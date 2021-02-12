Çeşme nüfusu 46.093 50 bine çok az kaldı

SİYASETİN tansiyonu bugünlerde yine yüksek... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir anayasa tartışmasını başlattı. MHP lideri Bahçeli de bu görüşe destek verdi. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin de bir anayasa metni üzerinde çalıştıklarını biliyoruz.



Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.

Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.

O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.

Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.

Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.

