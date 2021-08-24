Ege’ye olan ilgi konut fiyatlarını da uçurdu

New York’ta, QReal adında şirket kurarak “3 boyut ve artırılmış gerçeklik” teknolojisini; e-ticaret, moda ve yemek gibi farklı sektörlere uygulayan İzmirli girişimciler Alper Güler ve Caner Soyer, 5 yılda dünyaca ünlü 100 marka için proje geliştirdi, uluslararası şirketlerin yüzünü İzmir’e çevirmesini sağladı. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik içeriklerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Glimpse Group, Güler ve Soyer’in önderliğinde 10 kişilik ekip kurarak İzmir Bilimpark’ta Ar-Ge çalışmalarına başladı. Şimdiye kadar Google, Sony ve Hyundai gibi birçok önemli marka ile çalışma fırsatı buldular.
İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Alper Güler ve İEÜ Mimarlık Bölümü mezunu Caner Soyer, müşterilerine internetten yemek siparişi verme imkanı sağlayan ünlü markaların, artırılmış gerçeklik ve 3 boyut teknolojisinden yararlanmadığını fark etti.
İnternetten yemek sipariş edecek kişilerin, “yemeği tıpkı masadaymış gibi üç boyutlu” görebilecekleri teknolojiyi geliştirmek için yola çıkan ikili, New York’ta şirket kurdu.
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Dünyada yeni uygulanmaya başlanan bu teknolojiyi, zamanla e-ticaret ile moda alanına da aktardılar.
Sony, Domino’s, Dunkin Donuts, Hyundai, Chanel ve Walmart gibi dünya çapında markayla çalışma fırsatı buldular.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; toplantı sonrasında açıklamalar yaptı.
Ve yeniden aşı olma çağrısı yaptı.
Aşı olmayan öğretmenlerin ve eğitim kadrosuna da PCR zorunluluğu geldiğini söyledi.
Yine kapalı mekanlar için de aynı koşullar geçerli.
Örneğin daha önce de Futbol Federasyonu aşı olmayanların maçlara giremeyeceğini ya da test isteneceğini açıklamıştı.
Bütün bu adımları doğru buluyorum.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak” diye konuştu.
Artık geriye dönüş yok.
Çocuklarımız için en doğrusu eğitimlerini okullarında almaları.
Bu arada YÖK de üniversiteler için hazırlıklarını sürdürüyor.
Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler üzerinde tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.
Aşılamada epey mesafe aldık.
111 konut binası çökmüş veya çökme tehdidi altında. 960 binadaki 10 bin 170 bağımsız birim orta ve ciddi hasarlı olarak kayıtlara geçmiş.
5 bin 119 bina ve 55 bin 235 bağımsız birim düşük hasarlı olarak belirlenmiş.
Deprem özellikle Bornova bölgesinde daha büyük hasar bıraktı. Yıkılan ve hasar gören binaların çoğu bu bölgede yaşayanlara ait...
Bu arada 40 yaşın üzerindeki birçok binada da hasar var.
Örneğin Karşıyaka Yalısı’nın sembol binaları da bir bir yıkılıyor, kentsel dönüşüme giriyor.
Örneğin İzmir; yıllardır yoğun göç alıyor.
Özellikle yazları Anadolu buralara akın ediyor.
Geçen bayramda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Hayatımda böyle kalabalık bir Çeşme görmedim” dedi.
Haklıydı.
Çeşme de kalabalıktı, İzmir merkez de...
Alsancak’taki Hürriyet ofisimden Çeşme’ye bazen iki saatte gidemiyorum.
“Sizi bilmem ama ben onun gibi bir insan çok az tanıdım. Hem iyi gün dostudur, hem de kötü. Ama daha çok kötü gün. Hiç beklemediğin bir anda telefonun ucundadır. Bazen de karşındadır. Gecenin geç bir saatinde cep telefonuna düşen mesajla aklındadır. Bir insan hiç mi eleştirmez, hiç mi olayları negatif anlamaz. Hayatı hep dolu tarafından görmek mümkün müdür? Ama o görür... Görmene de yardımcı olur. Kara bulutlar tam üzerindeyken; bir söz söyler bakarsın ki, kışın ortasında bahar olmuş. Ben ona ‘hayatı güzelleştiren insan’ diyorum. Hayatın detaylarda gizli olduğunu hatırlatır her zaman... Çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı olan biridir. Erdemin bir insanın tutunacak en güçlü dalı olduğunu anlatır her zaman... Sancar Maruflu benim tanıdığım en vefalı insandır. Vefa kupası verilse şampiyon Sancar Maruflu olur.”
Karşıyaka’daki o gecede Sancar abinin sesinin ilk defa titrediğini gördüm.
Herkesin yanında olan, her olayın peşinde koşan o insan için bir onurlandırme gecesi düzenleniyordu.
Tarifsiz duygular içindeydi.
Ve utangaç haliyle mikrofonu aldı, hiç unutmadığım şu cümleleri söyledi;
“Böyle bir ayrıcalığı hak edecek bir şey yapmadım. Sadece her vatandaş gibi üzerime düşenleri yerine getirdim. Hepinize çok teşekkür ederim.”
Elbette oluyor...
Ama eskiyi koruyarak yenisi yapılıyor, yeni de eskiye benzetiliyor. Kentlerin siluetlerini bozan hiçbir şeye izin verilmiyor.
Böyle olunca da kentler korunuyor, çarpık yapılaşmaya asla izin verilmiyor.
Türkiye birçok açıdan değişimi yakaladı. Bana göre teknoloji kullanımında çok ilerdeyiz. Sanayimizin çarkları dönüyor. Savunma sanayinde önemli aşamalardan geçiyoruz.
Ben Türkiye’nin geleceğine her zaman inananlardanım.
Önce Manavgat, sonra Milas, Bodrum, ardından Marmaris çevresini saran alevler bize kabusu yaşattı.
Fethiye’de de yüreğimiz ağzımıza geldi. Neyse ki yangınlar kontrol altına alındı.
Dilerim böyle büyük bir felaketi bir daha yaşamayız.
Konu yangınlar olunca Özgür Ekmekçioğlu’nu aradım.
Özgür’ü kamuoyu Altay Spor Kulübü Başkanı olarak tanıyor.
Gerçekten de genç yaşına rağmen Altay’da büyük bir başarı hikayesi yazdı. Kulübün sıkıntılı ve umutsuz olduğu günlerde başkanlık görevini üstlenerek aslında bir risk almış oldu. Ekibi de gençti. Ve çok başarılı oldu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Yapamadık.
Hayat durdu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Çünkü pandemi döneminde çocuklarımız, gençlerimiz çok mağdur oldular.
Okullarına gidemediler.
Ben nasıl evden çalışmanın bazı alanlar ve kadrolar dışında verimsiz olduğunu görüyorsam; online eğitimin de uzun vadede çocuklarımıza zarar verdiğini görüyorum.
Üstelik gerçek bir deneyimi evimde, oğlum Atlas ile birlikte yaşıyorum.
Bir çocuğun, gencin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemi evlerde geçirdiler.
Kimse bana “Böyle de oluyormuş” demesin.
Ve bunu inanan en çok çocuklarımız, gençlerimiz için istiyoruz.
Okullar açılmalı ve açık kalmalı.
Pandemi döneminde dört yıllık üniversiteye giren gençlerimiz iki yıl sonra mezun olacak.
Ama kampüslerine gidemediler; sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze bile konuşamadılar.
Kendi oğlumdan o yaş grubunu izliyorum.
Okullarını çok özlediler.
Pandeminin en kritik dönemlerinde yeni bir uygulamadan bahsetmiştim.
Musixen...
Musixen sadece sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir platform değil, artık ileride olmasını beklediğimiz hibrid müzik ve sahne sanatları dünyasının da temellerini atan bir platformdu.
Kurucusu Çağrı Bozay, “Pandemi bitse de sanatçılar gördüler ki kimseye bağımlı ve zorunlu olmadan sanatlarını icra edip paralarını kazanabiliyor. Bu platform sayesinde Ağrı’dan New York’a, Dubai’den Brüksel’e kadar birçok ülke ve şehirde canlı performansları seyredebileceksiniz” demişti.
Musixen; 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Aslında bu fikri tetikleyen en önemli unsur; müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasıydı.
Pandemide fark ettik; bazen evden, bazen işyerinden çalıştık. Çoğu insan da hibrit bir çalışmayla bundan sonra devam edecek.
Geçerken bakmaya doyamadığı o güzelim ormanların bir bölümü artık yok.
Milas ve Bodrum’a gidip yangını yerinde gördüm.
Marmaris’teki arkadaşlarımla konuşuyorum.
O bölgedeki yangın çok daha geniş bir alana yayılmış durumda.
Oraya da gideceğim.
Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan, Çökertme’den geçerken tek kelime bile edemedim.
Boğazım düğümlendi.
Defalarca Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan geçtim.
Çökertme’yle termik santral arasında mekik dokuduk.
Bazen arabadan indim; yardım ekiplerinin arasına karıştım, bazen yanan ormanların önünde durup iç çekerek baktım.
O güzelim ormanlar yanmıştı.
Dağ tepe kapkaranlık olmuştu.
Geçerken camları açıp kekik kokusunu, çam kokusunu içimize çektiğimiz o ormanlar artık yoktu.
30 Ekim’deki İzmir depreminde de gördük.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, devlet bütün imkanlarını seferber ettiler.
Bu dayanışma ruhunu gerçekten önemsiyorum.
Manavgat’ta başlayan sonra Ege’nin kıyılarına gelen yangında da gördük ki, vatandaşımız sokaklarda, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.
Bütün belediye başkanları ve yetkililerle konuşuyorum; hepsi bu konuya vurgu yapıyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi kamuoyunun karşısına çıkıp şöyle dediler;
“Restoran ve kafeler 70 günden fazla tam kapanma yaşarken, yaklaşık 5 ay süresince sadece paket servis ile hizmet verebildi. Aynı şekilde, kuaför ve berberler yaklaşık 50 gün kepenk indirirken, spor salonları da toplamda 4 ay kapalı kaldı. Ayrıca etkinlik ve düğün salonları 15 ay boyunca sadece 2 ay açık kalabildiler. Özellikle hizmet sektörü gibi tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olan işletmeler için aşı kartı uygulamasının güçlü bir çözüm olacağına inanıyoruz...”
Aşı kartı uygulamasına en başından beri destek veriyorum.
Dördüncü dalga aşısızların olacağı şimdiden belli...
Hastaneye yatanların yüzde 95’inin aşı olmayanların olduğunu uzmanlar söylüyor.
Üstelik birkaç ay süreceğini tahmin ettiğimiz pandemi iki yıldır devam ediyor.
İlk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.
2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.
2016 Rio Olimpiyatları’nda herkesin dikkatini çekti. O gün söz verdi; “Tokyo’dan madalyayla döneceğim” dedi.
Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı
Türkiye’nin 8 ilinde eşzamanlı orman yangınları başladı. Güzelim ormanlarımız, cennet gibi koylarımız kül oldu.
Ve ne yazık ki; yangınlar tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı özel ekipler kurdu.
Özel ekipler ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü raporlamışlar.
Genel kanı da böyle zaten...
Orman Genel Müdürlüğü; 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangınının çıktığını söylüyor.
Ege’ye olan ilgi konut fiyatlarını da uçurdu
BİRKAÇ yıldır özellikle yazıyorum.
Ege’nin kıyılarına müthiş bir ilgi var.
Eskiden emeklilik için, ikinci hayat için hayal edilen bu adresler şimdi yeni mezunların bile ilgisini çekiyor.
Ve bizler bunu gözlerimizle, yaşayarak daha iyi görüyoruz.
İzmir’in nüfusu artıyor, Ege’nin kıyılarında yatırım dahil birçok sektörde önemli projeler oluyor.
Bunda elbette birçok etken var.
Ama İstanbul’un daha da kalabalıklaşması, hayatın zorlaşması en büyük etken...
Bunu pandemi de hızlandırdı.
Birçok şirket bazı kadroları dışarıdan çalıştırabileceğini anladı.
Gerçi ben yüz yüze eğitim gibi ofislerde çalışmanın çok daha verimli olacağını düşünüyorum.
Bunda da ısrarcıyım.
Ama pandemi koşulları uzayınca, şirketler de maliyetlerini kalıcı bir şekilde düşürmek için planlar yapmaya başladı.
Gördünüz bu yazdıklarım fiyatlara da yansımış gözüküyor.
İzmir konut fiyat artışında dünya şampiyonu oldu.
Türkiye değil, dünya şampiyonu...
İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank yapmış bu araştırmayı...
Dünyadaki 150 kenti kapsayan rapora göre Türkiye’nin üç büyük şehri listede yer alıyor.
Son 12 ayda İzmir’deki konut fiyatları yüzde 33.9 artmış.
Ankara yüzde 30.3 ile ikinci; Yeni Zelanda’nın Wellington kenti yüzde 30.1 ile üçüncü; İstanbul yüzde 28.8 ile dördüncü olmuş.
Bu artışı Türkiye’deki yüksek enflasyon ve TL’nin değer kaybı olarak yorumluyorlar.
Nedeni ne olursa olsun; rakamlar bu ilgiyi açıkça gösteriyor.
Aslında ben de bu bölgeyi iyi takip eden biri olarak fark ediyorum.
Bazıları “Rakamlarda balon oluştu, fiyatlar düşer” diyor.
Ben de bu ilgi devam ettiği sürece rakamlar gerilemez hatta artar diyorum.
Eğitimde de ilgi var
YİNE takip ettiğim konuların başında eğitim geliyor. İzmir’deki özel okulların tamamı uzun bir süredir dolu... Özellikle SEV, Saint Joseph, Işıkkent gibi okullara büyük bir ilgi var. Bunun nedeni İzmir’in eğitimde de göç alması.
Birçok aile çocuklarını İzmir’deki okullardan birine gönderiyor. Anneleriyle beraber İzmir’de olan çok aile tanıyorum. Babalar hafta sonları geliyor. Yani konuta olan ilgi farklı alanlarda da devam ediyor.
Dijital dünyada
kümelenme var
YAKIN bir geleceğe kadar İzmir’den İstanbul’a giden arkadaşlarım “Emekli olsa da dönsek” derlerdi. Şimdi “Emekliliği beklemek istemiyoruz” diyorlar. Üniversite için giden gençlerde de benzer yorumlar dinliyorum.
Ve özellikle dijital dünyaya yakın ve çalışma alanları bu sektörde olan gençlerin birinci tercihi İzmir oluyor. Oyun şirketleri, dijital çözümler, yazılımlar yapan birçok teknoloji şirketi İzmir ve çevresinde konumlanmış durumda. Bunları ilgiyle takip ediyorum. Bazen de bu başarı öykülerini kendi köşeme alıyorum. Bu kümelenmeden uluslararası başarı öyküleri çıkmalı. Ben bunu bekliyorum.
Çeşme otobanı bile artık duruyor
O yüzden bu ilgiyi, göçü iyi yönetmek gerekir. Özellikle ulaşımda büyüt kentlerimiz sıkıntılar yaşıyor. İzmir’in trafiğinin İstanbul sıkışıklığında olduğunu söyleyebilirim. Son yıllarda İstanbul için alternatifler oluşturuldu. Marmaray, Kuzey Otoyolu İstanbul için nefes oldu. İzmir’in çevre yolu ise artık normal bir yol kıvamında, günün her saatinde dolu ve sıkışık...
İkinci çevre yolunu mutlaka yapmalıyız artık...
Hep yazıyorum ama körfez geçişini de yatırım programına aldırmalıyız.
Ve tabii denizi daha iyi kullanan bir İzmir hayalim hep devam ediyor.
Bu arada Çeşme otobanı da artık çevre yoluna dönüşmüş durumda.
Yerleşim Güzelbahçe, Seferihisar ve Urla’ya doğru geldikçe Çeşme otobanı bulvara dönüştü.
Özetle;
Trafik büyük kentlerin büyük sorunu olmaya devam ediyor.
Yapay zekada beklenti çok
İLGİNÇ bir bilgi...
4 yıl sonra GSYH’nin yüzde 5’i yapay zekadan gelecek.
Bu alanda çalışan sayısının da 50 bine çıkarılması hedefleniyor. Yapay zeka stratejisinin tüm kamu tarafından sahiplenilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bence bu alanda Türkiye daha iyisini yapabilecek insan kaynağına sahip...
Dijital dünyayı, yapay zekayı uzun bir süredir takip ediyorum.
Ve inanın İzmir’de bir kümelenme yaşanıyor.
Bence bu konuya İzmir’in fikir önderlerinin daha çok ilgi duymasına ihtiyaç var.
Sasalı’ya da tramvay
TRAMVAY yapılırken herkes çok eleştirdi. Oysa İzmir bu yatırımda çok geç kalmıştı. Hattın Çiğli’ye uzatılması çok doğru bir karar... İmza aşamasında gecikmeler olmasaydı belki de tramvay bitmiş olacaktı. Şimdi de Yeni Girne’ye doğru uzayacak. Böylece Karşıyaka’nın ana damarlarına tramvayla gidilip gelinecek. Belki pandemi süreci toplu ulaşıma ilgiyi azaltmış olabilir. Ama göreceksiniz salgın sonrasında tramvayı daha çok kullanacağız. Bence tramvay Sasalı’ya kadar uzanmalı. İzmir’in kuzeyde genişleyebileceği bir tek Sasalı kaldı. Tramvay Çiğli’den Sasalı’ya kadar da gelmeli.