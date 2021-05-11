Bu işletmeler daha fazlasını hak ediyor

LEZZET dünyasına ilgim yeni değil. Bir kere büyük bir ailede yetiştim. Ailede herkes iyi yemek yapardı. Müthiş, kalabalık sofralar kurulurdu. Ve her seferinde lezzet sörfü yapılırdı. Ve elbette o renkli sofralarda hayatı konuşurduk.



Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.

Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.

Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.

Ve müthiş tadımlara...

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...

Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.

