Özgörkey Otomotiv, ardından Öztar Tohumculuk geldi.
Eski Merkez Bankası binasını alarak İzmir’e özel tasarımlı bir otel kazandırdı.
Key Otel yapılırken yaşadığı heyecanı çok iyi biliyorum.
Erdoğan Özgörkey iş dünyasının sevilen, sözü dinlenen özel insanlarından biriydi.
Nurlar içinde uyusun...
Ekonomi sayfaları
yokken nereye geldi
80’ler Türkiye’nin dışarı açıldığı yıllardı. Ve ekonomi haberleri gazetelerin sayfalarına dağıtılırdı. 90’lar Türkiye’nin ürettiklerini dış pazarlarda sattığı yıllardı, ihracat hamleleri geldikçe başarı öyküleri de artmaya başladı. Gerçekten de gazetelerin yarısı, bazen daha da fazlası ekonomi sayfaları olurdu. O günleri bilen bir gazeteci olarak Türkiye’nin gerçekten büyük adımlar attığını görüyorum. Sadece üç büyükşehire sıkışmış bir ekonomiden de bahsetmiyorum. Bugün dijital teknolojileri de ihraç eden bir Türkiye’den bahsediyoruz. Her fırsatta yazıyorum. Türkiye’nin geleceğine olan inancımız tam... Tek aranan şey istikrar...
Kur dalgalarının boyutunun arttığı bu dönemlerde tabii ki endişeler artıyor. Ama ben Türkiye’nin ürettikçe istikrarı kazanacağını düşünenlerdenim.
Karşıyaka Life’a teşekkür
ESKİ, çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim. Büyük, geniş bir ailemiz var. Ve ağırlıklı olarak da Karşıyaka’da oturuyor. Bizim için Karşıyaka sadece bir adres, oturulan yer değildir. Ailemiz için Karşıyaka hep yaşama amacımız, sevincimiz, mutluluğumuz, ortak hedefimiz oldu. Yani Karşıyaka bizim için bir tutku, sevda, bir aşktır. Ve dolayısıyla Karşıyaka’yı yaşayan, anlatan, katkı koyan herkes, her kurum da bizim ailemizden sayılır. Karşıyaka Life da onlardan biridir. Bu yıl basın onur ödülünü bana layık gören herkese teşekkür ederim.