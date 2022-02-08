Dolu tribünleri özlemişim

İZMİR’in Süper Lig derbisi Göztepe - Altay maçına gittim. Bir kere dolu tribünleri gerçekten özledik. Pandemi döneminde boş statta futbolcuların kendi aralarında konuştuklarının bile yankılandığı o statlara hiç alışamamıştık.
Birkaç kere o boş statlarda maç izledim.
Ama keyif almadım.
Maça konsantre olamadım, gittiğime pişman oldum.
Pazar günü Göztepe’nin evsahipliğindeki maçı Altay kazandı.
Belki de Altay’ın daha çok puana ihtiyacı vardı.
Göztepe’den daha organizeydiler ve maçı almak için ellerinden geleni yaptılar.
İzmir’in iki güzide takımını destekliyoruz.
Dileriz sezon sonunda arzu ettikleri yerlerde olurlar.
Göztepe müthiş bir stada kavuştu.
İzmir’e gelen her takımın zorlanacağı bir stat Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu...
Bir kere seyirciyi motive eden bir atmosfer var.
Akustik gayet iyi; tribünler arası diyalog müthiş, seyirci zevki de eklenince harika bir zaman geçiriyorsunuz.
Bu statla Göztepe’nin sırtı yere gelmez.
Üstelik yan gelirlerle birlikte kulübün gelirleri de artacak.
Alsancak Stadı da İzmir’in yeni kazanımlarından...
Stadı olmayan bir tek Karşıyaka kaldı.
Karşıyaka da Türkiye’nin en köklü, en eski kulüplerinden...
Ve yeşil kırmızılılar da böyle bir tesisi hak ediyor.
Geçmişte yaşananları bir kenara bırakalım.
Kimin haklı, kimin haksız olduğunu da tartışmayalım.
Açılan davaları, yapılan itirazları da dikkate almayalım.
Yeni bir sayfa açarak Karşıyaka’nın stadını yapalım.
Belki de İZBAN örneğinde olduğu gibi bakanlık ve yerel yönetimler bu stadı beraber yapabilirler.
Neden olmasın?
Ya da Karşıyaka yalısındaki alan bir başka amaçla kullanılır, oradan gelecek gelirle yeni bir stat yapılabilir.
Karşıyaka’ya haksızlık etmeyin.
Ve bu stadı bir an önce yapın.
Nasıl olsa hafif geçiyor diye
DELTA veya Omicron etkilerinin farklı olduğunu söylüyor uzmanlar...
İlk aşı olanlardan biri olarak Kovid 19 ile daha tanışmadım.
Tanışabilir miyim?
Elbette, bir sabah kalktığımda semptomlardan biri, birkaçı bende de olabilir.
Zaten aşılar hastalığı daha hafif geçirebilmemiz için yapılıyor.
Son günlerde bir rahatlamayı gözlemliyorum.
“Omicron hafif geçiyor nasıl olsa” diyenleri de duyuyorum.
Söyleyeyim...
Hafif bir nezle gibi geçiren de var, yorgan döşek yatan, birkaç hafta kendine gelemeyen de...
Her insanın bağışıklık sistemine göre hastalık seyir alıyor.
Bence siz başkasına göre değil kendinize göre hareket edin.
Ve aşınızı olun, maskenizi ihmal etmeyin, bağışıklığınızı güçlü tutmaya bakın.
VAR ne kadar etkili oldu?
FUTBOLSUZ olmuyor.
Gerçi ben en az futbol kadar yelkeni, basketi, voleybolu da seviyorum ama futbolun yeri hepimizde farklı.
Artık hayatımızda VAR diye bir kavram da var.
Futbolu daha iyi mi yaptı yoksa güzel oyuna gereksiz bir karmaşıklık mı getirdi dünya bunu tartışıyor.
Futbolun özgürce akan doğası, onu dünyanın en popüler sporu yapan şey diye konuşulur.
Duraklamalar, beklemeler ve müdahaleler futbolun heyecanını bazen düşürüyor.
Bu dönem Avrupa’da kale çizgisi teknolojisinin uygulanmasıyla 2014 Dünya Kupası’nda başladı. Frank Lampard’ın İngiltere formasıyla Almanya’ya attığı top kale çizgisini geçmişti ama gol verilmedi.
VAR ilk kez 2017 yılında FIFA Konfederasyon Kupası’nda kullanıldı. Aynı yıl Bundesliga ve Serie A, bir yıl sonra La Liga ve Ligue 1’de kullanıldı.
Premier Lig 2019’da VAR’a geçti.
Bizde de öyle...
Süper Lig’de bazı maçların kaderini değiştiriyor VAR...
Pazar günü Göztepe - Altay maçındaki penaltıda olduğu gibi...
Hakem önce penaltıyı vermedi; sonra VAR’a gitti ve Altay’ın golü geldi.
Eleştirenler de var, destekleyenler de...
Heyecanı biraz düşürdüğünü itiraf ediyorum ama sanki daha doğru kararlar bu sayede veriliyor gibi geliyor bana...
Ben VAR’ı destekliyorum.
Kentin göbeğinde stat olur
GÖZTEPE stadı yapılırken bir eleştiri vardı.
“Kentin tam göbeğinde stat olmaz” diye...
Dünyada örnekleri çok...
Keşke kente yakın, daha büyük alanlarda, spor komplekslerimiz olsa. Ama büyükşehirlerde arsa üretmek o kadar zor ki...
Her şey planlandığında neden olmasın ki...
Pazar günü maçtaydım.
Evet; trafik sıkışıktı, o bölgede oturanlar için hayat zordu ama güvenlik tam alınmıştı, trafiğin akışı sağlanmaya çalışıldı, maç öncesi ve sonrasında hiçbir olay çıkmadan gün tamamlandı.
Riskler yok demiyorum; hayat kolay da demiyorum.
Ama önlemler alınarak sıkıntılar en aza indirilebiliyor.
İdeali kentin biraz dışında, ulaşımın da rahat olduğu bir yerde bu statları yapmak.
Ama olmuyorsa bu projeleri de kente uygun hale getirerek yapmak mümkün.
Keşke hep devam etse
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kovid 19’a yakalandılar. Öncelikle geçmiş olsun dileyelim. Haber kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra bütün siyasiler geçmiş olsun mesajları yayınladılar. Erdoğan da teşekkür ederek karşılık verdi. Siyasetin tonunu hep konuşuyoruz. Bu küçük jestler herkes gibi bana da iyi geldi. Her zaman olmayabilir ama siyaset bazı konularda, ilkelerde ve olaylarda bir araya gelmeli ve topluma örnek olmalı. Bu da o örneklerden biri oldu. Keşke hep devam etse...
Dolu tribünleri özlemişim
İZMİR’in Süper Lig derbisi Göztepe - Altay maçına gittim. Bir kere dolu tribünleri gerçekten özledik. Pandemi döneminde boş statta futbolcuların kendi aralarında konuştuklarının bile yankılandığı o statlara hiç alışamamıştık.
Birkaç kere o boş statlarda maç izledim.
Ama keyif almadım.
Maça konsantre olamadım, gittiğime pişman oldum.
Pazar günü Göztepe’nin evsahipliğindeki maçı Altay kazandı.
Belki de Altay’ın daha çok puana ihtiyacı vardı.
Göztepe’den daha organizeydiler ve maçı almak için ellerinden geleni yaptılar.
İzmir’in iki güzide takımını destekliyoruz.
Dileriz sezon sonunda arzu ettikleri yerlerde olurlar.
Göztepe müthiş bir stada kavuştu.
İzmir’e gelen her takımın zorlanacağı bir stat Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu...
Bir kere seyirciyi motive eden bir atmosfer var.
Akustik gayet iyi; tribünler arası diyalog müthiş, seyirci zevki de eklenince harika bir zaman geçiriyorsunuz.
Bu statla Göztepe’nin sırtı yere gelmez.
Üstelik yan gelirlerle birlikte kulübün gelirleri de artacak.
Alsancak Stadı da İzmir’in yeni kazanımlarından...
Stadı olmayan bir tek Karşıyaka kaldı.
Karşıyaka da Türkiye’nin en köklü, en eski kulüplerinden...
Ve yeşil kırmızılılar da böyle bir tesisi hak ediyor.
Geçmişte yaşananları bir kenara bırakalım.
Kimin haklı, kimin haksız olduğunu da tartışmayalım.
Açılan davaları, yapılan itirazları da dikkate almayalım.
Yeni bir sayfa açarak Karşıyaka’nın stadını yapalım.
Belki de İZBAN örneğinde olduğu gibi bakanlık ve yerel yönetimler bu stadı beraber yapabilirler.
Neden olmasın?
Ya da Karşıyaka yalısındaki alan bir başka amaçla kullanılır, oradan gelecek gelirle yeni bir stat yapılabilir.
Karşıyaka’ya haksızlık etmeyin.
Ve bu stadı bir an önce yapın.
Nasıl olsa hafif geçiyor diye
DELTA veya Omicron etkilerinin farklı olduğunu söylüyor uzmanlar...
İlk aşı olanlardan biri olarak Kovid 19 ile daha tanışmadım.
Tanışabilir miyim?
Elbette, bir sabah kalktığımda semptomlardan biri, birkaçı bende de olabilir.
Zaten aşılar hastalığı daha hafif geçirebilmemiz için yapılıyor.
Son günlerde bir rahatlamayı gözlemliyorum.
“Omicron hafif geçiyor nasıl olsa” diyenleri de duyuyorum.
Söyleyeyim...
Hafif bir nezle gibi geçiren de var, yorgan döşek yatan, birkaç hafta kendine gelemeyen de...
Her insanın bağışıklık sistemine göre hastalık seyir alıyor.
Bence siz başkasına göre değil kendinize göre hareket edin.
Ve aşınızı olun, maskenizi ihmal etmeyin, bağışıklığınızı güçlü tutmaya bakın.
VAR ne kadar etkili oldu?
FUTBOLSUZ olmuyor.
Gerçi ben en az futbol kadar yelkeni, basketi, voleybolu da seviyorum ama futbolun yeri hepimizde farklı.
Artık hayatımızda VAR diye bir kavram da var.
Futbolu daha iyi mi yaptı yoksa güzel oyuna gereksiz bir karmaşıklık mı getirdi dünya bunu tartışıyor.
Futbolun özgürce akan doğası, onu dünyanın en popüler sporu yapan şey diye konuşulur.
Duraklamalar, beklemeler ve müdahaleler futbolun heyecanını bazen düşürüyor.
Bu dönem Avrupa’da kale çizgisi teknolojisinin uygulanmasıyla 2014 Dünya Kupası’nda başladı. Frank Lampard’ın İngiltere formasıyla Almanya’ya attığı top kale çizgisini geçmişti ama gol verilmedi.
VAR ilk kez 2017 yılında FIFA Konfederasyon Kupası’nda kullanıldı. Aynı yıl Bundesliga ve Serie A, bir yıl sonra La Liga ve Ligue 1’de kullanıldı.
Premier Lig 2019’da VAR’a geçti.
Bizde de öyle...
Süper Lig’de bazı maçların kaderini değiştiriyor VAR...
Pazar günü Göztepe - Altay maçındaki penaltıda olduğu gibi...
Hakem önce penaltıyı vermedi; sonra VAR’a gitti ve Altay’ın golü geldi.
Eleştirenler de var, destekleyenler de...
Heyecanı biraz düşürdüğünü itiraf ediyorum ama sanki daha doğru kararlar bu sayede veriliyor gibi geliyor bana...
Ben VAR’ı destekliyorum.
Kentin göbeğinde stat olur
GÖZTEPE stadı yapılırken bir eleştiri vardı.
“Kentin tam göbeğinde stat olmaz” diye...
Dünyada örnekleri çok...
Keşke kente yakın, daha büyük alanlarda, spor komplekslerimiz olsa. Ama büyükşehirlerde arsa üretmek o kadar zor ki...
Her şey planlandığında neden olmasın ki...
Pazar günü maçtaydım.
Evet; trafik sıkışıktı, o bölgede oturanlar için hayat zordu ama güvenlik tam alınmıştı, trafiğin akışı sağlanmaya çalışıldı, maç öncesi ve sonrasında hiçbir olay çıkmadan gün tamamlandı.
Riskler yok demiyorum; hayat kolay da demiyorum.
Ama önlemler alınarak sıkıntılar en aza indirilebiliyor.
İdeali kentin biraz dışında, ulaşımın da rahat olduğu bir yerde bu statları yapmak.
Ama olmuyorsa bu projeleri de kente uygun hale getirerek yapmak mümkün.
Keşke hep devam etse
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kovid 19’a yakalandılar. Öncelikle geçmiş olsun dileyelim. Haber kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra bütün siyasiler geçmiş olsun mesajları yayınladılar. Erdoğan da teşekkür ederek karşılık verdi. Siyasetin tonunu hep konuşuyoruz. Bu küçük jestler herkes gibi bana da iyi geldi. Her zaman olmayabilir ama siyaset bazı konularda, ilkelerde ve olaylarda bir araya gelmeli ve topluma örnek olmalı. Bu da o örneklerden biri oldu. Keşke hep devam etse...