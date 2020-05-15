Egeli üreticiye tropikal tavsiye

MUSTAFA Ezici, yakından tanıdığım bir girişimci...
İstanbul’dan Antalya Alanya’ya gitti yerleşti.
Orada şimdi yeni bir başarı hikayesi yazıyor.
Alanya’da tropikal meyveler yetiştiriyor ve dünyanın her yerine satmak için bağlantılar yapıyor.
Ve iddialı bir şey söylüyor,
“Dünyaya yılda 1 milyar dolarlık tropik meyve ihraç edebiliriz.”
Tropikal meyve yetiştirilmesi için fidesinden bahçe kurulmasına, meyvelerin pazarlanmasına kadar bütün aşamalarda üreticilere yardımcı olmaya çalışan Ezici, bu ürünlerin Türkiye’nin her yerinde yetiştirilebileceğini söylüyor.
En avantajlı bölge de elbette Ege gözüküyor.
Mustafa Ezici; “Türk toplumu bu meyveleri tanımıyor, bu meyveler bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Serik’te 50 dekar passiflora, 15 dekar papaya bahçesi var. Üretici ürünü Almanya’ya ihraç ediyor. Pasiflora toprakla buluşmasını takip eden 7-9 ay içerisinde meyve vermeye başlıyor. Ocak-mart ve haziran-eylül dönemi olmak üzere yılda iki kez ürün veriyor, bir asmadan ilk yılda yaklaşık 20 kilo meyve alınıyor. Türkiye’de eksi 3 dereceye kadar olan bölgelerde yetiştirilebilen passiflora meyvesinin kilosunu Almanya, Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri 5 Euro’dan almak istiyor. Türkiye yakın gelecekte Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu’nun tropik meyve üretim merkezi olacak” diyor.
Korona salgını tarımı bize yeniden hatırlattı.
Ama hangi tarım?
Bence katma değer üreten bir tarım stratejisi...
Mustafa Ezici’nin önerilerini önemsiyorum.
Türk mangosu da
AB’nin gözdesi
MUSTAFA Ezici 150 yıldır zeytinyağıyla uğraşan bir ailenin ferdi, yani tarımı iyi biliyor. İlk denemesini 2014’te çekirdeksiz nar üzerine yaptı. Daha sonra Mısır’dan 55 bin adet mango fidanı getirdi, şimdi de passiflora bitkisinin üretimi için çalışıyor.
Tropikal 42 meyveyi Türkiye’nin her yerinde görmek için çalışmalar yapıyor.
Ezici, “12 tır mango fidanı ithal ettim. Yaklaşık 15 bin tanesi satıldı. 40 bine yakın fidan da satışta. Ağustos ayından itibaren hasat başlayacak. Karlı bir ürün. Gazipaşa’nın Zeytin Ada köyünde eken bir çiftçimiz var. Geçen sene 12 fidandan 40 bin TL’lik mango sattı ve bu meyvenin kilosu 40 liradan satılıyor. Türkiye coğrafi olarak tropik meyve yetiştiriciliği için avantajlı bir konumda. Tüm dünyada koronavirüsten dolayı ticari dengeler değişti. Mango, avokado, passion fruit gibi birçok tropik meyve, Güney Amerika’dan ya da Uzak Doğu’dan Hollanda’ya, oradan da tüm Avrupa’ya ve Türkiye’ye ithal ediliyor. Bunlar dalından ham koparıldığı için tadı çok iyi değil. Türkiye’de üretilen ürünlerin tadı daha güzel oluyor. Üreticimiz bu alanda daha girişken olmalı” diyor.
Üretici cesur olsun
TROPİKAL meyvelerin sadece Uzakdoğu, Türkiye’de de Antalya bölgesinde yetiştirilebileceği gibi bir algı olduğunu söyleyen Ezici, bunun yanlış olduğunu vurguluyor, “Domates, salatalık, patlıcan eken üretici tropik meyveye geçmede cesur davranamıyor. Bu bölgede şimdilik 42 çeşit tropik meyve yetiştiriliyor. Yakın zamanda Antalya’da bir firma, kiraladığı 70 dönümlük arazide yurt dışından getirdiği 6 bin adet fidanla deneme üretimi yapacak. Açıkta ve kapalıda denenecek üretim sonucuna göre genişletilecek. Üreticimiz para kazanmak için bu alana yönelmeli. Cesur olmaları gerekiyor. Çünkü tropik meyveler bizim arazilerimizde yetişiyor” diyor.
Katılıyorum.
Tarımda yapabileceğimiz çok şey var.
Ve tropik meyveler de katma değerli bir tarım imkanı sunuyor.
Orman arazileri
kiraya verilebilir
BİR öneri daha Mustafa Ezici’den;
“Orman vasfını yitirmiş araziler tropik meyve yetiştiriciliği için tahsis edilmeli. Bu araziler 49 yıllığına kiraya verilebilir. Özellikle avokado, mango, passiflora gibi para kazandıracak ürünlerin ekimine bu arazilerde organik olmak şartıyla izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sistem başlarsa yılda milyarlarca dolarlık ihracat yapılabilir. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli değerlendirip ekimi açarsa Türkiye milyarlarca dolarlık tropik meyve ihracatı yapabilir.”
Ben de mango diktim
ÇEŞME’deki evimin bahçesine mango fidanı diktim. Zeytinlerle birlikte büyüyor. Bir mango ağacı 300 yıl yaşıyormuş. Mangom büyürken izliyorum. İlk meyvesini de bekliyorum. Ben de Mustafa gibi düşünüyorum. Tarımda ürün çeşidimizi artırmalıyız. Türkiye çok verimli topraklara sahip bunu değerlendirmeliyiz.
Batı Anadolu’da tropik meyveler yetişiyor ve ihracat yapma imkanları da artıyor.
Egeli yetiştiriciler tropikal fidanları mutlaka denemeliler.
Egeli üreticiye tropikal tavsiye
MUSTAFA Ezici, yakından tanıdığım bir girişimci...
İstanbul’dan Antalya Alanya’ya gitti yerleşti.
Orada şimdi yeni bir başarı hikayesi yazıyor.
Alanya’da tropikal meyveler yetiştiriyor ve dünyanın her yerine satmak için bağlantılar yapıyor.
Ve iddialı bir şey söylüyor,
“Dünyaya yılda 1 milyar dolarlık tropik meyve ihraç edebiliriz.”
Tropikal meyve yetiştirilmesi için fidesinden bahçe kurulmasına, meyvelerin pazarlanmasına kadar bütün aşamalarda üreticilere yardımcı olmaya çalışan Ezici, bu ürünlerin Türkiye’nin her yerinde yetiştirilebileceğini söylüyor.
En avantajlı bölge de elbette Ege gözüküyor.
Mustafa Ezici; “Türk toplumu bu meyveleri tanımıyor, bu meyveler bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Serik’te 50 dekar passiflora, 15 dekar papaya bahçesi var. Üretici ürünü Almanya’ya ihraç ediyor. Pasiflora toprakla buluşmasını takip eden 7-9 ay içerisinde meyve vermeye başlıyor. Ocak-mart ve haziran-eylül dönemi olmak üzere yılda iki kez ürün veriyor, bir asmadan ilk yılda yaklaşık 20 kilo meyve alınıyor. Türkiye’de eksi 3 dereceye kadar olan bölgelerde yetiştirilebilen passiflora meyvesinin kilosunu Almanya, Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri 5 Euro’dan almak istiyor. Türkiye yakın gelecekte Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu’nun tropik meyve üretim merkezi olacak” diyor.
Korona salgını tarımı bize yeniden hatırlattı.
Ama hangi tarım?
Bence katma değer üreten bir tarım stratejisi...
Mustafa Ezici’nin önerilerini önemsiyorum.
Türk mangosu da
AB’nin gözdesi
MUSTAFA Ezici 150 yıldır zeytinyağıyla uğraşan bir ailenin ferdi, yani tarımı iyi biliyor. İlk denemesini 2014’te çekirdeksiz nar üzerine yaptı. Daha sonra Mısır’dan 55 bin adet mango fidanı getirdi, şimdi de passiflora bitkisinin üretimi için çalışıyor.
Tropikal 42 meyveyi Türkiye’nin her yerinde görmek için çalışmalar yapıyor.
Ezici, “12 tır mango fidanı ithal ettim. Yaklaşık 15 bin tanesi satıldı. 40 bine yakın fidan da satışta. Ağustos ayından itibaren hasat başlayacak. Karlı bir ürün. Gazipaşa’nın Zeytin Ada köyünde eken bir çiftçimiz var. Geçen sene 12 fidandan 40 bin TL’lik mango sattı ve bu meyvenin kilosu 40 liradan satılıyor. Türkiye coğrafi olarak tropik meyve yetiştiriciliği için avantajlı bir konumda. Tüm dünyada koronavirüsten dolayı ticari dengeler değişti. Mango, avokado, passion fruit gibi birçok tropik meyve, Güney Amerika’dan ya da Uzak Doğu’dan Hollanda’ya, oradan da tüm Avrupa’ya ve Türkiye’ye ithal ediliyor. Bunlar dalından ham koparıldığı için tadı çok iyi değil. Türkiye’de üretilen ürünlerin tadı daha güzel oluyor. Üreticimiz bu alanda daha girişken olmalı” diyor.
Üretici cesur olsun
TROPİKAL meyvelerin sadece Uzakdoğu, Türkiye’de de Antalya bölgesinde yetiştirilebileceği gibi bir algı olduğunu söyleyen Ezici, bunun yanlış olduğunu vurguluyor, “Domates, salatalık, patlıcan eken üretici tropik meyveye geçmede cesur davranamıyor. Bu bölgede şimdilik 42 çeşit tropik meyve yetiştiriliyor. Yakın zamanda Antalya’da bir firma, kiraladığı 70 dönümlük arazide yurt dışından getirdiği 6 bin adet fidanla deneme üretimi yapacak. Açıkta ve kapalıda denenecek üretim sonucuna göre genişletilecek. Üreticimiz para kazanmak için bu alana yönelmeli. Cesur olmaları gerekiyor. Çünkü tropik meyveler bizim arazilerimizde yetişiyor” diyor.
Katılıyorum.
Tarımda yapabileceğimiz çok şey var.
Ve tropik meyveler de katma değerli bir tarım imkanı sunuyor.
Orman arazileri
kiraya verilebilir
BİR öneri daha Mustafa Ezici’den;
“Orman vasfını yitirmiş araziler tropik meyve yetiştiriciliği için tahsis edilmeli. Bu araziler 49 yıllığına kiraya verilebilir. Özellikle avokado, mango, passiflora gibi para kazandıracak ürünlerin ekimine bu arazilerde organik olmak şartıyla izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sistem başlarsa yılda milyarlarca dolarlık ihracat yapılabilir. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli değerlendirip ekimi açarsa Türkiye milyarlarca dolarlık tropik meyve ihracatı yapabilir.”
Ben de mango diktim
ÇEŞME’deki evimin bahçesine mango fidanı diktim. Zeytinlerle birlikte büyüyor. Bir mango ağacı 300 yıl yaşıyormuş. Mangom büyürken izliyorum. İlk meyvesini de bekliyorum. Ben de Mustafa gibi düşünüyorum. Tarımda ürün çeşidimizi artırmalıyız. Türkiye çok verimli topraklara sahip bunu değerlendirmeliyiz.
Batı Anadolu’da tropik meyveler yetişiyor ve ihracat yapma imkanları da artıyor.
Egeli yetiştiriciler tropikal fidanları mutlaka denemeliler.