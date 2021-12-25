Bu kaçıncı olay artık bir çözüm gerekiyor

Aslında Türkiye’nin sorunları da, çözüm yolları da belli...
Çünkü panellerdeki konuşmaları sıklıkla dinliyorum.
Yani İzmir ya da Antalya olması çok fark etmiyor.
Ama şunu net ortaya koyalım.
Türkiye birçok konuda ilerici, yenilikçi adımlar attı.
Sağlıkta da önemli yatırımlar oldu.
Şehir hastaneleriyle devlet, sağlık yatırımlarıyla özel sektör örnek projeler geliştirdiler.
Çünkü aşısızların sesi aşılılardan çok daha fazla çıkıyor.
Hafta sonu Avrupa’nın önemli merkezlerinde sokaklar karışıktı.
Barışçıl protestolar olarak başlayan gösterilere polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Örneğin Paris’te ve Fransa genelindeki büyük kalabalıklar, hükümetin planladığı aşı geçişine karşı sloganlar attı, bazıları özgürlük sloganları atarak uygulamaları protesto ettiler.
Fransız hükümeti restoranlara, kafelere ve diğer kamu kurumlarına girenler için aşı şartı getirmişti.
Bütün gürültü bundandı.
Önce Delice Network nedir onu size anlatayım.
Delice Network “The City Network on Food & Gastronomy” Fransa’nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri ve ortak projeler geliştirdikleri bir platform...
2007 yılında kurulan Délice, bugün 4 kıtada 31 şehri bir araya getiriyor. Delice’i büyüten; her üyenin ağa güç katan kendi özgünlüğüne, yaklaşımına ve kültürüne sahip olması... Bu 31 şehir arasında İzmir de var. İzmir 2015 yılında bu platforma dahil oldu.
Bütün dünyada tüketim davranışındaki değişimle birlikte yemek ve gastronomi, şehirlerin gelişimini, tanıtımını güçlendirdi.
Délice Network, gıda ve gastronomiyi kentlerin ekonomik kalkınması ve kentin çekiciliğini artırmak için destekliyor.
Ağa üye şehirlerin tümü, mirasları ve güçlü gastronomik kültürleri veya güçlü yemek stratejileri sayesinde aslında turizmde birer marka şehir konumunda…
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Konuyu önemsediğim için ben de yazmak istedim.
Amerika’da yaşayan bir hanımefendi annesine aşı yaptırmak için hastaneye getiriyor.
Aşı yapılırken şişenin üzerinde Çin alfabesiyle yazılmış yazılar görüyor ve annesine aşı yaptırmıyor.
Sosyal medyasından da “Medical Park Hastanesi’nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen” diye yazıyor.
Sosyal medyayı biliyorsunuz; kulaktan dolma bilgilerle, sürü psikolojisiyle konu dallanıp budaklanıyor.
Oysa herkes bilmeli ki; bir özel hastanenin ya da bir özel işletmenin aşıyı getirip uygulama şansı yok.
Bütün kuralları, süreci Sağlık Bakanlığı yönetiyor.
Kovid 19 pandemiye dönüştüğünde birçok kişi Gates’i acımasızca eleştirdi. Çünkü dünyayı siber saldırılar, virüslerle ilgili uyarmıştı.
Ve gerçekten de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceğimiz bir dönem geçiriyoruz.
Dünya resmen durdu, evlere kapandık; başımızı dışarı bile çıkaramadık.
Bill Gates geçenlerde bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi. “İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Daha da önemlisi Gates, pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Ve benim de defalarca yazdığım bir konuya dikkat çekti.
Yelkenbiçer şunları söyledi: “Pandemi öncesinde birçok insan iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Kovid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. Hatta bu olgunun adı iklim riski de değil resmen iklim krizi ve bizler tam olarak bu krizin ortasındayız. Renginden çağrışım yapabileceğimiz üzere yeşil kuğu bize iklimle ilgili bu yıkıcı gerçekleri hatırlatan bir kavram. Yeşil Kuğu kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı.”
Amerikalı motor ve jeneratör şirketi Cummins firmasının Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü Paul Hayes EGİAD’ın konuğuydu ve Yelkenbiçer bu toplantıda böyle bir konuşma yaptı.
Cummins 1919 yılında kurulmuş; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir şirket...
Birleşik Krallık Galler Prensi Charles Cummins’i merkezine doğayı, insanı ve gezegeni koyması nedeniyle Terra Carta Mührü vererek ödüllendirmiş.
Özetle şunu söylemek gerekir.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da fiyatlar yüzde 14.8, Washington’da yüzde 12.2, Los Angeles’ta yüzde 13.4, New York’ta yüzde 12.3, Miami’de yüzde 12.2 ve San Francisco’da yüzde 12.1 artıyor; İzmir’de ise yüzde 33.9...
Avrupa başkentlerinde Paris’te yüzde 6.3, Berlin’de yüzde 5.9, Londra’da yüzde 3.9, Lizbon’da yüzde 3.8 artış oluyor; İzmir’de ortalama 30’ların üzerinde...
Ki;
İzmir’in bazı yerlerindeki artışın bu oranın çok üstünde olduğunu gözlemliyoruz.
Örneğin yarımadada fiyatlar kanatlanmış gidiyor.
Bazı bölgelerde yüzde 100’lerin de üzerinde artışlar yaşanıyor.
Bu arada Avrupa’da kışla birlikte yeni kararlar alınıyor.
Size bir özet yapayım.
Avusturya; 1 Şubat’tan itibaren, Avrupa’daki ilk zorunlu aşı zorunluluğu getiren ülke oldu.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, virüsün kısır döngüsünden çıkmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.
Hepimiz geçen yıla göre daha cesaretliyiz.
En azından ben öyleyim.
Toplu yerlere, açılışlara, toplantılara asla gitmiyordum.
Ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin başında ya da ortasındaydık.
Ve gerçekten çok dikkatliydik.
Dedi ki;
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyelere devretti. Hepsi ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında yeni birim kurdu. Başlarına da birer müdür atadı. Ancak burada hükümet yetkililerinin önemli bir konuyu unuttuğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri herhangi bir binanın kolon sıyırmasına gittiğinde, oturan sakinlerin teste karşı çıktığı görüldü. Belediye görevlileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı akredite firmalar işlem yapamadan geri dönmeye başladı. Hükümet bu konuya acil çözüm bulmalı. Polis kolluk kuvveti çağırma yetkisi hemen yerel yönetimlere verilmeli ki, binanın sağlam veya çürük olduğu yapılacak kolon sıyırma testiyle ortaya çıksın.”
Bu konu birkaç bana da aktarıldı.
O günlerde de yazmıştım.
Ama Aslan’ın dediği gibi itiraz edenler olunca binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkmıyor.
Bu da kentsel dönüşümün engellenmesine ya da gecikmesine neden oluyor.
Bence çoktan hak edilmiş bir görevdi.
Türkiye’de bir festivali, istikrarlı bir şekilde yıllardır yapmak gerçekten zor bir iş...
Üstelik kaliteyi koruyarak, her yıl üzerine koyarak yapmak...
Türkiye’nin turizmini çeşitlendirmesi gerektiğini hep yazıyorum.
Ve marka şehir sayısını da artırması gerektiğini söylüyorum.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Oğlum Atlas çocukluğundan beri Söğüt’ü, Selimiye’yi çok sever. Doğası, sakinliği, denizi; her şeyi bambaşkadır aslında Marmaris ve çevresinin...
Tam hazırlanırken yangınlar başladı.
Atlas’a durumu anlattım, Selimiye tatilini eylülde yapacağımızı söyledim.
Hiç unutmuyorum; 29 Temmuz’du.
Armutalan’dan İçmeler’e sonra Hisörönü’ne, Osmaniye’ye, Turunç’a, Turgut’a, Yeşilbelde’ye sıçradı. Bir hafta sonra yangın kontrol altına alındığında 13 bin 600 metrekare ormanlık alan yanmıştı.
O günlerden sonra ilk defa Marmaris’e gittim.
Geçen yıl 30 Ekim’de 2020’de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar törenle hak sahiplerine verilecek.
Konutların bir yılda bitirilip tamamlanması önemli...
Gerçekten de İzmir’in ucuz atlattığı bir depremdi.
Kentin birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları deprem sonrasında hızlandı.
Deprem yönetmeliklerine uymayan, eskimiş birçok binanın yıkılıp yerine yenilerinin yapıldığına şahit oluyoruz.
Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de sorunu bu...
Senaryo da iyi, oyunculuk da, çekimler de...
Türk film endüstrisinin geldiği noktadan gerçekten gurur duyuyorum.
Bundan sonra daha iyilerini de bekleyelim.
Her şeyin bir zamanı var.
Ve Türk prodüksiyonları artık çok daha fazla ilgi görecektir.
Yakın tarihimize ışık tutan bir konusu var Kulüp dizisinin...
Elbette ağırlıklı olarak aşıya soğuk bakanlardan, aşı olmayanlardan, aşı karşıtlarından...
Hepsine tek tek tek cevap vermeye çalıştım.
Ben bu yazıları önümüzdeki günlere öngörerek yazıyorum.
Çünkü veriler iyi gelmiyor, uzmanlar uyarıyor, dünyanın farklı ülkelerinde tedbirler ağırlaşıyor.
Ama görüyorum ki, “Bize bir şey olmaz” anlayışı hala hakim.
Ben de diyorum ki...
Bu kaçıncı olay artık bir çözüm gerekiyor
EVİMİZDE bir toy poodle var.
Oğlum Atlas o kadar istedi ki; onu kırmak istemedim ve büyük arayışlardan sonra alıp getirdik.
Altı aydır bizimle...
Biz ona alıştık, o bize...
Başlangıcın zor olduğunu söylemek isterim.
Evde köpek bakanlar ne dediğimi iyi anlar.
Ancak evimize neşe kattığını söyleyebilirim.
Atlas; “Sorumluluk sahibi olmak istiyorum. Ben her şeyiyle ilgileneceğim” sözünü verse de, işin büyük kısmı yine bize kalıyor.
Böyle olacağını da biliyordum.
Yani şaşırmadım, idare ediyoruz.
Neyse...
Biz köpekleri seviyoruz ve sevimli dostlarımızın iyi olmasını istiyoruz.
Bu konuda yıllardır yazıyorum.
Yine bir konuya dikkat çekmek istiyorum.
Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu Asiye Ateş ağır yaralandı.
Açılan soruşturmada 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asiye ise yaşamla mücadele veriyor.
Kritik üç günü bekliyoruz.
Asiye sadece bir sitenin oyun alanında oynuyordu; her çocuğun yaptığı gibi...
Yıllardır bu cins köpeklerin bakılmasının risk yaratacağını yazıyoruz.
Ama benzer vakalar geçmişte de oldu, eminim olmaya da devam edecek.
Sadece pitbull değil; bazı sokak köpeklerinin de saldırısına uğrayan çok sayıda kişi oldu.
Ve ben her olaydan sonra yazmaya çalıştım.
Hayvanların yeri sokaklar değildir diye...
Bu sevimli dostlarımız sahiplendirilmelidir.
Böyle bir imkan yoksa mutlaka onlara da yakışan barınaklarda misafir edilmelidir.
Tekrar ediyorum.
Sokakta tek bir hayvanın bile olması doğru değildir.
Hayvanlarımızın olması gereken yer sahiplerinin yanıdır.
Bunu hayvan dernekleri de çok iyi biliyor.
Türkiye’de yasalar geliştiriliyor ancak yapılan düzenlemeler kesinlikle yeterli değil.
Dikkatimi çeken bir önemli detay da bu olaylardan sonra hayvan derneklerinin sessiz kalmasıdır.
Minik Asiye’yle ilgili derneklerden yapılmış hiçbir yerde açıklama, yorum okumadım, dinlemedim.
Sivil toplum örgütlerimiz gerçeklerin üzerine gitmelidir.
Özetle;
Asiye Ateş’in babası “Bu benim değil de başkasının kızı da olabilirdi” demiş.
Haklı değil mi?
Sen öğretmen misin?
İLKOKUL öğretmenim Neşe Aras ile hala görüşüyorum.
Canım öğretmenim; bizlere öğrettiklerine minnettarım.
Müthiş bir beş yıl onunla geçirdik.
Bu arada ilkokul arkadaşlarımla hala düzenli buluşuyor, konuşuyoruz.
İrtibatımız kesilmedi ama bunda Neşe hocamın önemli katkısı vardır.
Saint Joseph’te de müthiş öğretmenlerimiz oldu.
Hayatın matematik olmadığını bizlere öğrettiler. Bilimi rehber ettiler, yaşam algoritmamızı nasıl büyüteceğimizi, genişleteceğimizi anlattılar.
Asıl başarının parayla, pulla değil; itibarla kazanıldığını söylediler.
Her birini saygı ve sevgiyle anıyorum.
İlkokul, ortaokul önemlidir.
Bunu lise, üniversite önemsizdir anlamında kullanmıyorum.
Bir çocuğun, bir gencin karakterinin oluşmasında, hayata tutunmasında bu yılların çok önemli olduğunu anlatmak için bu vurguyu yapıyorum.
Aksaray’daki o görüntüleri izlemişsinizdir.
Ben içim acıyarak izledim.
Matematik öğretmeni olduğunu zanneden Ali Rıza Y, öğrencisini tekme tokat dövüyor, yumruk atıyor, sonra da boğazını sıkıyor.
Bütün haberlerde soyadı “Y...” diye geçiyor.
Neden açık yazmıyoruz bunu da anlamıyorum.
Öğretmen açığa alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı.
İfadesini okudum; sözde çocuk dedikodu yapmış da, okulla arasını bozmuş da...
Hocam bak sana söylüyorum.
Nasıl olup okudun, mezun olup da öğretmen oldun bilemiyorum.
Senin gibiler olabilir; her şey olabilir.
Ama adam olamazsın, insan olamazsın.
Şimdi o minik yavrumuz bu travmayı nasıl atlatacak bilemiyorum.
Mutlaka bir yardım almalı; ailesi, öğretmenleri gerekeni yapmalıdır.
Ama bu öğretmenler açığa alındıktan sonra tekrar göreve iade edilmemelidir.
Çünkü bu tiplerin çocuklarımıza öğretecekleri bir şey yoktur.
Aşı kartı zorunlu olmalı
AVRUPA’nın birçok ülkesi kısıtlamaya gidiyor.
Bu arada tam kapanma yapan ülkeler de var.
Hollanda örneğin...
Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’daki vaka sayıları geometrik artıyor.
Gözüken o ki; bir iki haftaya Türkiye’deki tablo da böyle olacak.
Ama bakıyorum hala yazın etkisinden kurtulmuş değiliz.
Omicron aşılılara da bulaşıyor, ağır seyir olmamasına rağmen çok hızlı yayılıyor.
O yüzden bu kış zor geçecek.
Ve hükümetten aşı kartı uygulamasını kapalı her mekanda uygulanır hale getirmesini bekliyorum.
Restorana gireceksem aşı kartımı göstermeliyim.
Konser izleyeceksem aşı kartsız girmemem lazım.
Bu adımlarda geç kaldığımızı söyleyebilirim.
Yılın son haftasını
İyi değerlendirin
KURDAKİ dalgalanma, kovid vakalarındaki artış, son günlerdeki aşırı soğuklar insanların moralini biraz bozdu.
Ama diyorum ki;
Yılın son haftasına giriyoruz.
Her yeni yıl umut demektir.
Ve son haftalar hep güzel olur.
Bence bu günlerin keyfini çıkarın. Sevdiklerinizle geçirin, sevdiğiniz mekanlara gidin.
Ama bunları yaparken maske takmayı, mesafenizi korumayı unutmayın.
Hadi moral bozmak yok; soğuklar da hafta sonu geçiyor.