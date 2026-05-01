Bu futbol mabedini dünya izliyor

Yeni Spotify Camp Nou’yu bir Türk şirketi Limak yapıyor.

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu üyesi Batuhan Özdemir için de bu projenin ayrı bir önemi var.

Bu futbol mabedini çünkü dünya izliyor.

O yüzden çok sık Barselona’ya gidiyorlar, en küçük ayrıntıya kadar takip ediyorlar.

Geçen gün ben de Barselona-Celta Vigo maçındaydım.

Projenin başında Reşit Yıldız var.

Reşit ile İzmir’den uzun yıllardır arkadaşız.

Maç öncesinde kulübün geçici başkanı Rafael Yuste ile tanıştık.

Aslında kulüp mart ayında seçime gitti; mevcut Başkan Joan Laporta ile Victor Font yarıştı.

ştı.

Laporta yeniden başkan seçildi. Tüzük gereği Yuste, 30 Haziran 2026’ya kadar kurumsal sürekliliği sağlamak üzere geçici başkan olarak atandı.

Bir de Goldman Sachs'ın küresel spor finansmanı başkanı Stacy Sonnenberg ile tanıştım.

ştım.

Sonnenberg’in etrafı hep kalabalık...

Yeni Camp Nou’nun inşası için gerekli finansmanın sağlanmasında Goldman Sachs kilit rolü oynuyor. Goldman Sachs kendisi dışında 20 kadar finansal yatırımcıyı bir araya getirmiş. Bu finansal yatırımcılar ile birlikte kulübün ihraç ettiği bono ile yaklaşık 1.45 milyar dolarlık finansman sağlamış.

BİTTİĞİNDE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK STADI OLACAK

Statta şu anda 62 bin seyirci kapasitesiyle maçlar oynanıyor; kademeli olarak kapasite 104 bine çıkarılacak.

İnşaat 2028 sonunda tamamlanacak.

Ve Camp Nou Avrupa’nın en büyük stadyumu unvanını tekrar kazanacak.

Stat üzerinde inşa edilecek 50 bin metrekarelik dev çatının inşasına da başlanmış.

Çatının ana taşıyıcı elemanlarını oluşturan dev çelik kolon ve kirişlerin montajı yapılıyor. Bu özel çelik yapının elemanları Türkiye’de üretildi. Çatı tamamlandığında dünyanın “ikinci büyük futbol stadyumu” unvanını da kazanacak.

Maç günü tanıştıklarım, konuştuklarım; projeden çok mutlu olduklarını, stadın bitmesiyle Barselona’nın başka bir kulübe dönüşeceğini söylediler.

Bir Türk firmasının bu futbol mabedini yeniden inşa ediyor olmasına ayrıca gurur duydum.

HEM İNŞAAT HEM MAÇ

REŞİT Yıldız ile stadı da gezdik.

Tribünlerde koltuklar arasından çatının devam eden montajındaki kuleye kadar uzun bir tur attık.

O kadar çok ayrıntı var ki...

Ama çatı meselesi ayrı bir uzmanlık istiyor.

50 bin metrekarelik yüzey alanına sahip dev çatı özel bir tasarıma sahip.

İşin ilginç yanı...

Maç günü sanki her şeyiyle tamamlanmış bir stada giriyorsunuz.

Ertesi gün ise tam bir şantiye görüntüsü...

İnşaat devam ederken La Liga, Şampiyonlar Ligi maçları oynanıyor; güvenlik ve seyirci emniyeti açısından dikkatli bir çalışma gerektiriyor.

Maçın oynanma saatinden 24 saat önce çalışanlar; ekipman, malzeme, aletler stat dışına alınıyor.

Maç öncesi detaylı temizlik yapılıyor.

Bütün bu detaylar ortak bir heyet ile denetliyorlar sonra stadın yönetimi FC Barcelona’ya geçiyor. Maçın ertesi sabahı stat temizlenmiş şekilde FC Barcelona tarafından teslim ediliyor.

İnsan gezince daha iyi anlıyor.

Hiç de kolay olmayan bir proje yapılıyor.

OYUNUN KURALLARINI SESSİZCE DEĞİŞTİRDİ

SİZE Stacy Sonnenberg’i anlatmak istedim.

Kalabalığın ortasında ama herkesin birkaç adım önünde yürüyen bir zihin...

Goldman Sachs’ın spor finansmanındaki yaklaşımı klasik bankacılık reflekslerinden çok farklı.

“Stadyum yap, gelir gelsin, borcu öde” ezberi burada işlemiyor.

Çünkü FC Barcelona sıradan bir kulüp değil.

150 binin üzerinde üyesi var.

Ve bu üyeler; klasik bir ipotek modeline “Hayır” diyor.

Oyunu değiştiren Sonnenberg ve ekibi oluyor ve finans dünyasında pek konuşulmayan bir kapıyı açıyor.

Henüz var olmayan gelirleri bugünden menkul kıymetleştirmek.

Bir anlamda, geleceğin tezahüratını bugünden bilanço kalemine yazmak...

Biletler, loca gelirleri, yiyecek, içecek satışları...

Yani o stat dolduğunda oluşacak tüm “ritüel ekonomi” aslında daha ortada stat yokken paketleniyor ve finansal enstrümana dönüşüyor.

Aslında şehirlerin yıllardır yaptığı bir modelin evrimi bu.

Otopark gelirini, köprü geçişini teminat gösterip tahvil ihraç etmek gibi...

Spor artık bir deneyim ekonomisine doğru gidiyor.

Ve o deneyimin her anı satılabilir, paketlenebilir, finansallaştırılabilir.

Camp Nou’da gezerken gördüğüm şey aslında bir stadyumdan fazlasıydı.

Eskiden kulüpler geçmiş başarılarıyla değerlenirdi.

Şimdi gelecekte yaratacakları nakit akışıyla.

Bu ince ama kritik fark...

Oyunun kurallarını sessizce değiştiriyor.

BİR EFSANEYLE KARŞILAŞTIM

BARSELONA-Celta Vigo maçını beklerken; salonda Ronald Koeman ile karşılaştık, biraz sohbet ettik.

Bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi frikik ustaları arasındaydı. Uzaktan attığı isabetli paslar ve sert şutlarıyla akıllarda yer etmişti.

Futbol bıraktıktan sonra Hollanda millî takımında ve Barselona’da yardımcı antrenör oldu.

Ajax, Benfica, PSV, Valencia’yı çalıştırdı.

2020’de Barselona’nın başına geçti.

Ama macerası bir yıl sürdü.

“Yeniden Barselona olur mu?” dedim.

“Futbol bu” dedi.

Ama “Kim istemez” tavrındaydı.

BU TARAFTAR BAŞKA TARAFTAR: ADI GOL 1957

CAMP Nou’da sürekli bağıran bir taraftar grubu var. Ancak bu taraftarların giriş çıkışları ayrı, bulundukları bölüm izole edilmiş.

Tribünün bir ismi var.

GOL 1957...

Bu bölümde sadece kulübün özel izin verdiği taraftarlar oturabiliyor. GOL 1957’deki bu taraftarların Spotify Camp Nou’da oynanan maçlara katılım zorunluluğu bulunuyor. Bir sezonda belli bir maç sayısından fazla maça gelmemezlik yaptıkları takdirde GOL 1957’den kulüp tarafından ihraç ediliyorlar. Bu taraftarlar son derece ateşli oldukları için koltukları kırılmaz özel çelikten imal edilmiş. GOL 1957’e giriş kapıları ve güzergâhları da özel olarak ayrılmış durumda ve diğer taraftarların arasına devrede dahil karışmalarına izin verilmiyor.

Türkiye’deki statlara örnek olması için GOL 1957’yi yazıyorum.