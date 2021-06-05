Bu sektör Sepil’i bile küstürüyorsa

Belki birkaç yıl daha aşı olacağız ama belki de kapanmalar bir daha olmayacak.
Tabii beni iyimser bulanlar olabilir.
Çünkü bu salgın gösterdi ki; tablo haftalık bile değişebiliyor.
Yine de tünelin ucunun gözüktüğünü düşünüyorum.
İş hayatında köklü değişiklik beklentisi içinde olanlar artık evlerden çalışacağımızı düşünüyor.
Ben buna da karşıyım.
Gerçekten de zor bir dönem geçirdik.
Bir virüs bütün dünyayı evlere kilitledi.
Sadece filmlerde olduğunu zannettiğimiz bir salgınla yüz yüze geldik.
Tarih kitaplarında okuduğumuz ve yüz binlerce insanın öldüğünü bildiğimiz o salgınlardan biriyle de biz yaşamış olduk.
Birkaç ayda biter dediğimiz salgın bir buçuk yıldan bu yana devam ediyor.
Bitti dediğimiz virüs yeniden hortladı ve her seferinde işlerimize gidemez olduk.
Ayvalık, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Datça Yunanlıların en çok geldikleri turistik ilçeler...
Pandemi nedeniyle ne biz gidebiliyoruz, ne onlar gelebiliyor.
Çavuşoğlu mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.
İki ülke aşılarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştığını açıkladı.
AB üyesi olan Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan’la da karşılıklı anlaşmaya varmıştık.
Avrupa Birliği Komisyonu da dün bir adım attı. Kovid-19 aşısını tam doz olarak yaptırmış aşı sertifikası onaylanmış; PCR testi yaptırmış ve 14 günlük karantinadan muaf olanların da ülkelere giriş yapabileceği tavsiyesinde bulundu.
Geçen gün gazeteye geldi, epey sohbet ettik. İngiltere’yi, Amerika’yı, pandemi dönemini konuştuk.
Ve son dönemde ilgi duyduğu bir konuyu bana anlattı.
Sofroloji...
İçinde felsefe olan bütün öyküler benim ilgimi çeker.
Ayçe’ye “Sofrolojiyle nasıl tanıştın” dedim.
Anlattı;
Okullarımızı açık tutmalıyız.
Online eğitimi yapabilenler oldu, yapamayanlar da...
İmkanı olup ekran karşısına geçenler de oldu, geçemeyenler de...
Ve bu süreç hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz için gerçekten zordu.
Oğlum Atlas’tan biliyorum.
Sabah 9’da derse başlıyor, 10 dakika aradan sonra yine derse giriyor.
Bazı günler 17.00’ye kadar, bazen hafta sonları bile online bağlantılarla devam ediyor.
19 yıl sonra Süper Lig’de iki İzmirli olacak.
Göztepe’yle birlikte Altay da büyük bir mücadelenin içine girecek.
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na da teşekkür ederim.
Üçüncü lige düşmüş bir futbol takımını aldı ve her yıl istikrarı kurarak kulübü Süper Lig’e taşıdı.
Aslında Altay’ın bu öyküsü Türkiye’deki birçok kulübe örnektir.
Futbol tarihinde başarılar yakalamış birçok kulüp Altay gibi benzer bir süreç yaşadı.
Bilim Kurulu sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arasında 2 metre mesafe olması halinde maske takmaya gerek olmadığını düşünüyor.
Ama daha önemlisi haziranda hedefin günde 1 milyon kişiye 1 milyon BioNTech aşısı yapılması.
Haziran sonunda 30 milyon insan ilk doz aşısını olacak.
BioNTech’te ilk aşıdan sonra yüzde 70’in üzerinde bir antikor oluşuyor.
Bunun anlamı şu;
Yaz sonundan itibaren Türkiye eski günlere dönebilir.
O yüzden futbolda iki İzmirlinin 19 yıl sonra Süper Lig’de olmasını ayrıca önemsiyorum.
Finalde Altay ve Altınordu oynayacak, 90 dakikanın sonunda biri Süper Lig’e çıkacak.
İkisi de Türkiye’nin güzide kulüpleri...
Altay sadece bir spor kulübü de değildir.
Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak da görün...
Tıpkı Karşıyaka gibi...
O günlerde Doğtaş Mobilya sektöründe markalaşma adına önemli yatırımlar yapıyordu.
Yıllar içinde Doğan ailesini hep yakından izledim, önemli projelere imza attılar.
Doğtaş Türkiye’nin en önemli markaları arasına girdi. Bayi ağlarını genişlettiler.
Sonra da Kelebek’i alarak sektördeki iddialarını genişlettiler.
Ardından Lova Yatak ve RuumStore hamleleri geldi.
İnşaat sektöründe Doğyap, perakende sektöründe Troypark markaları da gruba eklendi.
Gerçekten de Sepil Göztepe’yi aldıktan sonra kulüp bambaşka bir havaya büründü.
İş dünyasındaki başarısının hiç tesadüfi olmadığını kanıtladı...
Kulübü kurumsallaştırdı, profesyonellere emanet etti, eksik altyapı tesisleri tamamlandı, kamuoyuyla sağlıklı bir iletişim kuruldu.
Bütün bu detaylar önemliydi.
O yüzden Sepil’in bu kararı gerçekten sadece Göztepe için değil, spor dünyası için de önemlidir.
Özellikle futbolda kulisler çok hareketlidir.
Türkiye, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Yeni parti Çin aşısı Sinovac da geçenlerde gelmişti.
Rus aşısı Sputnik V yakın zamanda Türkiye’de olacak, üstelik bizim tesislerimizde de üretilecek.
Türk aşılarında da kritik dönemler aşıldı.
Faz 3 çalışması başlanan aşılarımız var.
Yıl sonunda bizim aşılarımız da devrede olacak.
Bu rakamları şundan veriyorum.
Yazdığım şehirlerin tamamı turizmde marka olmuş, önemli merkezler...
Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, sanayisiyle öne çıkan kentler...
Ve çoğunu İzmir’e benzetiyorum.
Bizim şehirlerimize gelince İstanbul’un nüfusu 22 milyon, Ankara’nın 6 milyon 600 bin, İzmir’in ise 4 milyon 468 bin...
Roma gibi her yıl milyonlara evsahipliği yapan bir yerin nüfusu İzmir’den 1 milyon daha az...
Arada sohbet ediyoruz.
Okutur, her zaman pozitiftir.
Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.
O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...
Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.
Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.
Bu salgın döneminin mağdurları var.
Örneğin küçük esnaf, yiyecek içecek sektörü çalışanları, hizmet sektörü...
Açılıp kapanmalardan dolayı geçen bir buçuk yılın yarısında işlerine gidemediler.
İşletmeler ciro kayıplarına uğradılar.
Başlangıçta mülk sahipleri kirada yardımcı olmaya çalıştılar ama süreç uzayınca kira yükü de bu işletmelerin sırtına bindi.
Kapalı oldukları zamanda bile kira işlemeye devam etti.
Pandemi sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki;
“Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.”
Yine tartışılacak bir açıklama yapıyor hoca...
Ve uyarılarını sıralıyor;
“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının, yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”
Peki ne öneriyor Mehmet Hoca;
Bir semt takımı gidip Avrupa ikincisi olup geliyor, inanıyorum şampiyon olarak da gelecek.
Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.
Karşıyaka büyük bir kulüptür.
Ve bunu her fırsatta hatırlatıyor.
Geçen hafta Karşıyaka’yla ilgili birkaç yazı yazdım.
Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.
Gerçekten çok mutlu oldum.
Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.
İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.
Örneğin pandemi nedeniyle beklenen tesislerin boş kalmasından dolayı bazı ertelemeler yapılacak.
Daha önce hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin devlete yaptıkları ecrimisil ödemeleri bir yıl süreyle ertelenmişti. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu süre bir yıl daha uzatılacak.
Doğru bir karar...
Gerçekten de pandeminin bazı sektörlere etkisi çok daha olumsuz oldu.
O yüzden olması gereken, doğru bir karar...
Keşke imkanlar el verse de sektöre çok daha büyük destekler yapılsa...
Bu sektör Sepil’i bile küstürüyorsa
BİRKAÇ gündür Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in sözleri aklımda...
Önce şöyle dedi;
“7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir icra kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe’miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.”
Sepil’in bu kararı elbette spor camiasında ve İzmir’de sarsıcı bir etki yarattı.
Çok kişinin kendisiyle konuştuğunu, kararını gözden geçirmesi için ısrarcı olduğunu da biliyorum.
Ama kararı değişmedi.
Ve ikinci açıklaması da şöyle oldu;
“Başkanlığı bırakma kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar. Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe hayalim var. Ben bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiçbir Göztepeli’nin bundan şüphesi olmasın. Göztepe başkanlığı finansal olarak büyük bir yüktü ama büyük bir zevkle yaptım. Avrupa hayallerim vardı, hayallerimi tamamlayamadan ayrılıyorum.”
Aslıda benim tanıdığım Sepil; stresi iyi yöneten, hep uzun vadeli düşünen, günlük sorunlara takılmadan hareket eden biridir.
O yüzden kararının bir günlük öfke ya da değişen bir durumla ilgili olduğunu düşünmüyorum.
Bu karara gelirken her olayın bir birikim yarattığı çok açık...
Zaten satır aralarında da bunu görebiliyorsunuz.
Ben sporu sadece spor olarak görenlerden değilim.
Büyük bir endüstri ve giderek de büyüyecek...
Kentlerin, ülkelerin gelişiminde sanat kadar katkısı olan bir sektör...
Üstelik hızlı geri dönüşler de alabiliyorsunuz ve milyonlar bu sektörde çalışıyor.
Eğer amatör değilseniz, profesyonel atılan her adımın arkasında da güçlü bir finansal yapı arandığını da unutmamak gerekir.
Sepil gibi iş dünyasını iyi bilen, çok başarılı ve hayallerini gerçekleştirmek için büyük düşünen birini bile bu sektör küstürüyor ya da hayal kırıklığına uğratıyorsa hepimizin düşünmesi gerekir.
Bir özür borçları var
İŞTE Fenerbahçe’nin başına gelenler...
3 Temmuz 2011 sabahı Çeşme’deydim.
Hiç unutmuyorum.
Son dakika diye verilen haberler sadece Fenerbahçe’yi değil, bütün spor dünyasını şok etkisinde bırakmıştı.
Kulübün başkanı ve bazı yöneticiler gözaltına alınmış, Türkiye’de yer yerinden oynamıştı.
Elbette üzücüydü.
Aziz Yıldırım sadece futbolun değil; birçok alana yatırım yapmış önemli bir başkandı.
Bana göre tesisleşmeye en çok önem veren başkanlar arasındaydı.
Şampiyonlukların sayısı önemli değildir hiçbir zaman...
Kulübün iddiası ve bunu sürdürmesi değerlidir.
Üzerinden 10 yıl geçti.
Aziz Yıldırım dahil birçok kişinin suçsuz olduğu ortaya çıktı.
Dün de 63 sanığa ağır cezalar verildi.
Fenerbahçe gibi milyonlarca seyircisi olan, mazisi bu kadar zengin bir başka camia olsa çok daha fazla zarar görürdü inanın...
Ve bugünün Başkanı Ali Koç haklı...
“Allah bugünleri Türkiye’ye bir kez daha göstermesin...”
Bir şey daha var.
O günlerde Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kişiyi eleştirenler; yerden yere vuranların çıkıp en azından bir özür dilemesi gerekmez mi?
UEFA dahil...
Sinemada film izlemeyi çok özledik
OĞLUM Atlas’la özel günlerimiz var.
Kitap günü örneğin...
Bir o okuyor, bir ben...
Yürüyüş günü örneğin...
Bir Bostanlı sahiline çıkıyoruz, bir Kordon’a...
Tarih günü örneğin...
Bazen saat kulesine gidiyoruz, bazen Asansör’e çıkıp İzmir’i konuşuyoruz, bazen de Kemeraltı’nda geziyoruz.
Sinema, tiyatro günü örneğin...
Atlas sinemaya çok meraklı... Bir filmi sevdi mi, birkaç kere seyretsin istiyor. Sinemada olmayı, oradaki ritüeli o da ben de çok seviyoruz.
Şu pandemi var ya...
Çoğunu yapmamıza engel oldu.
Evde elbette sinema seyrediyoruz.
Ama sinemada olmanın keyfini gerçekten çok özledik.
Ve sinemalar yine kapalı...
Ne zaman, nasıl gideriz bilemiyorum.
Ama çok özlediğimizi yazmak istedim.
Müzisyenler de isyanda
BAZI sektörler gerçekten çok sıkıntıda...
Yiyecek içecek sektörünün toparlanması için en az bir yıla ihtiyaç var. O da iyi iş yapabilir bir daha kapanma olmazsa...
Sinema sektörünün nasıl toparlanacağını bilemiyorum.
Çünkü açılsa bile yüzde 50 kapasite şartı getirecekler. Zaten bu pandemi travmasından sonra kapalı alanlara insanlar kolay kolay gitmeyecektir.
Müzisyenler artık isyanda...
Popüler sanatçıların yüksek kaşeleri aldatmasın; her müzisyen o yüksek rakamları alamıyor ki...
Üstelik popüler sanatçılar bile sıkıntılarını dile getiriyorlar.
Çünkü her biri onlarca kişiye maaş veriyor.
Orkestralar, yapım şirketleri, organizasyonlara bakanlar hepsi beklemede...
Gerçekten de pandemi hepimizi çok etkiledi.
Geçmişte sıradan bulduğumuz birçok şeyin aslında hayatımızı ne kadar zenginleştirdiğini şimdi anlamış olduk.
Bir şehir mekanlarıyla güzel
BİRAZ Alsancak’ta yürüdüm, Kordon’da da...
Bütün mekanlar açık ve doluydu.
Aman dikkat diyorum.
Çünkü haziran, temmuz gerçekten önemli... Aşılar yaygınlaşmadan önce biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor.
O boş mekanların önünden geçerken hüzünleniyordum.
Eski günleri özlemişiz.
Bir kenti güzel yapan birçok ayrıntı var.
Mekanlar da onlardan biri...
Ve Alsancak ve Kordon gözüme daha güzel geldi.