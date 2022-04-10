CUMA günü Bergamada’ydım.
Biotrend Enerji’den Bergama’da yaptığı İzmir Büyükşehir Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin açılışında...
Doğan ailesini yakından tanırım.
Son yıllarda mobilya, inşaatın dışında enerjide de önemli yatırımlara imza attılar.
Özellikle evsel, çöpten çıkan tonlarca atığın enerjiye dönüşmesine odaklandılar.
Birçok kentin bu sorununun çözümünde onlar var.
Hem ekonomiye büyük katkı, hem de giderek kendini hissettiren iklim değişiklikleri için alternatiflerden biri...
Ve hala işlenecek on binlerce ton çöp, atık var.
Türkiye’nin bu altyapısını hızla tamamlaması gerekir.
Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bölgeye yatırımlarının devam edeceğini, tesis sayılarını artırarak Türkiye genelinde 100 megavatın üzerinde bir rakama ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Türkiye’de bugün kişi başı günlük üretilen çöp miktarı 1 kg, toplam nüfusa göre günlük çöp miktarı ise yaklaşık 80 bin ton...
Doğan, toplam çöpün yüzde 20’sinin yeniden ekonomiye kazandırdıklarına işaret etti. Sıfır atık projeleriyle yılda 3 milyon ton sera gazı salınımını da engelliyorlar. Bu 500 bin ağacın yeniden ekilmesi, 500 binden fazla aracın trafikten men edilmesi anlamına geliyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise iklim krizine özellikle dikkat çekti.
Başkan Soyer’in şu sözlerinin altına da imzamı atıyorum.
“İnsanlığı bekleyen manzara çok açık: 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde yetmişi şehirlerde yaşayacak. Bu nedenle geleceğin şehirleri doğadan kopuk değil, doğanın bir parçası olarak gelişen alanlar olmak zorunda. Bugün şehirlerin atık toplama ve yenilenebilir enerji altyapısına yaptığı her yatırım, sadece bugünü değil geleceği de belirliyor...”
Doğa, çevre dostu her yatırımı destekliyorum.
Menderes niye bekliyor?
BİRKAÇ kere yazdım, yine yazayım.
Menderes’te de benzer bir tesis yapılacak.
Ama bekliyor.
Neden?
Daha açık yazayım.
Yerel siyaset bu ve benzer yatırımların gecikmesine neden oluyor.
Yapmayın...
Çevre, doğa dostu yatırımların önünü açın.
Detayları bilmiyorum; kimin hangi pozisyonda olduğunu...
Ama şunu biliyorum.
Kaybeden vatandaş oluyor, kaybeden Türkiye oluyor.
Yapmayın kardeşim...
Önemli mi önemli
2019 yılında Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası’nda elektrik üretmek için hizmete alınan biyogaz tesisi bugüne kadar kurum bütçesine 200 milyon liralık katkı sağlamış.
Önemli mi, önemli...
Depolama sahası da kent ormanına dönüştürülmüş; 60 dönümlük alan rehabilite edilmiş.
Tesisin 15 megavat kurulu güce sahip enerji üretim kapasitesi 1.5 yılda 32 megavata çıkarılmış. Yaklaşık 162 milyon metreküp metan gazını bertaraf ediliyor, ayrıca 323 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu miktar yıllık 190 bin hanenin enerji kullanımına karşılık geliyor.
Önemli mi, önemli...
Bergama tesislerini gördüm, pırıl pırıl...
Bölgenin, çevrenin çöpü toplanacak ekonomiye kazandırılacak. Aynı şey Menderes’te yapılacak.
Ne var bunda gerçekten anlamıyorum.
Unutulmaz filmi o yazmıştı
BENİ en çok etkileyen filmlerin başında gelir;
Schindler’in Listesi...
Eminim bir liste yapılsa herkesin unutulmaz filmleri arasında bu film mutlaka yer alır.
İşte Schindler’in Listesi’ni yazan Mimi Reinhardt hayatını kaybetti.
Steven Spielberg’in gerçek bir olaydan esinlenen ve ikinci dünya savaşında Yahudileri kendi fabrikasında çalıştırarak hayatlarını kurtaran bir adamın hikayesini anlatıyordu film...
Oskar Schindler, yüzlerce Yahudiyi Naziler’den kurtarırken listeyi hazırlayan kişi olan Schindler’in sekreteriydi Mimi Reinhardt...
107 yaşındaydı Reinhardt; torunu Nina “Çok değerli ve eşsiz olan büyükannem vefat etti. Huzur içinde uyu” diye duyurdu bu haberi...
Kendisi de bir Yahudi olan Avusturya doğumlu Reinhardt, 1945 yılına kadar Schindler için çalışmıştı.
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından o zamanlar Tel Aviv Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olan tek oğlu Sacha Weitman’la daha fazla vakit geçirmek için 2007 yılında İsrail’e taşınmaya karar verene kadar New York’ta yaşamıştı.
Oskar Schindler ise 1974 yılında ölmüştü. Schindler ve Reinhardt, yaklaşık 1300 Yahudi’yi Nazi zulmünden kurtarmaya yardım etmişti.
Doğa, çevre dostu her yatırımı destekliyorum
CUMA günü Bergamada’ydım.
Biotrend Enerji’den Bergama’da yaptığı İzmir Büyükşehir Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin açılışında...
Doğan ailesini yakından tanırım.
Son yıllarda mobilya, inşaatın dışında enerjide de önemli yatırımlara imza attılar.
Özellikle evsel, çöpten çıkan tonlarca atığın enerjiye dönüşmesine odaklandılar.
Birçok kentin bu sorununun çözümünde onlar var.
Hem ekonomiye büyük katkı, hem de giderek kendini hissettiren iklim değişiklikleri için alternatiflerden biri...
Ve hala işlenecek on binlerce ton çöp, atık var.
Türkiye’nin bu altyapısını hızla tamamlaması gerekir.
Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bölgeye yatırımlarının devam edeceğini, tesis sayılarını artırarak Türkiye genelinde 100 megavatın üzerinde bir rakama ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Türkiye’de bugün kişi başı günlük üretilen çöp miktarı 1 kg, toplam nüfusa göre günlük çöp miktarı ise yaklaşık 80 bin ton...
Doğan, toplam çöpün yüzde 20’sinin yeniden ekonomiye kazandırdıklarına işaret etti. Sıfır atık projeleriyle yılda 3 milyon ton sera gazı salınımını da engelliyorlar. Bu 500 bin ağacın yeniden ekilmesi, 500 binden fazla aracın trafikten men edilmesi anlamına geliyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise iklim krizine özellikle dikkat çekti.
Başkan Soyer’in şu sözlerinin altına da imzamı atıyorum.
“İnsanlığı bekleyen manzara çok açık: 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde yetmişi şehirlerde yaşayacak. Bu nedenle geleceğin şehirleri doğadan kopuk değil, doğanın bir parçası olarak gelişen alanlar olmak zorunda. Bugün şehirlerin atık toplama ve yenilenebilir enerji altyapısına yaptığı her yatırım, sadece bugünü değil geleceği de belirliyor...”
Doğa, çevre dostu her yatırımı destekliyorum.
Menderes niye bekliyor?
BİRKAÇ kere yazdım, yine yazayım.
Menderes’te de benzer bir tesis yapılacak.
Ama bekliyor.
Neden?
Daha açık yazayım.
Yerel siyaset bu ve benzer yatırımların gecikmesine neden oluyor.
Yapmayın...
Çevre, doğa dostu yatırımların önünü açın.
Detayları bilmiyorum; kimin hangi pozisyonda olduğunu...
Ama şunu biliyorum.
Kaybeden vatandaş oluyor, kaybeden Türkiye oluyor.
Yapmayın kardeşim...
Önemli mi önemli
2019 yılında Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası’nda elektrik üretmek için hizmete alınan biyogaz tesisi bugüne kadar kurum bütçesine 200 milyon liralık katkı sağlamış.
Önemli mi, önemli...
Depolama sahası da kent ormanına dönüştürülmüş; 60 dönümlük alan rehabilite edilmiş.
Tesisin 15 megavat kurulu güce sahip enerji üretim kapasitesi 1.5 yılda 32 megavata çıkarılmış. Yaklaşık 162 milyon metreküp metan gazını bertaraf ediliyor, ayrıca 323 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu miktar yıllık 190 bin hanenin enerji kullanımına karşılık geliyor.
Önemli mi, önemli...
Bergama tesislerini gördüm, pırıl pırıl...
Bölgenin, çevrenin çöpü toplanacak ekonomiye kazandırılacak. Aynı şey Menderes’te yapılacak.
Ne var bunda gerçekten anlamıyorum.
Unutulmaz filmi o yazmıştı
BENİ en çok etkileyen filmlerin başında gelir;
Schindler’in Listesi...
Eminim bir liste yapılsa herkesin unutulmaz filmleri arasında bu film mutlaka yer alır.
İşte Schindler’in Listesi’ni yazan Mimi Reinhardt hayatını kaybetti.
Steven Spielberg’in gerçek bir olaydan esinlenen ve ikinci dünya savaşında Yahudileri kendi fabrikasında çalıştırarak hayatlarını kurtaran bir adamın hikayesini anlatıyordu film...
Oskar Schindler, yüzlerce Yahudiyi Naziler’den kurtarırken listeyi hazırlayan kişi olan Schindler’in sekreteriydi Mimi Reinhardt...
107 yaşındaydı Reinhardt; torunu Nina “Çok değerli ve eşsiz olan büyükannem vefat etti. Huzur içinde uyu” diye duyurdu bu haberi...
Kendisi de bir Yahudi olan Avusturya doğumlu Reinhardt, 1945 yılına kadar Schindler için çalışmıştı.
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından o zamanlar Tel Aviv Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olan tek oğlu Sacha Weitman’la daha fazla vakit geçirmek için 2007 yılında İsrail’e taşınmaya karar verene kadar New York’ta yaşamıştı.
Oskar Schindler ise 1974 yılında ölmüştü. Schindler ve Reinhardt, yaklaşık 1300 Yahudi’yi Nazi zulmünden kurtarmaya yardım etmişti.