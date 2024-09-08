Bu imza Türk sanayisi için de değerli

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Yazın başında geçen gün yapacağı anlaşmayı söylemişti, hazırlıkları bitmek üzereydi.

Arkas, 360 milyon dolar yatırımla altı yeni eko-dizayn gemi alımı için anlaşma imzaladı.

Arkas, China Shipbuilding Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi yöneticileri ve CIMC Financial Leasing yetkilileriyle bu anlaşmayı imzaladı.

Bana göre ekonomilerin küçüldüğü bir dönemde bu anlaşma çok şey ifade ediyor.

Dünya değişirken gemiler de değişiyor. Bu dev gemiler sayesinde lojistik daha da stratejik hale geliyor.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, şöyle demiş:

“Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamak ve dünya ile ticaret köprüleri kurmak amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirliği Arkas olarak uzun zaman önce odağımıza aldık. Bu çevreci gemilerle daha az yakıtla daha çok yük taşıma fırsatı yakalarken, sürdürülebilirlik hedefimize biraz daha yaklaşacağız.”

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Dünya ticareti büyüyor ama sürdürülebilirlik kavramıyla büyüyor.

O yüzden Arkas’ın bu stratejik adımını aynı zamanda Türk sanayisi, ekonomisi, dış ticareti için de değerli buluyorum.

BİR GELECEK YORUMCUSU

"Her şey olur ama

tarımsız asla olmaz" dedi

Alphan Manas ile arada buluşuruz. Kendisi Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı olur. Alphan’ı inovatif girişimci, fütürist diye tanıtırlar. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda “TechTalks” etkinliği için sahneye çıkarken de öyle söylediler.

Ve çıktı; konuşmasına şöyle başladı: “Her şeyi robotların yaptığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Duvar ustası artık robot. Süper akıllı toplum olmak zorundayız. Yapay zeka ile rekabet edecek altyapı gerekiyor...”

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Bir araya geldiğimizde Türkiye’nin o kısır gündemini hiç konuşmayız biz Alphan ile… Bugünü de konuşmayız. Hep gelecek...

Ama şunu fark ediyorum.

“Uzak bir gelecek” diye konuştuğumuz birçok şey kısa sürede hayatımızın içinde olmaya başladı.

“Daha çok var” diye tahmin ettiğimiz birçok inovatif gelişmeyi çoktan kullanmaya başladım.

İyi ama süper akıllı bir toplum olmak kolay mı?

Dünyanın bu gündemi hepimizi strese sokarken bu gidişat nasıl olacak, insanlar çoktan unutulması gereken gündemlerle, konularla ilgilenirken kafasını kaldırıp geleceği nasıl konuşacak?

Ama Alphan Manas diyor ki...

“2030'a gelindiğinde insanların hafızalarını internete yüklemeye başlayacakları, 2045'te ise insanın yapay zeka temelli makinelerle birleşeceği bir döneme gireceğiz. 2023'te 30 yaşında olanların ölümsüz olma şansı yüzde 50. Ölümsüzlük yavaş yavaş gelmeye başladı. Ölen yakınlarımızla çok yakında konuşuyor olabileceğiz. Sanal gerçeklik gözlüklerimizi taktığımızda, onlarla iletişim kurmaya başlayacağız.”

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Yeni fikirlere her zaman açık bir insan oldum.

Ama bu anlatılanlar biraz ürkütücü değil mi?

Alphan Manas’ın bir uyarısı da var.

Diyor ki...

“Bu ülkenin en büyük sorunu tarım. Çok yakında açlık çekeceğiz. Çiftçiliği öğrenmeliyiz. Dikey tarımda işletme maliyetinin yüzde 50’si işçilik. Yüzde 10’u ürün, yüzde 40 civarı da enerjiden oluşuyor. Dikey tarım lojistik istemiyor. Bu ülke çok derin bir uykuda. Artık uyanmak zorundayız.”

Bazı işleri robotlara yaptırabiliriz. Yapay zekalı ürünlerle hayatımızı çok kolaylaştırabiliriz.

Ama tarımın olmadığı bir hayatı düşünemeyiz bile...

Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı böyle söylüyor.

Tadım notları kitap oldu

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Şan Eylem Doğan; o da benim tanıdığım en keyifli insanlardan biri… Bir lezzet yolculuğunun mimarlarından, gastronomiyi iyi bilenlerden… Harika da bir kitap yazdı.

“Viskinin Gizemli Yolculuğu…”

Viskinin insanlık tarihiyle bağlantılarını, bugüne dek hiç duyulmamış belgelerle ve hikayelerle anlattı.

Şan’ın müziğe olan tutkusunu iyi bilenlerdenim.

Aslında iyi bir yemeğe fonda iyi bir müzik eşlik ettiğinde insan çok daha mutlu oluyor.

Şan da bu kitapta bu ritmi yakalamış.

“Tadım notlarını; müziğin trafikleriyle açıklamayı keşfettim. O ekspresyonu tadarken ve aynı anda sevdiğim bir parçayı dinlediğimde neler hissettiğimi kağıda döktüğümü fark ettim. O günden beri tadım notlarını ilham da gelmişse müzik ile anlatmayı tercih ederim.”

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Şan, kitabın yazım sürecinde akademisyen, uzmanla çalışma fırsatı yakalamış. Kitapta yer alan tahıllar, ilk biranın keşfi, organik kimya, sherry şarapları, tat ve aromalarla ilgili bölümleri farklı bir bakış açısıyla yazmış.

Prof. Dr. Tolga Esetlili, Prof. Dr. Mustafa Can, Murat Mumculoğlu, Miami Üniversitesi’nden Prof. Linda Bartoshuk, Stanford Üniversitesi’nden Prof. Li Liu o isimlerden bazıları...

Gastronomi yolculuğunun içinde biraz lezzet, biraz sanat, çok da yorum var.

Anlatan insanları seviyorum.

Hele anlatılanlar sayfalara dökülmüş, bir kitap haline gelmişse daha çok seviyorum.







Dünyada ilginç şeyler de oluyor

Volkswagen; otomotiv endüstrisindeki olumsuzluklardan dolayı fabrika kapatmalarını gözardı edemeyeceğini açıkladı. Üstelik 1994'ten beri yürürlükte olan ve 2029'a kadar işten çıkarmaları yasaklayan iş koruma taahhüdünün de gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, “Avrupa otomotiv endüstrisi çok zorlu ve ciddi bir durum içerisinde” diye bir açıklamada bulundu.

Volkswagen Binek Araçlar Bölümü CEO'su Thomas Schaefer ise maliyetleri düşürme çabalarının sonuç verdiğini, ancak karşı rüzgarların önemli ölçüde güçlendiğini söyledi.

Avrupalı ​​otomobil üreticileri, Çin’in ucuz elektrikli araçlarıyla rekabet ederken zorlanmaya başladı.

1988 yılında Pensilvanya'daki Westmoreland ABD fabrikasının kapanmasından bu yana bir ilk yaşanabilir.

Pandemi öncesiyle sonrası arasında değişim devam ediyor gibi...