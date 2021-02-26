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Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>Çanakkale madalyası önerisi
Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

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Çanakkale madalyası önerisi

26 Şubat 2021

Çanakkale savaşlarının önemli isimlerinden biri olan Binbaşı Ali Faik Bey’in yaşadıklarını, hissettiklerini yıllar sonra torunu Erdal Kabatepe kitaplaştırmıştı.

 

“Ben Binbaşı Faik Bey” kitabını büyük bir keyifle okudum.
Bir dönemi en iyi özetleyen eserlerden biri, okumanızı tavsiye ederim.
Erdal Kabatepe şöyle diyordu:
“Esas amacım, Şehit Binbaşı Ali Faik Bey’in alay komutanlığı yaptığı 1. Balkan Savaşı ve tabur komutanlığı yaptığı Çanakkale Savaşı sırasında tuttuğu günlükleri gün ışığına çıkarmaktı. Büyük Atatürk ‘Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir hâl alır’ demiş. Amacım tarih yazmak değildi. Bu kitabı yazarken incelediğim nice tarih yazan eserlerin gerçeklerden ne kadar kopmuş, sapmış, uzaklaşmış olduğunu gördüm. Ben sadece ve sadece gerçekleri dillendirmeye çalıştım. Bu yapıttan yararlanacak tarihçiler yanıltılmadıklarından emin olabilirler.”
Kabatepe, Gelibolu’da hem kitabını imzaladı, hem de bir sergi açtı.
Şimdi de bir ricası var.
Türkiye Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve bütün milletvekillerine bir mektup yolladı.
Mektupla birlikte “Ben Binbaşı Faik Bey” adlı kitabını da yolladı.
Mektubu aynen aktarıyorum.
“Ben, Çanakkale Şehidi Binbaşı Ali Faik Bey’in torunuyum. Binbaşı Ali Faik Bey ile kardeşi Teğmen Mehmet Fevzi Efendi’yi, iki subay kardeşi birden, Çanakkale Savaşı’nda şehit veren tek ailenin tek erkek torunuyum. Binbaşı Ali Faik Bey Çanakkale Savaşları’nda 33. Alay 1. Tabur Komutanı ve 33. Alay Komutanı idi. Yüce Meclisimizin 100. kuruluş yılında bir dileğimi arz etmek istiyorum. Çanakkale Zaferi kazanılmasaydı Kurtuluş Savaşı’nın olamayacağını, Cumhuriyetimizin kurulamayacağını, TBMM’nin kurulamayacağını hepimiz biliyoruz ve söylüyoruz. Bugün Yüce Meclisimizin 100. yılını da kutluyor olamayacaktık. Ancak, 100 yıldır gerçekleştirilemeyen ‘Çanakkale Madalyası’ konusu var. ‘İstiklâl Savaşı’ madalyasını şehit ve gazi torunları göğüslerine onurla takarlar, bayramlara katılırlar. Bu bizlerden esirgenmiştir. Nedeninin ‘İstiklal Savaşına katılanlar Türk askerleri Çanakkale Savaşı’na katılanlar Osmanlı askerleri idi’ gibi bir ayırımdan kaynaklandığını düşünmek bile istemem. Biz Osmanlının devamı olduğumuzu kabul etmiş, borçlarını dahi ödemiş bir milletiz. Dileğim, 100. yılında Yüce Meclisimizin Çanakkale Şehit ve Gazileri için de madalya verilmesini sağlayacak bir yasa hazırlamasıdır. Hizmet bedeli dışında bunun önemli bir maddi külfeti de yoktur. Şehit ve Gazilerin anne babaları ve çocuklarından sağ kalan artık yoktur. Ama madalyanın manevi değeri büyük olacaktır. Takdirlerinize arz ederim.”

Çanakkale madalyası önerisi

 

Müthiş bir öykü
mutlaka okuyun

Son yıllarda beni en fazla etkileyen kitaplardan birini Erdal Kabatepe yazdı. Kendisini çok yakından tanıdığım için bu hassasiyetini çok iyi biliyorum.
Çanakkale’ye askerleriyle 26 Nisan’da intikal eden Binbaşı Ali Faik Bey’in, diğer subaylardan farklı olarak günlük tutma alışkanlığı bulunuyor.
Balkan Savaşları’nda da günlük tutan Ail Faik Bey, Çanakkale’de savaşla ilgili gözlemlerini günü gününe not ediyor. Günlük, savaş sırasında Anzak askerlerinin eline geçiyor ve Avustralya’ya götürülüyor.
Yıllar sonra 1931’de, gazeteci ve müzisyen Annie May Constance Summerbelle, çalıştığı müzede bir Türk subayına ait günlük buluyor. Günlükten alıntılar yaparak Avustralya’daki Evening News Sydney gazetesine bir yazı yazıyor. Günlüğün kime ait olduğu belli olmasa da ‘Kumandan Binbaşı, 1. Tabur, 33. Alay’ ibaresi, bu günlüğün Binbaşı Ali Faik Bey’e ait olduğunu kanıtlıyor.
Binbaşı Ali Faik Bey’in, şehit olduğunda henüz yeni doğmuş Ahmet Naci adında oğlu vardır. Cepheye gelmeden belki sadece bir kere gördüğü o oğlu da asker oluyor. Cumhuriyet’in yetiştirdiği ilk subaylardan olan Ahmet Naci soyadı kanunu çıkınca, babasının şehit olduğu yer olan Kabatepe’yi soyadı olarak seçiyor. O da babası gibi alay komutanı oluyor. 1960’ta Bitlis’te 34. Piyade Alay Komutanı’yken emekli oluyor.
Okuduğu Kuran-ı Kerim’i, Balkan Savaşları’nda tuttuğu günlüğü, askeri yazışmalar, belgeler işte Erdal Kabatepe’nin bu kitabında yer alıyor.
Müthiş bir öykü, bu kitaplar Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu öyle güzel anlatıyor ki...

 

Mezarları Çamburnu’da

Binbaşı Ali Faik Bey ve yakın dostu alay komutanı Yarbay Ahmet Şevki Bey’in mezarlarının tahmini yerleri 2015’te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden akademisyen Barış Borlat’ın çalışmaları sonucu belirlenmişti. Borlat, Cumhurbaşkanlığı arşivlerinde bulduğu bir belgede iki subayın mezarlarının Çamburnu mevkiinde olduğunu açıklamıştı.

 

Hala günlüklerin peşinde

Erdal Kabatepe şöyle diyor.
“Büyükbabam şehit olunca herhalde ganimet için üzerini aradılar ve günlüğünü bulup götürdüler. Şehit olmuş birisinin üzerinin aranması ve ona ait olan bir şeyin alınması beni kahrediyor. Eğer bu günlüğü bulursam, geri getiremesem bile kopyasını elime geçirirsem, sanki büyükbabamın aziz hatırasının bozulmamış olduğu hissine kapılacağım. Nihayetinde bizim topraklarımızda bize ait bir şey o günlük. Balkan Savaşları’nda tuttuğu günlük çok ayrıntılı. Fakat Çanakkale’de tuttuğu günlüğün sadece çevrilen kısmını biliyoruz. Oysa günlükte önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum.”
Çanakkale hepimiz için çok değerli...
Erdal Kabatepe’nin Çanakkale madalyası önerisini de önemli buluyorum.

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Fatura ödenecekse herkes ödemeli

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

25 Şubat 2021
HER gece hava durumunu takip ederdik, artık koronavirüs verilerini takip eder olduk.


23 Şubat tablosu şöyleydi...
“Son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişi pozitif, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta bin 185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisi, karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996’ya yükseldi.”
Bir ara 5 - 6 binlere kadar gerileyen pozitif sayısı yine 9 binlerin üzerine çıktı.
Bütün uyarılara, tedbirlere, önlemlere rağmen böyle...
Şimdi Bilim Kurulu diyecek ki...
“Restoranları, lokantaları, kafeleri açamazsınız. Bunları açmanız için binli rakamlara düşmesi gerekir...”

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Kentler için 50 yıl sonrasını düşünmeliyiz

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

24 Şubat 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’deydi. İl kongresinin dışında çok sayıda açılış ve ziyaretlerde bulundu.

 

Erdoğan’ın İzmir’e olan ilgisini biliyorum.
Kentle ilgili gelişmelerden zaman zaman bilgi aldığını, projeleri takip ettiğini de çok iyi biliyorum.
Örneğin Körfez Geçiş Projesi onlardan biri…
İzmir milletvekili, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın özellikle üzerinde durduğu projelerin başında geliyordu.
O günlerde bu yatırıma destek verdim, aynı görüşümü koruyorum.
İzmir giderek büyüyor ve alternatif yolları şimdiden düşünmek zorundayız.

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Turizmde ilk dijital fuar

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

23 Şubat 2021
İLGİNÇ bir yıl yaşıyoruz. Daha doğrusu yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Ben yüz yüze iletişimden yana olduğumu her fırsatta yazıyorum, o günlerin de yakın olduğunu görüyorum. Ama eski günlere dönünceye kadar rutini sürdürmek, geleneksel hale gelmiş etkinlere de devam etmek gerekiyor.Onlardan biri de Travel Turkey...14’üncüsü dijital olarak yapılacak.


25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde düzenlenecek olan fuarı takip etmenizi tavsiye ediyorum.
Hürriyet olarak ilk günden bu yana bu fuara hep destek verdik.
Türkiye’nin ve İzmir’in geleceğinde turizmin önemli bir yer tuttuğuna hep inandım.
O yüzden Travel günlerini hep önemsedim.
Geçen yılın açılış konuşmalarından birini de ben yapmıştım.
Bu sektörün ilk sanal fuarı olacak.

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Türkiye’ye örnek olacak bir kooperatif kurdular

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

21 Şubat 2021
BEN kooperatiflere çok inanıyorum. Türkiye bu organizasyonlardan bir süre vazgeçti. Bana göre yanlış da yaptı. Oysa İtalya ve İspanya kooperatifler sayesinde ürünlerini bütün dünyaya satabildiler.

 

Yarattıkları markalarla katma değer yarattılar. Çoğunu takip ediyorum ve çok da başarılı buluyorum.
Pandemi süreci aslında bazı gerçeklerin yeniden masaya gelmesini sağladı. Tarımsal yatırımlarını yapmayan hiçbir ülkenin güçlü olması mümkün değil.
İyi ki yerel girişimler, iyi fikirler var da tarım gündemden düşmüyor.
Bugün size çok başarılı bulduğum bir girişimden bahsedeceğim.
Döngü Kooperatifi...
Farklı mesleklerden 9 kadının girişimiyle, bir AR-GE Kooperatifi olarak 20 Aralık 2018 tarihinde İzmir’de kuruldu. Aralarına sonradan bir kişi daha katıldı, 10 oldular.

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Hiçbir hayat böyle bir sonu hak etmiyor

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

20 Şubat 2021
HEPİMİZİ üzen, sarsan, düşündüren intiharlar oldu bu hafta...


Birincisi Antalya’da doktor Kaan Bozkurt, tartıştığı eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İkincisi de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın ardında mobbing gördüğüne dair bir mektup bırakarak yaşamına son verdi.
Bu arada kadın cinayetleri de devam ediyor.
Bitmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.
Dünyanın her yerinde benzer olaylar elbette oluyor.
Gönül ister ki; ayrılıklar bu kadar acı olmasın.

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Gayrimenkulde Muğla’ya ilgi boşuna değil

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

19 Şubat 2021
BİR süredir yazıyorum.


Pandemi süreci bazı alışkanlıkları değiştiriyor. Örneğin eylül, ekimde terk edilen yazlıklarda bu yıl kalınmaya devam edildi.
Birçok kişi Çeşme’deki, Bodrum’daki, Marmaris’teki, Kuşadası’ndaki evlerinden geri dönmediler.
Aslında son rakamlar da bunu doğruluyor.
Türkiye genelinde gayrimenkul yani konut, iş yeri, arsa, tarla başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olmuş.
Şaşırtıcı değil.
Bin kişiye sorsanız cevapları İstanbul olurdu.

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Cüceloğlu is değil iz bırakanlardandı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

18 Şubat 2021
HERKES gibi ben de çok üzüldüm.


Doğan Cüceloğlu hayatımıza dokunan insanlardan biriydi.
Arada yazarım.
Bazı insanlar iz, bazıları da is bırakır.
Cüceloğlu iz bırakanlardandı.
Olayları, yaşadıklarımızı, yaşayabileceklerimizi örnekleriyle anlatır ve farkındalık yaratmaya çalışırdı.
Birçok kitabını okudum, defalarca kendisini dinledim ve kendime göre notlar çıkardım hep...

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Bir müze anılar dostluklar

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

17 Şubat 2021
AHMET Piriştina 1999 yılında büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu. Yakın dostları, biz gazeteciler kalabalık bir sofrada buluştuk.Piriştina dedi ki;



“İzmir için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Ama kimin fikri varsa dinlemeye hazırız...”
Gerçekten de İzmir’i kucaklayan, kent kimliğini öne çıkaran birçok konu gündeme geldi.
Bazıları konuşulurken tanıklık ettim, gazeteci olarak bunların bir kısmı haberlerimize, yazılarımıza yansıdı.
Benim de üzerinde çalıştığım bir konu vardı.
İzmir’e bir Kent Müzesi kazandırmak...

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İzmir’e yakışan sivil hareket

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

16 Şubat 2021
SON yaşanan deprem İzmirlilerin ruh halini çok değiştirdi. Bu duyguyu İstanbullular Körfez depreminden bu yana yaşıyor. Hep tetikteler, en ufak sarsıntıda tarifsiz bir endişe hissediyor, panik atak geçiriyorlar.



İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.
Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.
O günleri hatırlayın.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.

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Bu seramik atölyesinde şimdi dostluklar var

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

14 Şubat 2021
Adı; Cristiane Maria Prandini Sakıpağa...Biz ona kısaca Cris diyoruz.



Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.

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Çeşme nüfusu 46.093 50 bine çok az kaldı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

12 Şubat 2021
ZAMAN zaman yazıyorum.


Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...

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Yeni bir anayasayı herkes istiyor

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

11 Şubat 2021
SİYASETİN tansiyonu bugünlerde yine yüksek... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir anayasa tartışmasını başlattı. MHP lideri Bahçeli de bu görüşe destek verdi. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin de bir anayasa metni üzerinde çalıştıklarını biliyoruz.

 


Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.

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1 Mart yeni bir başlangıç olsun

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

10 Şubat 2021
SALGIN gerçekten beklediğimizden de uzun sürdü. Bir yıldır evlerdeyiz, hareketlerimiz kısıtlı, işten eve gidip pandeminin son bulduğuna dair gelecek haberleri bekliyoruz.Yeni mutasyonlar elbette canımızı sıkıyor. Ve bu yaşananların ne zaman sona ereceği ve eksi normale ne zaman döneceğimiz hakkında soru işaretlerimiz var.


Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.

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Romantik değil gerçekçi olalım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

9 Şubat 2021
BAZI konularda romantik değil gerçekti, somut adımlar atmamız gerekir.


Beklediğimizden çok daha uzun bir pandemi dönemi yaşıyoruz.
Hafta içleri 21.00’den sonra dışarıda olamıyoruz; hafta sonları ise evlerde kalmak zorundayız.
Ve bu dönemde bütün belediyeler şöyle haberler geçtiler; “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Şu kadar ton mamayı sokak hayvanları için harcadık...”
Gerçekten de tonlarca mama sokaklara, caddelere bırakıldı.
Bazılarına şahit oldum, bazılarının haberlerini sayfalarımıza verdik.
Peki dünya medyasında böyle ve benzer haberlere rastladınız mı?

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Gelecek için dikey tarımı destekliyorum

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

7 Şubat 2021
UZUN zamandır yazdığım bir konu var. Tarımı gerçekten çok ihmal ettik. Dünyadaki değişimi elbette anlıyorum. Yüksek teknolojinin getirdiği imkanları, şehirleşmeyi, kalabalıklar halinde yaşamayı...


Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...

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Hobisi güzel bir projeye dönüştü

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

6 Şubat 2021
BİRAZ siyaset dışına çıkalım.


Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.

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BEZOS bile bırakıyor bizimkiler bırakmıyor

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

5 Şubat 2021
O dünyanın en zengin iş insanı...


200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.

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Açamıyorsak destek olmalıyız

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

4 Şubat 2021
UZMANLAR yeni mutasyonla ilgili uyarıyor. Haklılar...

 

Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.

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Okullar çok daha önce açılmalıydı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

3 Şubat 2021
NİHAYET okullar açılıyor.


15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.

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