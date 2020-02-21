Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>Bu yaklaşımı doğru buluyorum
"Deniz Sipahi" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Deniz Sipahi" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Bu yaklaşımı doğru buluyorum

21 Şubat 2020

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tartışılan Çeşme planlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Dedi ki;
“Bilmeden karşı çıkmak doğru değil...”
Projeyle ilgili bazı kesimlerce dava açılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de “Yok biz o noktada değiliz. Bilgi topluyoruz. Daha bilgi edinmeden karşı çıkmak veya taraftar olmak doğru değil bence. Bir değerlendirme yapmak için erken” ifadelerini kullanmış.
***
Soyer ikinci çevre yoluyla ilgili bence erken bir açıklama yapmıştı ama Çeşme projesiyle ilgili son derece isabetli ve yerinde bir yorumda bulundu.
Ben gazetecilik hayatım boyunca hep bu duruşları, tavırları, konuşmaları, yorumları takip ettim.
Tramvay projesiyle başlayan süreci çok olumlu bulduğumu geçen gün yazmıştım.
Çeşme projesiyle ilgili de aynı tavrı görüyorum.
İhtiyatlı, iyimser ve çözüm odaklı davranmakta her zaman fayda var.
***
Ancak Soyer’in açıklamalarından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir konuşmanın geçmediğini anlıyorum.
Soyer, İzmir iş dünyasının ve bazı sivil toplum örgütlerinin Bakan Ersoy’a ziyaretinden sonra medyaya yansıyan haberlerle bilgi sahibi olduğunu söylüyor.
Geçen günkü önerimi tekrar edeceğim.
Bakan Ersoy’un en kısa sürede İzmir’e gelerek Çeşme projesiyle ilgili daha geniş bilgilendirme yapmasını doğru buluyorum.

 
Takip ediyorum

HANGİ projeleri mi?
Örneğin Körfez Geçiş Projesi’ni...
İkinci çevre yolunu...
Karşıyaka’nın stadını...
Mavişehir balıkçı barınağı ve marina izinlerini...

 

Şunları da takip ediyorum

TUNÇ Soyer’in “Hemen yapacağız” dediği birkaç proje var.
Örneğin garın önünün yerin altına alınması.
Örneğin Karşıyaka çarşısının önünün yerin altına alınması.
Örneğin Ankara Caddesi’nin Altınyol gibi minik bir rötuşla genişletilmesi, rahatlatılması.
Bana göre zaten fikri hazırlığı yapılmış, belediye bürokrasisinin çalışmalarını bitirmiş olduğu bu projelerin çoktan başlaması gerekiyordu.

 
Bir imza için bu
kadar beklenir mi?

TRAMVAYLA ilgili imza sonunda atıldı.
Bu projede emeği geçenlere teşekkür ettim.
Bu projeyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin önünde tramvay istasyonları olacak. Ayrıca hat Çiğli Ata Sanayi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nden de geçecek. Yani Alaybey’den tramvaya binenler kesintisiz şekilde Çiğli’ye kadar yolculuk edebilecek.
Şimdi soruyorum?
Herkesin hemfikir olduğu, herkesin faydalı olacağına inandığı ve gözlemlediği, herkesin iki yıldır beklediği tramvay imzası bu kadar bekletilir mi?
Bürokrasiyi elbette anlıyor ama çok yavaş bulduğumu da söylemek istiyorum.

 
Sahip çıkın bu takıma

KARŞIYAKA statsız, Karşıyaka’nın transfer yasağı var.
Buna rağmen Pınar Karşıyaka müthiş gidiyor, futbol takımı bu olanaksızlıklar içinde harikalar yaratıyor.
Beyler, bayanlar; Karşıyakalılar...
Takımınıza sahip çıkın, Karşıyaka’nın yönetimine sahip çıkın.

 
Çocuk Hakları
Platformu kuruluyor

KORUNCUK Vakfı İzmir Başkanı Işıl Nişli harika bir sosyal sorumluluk projesi daha başlatıyor. İzmir’de Çocuk Hakları Platformu kuruluyor. İlk adım olarak Türkiye’de konuyla ilgili en bilgili kişilerden Seda Akço bugün Fransız Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te bir söyleşi gerçekleştiriyor.
İlgisini çekenler olabilir.

X
Deniz SİPAHİ Deniz SİPAHİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
El yaksa da hala doğalgazSefer LEVENTEl yaksa da hala doğalgaz21.02.2020
Plasebo etkisi: İnsanın iyileşmeyi isteme gücü”Aygül AydınPlasebo etkisi: "İnsanın iyileşmeyi isteme gücü”21.02.2020
Darbe tartışmaları neden büyüdüAbdulkadir SELVİDarbe tartışmaları neden büyüdü?21.02.2020
Fazla saygı gösterdikUğur MELEKEFazla saygı gösterdik21.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.