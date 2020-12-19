Bu konseri yerinde Bergama’da yapalım

KARŞIYAKA Spor Kulübü yine bir ilke imza atmaya çalışıyor. Hep söylüyorum bazı takımlar bir kulüpten çok daha fazlasıdır. Karşıyaka da onlardan biri... Bana göre Türkiye’nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden...

Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.

Buna yürekten inanıyorum.

Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...

Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.

Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.

Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.

