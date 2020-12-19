Bu konseri yerinde Bergama’da yapalım

Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Bir de aşmamız gereken gerçekler var.
Türkiye’de ölüm sayısı 188’lere ulaştı, hasta sayısı 7 binleri geçti, vaka sayısı ise 30 binleri…
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamlar ise bir dönüm noktasında olunduğunun habercisi...
Her hafta bir milyondan fazla yeni koronavirüs vakası yaşanıyor.
Avrupa’da da durum farklı değil.
Gerçi kasım ayını iyi değerlendiren ülkeler oldu.
Ama arada kaybettiğimiz yakın dostlarımız da oldu. Ve onların hiçbir kalıcı hastalıkları da yoktu.
O yüzden bu virüsle ilgili herkesin farklı yorumları var.
Hangi vücutta nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimiz için çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz.
Şu yorumu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Korkutmayayım ama gerçek de maalesef böyle...
Yorumu yapan; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan...
Aslında Beken, beni uzun yıllardır takip eden sağlık danışmanımdır. Bana göre Fonksiyonel Tıp konusunda Türkiye’nin en iyilerindendir. Ve, bugün herkesin dilinden düşmeyen bağışıklık sistemi kavramını çok uzun yıllardır anlatan, savunan kişidir.
Yaz aylarında hepimiz biraz gevşedik. Ama salgının geri dönüşü çok daha kuvvetli oldu. Rakamlar da bir tsunamiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Ve ben yine Zafer Beken’i aradım...
Sizin için önerilerini aldım.
Beken diyor ki...
“Bağışıklığımızı güçlendirmeyi hep arzu ederiz, ama bunu yapmak birçok nedenden dolayı pek kolay değildir. Çünkü, tek başına bir varlık değil, kompleks bir sistemdir. Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistemi sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirmek mümkün değildir. Öncelikle bağışıklığı bozan faktörleri hayatımızdan çıkarmak ve onarım yapacak unsurları da yaşamımıza eklemek gerekir.”
Dünyanın devleri Cevher markası kullanıyor. Özyavuz’u takip edenler gastronomiye olan ilgisini de iyi bilir. “gevrekandginger” sosyal medya hesabıyla gastronomi kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en güzel lezzetlerini onun bu lezzet yolculuğunu izleyerek takip ediyorum.
Geçenlerde sosyal medya hesabından bir metin paylaştı.
Aynen katılıyor altına imzamı atıyorum.
“Açık konuşacağım, pandemide kabak ne yazık ki restoranların başına patladı. Tanıdığım, sevdiğim birçok restoranın mutfak ekibiyle veda yemeğinden kareler paylaşması, beni hem üzüyor, hem kızdırıyor.
Hasta sayısı da 7 binleri...
Testi pozitif çıkanların sayısı da 28 bin...
Bu rakamlar test olup istatistiklere girenler; bir de hastalığından habersiz olup sokaklarda gezenler var.
Onları da hesap ettiğinizde rakamın büyüklüğünü anlayacaksınız.
İlk dönemden çok daha riskli bir durumdayız.
Bu konseri yerinde Bergama’da yapalım
BEN bir klasik müzik tutkunuyum. Yazarken, okurken, dinlenirken, bir şeylerle uğraşırken fonda hep bir müzik vardır. Ve çoğu zaman da klasiktir.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Beethoven’ın ünlü eseri Ay Işığı Sonatı, İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçıları Kaya Demircan ve Cengiz Sayın tarafından aranje edildi. Üzerine İlkyaz Mumcu İngilizce sözler yazdı. Dünyanın çeşitli yerlerinde temsillerde yer almış sanatçılarımız Burcu Sayın ve Cengiz Sayın tarafından seslendirilerek hayat buldu. Bergama Asklepion ve AASSM’de gerçekleştirilen çekimlerle bu güzel eser filme alındı.
On Point fikir sahibi oldu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Federal Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu, Bergama Belediyesi sahiplenip hayata geçirilmesini sağlayarak proje ortağı oldu. İzmir Vakfı, Bergama Ticaret Odası, FIJET (Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu) ve ASİTEM (Anadolu Sinema Ve Televizyoncular Meslek Birliği) projeye katkı koydu. Medusa Medya film çekimleri gerçekleştirdi.
Projenin ilk basamağı 17 Aralık günü videonun youtube yayınıyla başladı. İlerleyen günlerde pandeminin izin verdiği ölçüde sergiler ve konserler olacak.
Tabii ben de youtube’dan konseri izledim.
Ama isteğim bu konseri Bergama’da izlemek.
O Bergama ki;
Pandemiden herkesin kafasını kaldıramadığı ve herkesin sağlık aradığı bir dönemde daha da öne çıkabilir.
Asklepion; antik çağın en önemli sağlık merkezlerinden biri. Dünyanın ilk psikiyatri hastanesi, asırlar önce bünyesindeki seçkin hekimler, çamur banyoları, su ve spa terapileri, meditasyon, telkin, doğal bitkisel karışımlar, masaj, aromaterapi, özel diyetlerin uygulandığı ve ilk dile getirildiği Bergama...
Ve müzikle tedavinin ilk uygulandığı yer.
Sanat güzel şey...
Sağlık da olunca...
Ne güzel insanlar aldı şu pandemi
BU nasıl bir virüs inanın anlayamadım.
Bazıları hissetmiyor bile, bazıları küçük semptomlarla atlatıyor.
Boğaz yanması, hafif ateş...
Ama bazılarını ise yatağa bağlıyor.
İyi beslendiğini, iyi spor yaptığını bildiğim insanlar bile süründü.
Ve ne kadar güzel insanları aramızdan aldı götürdü.
Ali Rıza Saysen örneğin...
Ne müthiş bir insandı.
Ne kadar iyi bir dosttu.
Ve tanıdığım en iyi sivil toplumculardandı.
Toplumsal meselelerde hep liderlik yapardı. Konuşur, takip eder, hepimizi bir araya getirirdi.
Türkçe’yi harika konuşurdu; tane tane, olması gerektiği gibi...
Tam bir salon beyefendisiydi.
Güzel bir insanı, iyi bir dostu, bir gönül adamını daha kaybettik.
Nurlar içinde uyusun...
Bilime inanın bilime güvenin
AŞI konusunda kafalar karışık...
Karşı olanları elbette anlıyorum, saygı duyuyorum. Bilmediğimiz konularda bizler de danışıyor, konuşuyor, uzmanlarını arıyoruz.
Bu da o konulardan biri,,,
Kamuoyunu yönlendiren mesleklerden biri gazetecilik...
Bizler de güvendiğimiz, inandığımız insanların görüşlerini alarak yazı yazıyoruz.
Ben sadece aşı konusunda değil; hiçbir konuda önyargısı olan biri değilim.
Yani bir tarafım siyah, bir tarafım beyaz olanlardan değilim.
Hayatın renklerini seviyorum ve hiçbir konuya önyargılı olmamaya yıllar önce karar verdim.
Ve bunu uyguluyorum.
Aşı konusu da öyle...
Dediğim gibi işinin uzmanı birçok arkadaşımla konuşarak yazıyorum.
Bilimsel makaleleri takip edip, uluslararası onaylar alındıktan sonra gidip aşımı olacağım.
Hangisi olacağını yine güvendiğim insanlara sorarak yaptıracağım.
Bence siz de öyle yapın.
Araştırın, konuşun, ikna oluyorsanız gidip aşı olun.
Hiçbir şeye körü körüne evet ya da hayır demeyin.
Bilime inanın, bilime güvenin.
Sosyal medyayı yine de seviyoruz
YAZMAK gerçekten zor bir iştir.
Siz olaylara bir tarafından bakarsınız, başkası diğer taraftan...
Güzel olan da budur.
Hayatı çeşitlendiren, değerli kılan da budur.
Ben demokrasinin olgunlaşmasını da buna bağlıyorum.
Çoğunluğa, özgürlüğe, daha fazla konuşan insanlara, düşündüklerini kimsenin etkisi altında olmadan söyleyebilenlere...
Sosyal medya bazen bu dengeyi kırsa da, bozsa da yine de bu ortamı seviyor ve destekliyorum.
Gerçi bazen hepimizi asıyorlar, kesiyorlar ama olsun.
İnsanlar daha çok konuşmalı, fikrini daha çok söylemeli.
Zaman zaman benim yazılarıma da ağır eleştiriler oluyor.
Gerçi kırmadan dökmeden yazmaya çalışıyorum ama sosyal medyada doz bazen kaçabiliyor.
Olsun varsın, sosyal medyayı yine de seviyoruz.
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