Borsada oynanmaz yatırım yapılır

FİNANSAL okur yazarlık konusunda aslında önemli adımlar atıldı. Aracı kurumlar, piyasa yapıcıları ve uzmanların bu gelişmede katkıları var.
Yıllardır yazıyorum; “Borsada oynanmaz” diye...
Aksine borsada aldığınız şirkete ortak oluyorsunuz.
Bir hisse bile alsanız ortak olmanın hakkını vermeniz gerekiyor.
“Borsada oynanmaz” Murat Sağman’ın yeni kitabının da başlığı...
Sağman da; Türkiye’nin tanıdığı, bildiği, güvendiği uzmanlardan biri...
Kitap bir ayda altıncı baskısını yaptı.
Murat Sağman; yalın ve sade bir dille para piyasalarını anlatıyor.
Tabii bunu yaparken kendinden, yakın çevresinden örnekler de veriyor.
İlk hayal kırıklıkları, borsada yaşadığı şoklar ama uzun vadeli düşündüğünde ve bu parametreleri uyguladığında fırsatlar sunan borsayı harika anlatıyor.
Borsayla ilgilenen herkesin başucu kitaplarından diyebilirim.
Kitabı bir yatırım becerileri geliştirme fırsatı ve finansa bakış açınızı ve farkındalığınızı sorgulamanızı sağlayacak öneriler demeti olarak da görebilirsiniz.
“Kitaptaki en önemli amacım borsanın bir oyun alanı değil yatırım aracı olduğunun altını çizmek” diyor Sağman ve ekliyor.
“Ülkemizde borsada oynamak olarak ifade edilen kısa vadeli, korku veya yüksek heyecanla verilen, veriye dayanmayan kararlar aslında yatırımcılık olarak kabul edilemez. Finansal okur yazarlığı artırmak ve yatırım bilincini geliştirmek için adımlar atıyoruz. Ülkemizde varlıklarını, tabiri caizse yastık altında tutan, günden güne erimesine göz yuman tasarruf sahipleri mevcut. Kısa yoldan köşeyi dönmeyi vaad eden tekliflere kapılan yatırımcılarımız var. Yatırımcılar yapay getiri hikayelerine kapılmak yerine sistemin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla öngörü sahibi olursa, aldıkları riski bilip yatırım kararlarını buna göre verirlerse geçmişte örneklerine sıkça rastlanan hezeyanla sonuçlanan vakalar yaşanmayacaktır.”
Kitapta çok öneri var ama Atilla Köksal’ın kitaptaki şu sözü genel bir özet de sunuyor;
“Bütçe yap. Tasarruf et. Tasarrufları birikime, birikimleri yatırıma yönlendir. Sabırlı ol...”
Sağman İzmir’de
kitabını imzalayacak
MURAT Sağman kitabını yarın D&R Alsancak’ta saat 14.00 okurlarına imzalayacak.
Ben kitabı çok önceden alıp imzalatıp okudum.
Warren Buffet’in ortağı Charli Munger’in sözünü not ettim kendime...
“Borsada yatırım işini sakın kolay zannetmeyin. Kolay zanneden kendini aldatır. Pek çok kişi borsada oyun, macera hatta biraz da kumar duygusunu tatmin için al sat yapıyor. O tür bir ticaretten gerçek bir kazanç elde edilemez. Borsa riski yüksek bir yatırımdır. Özellikle borsa düşükken aldığım hisse senetlerinden birkaç katına çıkan birçok hisse senedi oldu geçmişte. Orada maharet bu şirketlerin büyüme ve karlılık performansı bozulmadığı sürece hisse senedini sabırla portföyde tutmaktır.”
Kitapta alınacak çok ders var.
Salih Özer de iyi
sivil toplumcudur
TÜSİAD’ın yeni yönetiminde görev alan İzmirlileri yazdım. Değerli dostum Salih Özer’i atlamışım.
Salih de TÜSİAD’ın yedek yönetim kurulunda yer alan İzmirlilerden...
Salih Özer; Dokay şirketini yıllar içinde büyük bir operasyona dönüştürdü. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi artık Avrupa’da da önemli merkezlere açılımları var.
Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından...
Bir de iyi bir sivil toplumcudur.
Kendisine de başarılar dilerim.
Türkiye krizi çok iyi yönetti
İNGİLİZ Guardian gazetesinin analizi önemliydi. Gazete “Macron inatla telefon görüşmeleri yapsa da Türkiye, Ukrayna ve Rusya’yı bir araya getirerek diplomasi prestijini artırdı” diye yazdı ve ekledi: “Türkiye Doğu ve Batı arasında seçim yapmayı reddederek dengeli bir rol model oynadı. Türkler neyin tehlikeli olabileceğine dair derin bir sezgiye sahipler.”
Türkiye gerçekten de Ukrayna Rusya krizini en iyi yöneten ülkedir.
Ve inanıyorum ki; barışa giden yolda en fazla katkıyı yapacak ülke olacaktır.
Dilerim bu görüşmeler en kısa sürede gerçekleşir ve kalıcı barış sağlanır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin “Dışişleri Bakanları’nın bir araya gelmesi için çalışıyoruz. Hem Kuleba hem Lavrov ile mesajlaştık. Kesin bir tarih vermemiz mümkün değil ama 1-2 hafta içinde daha üst düzeyde bir görüşmenin olabileceğini söylemişlerdi” dedi. Bu da iyi bir gelişme ama bir hafta bile çok uzun bir süreç...
Çünkü her geçen saat saldırılarda siviller hayatını kaybediyor.
Keşke görüşmeler erkene çekilebilse ve diplomasi kazansa...
Borsada oynanmaz yatırım yapılır
FİNANSAL okur yazarlık konusunda aslında önemli adımlar atıldı. Aracı kurumlar, piyasa yapıcıları ve uzmanların bu gelişmede katkıları var.
Yıllardır yazıyorum; “Borsada oynanmaz” diye...
Aksine borsada aldığınız şirkete ortak oluyorsunuz.
Bir hisse bile alsanız ortak olmanın hakkını vermeniz gerekiyor.
“Borsada oynanmaz” Murat Sağman’ın yeni kitabının da başlığı...
Sağman da; Türkiye’nin tanıdığı, bildiği, güvendiği uzmanlardan biri...
Kitap bir ayda altıncı baskısını yaptı.
Murat Sağman; yalın ve sade bir dille para piyasalarını anlatıyor.
Tabii bunu yaparken kendinden, yakın çevresinden örnekler de veriyor.
İlk hayal kırıklıkları, borsada yaşadığı şoklar ama uzun vadeli düşündüğünde ve bu parametreleri uyguladığında fırsatlar sunan borsayı harika anlatıyor.
Borsayla ilgilenen herkesin başucu kitaplarından diyebilirim.
Kitabı bir yatırım becerileri geliştirme fırsatı ve finansa bakış açınızı ve farkındalığınızı sorgulamanızı sağlayacak öneriler demeti olarak da görebilirsiniz.
“Kitaptaki en önemli amacım borsanın bir oyun alanı değil yatırım aracı olduğunun altını çizmek” diyor Sağman ve ekliyor.
“Ülkemizde borsada oynamak olarak ifade edilen kısa vadeli, korku veya yüksek heyecanla verilen, veriye dayanmayan kararlar aslında yatırımcılık olarak kabul edilemez. Finansal okur yazarlığı artırmak ve yatırım bilincini geliştirmek için adımlar atıyoruz. Ülkemizde varlıklarını, tabiri caizse yastık altında tutan, günden güne erimesine göz yuman tasarruf sahipleri mevcut. Kısa yoldan köşeyi dönmeyi vaad eden tekliflere kapılan yatırımcılarımız var. Yatırımcılar yapay getiri hikayelerine kapılmak yerine sistemin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla öngörü sahibi olursa, aldıkları riski bilip yatırım kararlarını buna göre verirlerse geçmişte örneklerine sıkça rastlanan hezeyanla sonuçlanan vakalar yaşanmayacaktır.”
Kitapta çok öneri var ama Atilla Köksal’ın kitaptaki şu sözü genel bir özet de sunuyor;
“Bütçe yap. Tasarruf et. Tasarrufları birikime, birikimleri yatırıma yönlendir. Sabırlı ol...”
Sağman İzmir’de
kitabını imzalayacak
MURAT Sağman kitabını yarın D&R Alsancak’ta saat 14.00 okurlarına imzalayacak.
Ben kitabı çok önceden alıp imzalatıp okudum.
Warren Buffet’in ortağı Charli Munger’in sözünü not ettim kendime...
“Borsada yatırım işini sakın kolay zannetmeyin. Kolay zanneden kendini aldatır. Pek çok kişi borsada oyun, macera hatta biraz da kumar duygusunu tatmin için al sat yapıyor. O tür bir ticaretten gerçek bir kazanç elde edilemez. Borsa riski yüksek bir yatırımdır. Özellikle borsa düşükken aldığım hisse senetlerinden birkaç katına çıkan birçok hisse senedi oldu geçmişte. Orada maharet bu şirketlerin büyüme ve karlılık performansı bozulmadığı sürece hisse senedini sabırla portföyde tutmaktır.”
Kitapta alınacak çok ders var.
Salih Özer de iyi
sivil toplumcudur
TÜSİAD’ın yeni yönetiminde görev alan İzmirlileri yazdım. Değerli dostum Salih Özer’i atlamışım.
Salih de TÜSİAD’ın yedek yönetim kurulunda yer alan İzmirlilerden...
Salih Özer; Dokay şirketini yıllar içinde büyük bir operasyona dönüştürdü. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi artık Avrupa’da da önemli merkezlere açılımları var.
Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından...
Bir de iyi bir sivil toplumcudur.
Kendisine de başarılar dilerim.
Türkiye krizi çok iyi yönetti
İNGİLİZ Guardian gazetesinin analizi önemliydi. Gazete “Macron inatla telefon görüşmeleri yapsa da Türkiye, Ukrayna ve Rusya’yı bir araya getirerek diplomasi prestijini artırdı” diye yazdı ve ekledi: “Türkiye Doğu ve Batı arasında seçim yapmayı reddederek dengeli bir rol model oynadı. Türkler neyin tehlikeli olabileceğine dair derin bir sezgiye sahipler.”
Türkiye gerçekten de Ukrayna Rusya krizini en iyi yöneten ülkedir.
Ve inanıyorum ki; barışa giden yolda en fazla katkıyı yapacak ülke olacaktır.
Dilerim bu görüşmeler en kısa sürede gerçekleşir ve kalıcı barış sağlanır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin “Dışişleri Bakanları’nın bir araya gelmesi için çalışıyoruz. Hem Kuleba hem Lavrov ile mesajlaştık. Kesin bir tarih vermemiz mümkün değil ama 1-2 hafta içinde daha üst düzeyde bir görüşmenin olabileceğini söylemişlerdi” dedi. Bu da iyi bir gelişme ama bir hafta bile çok uzun bir süreç...
Çünkü her geçen saat saldırılarda siviller hayatını kaybediyor.
Keşke görüşmeler erkene çekilebilse ve diplomasi kazansa...