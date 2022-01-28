Bu işbirliği örnek olsun

ARADA yazıyorum çünkü dijital dünyada ilginç gelişmeler oluyor. Bir yandan öğrenmeye çalışıyorum, bir yandan da bu eko sistem içinde neler yapabileceğimi çözmeye çalışıyorum.









Metaverse yakın zamanda duyduğumuz bir kavram ama hayatımıza hızlı bir giriş yaptı.

Geçen gün AK Parti MYK toplantısında da Metaverse konuşuldu.

Yurtdışından yatırımcılar Meryem Ana Tapınağı gibi önemli müzeleri satın almışlardı. Bu gerçekten gelecek için önemli bir konu...

