Ege’ye olan ilgi konut fiyatlarını da uçurdu

2010 yılının nisan ayında Sancar Maruflu için gece yapıldı. Düzenleyen Karşıyaka Sanayici ve İşadamları Derneği’ydi.O günün anonsu “Sancar Maruflu Onurlandırma Gecesi” diye yapıldı.Ben de birkaç gün önce Hürriyet’teki köşemde “Sancar Maruflu vefa şampiyonudur” diye yazdım.Ve ekledim;



“Sizi bilmem ama ben onun gibi bir insan çok az tanıdım. Hem iyi gün dostudur, hem de kötü. Ama daha çok kötü gün. Hiç beklemediğin bir anda telefonun ucundadır. Bazen de karşındadır. Gecenin geç bir saatinde cep telefonuna düşen mesajla aklındadır. Bir insan hiç mi eleştirmez, hiç mi olayları negatif anlamaz. Hayatı hep dolu tarafından görmek mümkün müdür? Ama o görür... Görmene de yardımcı olur. Kara bulutlar tam üzerindeyken; bir söz söyler bakarsın ki, kışın ortasında bahar olmuş. Ben ona ‘hayatı güzelleştiren insan’ diyorum. Hayatın detaylarda gizli olduğunu hatırlatır her zaman... Çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı olan biridir. Erdemin bir insanın tutunacak en güçlü dalı olduğunu anlatır her zaman... Sancar Maruflu benim tanıdığım en vefalı insandır. Vefa kupası verilse şampiyon Sancar Maruflu olur.”

Karşıyaka’daki o gecede Sancar abinin sesinin ilk defa titrediğini gördüm.

Herkesin yanında olan, her olayın peşinde koşan o insan için bir onurlandırme gecesi düzenleniyordu.

Tarifsiz duygular içindeydi.

Ve utangaç haliyle mikrofonu aldı, hiç unutmadığım şu cümleleri söyledi;

“Böyle bir ayrıcalığı hak edecek bir şey yapmadım. Sadece her vatandaş gibi üzerime düşenleri yerine getirdim. Hepinize çok teşekkür ederim.”