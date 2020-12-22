Coşkun Sabah’ın özür borcu var

Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Bir de aşmamız gereken gerçekler var.
Türkiye’de ölüm sayısı 188’lere ulaştı, hasta sayısı 7 binleri geçti, vaka sayısı ise 30 binleri…
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamlar ise bir dönüm noktasında olunduğunun habercisi...
Her hafta bir milyondan fazla yeni koronavirüs vakası yaşanıyor.
Avrupa’da da durum farklı değil.
Gerçi kasım ayını iyi değerlendiren ülkeler oldu.
Ama arada kaybettiğimiz yakın dostlarımız da oldu. Ve onların hiçbir kalıcı hastalıkları da yoktu.
O yüzden bu virüsle ilgili herkesin farklı yorumları var.
Hangi vücutta nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimiz için çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz.
Şu yorumu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Korkutmayayım ama gerçek de maalesef böyle...
Yorumu yapan; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan...
Aslında Beken, beni uzun yıllardır takip eden sağlık danışmanımdır. Bana göre Fonksiyonel Tıp konusunda Türkiye’nin en iyilerindendir. Ve, bugün herkesin dilinden düşmeyen bağışıklık sistemi kavramını çok uzun yıllardır anlatan, savunan kişidir.
Yaz aylarında hepimiz biraz gevşedik. Ama salgının geri dönüşü çok daha kuvvetli oldu. Rakamlar da bir tsunamiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Ve ben yine Zafer Beken’i aradım...
Sizin için önerilerini aldım.
Beken diyor ki...
“Bağışıklığımızı güçlendirmeyi hep arzu ederiz, ama bunu yapmak birçok nedenden dolayı pek kolay değildir. Çünkü, tek başına bir varlık değil, kompleks bir sistemdir. Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistemi sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirmek mümkün değildir. Öncelikle bağışıklığı bozan faktörleri hayatımızdan çıkarmak ve onarım yapacak unsurları da yaşamımıza eklemek gerekir.”
Coşkun Sabah’ın özür borcu var
BEN İzmirliyim Sayın Coşkun Sabah...
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Gitmediğim bölge, görmediğim şehir kalmadı.
Telefonumda Türkiye’nin 81 şehrinden arkadaşlarım, dostlarım var.
Sokağa indiğimde, insanların arasında dolaştığımda ben böyle toptancı anlayışla karşılaşmıyorum.
Her bölgenin kendine özgü gelenekleri, görenekleri olabilir.
Siz buna göre yaşarsanız ya da yaşamazsınız; bu sizin bileceğiniz bir şey...
Ama hayatla ilgili adımlar atarken, kararlar alırken, ya da ilişkilerinizi buna göre dizayn ederken İzmir’i, Diyarbakır’ı filan karıştırmayın.
Bu hem doğru olmaz, hem de bu kıyaslamalar sizi başka bir yanlışa sürükler.
Elbette bir baba olarak kızınıza bazı nasihatler verebilir. İsteklerde bulunabilirsiniz.
Bu en doğal hakkınız ve yapmalısınız da...
Eleştirilerinizde haklı da olabilirsiniz.
Ama ne olur İzmir’i, İstanbul’u, Diyarbakır’ı bu işe dahil etmeyin.
Hem haksızlık, hem de ayıp oluyor.
Bence sadece İzmirlilere değil bütün Türkiye’ye bir özür borcunuz var.
Herkes için doğru iletişim şart
HERKESİN bir iletişim uzmanı gibi davranması gerekir. Amerika’nın birçok üniversitesinde hangi bölümde okursanız okuyun ek olarak iletişim ya da algı yönetimi dersleri de verilir. Bunu da çok yerinde buluyorum. Örneğin bir doktorsunuz. Mesleğinizde de iyisiniz. Başarılı ameliyatlar yapıyor, birçok hayat kurtarıyorsunuz. Ama hastalarla iletişiminiz zayıf, hasta yakınlarının beklediği sorularına yanıt vermiyorsunuz ya da iletişim kurmuyorsunuz. İşin sırrı iletişimden geçiyor.
Bu aslında her şeyde böyle...
İyi bir sanatçının da, iyi bir iş insanının da...
Ve hatta herkesin kendine göre bir iletişim planı ve dili olması gerekir.
Aksi halde iletişim kazaları kaçınılmaz oluyor.
Siz başka bir şey söylemeye, başka bir yere mesaj vermeye çalışırken bir çuval inciri berbat ediyorsunuz.
Aramıza şarkılar girmesin
“BEN İzmirli değilim Diyarbakırlıyım” diyen Coşkun Sabah’a bir İzmirli olarak şöyle bir yanıtım var:
Şarkılarla aramıza kimse girmesin.
Ben Coşkun Sabah’ın “Anılar” şarkısını çok severim.
“Aşığım sana” şarkısını da; “Hatıram Olsun”u da, “Baharı bekleyen kumrular gibi”sini de, “Alıştım sana”yı da, “Bir Pazar günü”nü de...
Bu şarkılar hepimizin, ortak kültürümüz...
ŞİMDİDEN SÖYLEDİ
bence dinlesinler
ÇEŞME Belediye Başkanı Ekrem Oran gürültü denetleme yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yazın sonunda aldı.
Ama yaz Çeşme’de çok gürültülü geçti.
Pandeminin etkisiyle de aslında kimse sesini çok çıkarmadı.
İşletmeler zaten sıkıntılı bir dönem geçirdikleri için herkes biraz toleranslı davrandı.
Ancak işin suyu çıktı.
Gece yarılarına kadar bitmeyen bir müzik daha doğrusu gürültü hepimizi esir aldı.
Başkan Ekrem Oran’ı bu konuda çok hassas görüyorum.
Çünkü o da biliyor ki, Çeşme pandemi sonrasının en önemli adreslerinden biri olacak.
İnsanlar belki de yaz, kış burada yaşayacak.
Birkaç kendini bilmezin Çeşme’nin ahengini, özelikle de Alaçatı’nın o ambiyansını bozmasını istemiyor.
Son çıkışı çok yerinde ve tam zamanında buluyorum.
“Şimdiden söylüyorum” sözünü çok beğendim.
Dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Çeşme’nin ahengini bozanlara yasaların verdiği yetkiyi kullanıp cezasını keseriz.
* Şimdiden söylüyorum. Çeşme hem eğlenmek, hem dinlenmek, hem de kendini yenilemek isteyenlerin adresidir. Her şeyin yeri ayrı ve buna çok dikkat edeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Gürültü kirliliği kadar görüntü kirliliğine de izin vermeyeceğiz.
Bence bu sözleri Çeşme’nin her yerine, billboardlara asmalı.
Hem bir slogan gibi oldu, hem de bir kararlılığı gösteriyor.
Teşekkürler başkan...
Devletini kandıranı
siz de şikayet edin
BİR sözüm de çevre il müdürlüklerine...
Devlet ne yaptı; vatandaşıyla barıştı. Bence iyi yaptı, Bazı yanlışların düzelmesi için vatandaşa bir fırsat verdi.
Devletine karşı dürüst olan vatandaş gitti; müracaatta bulundu, gerekli evrakları doldurdu ve gereğini yaptı.
Dürüst olmayanı ne yaptı. Bunu bir fırsat gibi gördü; çevresini, komşusunu mağdur etti. Ortak alana bahçe yaptı, imalat yaptı, ev yaptı. Daha önce yapmış gibi gösterdi.
Çevre il müdürlerimiz şimdi gereğini yapın.
Sizi kandıran, dürüst olmayan vatandaşın yanlışını düzeltin.
Dürüst vatandaşım siz de üzerinize düşeni yapın. Her yere şikayet edin.
Çevre Bakanlığı’na, valiliklere, belediyelere şikayet edin, konunun takipçisi olun.
Ben de olacağım.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bu konudaki titizliğini biliyorum.
Kendisi de takipçisi olacaktır.
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