Bu kabus Omicron ile bitebilir

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin fotoğraflarının Euro banknotlarının üzerinde yer almasını önerdi.
Müthiş bir teklif...
Alman gazetesi Welt am Sonntag’ın haberine göre Alman Hür Demokrat politikacı Moritz Körner, ikilinin milyonlarca hayat kurtardığını ifade edip şunları söylemiş:
“BioNTech’in kurucu çifti Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı figürler yeni Euro banknotlarına basılmalıdır. Çalışmaları milyonlarca Avrupalı’nın hayatını kurtardı. Hayatlarının yörüngesi, entegrasyon, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göçmen toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikaye...”
1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren Euro’nun 20. yılında yeniden tasarlanması talep ediliyor.
Kamuoyu, kapsamlı Euro yeniden tasarım sürecinde söz sahibi olacak. Avrupa vatandaşları araştırılacak ve 19 Avro Bölgesi devletinin her birinden üyelerle dikkatli bir şekilde dengeli bir danışma grubu oluşturulacak.
Her açıdan hem de...
Pandemi gibi bugüne kadar sadece filmlerde gördüğümüz bir salgın hayatımızın tam ortasındaydı.
İşin doğrusu hepimiz bu beladan birkaç ayda kurtulacağımızı düşünmüştük.
Ama maskesiz sokağa çıkamaz, normal hayatımızda yaptıklarımızı yapamaz hale geldik.
Bir de pandemiyle birlikte değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları var.
Hepsine tek tek cevap veriyorum.
“Sen doktor musun, aşıları niye bu kadar savunuyorsun” diyen de var.
“Biraz da aşısızlar biz aşılılara saygı göstersin” diyen de; “Aşı olmadan bu pandemi bitmeyecek, aşısızlar kapalı hiçbir yere alınmasın” diyen de...
Herkesi memnun etmem mümkün değil.
Ama şunu biliyorum.
Aşı olmayan bütün arkadaşlarım, dostlarım Kovid 19’u çok zor atlattı.
“Galiba yarı kapanmaya doğru gidiyoruz” dedi.
Yunanistan pandemi sürecini iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Ve Yunanlar doğrusu beni bir hayli şaşırttı.
Bizim gibi dışarıda yaşayan, kalabalıkları seven bir halktır Yunanlar...
Zaten birçok şeyimiz benziyor.
İnsanımız da, hayat tarzımız da öyle...
Yemekleri, alışkanlıkları ayrı bir yere koyuyorum.
Konu sokak hayvanları...
Bu hepimizin hassas olduğu bir mesele...
Bir hayvan dostu olarak benim de yakından takip ettiğim bir konu...
Ama yorum yaparken, fikir ortaya atarken, çözüm önerirken lütfen Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmayalım.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumu henüz netleşmedi.
Türkiye’nin en iyi doktorlarına emanet ama geçireceği ameliyatlar sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı kimse bilmiyor.
Bu yıl örneğin Göztepeliyiz, Altaylıyız.
Gönlümüzdeki şampiyon Altınordu; yıllardır hem de...
Ve elbette Karşıyakalıyız...
Yeşil kırmızıya olan tutkumuzu da herkes bilir.
Ve baskette Pınar Karşıyaka, voleybolda da Arkaslıyız.
Altay, Göztepe, Karşıyaka nasıl sadece bir spor kulübü gibi gelmezse bana üç büyükler de öyle gelir.
Şikayetim yok ama sindire sindire bazı şeyleri yapsaydık daha mutlu olurdum.
Geçenlerde yazdım.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi.
“İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Oğlum Atlas o kadar istedi ki; onu kırmak istemedim ve büyük arayışlardan sonra alıp getirdik.
Altı aydır bizimle...
Biz ona alıştık, o bize...
Başlangıcın zor olduğunu söylemek isterim.
Evde köpek bakanlar ne dediğimi iyi anlar.
Ancak evimize neşe kattığını söyleyebilirim.
Aslında Türkiye’nin sorunları da, çözüm yolları da belli...
Çünkü panellerdeki konuşmaları sıklıkla dinliyorum.
Yani İzmir ya da Antalya olması çok fark etmiyor.
Ama şunu net ortaya koyalım.
Türkiye birçok konuda ilerici, yenilikçi adımlar attı.
Sağlıkta da önemli yatırımlar oldu.
Şehir hastaneleriyle devlet, sağlık yatırımlarıyla özel sektör örnek projeler geliştirdiler.
Çünkü aşısızların sesi aşılılardan çok daha fazla çıkıyor.
Hafta sonu Avrupa’nın önemli merkezlerinde sokaklar karışıktı.
Barışçıl protestolar olarak başlayan gösterilere polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Örneğin Paris’te ve Fransa genelindeki büyük kalabalıklar, hükümetin planladığı aşı geçişine karşı sloganlar attı, bazıları özgürlük sloganları atarak uygulamaları protesto ettiler.
Fransız hükümeti restoranlara, kafelere ve diğer kamu kurumlarına girenler için aşı şartı getirmişti.
Bütün gürültü bundandı.
Önce Delice Network nedir onu size anlatayım.
Delice Network “The City Network on Food & Gastronomy” Fransa’nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri ve ortak projeler geliştirdikleri bir platform...
2007 yılında kurulan Délice, bugün 4 kıtada 31 şehri bir araya getiriyor. Delice’i büyüten; her üyenin ağa güç katan kendi özgünlüğüne, yaklaşımına ve kültürüne sahip olması... Bu 31 şehir arasında İzmir de var. İzmir 2015 yılında bu platforma dahil oldu.
Bütün dünyada tüketim davranışındaki değişimle birlikte yemek ve gastronomi, şehirlerin gelişimini, tanıtımını güçlendirdi.
Délice Network, gıda ve gastronomiyi kentlerin ekonomik kalkınması ve kentin çekiciliğini artırmak için destekliyor.
Ağa üye şehirlerin tümü, mirasları ve güçlü gastronomik kültürleri veya güçlü yemek stratejileri sayesinde aslında turizmde birer marka şehir konumunda…
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Konuyu önemsediğim için ben de yazmak istedim.
Amerika’da yaşayan bir hanımefendi annesine aşı yaptırmak için hastaneye getiriyor.
Aşı yapılırken şişenin üzerinde Çin alfabesiyle yazılmış yazılar görüyor ve annesine aşı yaptırmıyor.
Sosyal medyasından da “Medical Park Hastanesi’nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen” diye yazıyor.
Sosyal medyayı biliyorsunuz; kulaktan dolma bilgilerle, sürü psikolojisiyle konu dallanıp budaklanıyor.
Oysa herkes bilmeli ki; bir özel hastanenin ya da bir özel işletmenin aşıyı getirip uygulama şansı yok.
Bütün kuralları, süreci Sağlık Bakanlığı yönetiyor.
Kovid 19 pandemiye dönüştüğünde birçok kişi Gates’i acımasızca eleştirdi. Çünkü dünyayı siber saldırılar, virüslerle ilgili uyarmıştı.
Ve gerçekten de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceğimiz bir dönem geçiriyoruz.
Dünya resmen durdu, evlere kapandık; başımızı dışarı bile çıkaramadık.
Bill Gates geçenlerde bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi. “İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Daha da önemlisi Gates, pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Ve benim de defalarca yazdığım bir konuya dikkat çekti.
Yelkenbiçer şunları söyledi: “Pandemi öncesinde birçok insan iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Kovid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. Hatta bu olgunun adı iklim riski de değil resmen iklim krizi ve bizler tam olarak bu krizin ortasındayız. Renginden çağrışım yapabileceğimiz üzere yeşil kuğu bize iklimle ilgili bu yıkıcı gerçekleri hatırlatan bir kavram. Yeşil Kuğu kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı.”
Amerikalı motor ve jeneratör şirketi Cummins firmasının Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü Paul Hayes EGİAD’ın konuğuydu ve Yelkenbiçer bu toplantıda böyle bir konuşma yaptı.
Cummins 1919 yılında kurulmuş; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir şirket...
Birleşik Krallık Galler Prensi Charles Cummins’i merkezine doğayı, insanı ve gezegeni koyması nedeniyle Terra Carta Mührü vererek ödüllendirmiş.
Özetle şunu söylemek gerekir.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da fiyatlar yüzde 14.8, Washington’da yüzde 12.2, Los Angeles’ta yüzde 13.4, New York’ta yüzde 12.3, Miami’de yüzde 12.2 ve San Francisco’da yüzde 12.1 artıyor; İzmir’de ise yüzde 33.9...
Avrupa başkentlerinde Paris’te yüzde 6.3, Berlin’de yüzde 5.9, Londra’da yüzde 3.9, Lizbon’da yüzde 3.8 artış oluyor; İzmir’de ortalama 30’ların üzerinde...
Ki;
İzmir’in bazı yerlerindeki artışın bu oranın çok üstünde olduğunu gözlemliyoruz.
Örneğin yarımadada fiyatlar kanatlanmış gidiyor.
Bazı bölgelerde yüzde 100’lerin de üzerinde artışlar yaşanıyor.
Bu arada Avrupa’da kışla birlikte yeni kararlar alınıyor.
Size bir özet yapayım.
Avusturya; 1 Şubat’tan itibaren, Avrupa’daki ilk zorunlu aşı zorunluluğu getiren ülke oldu.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, virüsün kısır döngüsünden çıkmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.
Bu kabus Omicron ile bitebilir
TÜRKİYE’de ilk aşı olanlardan biriydim. Sinovac’ların üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Sonra Biotech’leri oldum. Yurtdışında iki doz Biontech şartı istendiği için ikinci dozu da olmuştum. Deltadan sonra Omicron çıkınca ve çok hızlı yayılınca Bilim Kurulu üç ay sonrasında üçüncü doz hakkını da verdi.Dün gidip o aşıyı da oldum.
Yani 2 Sinovac üzerine 3 Biontech oldum.
Dilerim uzun bir süre aşı olmam.
Hatta bundan sonra hiç olmayız.
Ama bilim ne derse, uzmanlar neyi önerirse onu yapacağım.
Bir süre daha aşılarla yaşayacağımızı öngörüyorum.
Ama ben de Danimarka’nın tanınmış bilim insanlarından Tyra Grove Krause gibi düşünüyorum.
Krause; koronavirüs pandemisinin Omicron varyantıyla sona erdiğini ve ülkesindeki insanların 2 ay içinde normal hayatlarına dönebileceklerini açıkladı.
Tabii Danimarka için söylüyor; diğer ülkeler için farklı bir tablo da olabilir.
Ancak aşılanma artar, toplumsal bağışıklık olursa bu şartlar bütün dünya için de geçerli olabilir.
Ama bir gerçek ki...
Omicron varyantında hastaneye yatış riski Delta varyantında görülenin yarısı kadar...
Aşılılar hafif bir nezle gibi Kovid’i atlatıyor.
Yine de kronik rahatsızlığı olanların çok dikkat etmesi gereken süreç devam ediyor.
Ama tanıdığım, bildiğim, izlediğim bazı uzmanların bu yorumları en azından içimi rahatlatıyor.
İki yıldır yaşadığımız bu kabusun bitişi Omicron ile olabilir.
Riskli risksiz kentsel
dönüşüm herkesin hakkı
Son İzmir depreminin travması hala devam ediyor,
Sonrasındaki gayrimenkul talebi de büyük değişime uğradı.
Özellikle bahçeli konutların fiyatları ikiye, üçe katlandı.
Yeni evlerin fiyatlarında da, kiralarında da astronomik artışlar gözlemleniyor.
Bu arada kentsel dönüşüm projelerinde de artış var.
Buna rağmen çok daha hızlı olmamamız gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü 6’larda bir deprem olmasına rağmen yıkıcı, kalıcı hasarlar oluştu.
O yüzden kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız.
Ama bunu yaparken de; bir master planla yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Bu arada bazı okurlardan gelen mesajları sizlerle paylaşmak isterim.
Evleri 40 yaş ve üzerinde olan birçok kişi aynı endişeyi yaşıyor.
İşte o mesajlar biri;
“Bayraklı depremi sırasında Karşıyaka sahiline bir kat eksik imar vermişlerdi. Depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye’den gelen yetkililer bazı apartmanlara hasarsız, az hasarlı, çok hasarlı teşhisi koydular. Bizim apartmanımıza da hasarsız dediler. Oysa bizim apartmanımız 50 yaşından fazla... 50 yıl öncesi maddi durumu iyi olanlar bugün ancak geçinebilen, hatta aidatları bile ödemekte zorlanan insanlar... O yüzden hasarsız çıkması işlerine geldi. Çünkü hem bir kat eksik vermişlerdi, hem de gereken parayı verecek durumda değillerdi. Özel olarak yaptırdığımız yapı kontrol firmasından alınan sonuçlar binanın riskli olduğunu ortaya koydu. Ancak söylediğim şartlarda dolayı 60 günlük itiraz süresini geçirdik, az ve çok hasarlı apartmanlara verilen 2 kat fazlalık hakkını kaçırdık. Yetkililerin gözle yaptıkları analizler geçerli oluyor da; bizim bilimsel olarak yaptırdığımız riskli raporu yok sayılıyor.”
Bence okurum haklı...
Burada önemli olan tarih değil; binanın riskli olup olmadığıdır.
Kentsel dönüşüm ilgili bu düzenlemeler güncellenmeli ve riskli bütün yapılar yenilenmelidir.
Çözüm sunmak da gerekir
KENTSEL dönüşümle ilgili bu durumu bir planlamacı dostuma sordum. Dedi ki;
“Önemli kararlar alındı ama eksiklikler var. İşte söylediğin bu örnekteki gibi... Türkiye’de 99 depremi öncesinde yapılan konutlarda mutlaka yenilenmeye gidilmeli. Hele bilimsel olarak kanıtlanmış binalar için yenilenme teşvik edilmelidir. Hasarlı, orta hasarlı binalar ödüllendiriliyor. Ama diğerleri cezalandırılıyor. Bunun karşısına da şu konuluyor. Kat artınca yoğunluk ve trafik artıyor deniliyor. Doğru olabilir ama bunun da alternatifleri var. Örneğin yapılacak evlere otopark zorunluluğu getirilebilir. Mutlaka bodrum yapılmalı. Perde betonlu, tecritli, radya beton kullanılarak otopark alanları yaratalım. Ve kentsel dönüşüm isteyen bütün binaları yenileyelim.”
Şehir plancısı değilim.
Ancak uzmanlar böyle düşünüyor.
Bu eski konutlarda oturanlar maddi imkanları düşündükleri için adım atamıyorlar. O zaman bu insanlara çözümler sunmak gerekir.
Kış kışlığını yapmalı denirdi
BURSA’dan bir arkadaşımla konuşuyordum.
“Bursa’da, Uludağ’da bile kar yok ya da çok az... Oysa biz Bursa’nın soğuğunu da seviyoruz” dedi.
Biz de...
Havaların güzel gitmesi herkesin hoşuna gidiyor da; sonrasında ne yapacağız bilemiyorum.
Geçen pazar İzmir’de hava 20 derecenin üzerindeydi.
Büyüklerimiz “Kış kışlığı yapmalı” demez miydi?
Kendi karantinamı uygulayacağım
TAMAM Omicron; hastaneye yatışlarda Delta gibi değil.
Semptomlar hafif bir nezle gibi yaşanıyor.
Ama yine de öyle bir hızlı yayılıyor ki...
Kimi duysam hasta, testi pozitif gelmiş durumda.
Ya da okuldaki çocuklarından dolayı aile temaslı sayılıyor.
Öyle anlaşılıyor ki; ocak epey zor geçecek.
Şahsen ben kendi karantinamı uygulayacağım.
Toplu yerlere gitmeyi, kalabalıklara karışmayı bir aylığına erteliyorum.