Dijital kafalı kentler yaratalım

Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Bir de aşmamız gereken gerçekler var.
Türkiye’de ölüm sayısı 188’lere ulaştı, hasta sayısı 7 binleri geçti, vaka sayısı ise 30 binleri…
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamlar ise bir dönüm noktasında olunduğunun habercisi...
Her hafta bir milyondan fazla yeni koronavirüs vakası yaşanıyor.
Avrupa’da da durum farklı değil.
Gerçi kasım ayını iyi değerlendiren ülkeler oldu.
Ama arada kaybettiğimiz yakın dostlarımız da oldu. Ve onların hiçbir kalıcı hastalıkları da yoktu.
O yüzden bu virüsle ilgili herkesin farklı yorumları var.
Hangi vücutta nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimiz için çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz.
Şu yorumu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Korkutmayayım ama gerçek de maalesef böyle...
Yorumu yapan; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan...
Aslında Beken, beni uzun yıllardır takip eden sağlık danışmanımdır. Bana göre Fonksiyonel Tıp konusunda Türkiye’nin en iyilerindendir. Ve, bugün herkesin dilinden düşmeyen bağışıklık sistemi kavramını çok uzun yıllardır anlatan, savunan kişidir.
Yaz aylarında hepimiz biraz gevşedik. Ama salgının geri dönüşü çok daha kuvvetli oldu. Rakamlar da bir tsunamiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Ve ben yine Zafer Beken’i aradım...
Sizin için önerilerini aldım.
Beken diyor ki...
“Bağışıklığımızı güçlendirmeyi hep arzu ederiz, ama bunu yapmak birçok nedenden dolayı pek kolay değildir. Çünkü, tek başına bir varlık değil, kompleks bir sistemdir. Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistemi sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirmek mümkün değildir. Öncelikle bağışıklığı bozan faktörleri hayatımızdan çıkarmak ve onarım yapacak unsurları da yaşamımıza eklemek gerekir.”
Dünyanın devleri Cevher markası kullanıyor. Özyavuz’u takip edenler gastronomiye olan ilgisini de iyi bilir. “gevrekandginger” sosyal medya hesabıyla gastronomi kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en güzel lezzetlerini onun bu lezzet yolculuğunu izleyerek takip ediyorum.
Geçenlerde sosyal medya hesabından bir metin paylaştı.
Aynen katılıyor altına imzamı atıyorum.
“Açık konuşacağım, pandemide kabak ne yazık ki restoranların başına patladı. Tanıdığım, sevdiğim birçok restoranın mutfak ekibiyle veda yemeğinden kareler paylaşması, beni hem üzüyor, hem kızdırıyor.
Hasta sayısı da 7 binleri...
Testi pozitif çıkanların sayısı da 28 bin...
Bu rakamlar test olup istatistiklere girenler; bir de hastalığından habersiz olup sokaklarda gezenler var.
Onları da hesap ettiğinizde rakamın büyüklüğünü anlayacaksınız.
İlk dönemden çok daha riskli bir durumdayız.
“Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz...”
Katılıyorum.
Türkiye’nin dünyaya bakışı her zaman batılı olmuştur.
Geçmişimiz de, devlet geleneğimiz de bunu söylüyor.
Aslında maskeyi ilk günden bu yana kullanan ve çok başarılı olan yerler var.
Örneğin Hong Kong...
Takip ediyorum; vaka sayısı da ölümler de kontrollü gidiyor.
Gördünüz AVM’lerden gelen görüntüleri, fotoğrafları...
Restoranlar kapalı olmasına rağmen insanlar aldıkları yiyecekleri alıp AVM’nin ortasında yiyorlar.
Yani alışveriş merkezlerini piknik alanına çevirmişler.
Beş aylıkken beynindeki tümör teşhisiyle başlanan mücadelenin üzerinden tam 6 ay geçmiş. Sayısız ameliyat, kemoterapi ve hastanelerde geçen o büyük mücadele... Açık beyin ameliyatı sonrasında, patoloji tanısı değişmiş. ‘Pineoblastoma anlage’ tanısı konmuş. Pineoblastoma; epifiz bezinin hücrelerinde başlayan nadir, agresif bir beyin kanseri türü...
Ve, şimdi 11 aylık olan Arda, literatüre göre dünyadaki 8’inci vaka...
Anne Yağmur Merve Hızal, “Benim bebeğim o kadar özel ki, ilk doğduğunda anladım. Hastalığını da onun bir parçası gibi görerek sürece adapte olmaya, farkındalık hareketi yaratmaya çabalıyorum. Arda şu an 11 aylık ve minik savaşçı... Hep birlikte çocuklarımızın sesi olabiliriz. Çocukluk çağı, kanseri paylaştıkça hafifleyecek” diyor.
Günlük hayatımız akıp devam ederken bazen sıkılıyor, üzülüyor, kendimizi iyi hissetmiyoruz.
Ben de diyorum ki...
Sıkılmayın, üzülmeyin...
Aksine böyle hikayelere destek verin, bu mücadelelerin içinde olun ve kendinizi iyi hissedin.
O yüzden bu gecikmiş bir yazı...
Bu yıl 57’ncisi yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bir ‘ilk’e imza atılarak, ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü aynı filmde oynayan tüm kadın oyunculara verildi.
Fikret Reyhan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Çatlak’ta rol alan İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse en iyi kadın oyuncu seçildi. Film aynı zamanda Dr. Avni Tolunay Özel Jüri Ödülü’ne de layık görüldü.
Ödül alan herkesi tebrik ederim.
Ve özellikle Süreyya’yı...
Süreyya Kilimci’yi çok eskiden beri tanıyorum.
Yarım kalan hayatlara şahitlik ettik. Ve dersler de çıkarmaya başladık. Bundan sonra gelecek planlarını mutlaka iyi stratejiler üzerine kurmalıyız. Ve bilimden asla ayrılmamalıyız.
Aslında sorgulanması gereken çok şey var.
Hepsini masanın üzerine koyup tartışmalıyız.
Örneğin İzmir depremi en çok Bayraklı ve Bornova bölgesinde etkili oldu.
Burası yeni İzmir diye planlanan bir bölge ve çok sayıda gökdelenin olduğu bir yer...
Depremde gördük ki zemin ne olursa olsun iyi yapılmış binalarda hasar olmadı.
“Depremin olduğu güünlerde pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. İzmir Türkiye’deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Ancak depremle vaka sayısında bir patlama oldu. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metaneti, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve depremde nasıl tek yürek olmuşlarsa burada da tek yürek olarak koronavirüsü tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz.”
Biliyorum; deprem gibi bir felaketten sonra soğukkanlı kalmak kolay değildi.
Herkes sokaklarda vakit geçirdi ve büyük kalabalıklar oldu.
Ama o günleri ve yetkililerin açıklamalarını çok iyi hatırlıyorum.
Bizler de uyardık.
Normal bir dönemde olsaydık işimiz daha kolaydı ama pandemi her şeyi değiştirdi.
Dijital kafalı kentler yaratalım
İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi yakında kuruluyor. Projenin mimari İzmir Ticaret Odası’ydı. Başkanı Mahmut Özgener’in ısrarla üzerinde durduğu bir projeydi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Yine İzmir Valiliği de projenin ortaklarından...
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Genç İşinsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği de diğer ortaklar arasında...
Yakında İZQ Girişim Portalı da hayata geçiyor.
İzQ İzmir’i uluslararası inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürmeyi istiyor.
Portal ise iki merkez arasında bağı sağlayacak bir proje. İş dünyasıyla kentin beklentilerini buluşturacak bir ortam oluşturulacak ve girişimciler de ihtiyaçlara yönelik projeler üretecek.
Mahmut Özgener şöyle diyor;
“Problemi ya da ihtiyacı hedef alan ve çözüm odaklı bir anlayışla bu portalı hayata geçirdik. Girişimciler yeni teknolojiler açısından donanımlılar. Yeni nesil girişimcilerin, yani daha teknolojik, daha dijital çözümler sunabilen girişimcilerin potansiyeli iyi değerlendirilmeli. Bazen sektörü iyi tanımamaları, pazarın ihtiyaçlarını iyi analiz edememeleri sebebiyle ortaya koydukları proje rafa kalkmak zorunda kalabiliyor. Belki projesi çok değerli ama sektörün dinamiklerine uygun olmayabiliyor. Kafasındaki fikir, daha en başından konunun muhatapları tarafından şekillense belki de çok daha yararlı olacak ve potansiyelini amacına uygun bir şekilde değerlendirecek. Şu zamana kadar girişimcilerin böyle bir kaynağa erişimi yoktu. Portal işte bunu sağlayacak.”
Dijital çözümlerle ilgili yapılacak çok şey var.
İzQ’yu ilk günden bu yana destekliyorum.
Tel Aviv doğru modeldi
İzmir de örnek olacak
İZMİR Ticaret Odası projeyi geliştirirken heyet halinde İsrail’e, Tel Aviv’e gittiler.
Orada gördüklerini İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler şöyle özetliyor;
“Projemiz daha fikir aşamasındayken yurtdışındaki başarılı örnekleri inceledik. Bunlardan biri de Tel Aviv’de gördüğümüz modeldi. Tel Aviv’de belediyenin sorunlarının görülebildiği bir portal aracılığı ile girişimciler problem odaklı çözümler üretebiliyor, belediye bunları alıp kullanıyor hatta yurtdışına pazarlamasını yapıyor. Tel Aviv’in inovasyon alanında geldiği nokta hepimizin malumu. Biz istiyoruz ki; dünyanın en yenilikçi kentlerinde olduğu gibi iş dünyası ya da kentin sorunlarına girişimciler çözüm üretsin. ‘Girişimci önce bir proje üretsin sonra yatırımcı arasın’ modelinden ziyade, ‘girişimci önce sorunu veya ihtiyacı ilk ağızdan duysun ve bir çözüm üretsin, ürettiği çözüm de artısı olan bir çözüm ise onu hazır bekleyen yatırımcısına projesini satabilsin, ortaklıklar kurabilsin’ modeli var.”
FOTOĞRAFA İYİ BAKIN
Bu bir dikey tarla
ANADOLU Ajansı’ndan Davut Çolak, geçen gün Kopenhag’tan bir haber geçti. İlgimi çekti.
Taastrup’taki meyve ve sebze hali Copenhagen Markets yerleşkesi içerisinde kurulan Danimarka’nın en büyük topraksız dikey tarım girişimi Nordic Harvest’in tanıtımı yapılmıştı.
Anders Riemann tarafından kurulan ve yaklaşık 7 yıllık bir çalışmanın ardından marketlerde mahsullerini sergilemeye hazırlanan Nordic Harvest, 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulu 14 katlı dikey tarlalarda ürünlerini pestisit ve haşere ilacı kullanmadan ve normal tarıma göre yaklaşık yüzde 95 su tasarrufuyla yetiştiriyor.
Çevreci ve sürdürülebilir enerji ile ürünlerini yetiştiren firma, yılda yaklaşık bin ton marul ve yeşillik üretimi kapasitesiyle, Danimarka’nın bu alanda üçte ikisini ithal ettiği yıllık 20 bin tonluk ihtiyacının bir bölümünü karşılamak için çabalıyor.
İlk hasatları büyük gıda ve hazır yemek firmaları tarafından daha şimdiden sipariş edilen firmanın ürünlerinin 2021 yılının ilk çeyreğinde süpermarketlerde de yerini alacağı açıklandı.
Ülkenin büyük finans kuruluşlarında iş analisti olarak çalışırken, hayalinin peşine takılarak Nordic Harvest şirketini kuran girişimci Anders Riemann, LED ışıklarla topraksız tarım üzerinde araştırmalar yapmaya başladığını, ABD’den de bu alanda uzman kişilerden destek alarak fikrini olgunlaştırdığını söylüyor.
Riemann, fikrini hayata geçirebilmek ve üretime başlayabilmek için 4 yıl boyunca maaş almadan çalıştığını, evinin üzerine kredi çektiğini, aile bireyleri ve yakın dostlarından borç alarak yaşadığını anlatıyor.
Kurdukları tarla hakkında bilgi veren Riemann, iki adet 42’şer metre uzunluğunda 6’şar sıralı ve 14’er katlı dikey tarla üzerinde topraksız tarım yaptıklarını ifade ediyor.
Riemann, tohumların ekildikten sonra 22 ile 28 gün arasında değişen süre içerinde ürünlerin yetiştiğini ve hasadının yapıldığını söylüyor ve ekliyor;
“İklim şartlarını ayarlayabildiğimiz bir ortamda tarımcılık yaptığımız için, normal bir çiftçi tarlasından yılda iki defa hasat alırken, biz yılda 15 defa hasat alabiliyoruz. Normal bir çiftçinin tarlasıyla karşılaştırdığımızda, biz aynı alanda, normal bir çiftçinin 250 katı daha fazla üretim yapabiliyoruz.”
Ne dersiniz, iyi bir fikir değil mi?
Bakın pandemi sonrasında yeni bir dünya olacak.
Üstelik iklim değişikliği gibi bir konu da hepimizin gündeminde olacak.
Yeniliklere açık olalım.
İzmir tarımda müthiş bir atılım yaptı.
Türkiye’de birçok ürünün fiyatı bu bölgeden belirleniyor.
Bence İzmir bu konuda da öncü olabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle