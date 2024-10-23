Bu çağrıya kimse seyirci kalamaz

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Ve dedi ki:

“Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür.”

Ama sonra çok konuşulacak bir çağrıda bulundu:

“Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.”

Siyasetin son 30 yılına damga vurmuş biridir Devlet Bey…

Ve yine o çıkışlarından birini yapıyor.

Bu sefer daha net, açık mesaj veriyor.

Tarihi çağrıya kimse seyirci kalamaz.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Açılan bu tarihi pencerenin hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz” dedi.

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Cumhur İttifakı’nda bir yol haritası olduğu belli.

Bu çağrıyı zaten CHP cevapsız bırakamaz.

CHP Lideri Özgür Özel geçen gün Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmiş, önemli mesajlar vermişti.

Türkiye teröre çok şehit verdi, milyarlarca dolarlık kaynağını boşa harcadı. O yüzden toplumsal barışa herkesin katkı vermesi gerekir.

Ancak şunu da hatırlatmak isterim.

Bu sürecin çok dikkatli kurgulanması ve hayata geçmesi gerekir. Bir hayal kırıklığına izin vermemek de gerekir.

Çünkü daha önceki açılım sürecinde yaşananlar hafızalarda hala…

İyi niyetli bütün girişimlere rağmen terör bitmedi; her gelen şehit haberi vicdanları yaraladı.

Çağrıyı önemsiyorum, süreci destekliyorum.

Terörsüz bir Türkiye’yi herkesin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum.

İzmir-Selanik uçuşları

yeniden başlamalı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Selanik’teydi.

Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün evine giderek başlamış. Selanik Belediyesi ile Selanik Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret etmiş.

Ve demiş ki:

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“Tarihi bağlarımız güçlü. İzmir ile Selanik arasında güçlü ilişkiler geliştirmeyi düşünerek geldik. Deniz seferleri ve uçak seferleri için çalışacağız. Atatürk’ün doğduğu evi Türkiye’den bu sene 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini öğrendik. Bu nedenle vatandaşlarımızın yolculuklarını kolaylaştırmayı çok isteriz. Ege Bölgesi’ndeki insanların Selanik’i ziyaret etmesi için çalışacağız. Eminim çok fazla Türk buraya gelmek isteyecektir, yeter ki doğrudan uçuş olsun.”

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis de Ro-ro seferlerinin olması gerektiğini söylemiş.

İzmir Selanik direkt uçuşları bir dönem yapıldı ama sonra kaldırıldı.

Atina ile İzmir direkt uçuşları da iyi gidiyor.

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Başlangıçta iki gün karşılıklı olan seferlerin sayısı arttı ve Aegean Air uçuşlardan memnun gözüküyor.

Bir dönem Sun Express ve Pegasus da Atina’ya direkt uçuyorlardı, sonradan bu uçuşlar da kaldırıldı.

Bence hem Selanik’e hem Atina’ya uçuşlar yeniden konabilir ve sayıları artırılabilir.

Çünkü bir saatte gideceğiniz Selanik’e gitmek için neredeyse bir gününüzü harcamak zorundasınız.

Mutlaka İstanbul’a gideceksiniz, aktarma yapacaksınız ve öyle Selanik’e gideceksiniz.

Oysa uçağın kalkmasıyla inmesi neredeyse yarım saat süren bir mesafeye tam gün harcamak insana zor geliyor.

Başkan Cemil Tugay’a katılıyorum.

İzmir ile Selanik uçuşları yeniden başlamalı.

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Amazon geri döndü

diğerleri ne yapacak

EVDEN çalışanlara ya da evden çalışmış olanlara kötü haber var.

Amazon çalışanlarına bir çağrı yaptı.

Ve “Ofise dönün ya da istifa edin” dedi.

Uzaktan çalışan personellerine 2025'ten itibaren ofise dönmeyi zorunlu kılan Amazon Web Services, bu durumdan memnun olmayanların şimdiden iş arayabileceklerini açıkladı.

Aslında pandemi birçok alışkanlığı değiştirdi; çalışma modelleri de onlardan biriydi.

Birçok kişi, özellikle de gençler uzaktan çalışmayı tercih ettiler, hatta bunu ön koşul olarak koydular.

Ben yüz yüze çalışmanın yenilik yapma kabiliyetlerini artırdığını, iş yerlerinde sinerjiyi, birlikte iş yapma kültürünü geliştirdiğini düşünüyorum.

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O yüzden Amazon’un ofise dönüş fikrini destekliyorum.

Rüzgar tersine döner mi?

Amerika seçimlere gidiyor. Kimin başkan seçileceğini elbette bütün dünya yakından takip ediyor. Birkaç gündür Amerikan medyasını takip ediyorum. Aşırı piyasa ralliler döneminin bitmiş olabileceğini söylüyorlar.

Bazı analistler, S&P 500'ün son iki yılda elde ettiği büyük kazanımların, bir dizi ekonomik zorluğun birikmesiyle tekrarlanamayacağını söylüyor.

Peki bu ters rüzgarı neden bekliyorlar?

IMF'nin yayınlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda ele alınması beklenen küresel büyümedeki duraklama; jeopolitik riskler, İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısının enerji fiyatlarını artırabileceği ve enflasyonu yeniden ateşleyebileceği endişesini taşıyorlar.

Şaşırtıcı uluslararası borç değerleriyle de bu durum birleştiğinde rüzgarın tersine döneceği ifade ediliyor.

Türkiye’de veriler iyileşme eğilimine girmişken bu ters rüzgarlar bizi nasıl etkiler elbette onu da göreceğiz.

Özetle...

2025 hepimiz için zor bir yıl olacak.