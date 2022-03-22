Çeşme projesinde esen rüzgar örnek olsun

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İzmir’deydi. Kamuoyu Çeşme projesini çok yakından takip ediyor. Bakan Ersoy da; bu projenin Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı en stratejik projelerinden biri olduğunu söylüyor.
Ben de kendisine katılıyorum.
80’li yıllarda Özal’ın ısrarıyla Antalya bölgesi turizmde stratejik bir yer olarak tayin edildi.
Uzun vadeli tahsislerle bölge yeni turizm tesislerine kavuştu.
Bugün 600 bin yatağın üzerinde bir kapasiteye sahip...
Ve görüyorum ki; Antalya giderek turizm sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldi.
Böyle yerlerde sadece turizm gelişmiyor.
Son gittiğimde tekrar gördüm ki; sağlık sektöründe önemli yatırımlar yapılmış. Hizmet sektörü çok gelişmiş, dijital ve yeni ekonomi alanlarında önemli oyuncular Antalya’ya gelmiş.
Dolayısıyla Antalya Türkiye’nin gurur duyacağı bir merkez haline gelmiş.
Elbette Türkiye’nin sadece Antalya’sı yok.
Bodrum da bir Antalya kadar popüler ve tanınmış.
Artık Çeşme de, Marmaris de öyle...
Kabul edelim ki; Antalya’nın turizm çeşitliliği hiçbirinde yok. Daha çok yerli turiste hitap ediyorlar.
O yüzden planlı bir büyümeden ve değişimden yanayım.
Çeşme projesine de desteğimin arkasında bu yatıyor.
Belki pandemide Çeşme’ye daha çok gittim, kaldık ama turizmin gelişebilmesi için 12 ayı hedeflememiz gerekiyor.
Bu olmayınca sağlık yatırımları da, okullar da, hizmet sektörü de nazlanarak geliyor.
Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı.
Yüzde yüz bir uzlaşma beklemiyorum.
Ama Tunç Soyer’in söylediği gibi endişelerin, kaygıların dile getirildiği ve düzeltildiği, şeffaf bir sürecin devam ettiği belli...
Ve Soyer de, Ekrem Oran da planlı adımları her zaman destekleyeceklerinin sözünü verdiler.
O yüzden İzmir’de esen bu rüzgarın bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum.
Devlet de vatandaş da
mağdur olmasın
PROJEYLE ilgili çalışmalar devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a göre son rötuşlar birkaç ayda tamamlanacak.
Bu arada şeffaf masada konuşulanlar, bakanlıkların görüşleri de alınarak bazı değişikler yapılıyor.
Projenin yüzde 98’lik kısmı devletin arazileri üzerinde olacak.
Yüzde 2 az gibi gözükse de; buraya yıllar önce yatırım yapmış insanlar var.
Bu arazilerin de değerlendirilmesi gerekir.
Yüzde 2’nin büyük bölümü SİT kapsamına alınmış.
O zaman devlet arazi sahipleriyle uzlaşarak projeyi tamamlamalı.
Bakan Ersoy’un böyle bir adım atacağını düşünüyorum.
Eksik ve hataları
Yapmama lüksü
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Bu alanın planlanmasında, kurgusunda hem bizim mimarlarımız, ilgili birimler çalışıyor; hem de yabancı danışmanlar...
Özellikle dünya turizminde önemli bir yeri olan İspanyol danışmanlık firmasıyla anlaşılmış.
Bakan Ersoy bunu çok güzel anlattı.
Dedi ki;
“Bizden çok daha eski turizme başlamış ve planlamasını tamamlamış ülkeler var. Onların yaptıkları iyi şeyleri alıyoruz ama onların memnun olmayıp değiştirmek istedikleri ayrıntılar bizi daha çok ilgilendiriyor...”
Çok haklı...
Çok stratejik bir karar...
Sezar’ın hakkı Sezar’a
BÜTÜN bu süreçte ve şeffaf masanın kurulmasında Mahmut Özgener’in önemli bir katkısı var. İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener; sadece belediyeleri ve bakanlıkları değil; süreçte her kesimin dahil olmasını destekledi.
İzmir adına önemli bir misyon üstlenmiş oldu.
Bilimsel verilere
göre hareket edelim
TABİİ ne kadar iyi planlanırsa planlansın; böyle büyük bir proje başlattığınızda beraberinde öngöremediğiniz sıkıntılar da olabiliyor.
Çeşme ve İzmir için nedir bunlar?
Örneğin ulaşım...
Bakan Ersoy otobanın yüzde 40 kapasiteyle çalıştığını söylüyor. Rakamlara sahip değilim ama çok sık Çeşme’ye giden biri olarak trafikte daha fazla zaman geçirdiğimi biliyorum. Bir de proje tamamlandığında yolların yetip yetmeyeceği konusunda endişelerim var.
Enerji altyapısı konusunda bakanlıkların çalıştığını söyledi. Eminim ayrıntılar düşünülüyordur.
Yine su konusunda çalışma yaptıklarını ifade etti.
Enerji ve su meselesinde ortak endişelerimiz devam ediyor.
Bu projede güzel bir detay var.
İşin içinde uzmanlar, üniversiteler de bulunuyor.
Bilimsel çalışmalara günün gelişen teknolojilerini de eklediğinizde çözümler artıyor.
O yüzden her adımı ben de bir gazeteci olarak takip ediyorum.
Çeşme projesinde esen rüzgar örnek olsun
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İzmir’deydi. Kamuoyu Çeşme projesini çok yakından takip ediyor. Bakan Ersoy da; bu projenin Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı en stratejik projelerinden biri olduğunu söylüyor.
Ben de kendisine katılıyorum.
80’li yıllarda Özal’ın ısrarıyla Antalya bölgesi turizmde stratejik bir yer olarak tayin edildi.
Uzun vadeli tahsislerle bölge yeni turizm tesislerine kavuştu.
Bugün 600 bin yatağın üzerinde bir kapasiteye sahip...
Ve görüyorum ki; Antalya giderek turizm sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldi.
Böyle yerlerde sadece turizm gelişmiyor.
Son gittiğimde tekrar gördüm ki; sağlık sektöründe önemli yatırımlar yapılmış. Hizmet sektörü çok gelişmiş, dijital ve yeni ekonomi alanlarında önemli oyuncular Antalya’ya gelmiş.
Dolayısıyla Antalya Türkiye’nin gurur duyacağı bir merkez haline gelmiş.
Elbette Türkiye’nin sadece Antalya’sı yok.
Bodrum da bir Antalya kadar popüler ve tanınmış.
Artık Çeşme de, Marmaris de öyle...
Kabul edelim ki; Antalya’nın turizm çeşitliliği hiçbirinde yok. Daha çok yerli turiste hitap ediyorlar.
O yüzden planlı bir büyümeden ve değişimden yanayım.
Çeşme projesine de desteğimin arkasında bu yatıyor.
Belki pandemide Çeşme’ye daha çok gittim, kaldık ama turizmin gelişebilmesi için 12 ayı hedeflememiz gerekiyor.
Bu olmayınca sağlık yatırımları da, okullar da, hizmet sektörü de nazlanarak geliyor.
Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı.
Yüzde yüz bir uzlaşma beklemiyorum.
Ama Tunç Soyer’in söylediği gibi endişelerin, kaygıların dile getirildiği ve düzeltildiği, şeffaf bir sürecin devam ettiği belli...
Ve Soyer de, Ekrem Oran da planlı adımları her zaman destekleyeceklerinin sözünü verdiler.
O yüzden İzmir’de esen bu rüzgarın bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum.
Devlet de vatandaş da
mağdur olmasın
PROJEYLE ilgili çalışmalar devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a göre son rötuşlar birkaç ayda tamamlanacak.
Bu arada şeffaf masada konuşulanlar, bakanlıkların görüşleri de alınarak bazı değişikler yapılıyor.
Projenin yüzde 98’lik kısmı devletin arazileri üzerinde olacak.
Yüzde 2 az gibi gözükse de; buraya yıllar önce yatırım yapmış insanlar var.
Bu arazilerin de değerlendirilmesi gerekir.
Yüzde 2’nin büyük bölümü SİT kapsamına alınmış.
O zaman devlet arazi sahipleriyle uzlaşarak projeyi tamamlamalı.
Bakan Ersoy’un böyle bir adım atacağını düşünüyorum.
Eksik ve hataları
Yapmama lüksü
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Bu alanın planlanmasında, kurgusunda hem bizim mimarlarımız, ilgili birimler çalışıyor; hem de yabancı danışmanlar...
Özellikle dünya turizminde önemli bir yeri olan İspanyol danışmanlık firmasıyla anlaşılmış.
Bakan Ersoy bunu çok güzel anlattı.
Dedi ki;
“Bizden çok daha eski turizme başlamış ve planlamasını tamamlamış ülkeler var. Onların yaptıkları iyi şeyleri alıyoruz ama onların memnun olmayıp değiştirmek istedikleri ayrıntılar bizi daha çok ilgilendiriyor...”
Çok haklı...
Çok stratejik bir karar...
Sezar’ın hakkı Sezar’a
BÜTÜN bu süreçte ve şeffaf masanın kurulmasında Mahmut Özgener’in önemli bir katkısı var. İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener; sadece belediyeleri ve bakanlıkları değil; süreçte her kesimin dahil olmasını destekledi.
İzmir adına önemli bir misyon üstlenmiş oldu.
Bilimsel verilere
göre hareket edelim
TABİİ ne kadar iyi planlanırsa planlansın; böyle büyük bir proje başlattığınızda beraberinde öngöremediğiniz sıkıntılar da olabiliyor.
Çeşme ve İzmir için nedir bunlar?
Örneğin ulaşım...
Bakan Ersoy otobanın yüzde 40 kapasiteyle çalıştığını söylüyor. Rakamlara sahip değilim ama çok sık Çeşme’ye giden biri olarak trafikte daha fazla zaman geçirdiğimi biliyorum. Bir de proje tamamlandığında yolların yetip yetmeyeceği konusunda endişelerim var.
Enerji altyapısı konusunda bakanlıkların çalıştığını söyledi. Eminim ayrıntılar düşünülüyordur.
Yine su konusunda çalışma yaptıklarını ifade etti.
Enerji ve su meselesinde ortak endişelerimiz devam ediyor.
Bu projede güzel bir detay var.
İşin içinde uzmanlar, üniversiteler de bulunuyor.
Bilimsel çalışmalara günün gelişen teknolojilerini de eklediğinizde çözümler artıyor.
O yüzden her adımı ben de bir gazeteci olarak takip ediyorum.