Bu konuda birkaç yazı yazmıştım.

AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifinin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Yakında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Restoranların açık alanları, AVM ve kamu binası girişlerinin çevreleri, plajlar, çocuk parkları ve yürüyüş yolları için yeni düzenlemeler bekleniyor.

Sigara içilen özel bölümlere servis yasaklanıyor.

Son zamanlarda gittiğim mekânlarda şöyle bir ikilimle karşılaşıyorum.

Bazı işletmeler denetimlerin arttığını, hatta bazıları ceza yediğini; o yüzden sigara içilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yapıyor.

Diyorum ki...

Demek ki; yeni düzenlemeler hayata geçmeden bile denetimler artmış.

Ama bazı yerlerde ise açık alanla kapalı alanlar birbirine girmiş durumda.

Ne uyarı var ne bir yaptırım...

Sigara yasağının adı var, kendi yok.

Bana gelen mesajlardan anlıyorum ki; birçok insan bu konuyu dikkatle izliyor ve yeni düzenlemelerin hayata geçmesini bekliyor.

Ve tam da bu yüzden, yeni düzenlemenin başarısı sadece maddelere değil, o maddelerin arkasındaki iradeye bağlı.

Çünkü Türkiye bu süreci daha önce yaşadı.

Kapalı alanlarda sigara yasağı ilk geldiğinde de benzer tartışmalar vardı.



“Uygulanmaz” dendi. “Ekonomiye zarar verir” dendi.

Ama uygulandı.

Hayat durmadı.



Aksine, insanlar daha rahat nefes aldı.

Sonra ne oldu?

Yavaş yavaş sınırlar esnetildi.



Açık alan tanımı genişletildi.



Cam eklendi, tente çekildi, ısıtıcı kondu...

Ve bir noktadan sonra herkesin bildiği ama kimsenin net tarif etmediği bir gri alan oluştu.

Eğer “idare edelim” yaklaşımı devam ederse, en iyi metin bile etkisiz kalıyor.

Sürecin asıl sınavı Meclis’te değil, sahada verilecek.

Bu mesele artık ertelenecek bir konu değil.

DEĞİŞİMİ ERKEN OKUYANLAR GLOBAL SAHNEDE YER BULUR



Recontact Games’in kurucu ortağı, Apple tarafından yılın oyunu seçilen ödüllü interaktif sinema serisinin yapımcısı Simay Dinç, Londra’da dünya yıldızlarını buluşturan BAFTA Film Awards törenindeydi. Daha önce Recontact London projelerinde Game of Thrones oyuncularıyla çalışan Dinç, yönetmen ve sanatçı olan kardeşi Dr. Eray Dinç ile birlikte yenilikçi projeleriyle global ölçekte ses getirecek yapımlara imza atıyor.

Bir Türk girişimcisinin, oyunu sadece eğlence olmaktan çıkarıp anlatı formuna dönüştürme hikâyesi.

Simay Dinç’in yaptığı işi şöyle anlatabilirim.









Sinemayı izlenen bir şey olmaktan çıkarıp, içine girilen bir deneyime dönüştürmek...

Oyunu sadece oynanan bir şey olmaktan çıkarıp, hissedilen bir hikâyeye çevirmek...

Bugün dünya “interaktif içerik” diye bir kavramdan söz ediyorsa bunun içinde böyle cesur denemelerin payı var.

Bugün girişimcilik literatüründe çok konuşulan bir kavram var. “Exposure.”

Yani dünyaya ne kadar maruz kalırsan, o kadar farklı düşünürsün.

Recontact serisi bu bakış açısının ürünü.

Video art ile oyun mekaniğini birleştiren bu yaklaşım, aslında çok net bir şeyi söylüyor.

İzleyici artık pasif değil.

Karar veren, yönlendiren, deneyimin bir parçası olan bir aktör.

Bu değişimi erken okuyanlar, bugün global sahnede yer buluyor.

Dinç kardeşlerin yaptığı tam olarak bu.

Simay Dinç aynı zamanda bir ekosistem kurucusu.

40 üniversitede 5 binden fazla kadına ulaşan eğitimler verdi.

Küçükköy’de bir “yaratıcı merkez” inşa etme çabası var.

Yani sadece üretmiyor.

Yetiştiriyor.

Çünkü bugün Türkiye’nin en büyük ihtiyacı sadece başarı hikâyeleri değil; o hikâyeleri çoğaltacak sistemleri de kurmak gerekiyor.

Londra’daki BAFTA gecesi aslında sembolik bir fotoğraf.

Bir yanda Hollywood yıldızları diğer yanda bir Türk girişimci iş kadını...

Bu yeni dünyanın fotoğrafı.

AYVALIK’IN KÜÇÜKKÖY’ÜNDE ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

Simay Dinç, Ayvalık Küçükköy’ün bilim ve sanat köyü olması yolunda 2013 yılından bu yana çalışıyor. Küçükköy’de çocuklara ve gençlere ücretsiz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda oyun tasarımı, kodlama öğreten KıraARThane creative hub ve çağdaş sanat galerisinin kurucu ortağı.

KıraARThane kurulduğu günden bu yana 21 ülkeden biliminsanı, sanatçı ve oyun geliştiricisini Küçükköy’de ağırladı.

KıraARThane’yi ayrıca yazacağım.



‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’ GERÇEĞİ



BM Genel Sekreteri António Guterres’in muhtemel halefi olarak adı geçen María Fernanda Espinosa ilginç bir açıklama yaptı.

Dedi ki...

“Değişen jeopolitik koşullarda Birleşmiş Milletler’in kendini yeniden icat etmesi gerekir.”









Daha önce BM Genel Kurulu Başkanlığı ve Ekvador Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan Espinosa, BM’nin bir krizle karşı karşıya olduğunu kabul ediyor ancak dünyanın bu kurum olmadan yaşayamayacağı konusunda ısrar ediyor.

Birleşmiş Milletler Şehirler Birliği Başkanı Espinosa, Euronews’e konuşmuş.

Ve şöyle demiş.

“BM varlığını sürdürecek. Büyük soru, örgütün nasıl varlığını sürdüreceğidir. Ve bence bunun kısa özeti şu. Reform yap, dönüş ya da yok ol. Asıl sorun, BM’nin farklı bir gerçeklikle yüzleşmek için kendini yeniden yapılandırması gerektiğidir.”

Aslında Türkiye bu gerçeği dış politikada yıllardır söylüyor.

Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü de hatırlatmak isterim.

SAMANDIRA’DA CASUS VAR



HERKESİN beklediği derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray’ın şampiyonluğunu tebrik ederim.

Türkiye liglerinin tansiyonu gerçekten yüksek; o yüzden futbola takılıp kalmayın.

Yalnız Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’nun maç sonrası açıklamalarında ilginç bir detay vardı.









Samandıra’daki antrenmanların dışarıdan izlenebildiğini, taktiklerinin çözüldüğünü öne sürdü. Ve dedi ki...

“Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sezon oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz.”

Maçı yorumlarken casusluk romanı yazmanın bir anlamı yok. Samandıra’nın kapalı bir tesis olması performansı ne kadar etkiler bilemem ama...

Tedesco gibi taktik becerisi yüksek bir hocanın oyun içinde çok daha fazla plan değişikliğine gitmesini beklerdik.