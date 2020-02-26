Bu dilekler temenni olmaktan çıksın

İZMİR’den Atina’ya gitmek uçakla yarım saat...
Hafta sonları Eagean Airlines uçuyor.
Yazları karşılıklı sefer sayısı biraz daha artıyor.
Yakın bir zamana kadar Sun Express ve Pegasus da haftanın belirli günlerinde uçuyordu.
Sonradan bu uçaklar seferden kaldırıldı.
Şimdi yarım saatlik yere İstanbul üzerinden yarım günden fazla bir sürede gidebiliyorsunuz.
Selanik de öyle...
Birkaç sene önce İzmir – Selanik uçuşları vardı.
Ben iki sefer gidip geldiğimi biliyorum.
Ama bu uçuşlar da bıçak gibi kesildi.
Ben İzmir ile Selanik ve Atina arasında önemli bağlar buluyorum.
Ama bu kadar yakın üç şehir nedense bir türlü bağlanamıyor.
Geçenlerde Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret etmiş.
Görüşmede kruvaziyer gemiler için Ege’nin birlikte tanıtılıp pazarlanmasına yönelik ortak paket hazırlanması, İzmir ile Selanik arasında planlanan deniz yolu hattının kurulması için çalışmaların hızlandırılması kararı alınmış.
Bu benim yıllardır işlediğim bir konu...
Birbirine bu kadar yakın iki ülke birlikte tanıtılmalı, dünyaya anlatılmalı.
Tur operatörlerinin Avrupa turlarına bakın birkaç Avrupa ülkesini birlikte bir paket olarak satarlar.
Yine Güney Amerika ülkeleri için de bu geçerlidir.
Biz Yunanistan ile birlikte ortak programlar yapabiliriz.
Örneğin Samos’a gelen bir turist Efes Antik’te konsere gidebilmeli.
Atina’ya gelen biri bir uçakla İzmir’in sahillerinde birkaç gün kalabilir.
Birbirine çok benzeyen İzmir ile Selanik bir paket olarak satılabilir.
O yüzden kentler arasında uçuşlar, feribot seferleri mutlaka başlamalı.
Ve bu dilekler bir temenni olmaktan çıkmalıdır.
Direkt uçuş şart
DİREKT uçuşlar gerçekten bir bölgenin gelişmesi için çok önemli.
İzmir-Selanik örneğinde olduğu gibi...
Birbirine bu kadar bağlı, benzer, tarihsel bağları olan yerler bile direkt uçuş olmadığı için gelişemiyor.
İzmir’den İstanbul’a gideceksiniz, İstanbul’da bekleyip Selanik’e gideceksiniz.
Bu neredeyse tam gününüzü yiyor.
İstanbul gibi bir merkezden sonra alternatif yaratmak zor biliyorum.
Ancak İstanbul’dan sonra İzmir, Antalya ve Ankara direkt uçuş trafiğini kaldırabilecek ve yönlendirebilecek kentler olarak öne çıkıyor.
Golfü destekliyorum
ÇEŞME planlarında golf turizmini görünce sevindiğimi yazdım. Bazı okurlar ve dostlar “Sen golf turizminin ne kadar çok su tüketimine neden olduğunu biliyor musun?” diye mesaj atmışlar.
Elbette biliyorum.
Ama şunu da biliyorum.
Türkiye’de sorun su kaynaklarını kullanamamamız.
Yağan yağmurları yeterince biriktiremiyor, rezerv tutamıyor, faydalanamıyor olmamız.
Ben “Yapmayalım” tarzı yaklaşımlara hep karşı oldum.
Yapalım ama bunun da gereğini yapalım.
Çeşme’yi susuz bırakmayalım, gerekli altyapıyı yapalım, bunun için teknolojiden yararlanalım.
Ben böyle düşünüyorum.
Ve sadece golfü değil, bütün sporları destekliyorum.
Önce bekleyip
dinlemek gerekir
DAHA planları görmedik ama itiraz edeceklerini söyleyenler var.
Çeşme planlarından bahsediyorum.
Bakan Ersoy, taslak bir planı kamuoyuyla paylaştı. Ardından çalışmaların devam ettiğini ve bir ihale yapılacağını söyledi.
Yani daha planlar net değil, ihale süreci belli değil ama itirazların geleceği şimdiden kesin.
O yüzden diyorum ki;
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir an önce İzmir’e gelip akıldaki sorulara cevap vermeli.
Yazmıştım.
Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaklaşımını doğru ve yapıcı bulmuştum.
Ne kadar çok bilgi o kadar az dedikodu demektir.
Bu dilekler temenni olmaktan çıksın
İZMİR’den Atina’ya gitmek uçakla yarım saat...
Hafta sonları Eagean Airlines uçuyor.
Yazları karşılıklı sefer sayısı biraz daha artıyor.
Yakın bir zamana kadar Sun Express ve Pegasus da haftanın belirli günlerinde uçuyordu.
Sonradan bu uçaklar seferden kaldırıldı.
Şimdi yarım saatlik yere İstanbul üzerinden yarım günden fazla bir sürede gidebiliyorsunuz.
Selanik de öyle...
Birkaç sene önce İzmir – Selanik uçuşları vardı.
Ben iki sefer gidip geldiğimi biliyorum.
Ama bu uçuşlar da bıçak gibi kesildi.
Ben İzmir ile Selanik ve Atina arasında önemli bağlar buluyorum.
Ama bu kadar yakın üç şehir nedense bir türlü bağlanamıyor.
Geçenlerde Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret etmiş.
Görüşmede kruvaziyer gemiler için Ege’nin birlikte tanıtılıp pazarlanmasına yönelik ortak paket hazırlanması, İzmir ile Selanik arasında planlanan deniz yolu hattının kurulması için çalışmaların hızlandırılması kararı alınmış.
Bu benim yıllardır işlediğim bir konu...
Birbirine bu kadar yakın iki ülke birlikte tanıtılmalı, dünyaya anlatılmalı.
Tur operatörlerinin Avrupa turlarına bakın birkaç Avrupa ülkesini birlikte bir paket olarak satarlar.
Yine Güney Amerika ülkeleri için de bu geçerlidir.
Biz Yunanistan ile birlikte ortak programlar yapabiliriz.
Örneğin Samos’a gelen bir turist Efes Antik’te konsere gidebilmeli.
Atina’ya gelen biri bir uçakla İzmir’in sahillerinde birkaç gün kalabilir.
Birbirine çok benzeyen İzmir ile Selanik bir paket olarak satılabilir.
O yüzden kentler arasında uçuşlar, feribot seferleri mutlaka başlamalı.
Ve bu dilekler bir temenni olmaktan çıkmalıdır.
Direkt uçuş şart
DİREKT uçuşlar gerçekten bir bölgenin gelişmesi için çok önemli.
İzmir-Selanik örneğinde olduğu gibi...
Birbirine bu kadar bağlı, benzer, tarihsel bağları olan yerler bile direkt uçuş olmadığı için gelişemiyor.
İzmir’den İstanbul’a gideceksiniz, İstanbul’da bekleyip Selanik’e gideceksiniz.
Bu neredeyse tam gününüzü yiyor.
İstanbul gibi bir merkezden sonra alternatif yaratmak zor biliyorum.
Ancak İstanbul’dan sonra İzmir, Antalya ve Ankara direkt uçuş trafiğini kaldırabilecek ve yönlendirebilecek kentler olarak öne çıkıyor.
Golfü destekliyorum
ÇEŞME planlarında golf turizmini görünce sevindiğimi yazdım. Bazı okurlar ve dostlar “Sen golf turizminin ne kadar çok su tüketimine neden olduğunu biliyor musun?” diye mesaj atmışlar.
Elbette biliyorum.
Ama şunu da biliyorum.
Türkiye’de sorun su kaynaklarını kullanamamamız.
Yağan yağmurları yeterince biriktiremiyor, rezerv tutamıyor, faydalanamıyor olmamız.
Ben “Yapmayalım” tarzı yaklaşımlara hep karşı oldum.
Yapalım ama bunun da gereğini yapalım.
Çeşme’yi susuz bırakmayalım, gerekli altyapıyı yapalım, bunun için teknolojiden yararlanalım.
Ben böyle düşünüyorum.
Ve sadece golfü değil, bütün sporları destekliyorum.
Önce bekleyip
dinlemek gerekir
DAHA planları görmedik ama itiraz edeceklerini söyleyenler var.
Çeşme planlarından bahsediyorum.
Bakan Ersoy, taslak bir planı kamuoyuyla paylaştı. Ardından çalışmaların devam ettiğini ve bir ihale yapılacağını söyledi.
Yani daha planlar net değil, ihale süreci belli değil ama itirazların geleceği şimdiden kesin.
O yüzden diyorum ki;
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir an önce İzmir’e gelip akıldaki sorulara cevap vermeli.
Yazmıştım.
Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaklaşımını doğru ve yapıcı bulmuştum.
Ne kadar çok bilgi o kadar az dedikodu demektir.