İLK duyduğumda da yazmıştım, bugün de yazıyorum.
Turizm Bakanlığı’nın Çeşme projesini destekliyorum.
Çeşme gibi bir yerin turizmi iki ayla sınırlı kalamaz.
Türkiye birçok konuda ilerledi ancak kentleşme meselesinde sınıfta kalmıştır.
İnanıyorum ve öyle olmasını hayal ediyorum ki; Çeşme’nin geleceğini bu sefer hata yapmadan planlayalım.
Ufuk açısı, geleceğe dönük projelere inanıyorum.
Çeşme’nin mevcut değerlerinin korunmasının ön koşul olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum.
Çeşme turizm beldeleri arasında en iyi korunan, özel yerlerden biridir.
O yüzden yanlış yapılmamalıdır.
Planlı bir büyümeye kimse itiraz edemez.
Yeter ki düzensiz, başıbozuk bir büyüme olmasın.
Ve hep söylediğim gibi Çeşme bir başka yere benzemek zorunda değildir.
Çeşme’nin özelliklerine uygun projeler geliştirir, turizmin süresini uzatabilirsek bundan sadece bu bölge değil, bütün Türkiye kazanır.
Çeşme sonrasındaki Didim; belki Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yeni turizm planlarını destekliyorum.
Ama rezervimi, şartlarımı baştan koyarak...
Yani yerel kimlikleri bozmayarak, tahrip etmeyerek, uzun vadeli düşünerek yapılan stratejiler olursa bu projeleri destekliyorum.
Ersoy ev ödevini
iyi çalışmıştı
Özel sektör deneyimi olan ve sektörün içinden gelen biri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Pazartesi günü İzmir’i temsil eden sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Hepimiz aklımızdaki soruları sorduk, yanıtlarını aldık.
Bakan Ersoy; turizmi ve sorunlarını Türkiye’de en iyi bilenlerden...
Aldığım yanıtlardaki çözüm odaklı yaklaşımı zaten bunu da gösteriyor.
Çeşme’yi iyi biliyor ve buranın ihtiyaçlarını analiz etmiş.
Belli ki ödevini çalışarak İzmir’e gelmiş.
Ayrıntılı, bilgilendirici tavrı hoşuma gitti.
Benim için asıl önemli olan da yerel inisiyatiflerle bu projeleri şekillendirecekleri sözünü vermesiydi.
Bakan Ersoy’un verdiği sözlerden biri de; projeyle birlikte altyapı çalışmalarının tamamlanacak olması.
Örneğin Çeşme’nin uzun yıllardır devam eden bir su problemi var.
Projenin içinde yer alan golf alanlarını görenler hemen eleştiri getirdiler.
Bir açıdan da haklılar çünkü golf sahalarının bakımı ciddi su rezervleri istiyor.
Bakan Ersoy; konunun uzmanlarını günler öncesinde sahaya yollamış, raporlarını almış, teknik çalışmalarını da başlatmış.
Toplantıda bütün detaylarıyla anlattı.
Göletler kurulacak, yeni nesil arıtma yöntemleriyle sahalar sulanacak.
Bunun gibi birçok detayı büyük bir titizlik ve özenle anlattı.
Bizler de not ettik.
Bu toplantılar devam edecek, bizler de sorular sormaya..
20 milyar dolarlık yatırım
TAKVİM şöyle ilerleyecek.
Mayıs sonuna kadar proje detayları belirlenecek.
Bu, projede değişiklikler olmayacağı anlamına gelmiyor.
Alan çalışmaları, kamulaştırma ve benzeri bürokratik işler 2021’in son çeyreğine kadar bitecek.
Sonra parsel bazlı ihaleler başlayacak.
2023’ün yazında projenin ilk halkası tamamlanmış olacak.
Sonrasında etap etap yatırım hayata geçirilecek.
20 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz.
4 milyar dolarlık bir gelir beklentisi var.
Dünyanın en iyi projelerinden biri olacağı söyleniyor.
Dilerim öyle olur.
Alternatif sporlar da olsun
SADECE bisiklet turizminden Avrupa 44 milyar dolar kazanıyormuş. Türkiye’nin geliri neredeyse yok denecek kadar az. Bisiklet rotalarını bakanlık çalışıyormuş. Çeşme alternatif sporların merkezi niye olmasın.
Projede benzer konu başlıkları gördüm, bunlar çoğaltılabilir.
Her yer doğal plato
YILLARDIR yazdığım bir konuydu. Bakan Ersoy da söyledi. Çeşme’de tema park ve film platoları. Plato kurmak kolay ama o film prodüksiyonlarını getirmek zordur. Bence bakanlık bu konuya odaklanmalı. Ve kontratları şimdiden yapmalılar. Ege’nin her yeri doğal platodur aslında...
Diyorum ki
BAZI projelere siyasi bakmayalım. Siyaset üstü yaklaşalım. Çeşme’nin geleceği iki ayla sınırlı tutulamaz. Ama Çeşme’yi bozacak hiçbir şeye de izin vermeyelim. Bu da ancak siyaset üstü bir anlayışla olur.
Çeşme projesini destekliyorum
İLK duyduğumda da yazmıştım, bugün de yazıyorum.
Turizm Bakanlığı’nın Çeşme projesini destekliyorum.
Çeşme gibi bir yerin turizmi iki ayla sınırlı kalamaz.
Türkiye birçok konuda ilerledi ancak kentleşme meselesinde sınıfta kalmıştır.
İnanıyorum ve öyle olmasını hayal ediyorum ki; Çeşme’nin geleceğini bu sefer hata yapmadan planlayalım.
Ufuk açısı, geleceğe dönük projelere inanıyorum.
Çeşme’nin mevcut değerlerinin korunmasının ön koşul olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum.
Çeşme turizm beldeleri arasında en iyi korunan, özel yerlerden biridir.
O yüzden yanlış yapılmamalıdır.
Planlı bir büyümeye kimse itiraz edemez.
Yeter ki düzensiz, başıbozuk bir büyüme olmasın.
Ve hep söylediğim gibi Çeşme bir başka yere benzemek zorunda değildir.
Çeşme’nin özelliklerine uygun projeler geliştirir, turizmin süresini uzatabilirsek bundan sadece bu bölge değil, bütün Türkiye kazanır.
Çeşme sonrasındaki Didim; belki Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yeni turizm planlarını destekliyorum.
Ama rezervimi, şartlarımı baştan koyarak...
Yani yerel kimlikleri bozmayarak, tahrip etmeyerek, uzun vadeli düşünerek yapılan stratejiler olursa bu projeleri destekliyorum.
Ersoy ev ödevini
iyi çalışmıştı
Özel sektör deneyimi olan ve sektörün içinden gelen biri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Pazartesi günü İzmir’i temsil eden sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Hepimiz aklımızdaki soruları sorduk, yanıtlarını aldık.
Bakan Ersoy; turizmi ve sorunlarını Türkiye’de en iyi bilenlerden...
Aldığım yanıtlardaki çözüm odaklı yaklaşımı zaten bunu da gösteriyor.
Çeşme’yi iyi biliyor ve buranın ihtiyaçlarını analiz etmiş.
Belli ki ödevini çalışarak İzmir’e gelmiş.
Ayrıntılı, bilgilendirici tavrı hoşuma gitti.
Benim için asıl önemli olan da yerel inisiyatiflerle bu projeleri şekillendirecekleri sözünü vermesiydi.
Bakan Ersoy’un verdiği sözlerden biri de; projeyle birlikte altyapı çalışmalarının tamamlanacak olması.
Örneğin Çeşme’nin uzun yıllardır devam eden bir su problemi var.
Projenin içinde yer alan golf alanlarını görenler hemen eleştiri getirdiler.
Bir açıdan da haklılar çünkü golf sahalarının bakımı ciddi su rezervleri istiyor.
Bakan Ersoy; konunun uzmanlarını günler öncesinde sahaya yollamış, raporlarını almış, teknik çalışmalarını da başlatmış.
Toplantıda bütün detaylarıyla anlattı.
Göletler kurulacak, yeni nesil arıtma yöntemleriyle sahalar sulanacak.
Bunun gibi birçok detayı büyük bir titizlik ve özenle anlattı.
Bizler de not ettik.
Bu toplantılar devam edecek, bizler de sorular sormaya..
20 milyar dolarlık yatırım
TAKVİM şöyle ilerleyecek.
Mayıs sonuna kadar proje detayları belirlenecek.
Bu, projede değişiklikler olmayacağı anlamına gelmiyor.
Alan çalışmaları, kamulaştırma ve benzeri bürokratik işler 2021’in son çeyreğine kadar bitecek.
Sonra parsel bazlı ihaleler başlayacak.
2023’ün yazında projenin ilk halkası tamamlanmış olacak.
Sonrasında etap etap yatırım hayata geçirilecek.
20 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz.
4 milyar dolarlık bir gelir beklentisi var.
Dünyanın en iyi projelerinden biri olacağı söyleniyor.
Dilerim öyle olur.
Alternatif sporlar da olsun
SADECE bisiklet turizminden Avrupa 44 milyar dolar kazanıyormuş. Türkiye’nin geliri neredeyse yok denecek kadar az. Bisiklet rotalarını bakanlık çalışıyormuş. Çeşme alternatif sporların merkezi niye olmasın.
Projede benzer konu başlıkları gördüm, bunlar çoğaltılabilir.
Her yer doğal plato
YILLARDIR yazdığım bir konuydu. Bakan Ersoy da söyledi. Çeşme’de tema park ve film platoları. Plato kurmak kolay ama o film prodüksiyonlarını getirmek zordur. Bence bakanlık bu konuya odaklanmalı. Ve kontratları şimdiden yapmalılar. Ege’nin her yeri doğal platodur aslında...
Diyorum ki
BAZI projelere siyasi bakmayalım. Siyaset üstü yaklaşalım. Çeşme’nin geleceği iki ayla sınırlı tutulamaz. Ama Çeşme’yi bozacak hiçbir şeye de izin vermeyelim. Bu da ancak siyaset üstü bir anlayışla olur.