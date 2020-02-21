Bu yaklaşımı doğru buluyorum

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tartışılan Çeşme planlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Dedi ki;
“Bilmeden karşı çıkmak doğru değil...”
Projeyle ilgili bazı kesimlerce dava açılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de “Yok biz o noktada değiliz. Bilgi topluyoruz. Daha bilgi edinmeden karşı çıkmak veya taraftar olmak doğru değil bence. Bir değerlendirme yapmak için erken” ifadelerini kullanmış.
***
Soyer ikinci çevre yoluyla ilgili bence erken bir açıklama yapmıştı ama Çeşme projesiyle ilgili son derece isabetli ve yerinde bir yorumda bulundu.
Ben gazetecilik hayatım boyunca hep bu duruşları, tavırları, konuşmaları, yorumları takip ettim.
Tramvay projesiyle başlayan süreci çok olumlu bulduğumu geçen gün yazmıştım.
Çeşme projesiyle ilgili de aynı tavrı görüyorum.
İhtiyatlı, iyimser ve çözüm odaklı davranmakta her zaman fayda var.
***
Ancak Soyer’in açıklamalarından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir konuşmanın geçmediğini anlıyorum.
Soyer, İzmir iş dünyasının ve bazı sivil toplum örgütlerinin Bakan Ersoy’a ziyaretinden sonra medyaya yansıyan haberlerle bilgi sahibi olduğunu söylüyor.
Geçen günkü önerimi tekrar edeceğim.
Bakan Ersoy’un en kısa sürede İzmir’e gelerek Çeşme projesiyle ilgili daha geniş bilgilendirme yapmasını doğru buluyorum.
Takip ediyorum
HANGİ projeleri mi?
Örneğin Körfez Geçiş Projesi’ni...
İkinci çevre yolunu...
Karşıyaka’nın stadını...
Mavişehir balıkçı barınağı ve marina izinlerini...
Şunları da takip ediyorum
TUNÇ Soyer’in “Hemen yapacağız” dediği birkaç proje var.
Örneğin garın önünün yerin altına alınması.
Örneğin Karşıyaka çarşısının önünün yerin altına alınması.
Örneğin Ankara Caddesi’nin Altınyol gibi minik bir rötuşla genişletilmesi, rahatlatılması.
Bana göre zaten fikri hazırlığı yapılmış, belediye bürokrasisinin çalışmalarını bitirmiş olduğu bu projelerin çoktan başlaması gerekiyordu.
Bir imza için bu
kadar beklenir mi?
TRAMVAYLA ilgili imza sonunda atıldı.
Bu projede emeği geçenlere teşekkür ettim.
Bu projeyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin önünde tramvay istasyonları olacak. Ayrıca hat Çiğli Ata Sanayi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nden de geçecek. Yani Alaybey’den tramvaya binenler kesintisiz şekilde Çiğli’ye kadar yolculuk edebilecek.
Şimdi soruyorum?
Herkesin hemfikir olduğu, herkesin faydalı olacağına inandığı ve gözlemlediği, herkesin iki yıldır beklediği tramvay imzası bu kadar bekletilir mi?
Bürokrasiyi elbette anlıyor ama çok yavaş bulduğumu da söylemek istiyorum.
Sahip çıkın bu takıma
KARŞIYAKA statsız, Karşıyaka’nın transfer yasağı var.
Buna rağmen Pınar Karşıyaka müthiş gidiyor, futbol takımı bu olanaksızlıklar içinde harikalar yaratıyor.
Beyler, bayanlar; Karşıyakalılar...
Takımınıza sahip çıkın, Karşıyaka’nın yönetimine sahip çıkın.
Çocuk Hakları
Platformu kuruluyor
KORUNCUK Vakfı İzmir Başkanı Işıl Nişli harika bir sosyal sorumluluk projesi daha başlatıyor. İzmir’de Çocuk Hakları Platformu kuruluyor. İlk adım olarak Türkiye’de konuyla ilgili en bilgili kişilerden Seda Akço bugün Fransız Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te bir söyleşi gerçekleştiriyor.
İlgisini çekenler olabilir.
Bu yaklaşımı doğru buluyorum
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tartışılan Çeşme planlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Dedi ki;
“Bilmeden karşı çıkmak doğru değil...”
Projeyle ilgili bazı kesimlerce dava açılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de “Yok biz o noktada değiliz. Bilgi topluyoruz. Daha bilgi edinmeden karşı çıkmak veya taraftar olmak doğru değil bence. Bir değerlendirme yapmak için erken” ifadelerini kullanmış.
***
Soyer ikinci çevre yoluyla ilgili bence erken bir açıklama yapmıştı ama Çeşme projesiyle ilgili son derece isabetli ve yerinde bir yorumda bulundu.
Ben gazetecilik hayatım boyunca hep bu duruşları, tavırları, konuşmaları, yorumları takip ettim.
Tramvay projesiyle başlayan süreci çok olumlu bulduğumu geçen gün yazmıştım.
Çeşme projesiyle ilgili de aynı tavrı görüyorum.
İhtiyatlı, iyimser ve çözüm odaklı davranmakta her zaman fayda var.
***
Ancak Soyer’in açıklamalarından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir konuşmanın geçmediğini anlıyorum.
Soyer, İzmir iş dünyasının ve bazı sivil toplum örgütlerinin Bakan Ersoy’a ziyaretinden sonra medyaya yansıyan haberlerle bilgi sahibi olduğunu söylüyor.
Geçen günkü önerimi tekrar edeceğim.
Bakan Ersoy’un en kısa sürede İzmir’e gelerek Çeşme projesiyle ilgili daha geniş bilgilendirme yapmasını doğru buluyorum.
Takip ediyorum
HANGİ projeleri mi?
Örneğin Körfez Geçiş Projesi’ni...
İkinci çevre yolunu...
Karşıyaka’nın stadını...
Mavişehir balıkçı barınağı ve marina izinlerini...
Şunları da takip ediyorum
TUNÇ Soyer’in “Hemen yapacağız” dediği birkaç proje var.
Örneğin garın önünün yerin altına alınması.
Örneğin Karşıyaka çarşısının önünün yerin altına alınması.
Örneğin Ankara Caddesi’nin Altınyol gibi minik bir rötuşla genişletilmesi, rahatlatılması.
Bana göre zaten fikri hazırlığı yapılmış, belediye bürokrasisinin çalışmalarını bitirmiş olduğu bu projelerin çoktan başlaması gerekiyordu.
Bir imza için bu
kadar beklenir mi?
TRAMVAYLA ilgili imza sonunda atıldı.
Bu projede emeği geçenlere teşekkür ettim.
Bu projeyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin önünde tramvay istasyonları olacak. Ayrıca hat Çiğli Ata Sanayi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nden de geçecek. Yani Alaybey’den tramvaya binenler kesintisiz şekilde Çiğli’ye kadar yolculuk edebilecek.
Şimdi soruyorum?
Herkesin hemfikir olduğu, herkesin faydalı olacağına inandığı ve gözlemlediği, herkesin iki yıldır beklediği tramvay imzası bu kadar bekletilir mi?
Bürokrasiyi elbette anlıyor ama çok yavaş bulduğumu da söylemek istiyorum.
Sahip çıkın bu takıma
KARŞIYAKA statsız, Karşıyaka’nın transfer yasağı var.
Buna rağmen Pınar Karşıyaka müthiş gidiyor, futbol takımı bu olanaksızlıklar içinde harikalar yaratıyor.
Beyler, bayanlar; Karşıyakalılar...
Takımınıza sahip çıkın, Karşıyaka’nın yönetimine sahip çıkın.
Çocuk Hakları
Platformu kuruluyor
KORUNCUK Vakfı İzmir Başkanı Işıl Nişli harika bir sosyal sorumluluk projesi daha başlatıyor. İzmir’de Çocuk Hakları Platformu kuruluyor. İlk adım olarak Türkiye’de konuyla ilgili en bilgili kişilerden Seda Akço bugün Fransız Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te bir söyleşi gerçekleştiriyor.
İlgisini çekenler olabilir.