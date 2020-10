Ege’den dünyaya armağan

ŞÖYLE bir bakıyorum da, Türkiye’de bazen öyle gereksiz konularla meşgul oluyoruz ki...



Siyaseti ben bir imkanlar sanatı olarak görüyorum.

O yüzden gençlerin siyaset yapmasını hep destekliyorum.

Politikaya ilgi duyan, ülkesi seven, demokrasiye inanan, daha iyi bir Türkiye hayali olan herkesin siyaset yapabiliyor olması gerekir.

Her partiden, her görüşten insanlara ihtiyaç var.

Bunun için siyasi partilerin düzenli olarak yenilenmesi, değişimi hissetmesi gerekir.

Bunun için de nitelikli genç insanlara ihtiyaç var.