Bu seramik atölyesinde şimdi dostluklar var

Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
Beklediğimizden çok daha uzun bir pandemi dönemi yaşıyoruz.
Hafta içleri 21.00’den sonra dışarıda olamıyoruz; hafta sonları ise evlerde kalmak zorundayız.
Ve bu dönemde bütün belediyeler şöyle haberler geçtiler; “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Şu kadar ton mamayı sokak hayvanları için harcadık...”
Gerçekten de tonlarca mama sokaklara, caddelere bırakıldı.
Bazılarına şahit oldum, bazılarının haberlerini sayfalarımıza verdik.
Peki dünya medyasında böyle ve benzer haberlere rastladınız mı?
Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Havacılık ve turizm sektöründeki küçülme gerçekten büyük oldu.
Öyle anlaşılıyor ki; eskiye dönüş de 2023’ten önce olmayacak.
Rahatlıkla söyleyebilirim ki; pandemi sonrasında Türkiye turizmin yıldızı olur.
İyi ve yeni otellerimiz var, insanlar daha fazla gezmek ve yeni yerler keşfetmek isteyecek.
Türkiye zaten bir turizm ülkesi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
Antalya turizmimiz için vazgeçilmez bir adres...
Pandemi sonrasında yeni normalle birlikte ve dijitalleşmeyle çok farklı bir iş kültürü gelişecek.
Ve bu arada farklı uygulamalar yapanlar öne çıkacak.
Beğendiğim modelleri zaman zaman köşeme taşıyorum.
Onlardan biri de Pharmactive İlaç’ın sigara konusundaki istikrarlı politikası...
Pharmactive’de 900 kişi çalışıyor ve sigara içmeyenlere yıllık 2 gün ek idari izin veriliyor.
Aslında Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak bunu ilk inşaat grubunda uygulamaya başladı.
Hep söylüyorum; bir arada olmanın keyfi çok başka ama bu dönemde dijital de olsa toplantıların kesilmiyor olması önemli.
Salgınla birlikte sivil toplum örgütlerinin işi de zorlaştı.
Birçok başkanla konuşuyorum.
Aidat ödemeleri aksıyor, yeni üye alımları zorlaşıyor.
Bir de üye kayıplarıyla uğraşıyorlar.
Pandeminin uzun süreceğini, yıllara yayılacağını düşünen birçok kişi üye oldukları STK’lardan ayrılıyorlar.
Avrupa’nın birçok şirketinden de benzer açıklamalar geldi.
Geçen gün Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, ‘uzaktan çalışma’ modelinin, Koç Topluluğu içinde 35 bin ofis çalışanı için kalıcı hale getirileceğini söyledi.
Çakıroğlu “İş yerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık. Bu dönemde elde edilen tecrübeler ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmaları olgunlaştırarak devreye aldık. Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan, esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var” dedi.
Koç büyük bir organizasyon, bayileriyle birlikte yüz binlerce aileyi bir şemsiye altında topluyor.
O yüzden bu karar Türkiye için de bir örnektir.
Muğla’nın 1 milyon olan nüfusunun 2 milyondan fazla olduğu söyleniyor.
Muğla bence çok özel bir yer...
Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi marka turizm adresleri var.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir çağrıda bulunmuş ve nüfus kayıtlarını Muğla’ya aldırmalarını istemişti.
Patent “görüntülere, sese, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara” ve diğer kişisel bilgilere dayalı bir robotu yapmanıza izin veriyor.
Sohbet robotu bir arkadaş, akraba, tanıdık, ünlü, kurgusal karakter, tarihi figür veya rastgele birisi gibi geçmiş ya da şimdiki zamana ait bir kişiye karşılık gelebilirmiş.
Microsoft hayattaki kullanıcıların öldükten sonra kullanılabilecek dijital bir yedek de alabileceklerini söylüyor.
Aslında vefat etmiş birinin simülasyonuyla gelecekte konuşabileceğiniz fikri yeni değil. Black Mirror’un “Be Right Back” bölümünün konusu olmasıyla da biliniyor. Bölümde genç bir kadın bir uygulamayı kullanıp ölen partnerinin verilerini toplayarak sohbet robotu oluşturuyor.
Yine bir örnek Ekim 2020’de Kanye West, Kim Kardashian 40’ıncı yaş gününü kutlamak için ölen babası Robert Kardashian’ın hologramını satın almıştı.
Microsoft dışında teknoloji şirketi Luka’nın kurucu ortağı Eugenia Kuyda, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşı Roman Mazurenko’yla kendi arasındaki 8 bin satırlık kısa mesajları kullanarak Mazurenko’nun konuşma tarzını taklit eden bir sohbet robotu oluşturmaya çalışmıştı.
Bir pandemi döneminden geçiyoruz ve önceliğimiz toplum sağlığımız...
Tedbirleri bu parametrelere göre alıyoruz, yeni normali güncel rakamlara göre yapıyoruz.
Mart ayındaki gibi karamsar değiliz aslında, çünkü aşılar bulundu ve yaygın bir şekilde dünyanın her yerine ulaşmaya başladı.
Bölgesel gecikmelere de takılmayalım.
Göreceksiniz mart ayından itibaren daha çok kişi aşılanacak.
Bu arada yerli aşılarımız da yaza hazır olacak.
Birçok gazetede çalıştı, haberler yaptı, köşe yazdı.
Şimdi de Amerika’da...
Hem yazılarından kopmadı, hem de hobilerinden...
Ama hobileri giderek bir iş planı haline geldi.
Geçen gün müthiş bir haber öğrendim.
Bu seramik atölyesinde şimdi dostluklar var
Adı; Cristiane Maria Prandini Sakıpağa...Biz ona kısaca Cris diyoruz.
Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Büyük bir ailesi vardı Cris’in onlardan kopmak çok kolay olmadı. Bizler de onları tanıdık ve çok sevdik.
Cris’i hem tanımanızı, hem de yaptıklarını öğrenmenizi istedim.
Son yıllarda seramik atölyesinde müthiş eserler yapıyor ve yüzlerce kişiye ders veriyor.
***
Cris, Brezilya’nın en sevdiğim şehirlerinden Sao Paulo’da doğmuş. Brezilya’daki reklam ve pazarlama eğitimini Amerika’ya UC Berkeley Extension’da tamamlamış. Tevfik ile 1999 yılında evlendi. Ve iki kızları oldu, Bianca ve Lara...
Cris’in ilk geldiği günleri çok iyi hatırlıyorum. Daha Brezilya’da iken Türkçe öğrenmeye başlamıştı.
Burada kurslara gitti ve çok kısa süre sonra harika Türkçe konuşmaya başladı.
Hatta etrafındakilerin gramer hatalarını bile düzeltir hale geldi.
Boş oturmayı sevmeyen biridir Cris... Önce İngilizce dersler vermeye başladı.
Daha sonra hobisi olan el sanatlarıyla ilgili birşeyler yapmak istedi.
Bu alanda o kadar iyiydi ki, hobisi bir anda işi haline geldi.
Hayali için Mavişehir’deki evinin bir odasını önce bu çalışmalara ayırdı. Hemen sonra Çiğli Kaklıç’ta bir yer kiraladı. Metruk bir binayı mabede dönüştürdü. Sergiler, workshoplar yapmaya başladı. Önceleri mozaik üzerine, sonra seramik üzerine çalışmalar yaptı. İtalya Toscana’da ve İspanya Bisbal’da eğitimlere gitti. Toprağı daha iyi tanımak için Türkiye’nin bu konuda en iyi yeri olduğunu düşündüğü Menemen’de Mustafa Hoca’dan çömlek eğitimi aldı.
Kaklıç’taki atölyede 6 yıl boyunca yüzlerce kişi gidip seramik yaptı.
2020’nin Ekim ayında da atölyesini Sasalı’ya taşıdı.
Ve yine harika işler çıkarıyor.
***
Cris diyor ki...
“Sasalı’da yeni hayallerim var. Burada el sanatlarına meraklı insanlar için güzel bir ortam yarattım. Keyifle, öğrenerek, eğlenerek çalışıyoruz. Beni daha çok heyecanlandıran şey ise sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek topluma faydalı işler yapabilmek. Bu çalışmalar sayesinde İzmir’in çok güzel insanlarıyla tanışma fırsatım oldu ve bu beni çok mutlu ediyor. Tüm sanatseverleri atölyeme davet ediyorum.”
Cris artık hepimizin dostu...
Onu çok seviyoruz ve yaptıklarıyla her zaman gurur duyuyoruz.
“Yalancı Dünya”yı o
kadar güzel söyledi ki...
O da bir İzmirli...
Adı; Ezgi Bıcılı...
Ezgi de müthiş seslerden biri... Yıllardır takip ederim, çok dinlemişliğim var. Jazz söylerken harikadır. Ama sesinin tonu her türe yatkındır.
Sezen Aksu’nun “Yalancı Dünya”sını öyle güzel söyledi ki, dinlemeyenlere tavsiye ederim.
Ben bu ara çok dinliyorum.
Ezgi, küçük yaştan itibaren piyano dersleri aldı, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde okudu.
İzmir İKSEV Caz Atölyesi’ni kazanarak bursla İtalya Conservatorio di L’aquila Alfredo Casella Caz Vokal Bölümü’nde eğitim aldı.
20. İKSEV Uluslararası Caz Festivali’nde genç caz kategorisinde yarışTI, Ezgi Bıcılı Quintet olarak sahne aldı.
İzmir Kent Orkestrası’nda solistlik yaptı. Kendi ekipleriyle birçok şehirde sahne aldı. Şarkıcılık kariyerini piyano öğretmenliğiyle birlikte yürüttü.
Ziynet Sali, Ajda Pekkan, Ozan Çolakoğlu gibi müzisyenlere uzun yıllar sahnede eşlik etti.
Ziynet destekledi ve ilk solo denemesini “Yaz Bitmeden” şarkısıyla yaptı. Bu şarkı da benim çok dinlediklerim arasında...
Bu şarkıda da Ziynet Sali, Gökay Özkan imzası vardı.
Yönetmen Mert Özkan, Yalancı Dünya’yı Ezgi’yle birlikte çekti. Klipteki rengarenk kostümler, makyajlar, pastalar ve dans şovları çok beğendim.
Ezgi diyor ki...
“Küçük yaşlardan itibaren hem sahne, hem okulla beslenen bir müzisyenim. Kendi bestelerimi yazmanın verdiği keyif çok başka, dilerim yakında hepsiyle tanışacaksınız. Yorumcu olarak farklı şarkıları ve türleri de sahnede seslendirmekten büyük keyif alıyorum. Hayalim kendi şarkılarımı büyük kitlelerle birlikte söylemek.”
Ezgi, başarılı bulduğum genç sanatçılardan...
Ondan kendi bestelerini ve şarkılarını bekliyorum.
Biliyorum çalışıyor.
Bu pandemi döneminde daha da fazla çalıştı.
Ama şu salgın bitsin, ilk fırsatta Ezgi’yi sahnede dinlemek istiyorum.
Birçok sanatçıyı özlediğim gibi...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle