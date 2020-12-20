Çeşme başkanı şimdiden söylüyor

Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Bir de aşmamız gereken gerçekler var.
Türkiye’de ölüm sayısı 188’lere ulaştı, hasta sayısı 7 binleri geçti, vaka sayısı ise 30 binleri…
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamlar ise bir dönüm noktasında olunduğunun habercisi...
Her hafta bir milyondan fazla yeni koronavirüs vakası yaşanıyor.
Avrupa’da da durum farklı değil.
Gerçi kasım ayını iyi değerlendiren ülkeler oldu.
Ama arada kaybettiğimiz yakın dostlarımız da oldu. Ve onların hiçbir kalıcı hastalıkları da yoktu.
O yüzden bu virüsle ilgili herkesin farklı yorumları var.
Hangi vücutta nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimiz için çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz.
Şu yorumu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Korkutmayayım ama gerçek de maalesef böyle...
Yorumu yapan; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan...
Aslında Beken, beni uzun yıllardır takip eden sağlık danışmanımdır. Bana göre Fonksiyonel Tıp konusunda Türkiye’nin en iyilerindendir. Ve, bugün herkesin dilinden düşmeyen bağışıklık sistemi kavramını çok uzun yıllardır anlatan, savunan kişidir.
Yaz aylarında hepimiz biraz gevşedik. Ama salgının geri dönüşü çok daha kuvvetli oldu. Rakamlar da bir tsunamiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Ve ben yine Zafer Beken’i aradım...
Sizin için önerilerini aldım.
Beken diyor ki...
“Bağışıklığımızı güçlendirmeyi hep arzu ederiz, ama bunu yapmak birçok nedenden dolayı pek kolay değildir. Çünkü, tek başına bir varlık değil, kompleks bir sistemdir. Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistemi sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirmek mümkün değildir. Öncelikle bağışıklığı bozan faktörleri hayatımızdan çıkarmak ve onarım yapacak unsurları da yaşamımıza eklemek gerekir.”
Dünyanın devleri Cevher markası kullanıyor. Özyavuz’u takip edenler gastronomiye olan ilgisini de iyi bilir. “gevrekandginger” sosyal medya hesabıyla gastronomi kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en güzel lezzetlerini onun bu lezzet yolculuğunu izleyerek takip ediyorum.
Geçenlerde sosyal medya hesabından bir metin paylaştı.
Aynen katılıyor altına imzamı atıyorum.
“Açık konuşacağım, pandemide kabak ne yazık ki restoranların başına patladı. Tanıdığım, sevdiğim birçok restoranın mutfak ekibiyle veda yemeğinden kareler paylaşması, beni hem üzüyor, hem kızdırıyor.
Çeşme başkanı şimdiden söylüyor
ÇEŞME Belediyesi “Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait yetkinin kendisine devredilmesini istemişti.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
* Şimdiden söylüyorum. Butik oteller misafirlerini en iyi şekilde ağırlasınlar. Hepsi bizim de misafirimizdir. Ama gecenin bir vaktinde tavernaya dönmeyi düşünüyorlarsa asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Çeşme hem eğlenmek, hem dinlenmek, hem de kendini yenilemek isteyenlerin adresidir. Her şeyin yeri ayrı ve buna çok dikkat ediyoruz.
* Şimdiden söylüyorum. Gürültü kirliliği kadar görüntü kirliliğine de izin vermeyeceğiz. Bir başkasında istemediğimiz, beklemediğimiz bir davranışı yapmayalım.
* Şimdiden söylüyorum. Pandemi yazı uzattı, Çeşme’nin kışın da güzel olduğunu bizlere hatırlattı. Pandemi sonrasında da Çeşme’de kalabilecek aktiviteleri artıracağız. Herkesin fikrine, düşüncesine ihtiyacımız var. Yeni fikirleri bekliyoruz.
Bu sözleri yerinde, zamanında buluyorum.
Ve bir kararlılık görüyorum.
Çünkü Çeşme gibi yazlık yerler yazları çekilmez, uyunmaz bir hale girmişti.
Başkan’ın “Şimdiden söylüyorum...” diyerek bir uyarıda bulunmasını bütün işletmelerin dikkate alacağını düşünüyorum.
Eğitim ordumuza sonsuz teşekkür
2020’nin başında bir virüs hepimizi esir alacak ve bizi evlere kapatacak denseydi, kimse bu kadar dikkate almazdı.
Bildiğimiz her şeyi yeniden gözden geçirmemize neden oldu bu pandemi...
Örneğin okullar, çocuklarımız neredeyse bir yıldır evlerinden, online eğitim alıyor.
Çok yazdım.
Her şeyi kapatabilir, önlemleri sıkılaştırabilirdik ama okulları açık tutmalıydık.
Bunu başaramadık maalesef...
Bana göre okullarımız pandemiye en hızlı adapte olan sektörlerin başındaydı.
Ben birçok okulun uygulamalarını yakından takip ediyorum, gayet başarılılar...
Çocuklarımızdan, gençlerimizden daha değerli, kıymetli bir şeyimiz yok.
Sağlık ordumuz bu dönemin nasıl unutulmaz yıldızlarıysa, öğretmenlerimiz de öyle...
Okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Dijital kampüsü beğendim
ÇOK beğendiğim bir uygulamayı dinledim geçen gün...
Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın kurucusu Opr. Dr. Ali Deniz ile sohbet ediyorduk.
Bana okulları için hazırladıkları dijital kampüs projesinden bahsetti.
Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriyorlar ve VR gözlüklerle sanki bir sınıftaymış gibi eğitim görüyorlar.
VR gözlükler öğrencilere ücretsiz veriliyor; üç boyutlu sınıflarda kendi öğretmenleriyle canlı derslere katılabiliyorlar. İnteraktif eklentilerle de derse dahil olabiliyorlar.
Güzel olan canlı derslerin yanı sıra tüm sınıfların müfredatlarına uygun çekilmiş 5 binden fazla ders de arşivlerde bulunuyor.
Yazılım yerli, yani bizim gençlerimiz geliştirmiş.
Elbette ihtiyaçlara uygun olarak dizayn edilmiş.
Online eğitim hiç de kolay değil; hem öğretmenler için zor, hem de çocuklarımız için...
Ben yüz yüze eğitimin yerine geçecek bir şeyin zor olduğunu düşünüyorum.
Ama VR gözlükler gençlerin dikkatini biraz artırabilir gibi...
Ben taktım, denedim ve çok etkileyici buldum.
Bilgisayara bakma dedik
şimdi eğitim bilgisayarda
ZÜBEYDE Hanım Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sevgi Alpözel hem eğitimci, hem de bir anne... Kendi çocuklarının bu dönemde yaşadığı zorlukları çok iyi biliyor ve diyor ki;
“Şu ana kadar biz çocuklarımıza hep ‘Mümkün olduğu kadar teknolojik aletlerden uzak durun’ dedik. Birdenbire çok küçük yaşlardaki çocuklarımız bile uzun süreli, internet karşısında online derslerle karşı karşıya kaldı. Online sistemin en büyük sorununun ise dikkat ve konsantrasyon olduğunu gördük. Çünkü gerçek okulda, örgün eğitimde çocuk sadece okuma yazmayı değil, hayatı öğrenir. Online sistemde en büyük sıkıntı sosyalleşme, somutlaştırarak öğrenme, dikkat ve konsantrasyon oldu. Biz eğitim kurumu olarak bir yazılım geliştirdik ve bu yazılımda artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanıyoruz. Bu gözlüklerle bilgileri somutlaştırarak öğretmeye, dikkat konsantrasyonlarını gidermeye çalışıyoruz.”
Sanal gerçeklikle
online eğitim
SAĞLIK sektöründen eğitime geçiş yapan Opr. Dr. Ali Deniz geçmişte uyguladıkları dijital altyapısını eğitime adapte ettiklerini söylüyor.
Ve şöyle diyor;
“Hekimlik bilgimden hareket ederek okulu kurarken, bir okulda bulunması gerekenden çok daha fazla bu altyapıyı kurmuş olduk. Bu altyapıyı, pandemi sürecinde ne şekilde değerlendirebileceğimizi düşündük. Bütün sınıflarımıza, spor salonlarına, laboratuvarlara yaklaşık yüzün üzerinde canlı kameralar monte ettik. Bin 500 öğrencimiz günde 8 saat boyunca yüzün üzerinde kamerayla okulumuza canlı yayınla bağlanıyor. Bunu sağladıktan sonra, geliştirmeyi düşündük. Bunu sanal gerçeklik gözlükleriyle entegre ederek ‘yakından eğitim’ kavramını geliştirdik. Burada çocuklarımız kendilerini okulda ve sınıfta hissediyor. Bu başarıyı ve odaklanmayı daha da artırıyor. Bin 500 adet gözlük siparişi vererek milli bir yazılım hazırladık.”
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