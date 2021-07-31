Bu kadarı tesadüf olabilir mi?

Aşı konusunda ben de yasal bir düzenleme yapılmasından yana değilim.
Aşı olmak istemeyen olmayabilir.
Ancak aşı olmayan da sosyal hayatında bazı kısıtlamalara takılacağını bilecek.
Tabii aksi görüşler de var.
Örneğin Prof. Ersan Şen; “Aşı yaptırmayanların belli hizmetlerden yararlanmaları veya belirlenen yerlere giriş çıkışları engellenebilir. Zorunlu aşı uygulamasının getirilmesi mümkündür. Anayasaya aykırılık oluşturmaz” diye bir yorum yapıyor.
Yani bütün dünyada hukukçular da ayrışıyor.
Çünkü rakamlar 16 binlere geldi, bunun 5’le çarpılmasını uzmanlar öneriyor. Çünkü bazı insanlar Kovid 19’u ayakta, farkında olmadan geçiriyor. Ama bazıları yoğun bakımda kalacak kadar ağır yaşıyor.
Korkarım sonbahar tekrarlanacak.
Yaz dönüşü tablo önümüze konacak ve yeni kısıtlamalar gelecek.
Aslında bunu tersine çevirecek elimizde silahımız var.
O da aşı...
Benim etrafımda aşı karşıtı yok. En yakınımdakiler iki doz aşılarını oldu. Sinovac olanlar da üçüncü doz olarak Biontech oldular.
Elbette aşı olmayanlara saygım var.
Olmak istemiyorlarsa, endişeleri varsa yapacak bir şey yok.
Devletler ya ikna edecekler ya da farkındalık yaratarak başka yöntemler bulacaklar.
Ama şöyle de bir gerçek var.
Bir buçuk yıldır hayatımız normalleşemiyor. Tam her şey yoluna girdi diyoruz, yine vaka sayıları artıyor. Ağır hasta sayısı ve ölümler de artınca kısıtlamalar, kapanmalar dışında başka bir alternatif kalmıyor.
Ama hiçbir ekonomi bunu kaldıracak güçte değil.
Görmediğim tek bir şehir kaldı.
Pandemi olmasaydı Sinop’u da görüp turumu tamamlayacaktım. Artık 2022’de, salgının izleri silindikten sonra...
Benim gibi sporu, doğayı seven bir grup arkadaşım var. Onlarla farklı coğrafyalara gidip çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle Ege’nin güneyi bize sonsuz olanaklar sunuyor. En son Likya tarihi yürüyüşünü yaptık. Günde 20-25 kilometre yürüdük, müthiş güzeldi. Fethiye’nin çevresi harikadır.
Dalyan’ı da çok seviyorum.
Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.
Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.
Hafta sonu Bodrum’daydım.
Maske taktığım anlarda bu sefer ben tedirgin oldum, çünkü herkes bana bakıyordu.
Çıkardığım anda da ben kendimi iyi hissetmedim.
Sonuçta “Üç aşım var en azından mesafeyi koruyayım” diyerek hafta sonunu kapattım.
Sadece Bodrum değil; Türkiye’nin her yeri aynı...
Sadece Türkiye değil, bütün dünya aynı...
İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi içinde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir’de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.
Aslında her seçim döneminde gündeme gelen ama bir türlü yol alamayan bu konuda ilerleme olması herkes gibi beni de sevindirdi.
Ben Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir oyuncu olacağından eminim.
Özellikle de İzmir’in şansı her geçen gün artıyor.
Belki farkındasınız, belki değil; İzmir’de bir kümelenme oluştu.
Birçok teknoloji şirketi önemli işler yapıyorlar.
Türkiye gibi KOBİ’lerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ülkede TAİDER gibi kurumlara önemli görevler düşüyor.
Aslında aile şirketlerinin kurumsallaşması meselesi bize özgü bir konu değil. Örneğin Almanya ve Fransa’da ikinci, üçüncü kuşaklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şirketler ya parçalanıyor ya da satış aşamasına geliyor.
Dünyada rekabet artıyor, maliyet hassasiyeti kadar kalite öne çıkıyor.
Böyle bir dönemde şirketlerin yarınlara hazır olması gerekir.
Uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkelerine değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmek için şirketlere düşün görevler var.
İşte bu deneyimler TAİDER’in en önemli konu başlıkları arasında...
İngiltere, Portekiz ve İspanya’da korona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde biraz paniğe yol açmış gibi gözüküyor.
Bizim gibi turizm sezonunu kaçırmak istemeyen, tedbirleri gevşeten ülkelerde bile hafif bir hazırlık gözlemleniyor.
Örneğin Portekiz ve İspanya...
Sınırların kontrolü, yeniden maske gibi önlemler yine konuşuluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu’ndan önce güvenlik zirvesini topladı örneğin...
Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, korona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ila 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı.
İşletmeci çok dostum var.
Çoğunun ne büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Bazıları yatırımda yakalandılar. İşlerini iyi yapıyorlardı ve doğal olarak da büyütmek istiyorlardı.
Ama hiçbiri pandemiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünmemişlerdi.
Bu boşluktan sonra toparlanmaları kolay olmayacaktır.
Hepsini anlıyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinin içinde olan bir ailede büyüdüğüm için kalabalıklara hep alışığımdır.
Ailenin bana şöyle bir tavsiyesi oldu.
“Siyaset yok, sivil toplumculuk var...”
Demokrasinin böyle güçleneceğine inanıyorum. Hala da öyle...
Lisedeyken Rotary ile tanıştım.
Karakterimin oluşmasında, hayata bakışımda, dünyayı okumamda Rotary ve benzer derneklerin, vakıfların büyük etkisi oldu. Galiba 30’un üzerindeki sivil toplum örgütüne üyeyim.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
Bu kadarı tesadüf olabilir mi?
HEPİMİZİN ciğeri yanıyor.
Türkiye’nin 8 ilinde eşzamanlı orman yangınları başladı. Güzelim ormanlarımız, cennet gibi koylarımız kül oldu.
Ve ne yazık ki; yangınlar tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı özel ekipler kurdu.
Özel ekipler ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü raporlamışlar.
Genel kanı da böyle zaten...
Orman Genel Müdürlüğü; 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangınının çıktığını söylüyor.
57’si kontrol altına alınmış; kalanı için çalışmalar devam ediyor.
Marmaris’teki yangını çocukların çıkardığı konuşuluyor. Polis 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini almış. Çocuklar “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” demişler.
Hepsi araştırmalar, incelemelerden sonra ortaya çıkacaktır.
Şunu söylemem lazım.
Bazıları için sabotaj ihtimalinin daha öne çıktığını düşünüyorum.
Yine de biz ormanlarıma, çevremize, doğamıza yeteri kadar ilgi gösteriyor, hassas davranıyor muyuz?
İşte bundan emin değilim.
Çünkü yangınların çoğu insan hatasından kaynaklanıyor.
Bıraktığımız bir şişe, önemsemediğimiz bir eşya bu sıcaklarda yangını başlatacak küçük bir detay olabiliyor.
Her yıl aynı manzarayla karşı karşıyayız.
Ve ne yazık ki; güzelim Türkiye‘mizi koruyamıyoruz.
Kitaplar okunmak içindir
MARMARİS’teki yangınla ilgili iki çocuğun ifadeleri var.
Söylediklerine göre kitap yakıyorlarmış, alevler bir anda yükselince, ne yapacaklarını bilememişler.
Hatırlıyorum. Bizim dönemimizde bu konular işlenirdi, öğretmenlerimiz çevre bilincimiz artsın diye özel dersler yapar, kompozisyonları bu konular üzerine yoğunlaştırırdı.
Şimdi oğlum Atlas’tan takip ediyorum.
Hayat Bilgisi dersleri var.
Bu derste görgü kurallarını, doğa bilincini ve benzer konuları işliyorlar.
Ama öyle anlaşılıyor ki; okullarımız çocuklarımıza farkındalık yaratacak alanlara da ağırlık vermeli.
Vermeli ki; Kitapların yakılmak için değil, okunmak için olduğunu bilsinler.
Şahin için ağlıyoruz
BAZI ölümler o kadar insana dokunuyor ki...
Şahin Akdemir de onlardan biri...
Alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşırken geçirdiği kaza sonucu alevlerin tam ortasında kalan 25 yaşındaki Şahin kurtarılamadı.
Kazadan hemen önce sosyal medya hesabından “Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin” demiş.
Sen hakkını helal et Şahin...
Bazen anılar da gider
CANLI yayında Manavgat’ta bir vatandaşımızla yapılan röportajı izledim. Dedi ki;
“Sadece evim, bahçem, tarlam değil; anılarımız da yandı.”
Çok haklı...
İnsan bazı kayıpları telafi edebiliyor da; anılar gidince çok zorlanıyor.
Mağdur olan vatandaşlarımıza devlet imkanları doğrultusunda yardımcı olacaktır.
Ama giden anıların yerine doldurmak mümkün mü?
Ben de bir yangın paniği yaşamıştım
YILLAR önce bir pazar günü, Urla’da meslek büyüğüm Bülent Zarif’in evlerinde sohbet ediyorduk. İstanbul’dan Güngör Uras ve eşi Nuran hanım gelmişti.
Güngör abi yine tatlı tatlı anlatıyor, bizler de dinliyorduk.
Uzaklarda bir duman gördük, sonra bir koku ve ardından kozalak patlama sesleri...
O uzaktaki duman çok değil; beş, on dakika içinde yanımıza kadar geldi. Ne yapacağımızı bilemedik.
İnanın o panik içinde bir oraya, bir buraya koşturduk. Yardım istedim, müdahalenin yapılmasını bekledik.
Ve ekipler yangını söndürmeyi başardı. Ama tersi de olabilirdi.
O kadar çok korkmuştuk ki...
Bu anımızı hiçbir zaman unutmadım. Uzaktaki alevler kısa sürede yanınıza gelebilir.
Küçük bir unutkanlık ya da dikkatsizlik herkesin hayatını mahvedebilir.
Günün sonunda, herşeyin bittiğinde, yüzümüzdeki korkular bitip şakalaşmaya başlandığındaki Güngör Uras’ın sözleri de bugün gibi aklımda... Yonca Zarif bizlere fırında o harika güvecini yapmıştı.
Ama o yangın paniğinde bizler ne karnımızın acıktığını, ne de susadığımızı fark etmiştik. Güveci Güngör Uras hatırlattı. Ve yemeği de ilk kendisi tattı. Güngör abiyi de anmış olduk. Nurlar içinde yatsın.
Nejat’ı çok özledik
HÜRRİYET Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen’i 52’sinde mezarı başında andık. Sevenleri oradaydı. Çünkü kendisine apar topar veda etmiştik. Hepimiz şoktaydık ve pandemi koşullarında, dar bir ekiple bunu yapmıştık. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve diğer gazeteci dostları dün Doğançay’daydı.
Bir kere yokluğuna alışamadık, yeri doldurulamayacak bir insandı. Güne Nejat’la başlar, Nejat’la bitirirdik. Gün içinde, gelişen olaylara göre konuşur birinci sayfayı şekillendirirdik.
Ve günlük yazılarımı ilk ona yollardım.
O bakar sonra da sayfaya koyardık.
Bazı günler hala yazılarımı onun mailine attığımı fark ettim. 30 yıldan fazla süren arkadaşlığın, dostluğun alışkanlığıyla...
Nejat’ı, esprilerini, Picasso gibi çizdiği sayfaları özledik.
Hep özleyeceğiz...